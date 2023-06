HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 iunie 2023. David Charles Grusch povestește

20 iunie

Pe 20 iunie s-au născut Jean Marie Le Pen, Errol Flynn, Lionel Richie, Olympia Dukakis, Jacques Offenbach, Martin Landau, Nicole Kidman, Cyndi Lauper, Radu Gabrea, Aurel Baranga, Michaela Botez, Petre Gheorghiu.

Pe 20 iunie sunt Sfinţii Metodie şi Calist. Nimic în ”Kalendar”.

Cazul se dovedește a fi pe atât de sensibil, pe cât cuvintele sunt senzaționale. David Charles Grusch susține că SUA au dispozitive de origine non-umană . Acest fost membru al serviciilor de informații americane USAF a declarat într-un articol de pe site-ul The Debrief publicat acum câteva zile. Cu această mass-media destul de înclinată să creadă într-o formă de viață extraterestră care a venit să viziteze Pământul, el raportează că a livrat informații clasificate Congresului, care au fost ascunse ilegal oficialilor aleși de țară.

Potrivit fostului militar în vârstă de 36 de ani, care a servit și în forțele armate americane în Afganistan, Statele Unite ale Americii dețin dispozitive „intact și parțial intacte”, datorită incidentelor din ultimele decenii. „Sunt elemente non-umane, adică de origine necunoscută sau extraterestră, pe baza formei și caracteristicilor lor unice, precum semnătura lor radiologică”, explică fostul colonel al Forțelor Aeriene americane.

Sprijinit de foști oficiali americani

„Poate fi extraterestru sau poate fi altceva, venit din alte dimensiuni, așa cum este descris de mecanica cuantică ”, a adăugat el pentru Le Parisien . „Nu eram sigur de originea lor non-umană, până când am fost informat cu privire la analiza efectuată de membrii acestor programe asupra acestor nave recuperate” , a declarat cotidianului francez cel care lucra pentru Agenția Națională de Informații Geospatiale (NGA) și în special în cadrul echipei responsabile cu investigarea OZN-urilor din 2019 până în 2021. El susține că a primit astfel de informații „ de aproape un deceniu” . „Programele despre care vorbesc au fost dedicate ingineriei inverse (adică studiul unui obiect pentru a-i descoperi funcționarea și designul) în scopuri militare” .

Într-un interviu acordat canalului News Nation, David Charles Grusch recunoaște că nu a văzut cu ochii lui celebrele aparate despre care vorbește, ci că a văzut „ fotografii interesante” și „a citit rapoarte foarte interesante” . La rândul lor, mai multe mass-media americane importante precum New York Times, Washington Post și Politico au preferat să joace sigur și nu au vrut să publice mărturia lui, pe care ar fi putut-o avea în exclusivitate, potrivit Vanity Fair .

În ciuda lipsei de dovezi, David Charles Grusch este susținut în coloanele The Debrief de Karl E. Nell, un fost colonel al armatei americane care a lucrat cu el și îl prezintă ca fiind „impecabil” . „Fenomenul inteligenței non-umane este real. Nu suntem singuri” , mai declară site-ului de specialitate Jonathan Grey, care lucrează la centrul de informații pentru National Air and Space Intelligence Center (Nasic). Acest serviciu al Forțelor Aeriene SUA analizează informațiile militare privind forțele, armele și sistemele aeriene și spațiale străine.

„Lui Dave, prietenul și fostul meu coleg, îi mulțumesc pentru curaj și onestitate” , a scris, la rândul său, pe Twitter Luis Elizondo. Acesta din urmă a condus, pentru o vreme, un corp secret al Pentagonului care studia OZN-urile, numit Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Acest serviciu a devenit cunoscut publicului după dezvăluirile, