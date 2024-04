Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 20,21 aprilie 2024. ”La început a fost Iubirea”







20,21 aprilie

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 20 aprilie s-au născut: Adolf Hitler, Napoleon al III-lea, Harvey Firestone, Harold Lloyd, Jessica Lange, Tina Cousins, Carol I, Vasile Timiș, Adrian Ilie. Pe 21 aprilie s-au născut: Ecaterina a II-a cea Mare, regina Elisabeta a II-a, Anthony Quinn, Charlotte Brontë, Max Weber, Oana Orlea, Lorry Wallfish.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 20 aprilie sunt Sfinţii: Teotim Ep. Tomisului, Teodor Trihina Atanasie, Ioasaf şi Zaheu. Nimic în ”Kalendar”. Pe 21, în calendarul fix sunt Sfinţii: Ianuarie, Alexandra, împărăteasa, Filipal şi Teodor din Perga. Nimic în ”Kalendar”.

După efemeride, Soarele părăsește Zodia Berbecului și intră, în mod convențional, în Zodia Taurului. Planetele sunt strînse în numai patru semne de la Vărsător la Taur. Luna este în opoziție (în astrologie Soarele și Luna sunt denumite planete). Sunt câteva conjuncții, se evidențiază cea dintre Mercur, retrograd și Venus în Berbec. Și cea dintre Jupiter și Uranus, în Taur. Doar Mercur este retrograd, până pe 25 ale lunii.

NOTĂ Pentru o perioadă ”sine die”, dar sper să fie scurtă, partea de introducere la Horoscopul lui Dom’ Profesor o să fie mult redusă la considerente astro(logice)nomice, doar.

Este weekend, deci este mai mult timp pentru un nou eseu. Instruirea prin filozofie, poate ultimul eseu. ”Interzis proshtilor” cum scria formidabilul Dan Andronic în blogul său, mai demult. Eseul prezent a apărut în Aeon, scris de Mark Vernon. Autorul este psihoterapeut și scriitor, lucrând și cu Project Love . Are un doctorat în filozofie greacă antică și diplome în teologie și fizică. Cărțile sale includ A Secret History of Christianity: Jesus, the Last Inkling, and the Evolution of Consciousness (2019), Dante's Divine Comedy: A Guide for the Spiritual Journey (2021) și Spiritual Intelligence in Seven Steps (2022). El locuieste in Londra. Dacă aveți dare de mână nu ocoliți Aeon/Psyche. Donați!

Majoritatea tradițiilor antice, nu numai creștinismul, imaginează Universul ca pe o involuție a iubirii divine. Ea provine dintr-o origine care precede ființele fragile. Potrivit unui imn al creației din Rig Veda, iubirea este o prezență fundamentală: „La început a apărut Iubirea” – sau Kāma în sanscrită: iubirea care stârnește dorința și vitalizează conștiința prin practici de atenție yoghină. În tradițiile mistice islamice, iubirea este înțeleasă în mod similar ca o putere externă mai mult decât o emoție. Pentru sufi, iubirea îi forțează pe credincioși, care sunt numiți îndrăgostiți, să iasă din ei înșiși către Cel Iubit, care este Dumnezeu. Chiar și stoicismul a fost inițial o disciplină pentru a descoperi că lumea este modelată de Logos, sau cuvânt activ al iubirii creatoare.

Astăzi, această apreciere a realității, cu „semnificația sa încorporată” și „designul admirabil”, pentru a-l cita pe CS Lewis, a devenit o „imagine depășită”. Orice persoană curioasă care se interesează acum despre univers și inspirată de știință s-ar putea simți că se confruntă cu o realitate de o semnificație necunoscută sau de necunoscut, sau fără nicio semnificație. Mai mult, o astfel de îndoială sau confuzie pare să fie prețul respingerii unei viziuni fanteziste asupra lumii, pentru una științifică. Înțelegerea universului nu mai constă într-o realizare grozavă că mintea ta se potrivește într-o oarecare măsură minții divine, ci devine una de mirare incertă și sondantă: umilința intelectuală amenințată de umilirea cognitivă. Nici cineva care suferă nu se poate întoarce la mituri și ritualuri care transmit scopurile unei iubiri care depășește și le-ar putea limita suferințele; ei trebuie să-și suporte necazul singuri sau, dacă au noroc, în solidaritate cu alții la fel de izolați.

Ca astrolog, pustnic în rodaj și cunoscător al esenței umane, sunt sigur că acest sentiment de izolare existențială exacerbează suferința, precum și alte simptome, cum ar fi depresia, consumismul, sau nemulțumirea spirituală. Deși prevalența suferinței este dată ca motiv principal pentru a respinge existența iubirii divine, în mod paradoxal, bănuiesc că respingerea acesteia a înrăutățit suferința. Puterea de vindecare a suferinței recunoscute și înțelese, chiar și atunci când cauzele ei rămân, este un fenomen pe care oricine este angajat în îngrijire îl va cunoaște. A fi cu suferința, ceea ce înseamnă mai mult decât a fi martor la ea, înseamnă a fi vulnerabil, ceea ce poate aduce la rândul său conștientizarea că iubirea și conexiunea sunt fundamentale și imobile. Acesta este motivul pentru care oamenii atestă că Îl găsesc pe Dumnezeu în suferință, indiferent de obiecțiile raționale. Acest mister este esențial pentru orice convingere sigură – spre deosebire de pur și simplu afirmată – că există iubire divină.

Dragostea este formidabilul coleg al atenției noastre. Acesta a fost un lucru asupra căruia a insistat filozofa Simone Weil, care și-a asumat celebru suferințele altora – refuzând, de exemplu, să consume mai mult decât le era permis compatrioților săi în Franța, când era limitată într-un pat de spital din Londra, în 1943. „Iubind ordinea lumii, imităm iubirea divină care a creat acest univers din care facem parte”, a scris ea.

Cu alte cuvinte, iubirea era considerată o forță universală și o chestiune de cunoaștere, parte integrantă a urzelii și esenței realității, nu doar un sentiment binefăcător sau o datorie costisitoare, practicată la nivel personal în acte de compasiune, sau caritate. Când cineva a primit iubire sau a dat-o, s-a aliniat cu vitalitatea fundamentală care pulsa prin ei și prin orice altceva. Soare și Lună, munți și mări, plante și păsări, animale de apă și pământ. Totul a participat la o mișcare comună a iubirii care, în cele din urmă, i-ar readuce la sursa și susținătorul lor.

Ființele umane ar putea să participe în mod intenționat la această dinamică și să colaboreze cu ea. Dar, dacă nu, dacă iubirea este retrogradată din acest rol, ea devine, în cel mai bun caz, un ideal sau o emoție morală, exceptată din evoluție și susținută de creier. Agnosticismul metafizic a înlocuit „înrădăcinarea ontologică”, pentru a împrumuta de la filozoful Simon May. Nu e de mirare că oamenii se simt dezorientați sau mai rău. Pentru a-l cita greșit pe RD Laing: cineva care descrie dragostea ca un epifenomen ar putea fi un mare om de știință, dar cineva care trăiește ca și cum dragostea ar fi așa va avea nevoie de un psihiatru bun.

Dar s-ar putea ca noțiunea mai veche a iubirii să revină, așa cum au sperat Weil și alții? S-ar putea să trecem de romanticii, care s-au străduit să mângâie mințile moderne tulburate de ceea ce William Wordsworth a numit „muzică nemișcată și tristă a umanității”, pentru că ajungem să cunoaștem încă o dată despre acea „iubire mai sfântă”? Poate iubirea să fie nu doar tot ce ai nevoie, ci ceva exact necesar pentru a da seama de cine suntem și tot ce este? Bune întrebări…

Sugestiile provocative care provoacă o ignorare reflexă a viziunii fermecate și care ar putea stimula o schimbare prin reorientarea atenției și redeschiderea căilor de percepție, pot fi extrase din filosofia morală, tendințele biologiei contemporane și luând în considerare natura inteligenței. Luați în considerare mai întâi problema morală. Începe cu observația că decuplarea iubirii de telos-ul său divin și redescrierea ei exclusiv în termeni de comportamente evoluate și dorințe prea umane, a avut consecințe nedorite.

În special, întorsătura seculară a inversat afirmația potrivit căreia Dumnezeu este iubire și a făcut din dragoste un zeu, încurajând o sentimentalizare a iubirii – o zeitate slăbită pentru o epocă altfel lipsită de Dumnezeu. Mai rău, inversarea stârnește o cerere imposibil de îndeplinit, încredințând oamenilor să ofere iubirea necondiționată care, până acum câteva secole, ar fi fost considerată ca venind numai de la Dumnezeu.

Când iubirea necondiționată era cunoscută ca o emanație divină, a pretinde acea capacitate pentru sine, sau de a o cere altuia, era o formă de nebunie sau idolatrie. Dar acum toată lumea ar trebui să le livreze și să o primească, și să treacă cu vederea că noi muritorii suntem viciați și neclintiți. Din astfel de motive, psihanalistul Jacques Lacan a propus că, într-o lume fără Dumnezeu, iubirea este definită mai sincer ca un pact. „A iubi înseamnă, în esență, să-ți dorești să fii iubit”, a spus el: cu alte cuvinte, îți voi oferi ceea ce putem numi iubire, dacă tu îmi oferi același lucru.

Problema este că astfel de tranzacții subminează și distrug dragostea, așa cum și-a dat seama filosoful și romancierul Iris Murdoch. Compromisul și compromisurile fac parte din viață, da, dar scopul dragostei este să ne atragă dincolo de tranzacțional și mediocru. Luați în considerare natura creativității, scrie Murdoch în The Sovereignty of Good (1970): „Adevăratul artist este ascultător de o concepție a perfecțiunii de care opera sa este constant legată și relaționată în ceea ce pare o manieră externă”. De asemenea, dragostea nu este declanșată de ordonanțe precum „Îmbunătățiți-vă puțin”, ci mai degrabă de apelul „Fii perfect!”

Sfârșitul transcendent la care duce iubirea nu trebuie numit Dumnezeu, a simțit Murdoch, deși trebuie recunoscut ca supraomenesc și excelent. În urma lui Platon, ea l-a numit Binele, „centrul magnetic către care dragostea se mișcă în mod natural”, care dezvăluie și natura energiei iubirii. „Dragostea este tensiunea dintre sufletul imperfect și perfecțiunea magnetică care este concepută ca fiind dincolo de el”, a continuat ea. Acel „dincolo” este gândul cheie aici, cu intuiția sa că ceea ce se dorește cel mai mult este independent de noi. Dragostea este activă în psihicul care speră să știe mai mult decât se poate concepe în prezent. A exclude această transformare nu numai că zădărnicește iubirea, ci este dezumanizant; deoarece a fi om înseamnă a tânji după contactul cu mai mult.

Această „suveranitate a binelui” este impresionantă, având în vedere modul în care pare să ne cheme, să ne impună și nu ne lasă să plecăm. Dar este același lucru cu a afirma actualitatea transcendentă a iubirii? Unii biologi, se pare, dezvoltă o viziune asupra lumii care invită această posibilitate.

Mișcarea are loc în doi pași: o primă care poate fi caracterizată ca de jos în sus; o secundă, de sus în jos. Elementul de jos în sus provine din imaginea revizuită a lumii vii care a apărut în ultimii ani. Această nouă gândire a lăsat în urmă viziunea reductivă asupra vieții, caracterizată de Richard Dawkins ca fiind condusă de gene egoiste, pentru a aprecia că procesele creaturii cooperante, holistice și interdependente operează la și între toate nivelurile vieții, de la proteine ​​și gene la organism ca un întreg – și dincolo, inclusiv interacțiunile ecologice cu așa-numitul mediu extern.

Este o imagine fractală, condusă de puterea explicativă derivată din luarea în considerare a modului în care întregurile contează la fel de mult ca și părțile. Modelele de interacțiune care sunt prezente la nivel micro sunt amplificate și transformate la nivel macro, ceea ce afectează la rândul său granularul. Paralele omoloage pot fi detectate și la nivelul speciilor. Ceea ce se manifestă ca atracție și cooperare în organismele mai simple devine altruism și empatie în rândul celor mai complexe, cu dragostea acoperind piramida. Bazându-se pe bazele puse de biologi precum Lynn Margulis, care a susținut simbioza în evoluție și dezvoltată în cărți precum Interdependence (2015) de biologul Kriti Sharma, noua imagine schimbă statutul iubirii de la epifenomen la o calitate emergentă, izvorât din forme antecedente perceptibile în tot felul de interacțiuni și comportamente; dacă iubirea în toată plinătatea ei este prezentă numai în creaturi ca noi, capabile să-și formeze intenții și să acționeze în mod conștient sacrificial, atunci înaintașii iubirii alergă până la capăt în lanțul entităților vii.

Acest lucru, de altfel, este asemănător cu opinia lui Charles Darwin. În The Descent of Man (1871), el discută despre „iubirile” ale păsărilor, pe lângă utilizarea termenilor funcționali precum „afișare”, iar în loc de expresii precum „sezonul de împerechere”, el preferă „sezonul iubirii”. Dar mai propune și altceva. În timp ce formele în curs de dezvoltare ale iubirii ar putea evolua odată cu aspectele practice ale supraviețuirii – îngrijirea urmașilor, de exemplu – altele, cum ar fi întâmpinarea agresiunii cu bunătate sau iubirea dușmanilor, ar avea nevoie de „ajutorul rațiunii, al instrucțiunii și al iubirii sau fricii de Dumnezeu”. ' Ceea ce ne duce la revizuirea de sus în jos în biologie. Împărtășește viziunea unei interacțiuni a proceselor vieții pe niveluri. Dar acolo unde biologii de jos în sus detectează empatia și precursorii ei în comportamentul unei game de animale, revizioniștii de sus în jos sunt sceptici că capacități psihologice complexe precum empatia există în orice creatură, cu excepția oamenilor.

În From Extraterrestrials to Animal Minds: Six Myths of Evolution (2022), biologul evoluționist Simon Conway Morris examinează dovezile empatiei la creaturi, de la corbi la cimpanzei, și găsește că datele lipsesc. Problema este subtilă și deseori ridică hacklei, dar punctul crucial este că contextul contează. Mediul în care trăiesc animalele modelează modul în care se comportă, așa cum se întâmplă cu oamenii, dar pentru animalele non-umane contextul determină în mod radical ce comportament este posibil în primul rând. Empatia este un exemplu, deoarece a fi mișcat de suferința unui străin, de exemplu, este semnificativ din punct de vedere moral atunci când se poate întâmpla indiferent de context, de care niciun alt animal nu pare capabil. „Este departe de a fi clar că verii noștri cei mai apropiați sunt aproape de o dimensiune morală”, conchide Conway Morris.

Propunerea lui alternativă, în conformitate cu concluzia lui Darwin despre ceea ce este nevoie pentru a iubi dușmanii, este că oamenii pot accesa și se pot alinia cu adevărurile morale, în virtutea faptului că sunt conștienți de o dimensiune transcendentă care nu a apărut, ci a fost descoperită. Capacitatea umană de autoreglare emoțională, să zicem, și capacitatea de a avea simpatie cu perspective radical diverse, înseamnă că putem fi deschiși la revelarea trăsăturilor morale ale realității, de sus în jos. Implicația este că, deși există cu siguranță analogi cu dragostea în alte părți ale regnului animal, acestea nu formează căi complete pentru dezvoltarea evolutivă. Mai degrabă, strămoșii noștri ne-au pregătit pentru percepția unei iubiri care ne preexistă.

Inutil să spun că concluzia de sus în jos este controversată, având în vedere tonul excepționalismului uman, ca să nu mai vorbim despre implicația că creaturile pe care le iubim ar putea să nu ne iubească în mod egal. Dar ancheta poate fi îndreptată prin extinderea subiectului a ceea ce știm și îndreptându-ne către întrebarea cum știm ceva. În acest sens, ceea ce ne ocupăm este crucial.

Luați în considerare o anecdotă încântătoare spusă de astronomul Bernard Carr. Fost coleg cu Stephen Hawking, Carr i s-a alăturat la premiera filmului despre viața lui Hawking, The Theory of Everything (2014). Carr era atent și, în timp ce priveau, o ironie i-a răsărit în minte. „Filmul a fost în primul rând despre relația personală a lui Stephen cu Jane, prima sa soție”, a explicat el, „chiar dacă relațiile și emoțiile personale, într-adevăr mintea însăși, probabil că nu vor fi niciodată acoperite de nicio Teorie a Totului”. Pe scurt, filmul a mințit aspirația de a deriva o relatare completă a existenței doar din fizică, iar motivul este evident: dragostea este reală și trăită în mod obișnuit de mințile umane; dar științific vorbind, dragostea nu poate fi evidențiată decât indirect, prin măsurarea efectelor ulterioare pe care le lasă în urma ei, adesea tulbure.

Această calitate de primă mână este o caracteristică a multor tipuri de cunoștințe. Poți învăța multe despre înot citind despre înot, dar nu poți învăța niciodată cum să înoți din cărți. Chiar și cunoștințele care pot fi captate în cuvinte sau ecuații au o dimensiune participativă, din care cuvintele și ecuațiile sunt simboluri. Oamenii nu numai că calculează, ci și înțeleg, ceea ce filosoful mary Midgley în Wisdom, Information and Wonder (1989) a descris-o ca decurgând dintr-o „unire iubitoare”. Ideea ei este că cunoștințele nu sunt niciodată doar informații acumulate, ca un set de date digital, ci implică o implicare intenționată cu orice ar putea fi informația, acest ultim element fiind problema revelatoare. Inteligența se bazează pe un dialog cu lumea; fluxul este sentimentul de imersiune în schimb. Și dragostea este cea care ne invită să intrăm.

Dragostea este un ingredient activ al inteligenței noastre într-un alt fel. Luați în considerare multitudinea de percepții senzoriale care ne bombardează toată ziua, în fiecare zi. Psihologul cognitiv John Vervaeke susține că putem înțelege avalanșa a ceea ce vedem, auzim, mirosim, gustăm și atingem prin ceea ce el numește „realizarea relevanței”; nu sortăm datele, așa cum ar face o IA, ci ne pasă de unele lucruri mai presus de altele și, prin urmare, descoperim în mod spontan ceea ce contează prin vâltoare. Cu excepția sociopatului ocazional, oamenii sunt atrași de ceea ce este bun, frumos sau adevărat; aceste calități organizează lucrurile pentru noi, chiar și atunci când nu suntem în totalitate clari care ar putea fi binele, frumosul sau adevăratul. „Transcendentalele”, așa cum erau cunoscute în mod tradițional, au așadar un caracter obiectiv, conducându-ne chiar peste orizonturile actuale de percepție pentru a descoperi noi perspective. Weil a spus astfel: „Frumusețea lumii este ordinea lumii care este iubită”.

Suferința este, de asemenea, parte integrantă a unei inteligențe de căutare. Descoperirile apar adesea după defecțiuni, deoarece înțelepciunea tinde să apară nu odată cu acumularea de cunoștințe, ci atunci când o mentalitate veche sau o viziune asupra lumii cedează – un proces care este de obicei tulburător și traumatizant. Dar în acea tranziție suntem întâlniți, motiv pentru care o descoperire poate fi întâmpinată cu o exclamație încântată: Eureka! Mințile noastre pot rezona cu bună știință cu o inteligență mai largă, într-un mod care aparent nu este disponibil pentru alte creaturi. Modelul semințelor de pe capul unei floarea-soarelui poate manifesta o secvență Fibonacci, dar oamenii pot observa regularitatea matematică și aproape muzicală – și, conduși de dragoste, se pot bucura de ea.

Bănuiala mea este că observarea experienței simțite a conexiunii noastre cu lumea naturală, momentele asociate de frumusețe și revelație și concluzia că bucuria rezultată este oferită în dar, face parte din motivul pentru care modurile indigene de cunoaștere revin. „Popoarele indigene trăiesc în viziuni relaționale despre lume”, explică Melissa Nelson, profesor la Universitatea de Stat din Arizona, a cărei moștenire include studii despre Anishinaabe, Cree, Métis și Norvegia. Nelson se referă la noțiunea de „instrucțiuni originale”, care este o gamă de ritualuri, mituri și modele în jurul cărora sunt organizate moduri de viață indigene, împreună, menite să aprofundeze comuniunea dintre oameni și mai mult decât uman. Ea îmi spune: „Există o calitate hrănitoare a universului care este pentru noi ca o lege naturală, un principiu universal la care putem accesa: acest câmp al iubirii care este matricea universului”. Semnificația pentru preocupările de mediu și ecologice este evidentă.

Ceea ce este deosebit de izbitor este că analogii iubirii sunt percepuți și în interacțiunile așa-numitei lumi neînsuflețite. De exemplu, când un râu intră într-un corp de apă mai mare, cuvântul folosit în mai multe limbi indigene face aluzie la iubire, spune Nelson. Alternativ, vizualizarea planetelor sau a stelelor poate fi trăită ca o relație: primirea unei calități de lumină care luminează simultan sufletul – o perspectivă amintită în cuvinte precum „influență”, care inițial însemna afluxul stelar.

În opinia mea, există implicații, aici, pentru re-vizuirea locului oamenilor în lume: o parte din caracterul distinctiv al sarcinii noastre este să ne aducem în minte această bogăție. Acest lucru poate face diferența în măsura în care crește atenția acordată iubirii. „Trăim într-o sărăcie extremă în multe locuri”, continuă Nelson, referindu-se atât la nevoile spirituale, cât și la cele materiale. „Dar avem această înțelegere profundă a dragostei ca o forță universală cosmică, care ne vine din lumea naturală și din univers în ansamblu. Asta ne întărește cu adevărat în ceea ce privește întruchiparea și supraviețuirea noastră și să prosperăm și să ne regenerăm.

Acest tip de conștientizare ar putea fi numit o conștiință participativă și a făcut, de asemenea, parte integrantă din modurile occidentale de cunoaștere. Reciprocitatea a avut tendința de a fi ignorată încă de la nașterea științei moderne din cauza modului în care este apreciată obiectivitatea nepasională, o poziție care a adus câștiguri. Dar poate nu pentru mult timp. „Nu obținem cele mai prețioase daruri mergând în căutarea lor, ci așteptându-le”, a observat Weil, deoarece cadourile sunt oferite în dragoste și reperate de calitatea corectă a atenției.

Ramificațiile reincorporării a ceva din viziunea premodernă sunt de mare anvergură. Singurătatea existențială poate fi încercată, găsită lipsită și reîncadrată: nu este totul în capul tău. Sau există sentimentul de mirare și conexiune care vine odată cu conștientizarea naturii extraordinare a realității. Experienței i se oferă o rațiune: mințile noastre se potrivesc cu inteligența care modelează lumea.

Poate, de asemenea, o iubire recunoscută ca atrăgându-ne ne poate invita să nu mai încercăm să transformăm colțul nostru de univers într-un paradis tehnologic chinuit și, în schimb, să ne gândim cum ne-am putea concepe moduri de viață care să ne adâncească atenția, să se armonizeze mai bine cu planeta. și semenii noștri non-umani și chiar să conștientizeze izvorul divin. S-ar putea să dorim să ne ocupăm încă o dată de ce este mai bun și să suportăm tot ce este necesar pentru a comunica cu această abundență, pentru că există o iubire cosmică și ne putem mișca cu puterea ei, împreună cu tot ce este.

Citiţi-mi horoscopul pe zodii, am sfaturi bune. Este aici, numai pentru domniile voastre, dar atenție, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Acest weekend aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune a unui posibil câştig de bani, sau o călătorie neaşteptată, în weekend. Mare atenţie la durerile de cap! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

TAUR Evalueză corect posibilităţile şi scopurile tale imediate. Nu te minţi singur, au grijă alţii de asta! Cumpărături, poate şi un film – un weekend obişnuit în “cea mai bună dintre lumi”! De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

GEMENI Acest weekend este un reper pentru începutul perioadei de pregătire pascale! Bucură-te de natură, de lucruri mici şi frumoase din care se constituie starea de bine şi clipele de fericire! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”. Duminică, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente. Oare ce o să-ţi spună, ce concluzie o să tragi?

RAC Ai multe de făcut şi nerăbdarea nu te ajută prea mult. Stăpâneşte-ţi graba şi trebuie să respecţi ritualurile familiei, obiceiurile, tradiţia. Dar, te simţi aşa de bine! Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade.

LEU Un weekend dens, dar plăcut, dar şi posibile cumpărături şi drumuri, fii precaut şi isteţ, scumpirile de Sf. Paşti nu trebuie să te găsească nepregătit! Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul - nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, poţi avea un gând bun şi pios. Aşa că, dintr-o dată, confesiunea îşi poate găsi locul în spaţiul sacru!

FECIOARĂ Poţi să iei visurile drept realitate, ceva bun se întâmplă în aceaste zile. Poate este doar o veste bună, poate eşti sănătos şi bucuros de venirea primăverii! Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de weekend. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales între mai multe posibilităţi şi ca intotdeauna, te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, nu uita că întotdeauna „mâine este o nouă zi”!

BALANŢĂ În acest weekend eşti foarte sigur pe tine. Fie că este vorba de o petrecere de post, fie de activitatea ta obişnuită de zile libere, ştii ce să spui şi cum să te porţi cu toată lumea! Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei dragi. Normal. Doar este sărbătoare şi de sărbătoare şi săracii şi bogaţii se bucură. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masă, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de sărbătoare.

SCORPION Toate activităţile trebuie să iasă bine, ai un weekend întreag de aspecte favorabile! Ai veşti că încep să se lămurească şi problemele legate de bani. Lucrurile stau exact cum te gândeai! Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Fluxul comunicării nu îţi lasă sâmbătă multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute duminică vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Fiind un perfecţionist, în acest weekend, ai unele îndoieli privind calitatea unor cunoştiinţe, prieteni, realaţii. Fii prudent şi nu fă compromisuri sau confesiuni! Nu împrumuta bani! O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de sărbătoare!

VĂRSĂTOR Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele probleme sentimentale. Cumpărături de weekend şi o perioadă plăcută, atît sub aspect social cât şi sentimental. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar!

PEŞTI În acest weekend poţi să te uimeşti singur. Îţi descoperi valenţe neobişnuite. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie asta sâmbătă pentru că duminică este sărbătoare şi nu se face curăţenie, nici nu se găteşte! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile pot aduce rezultate interesante mai târziu.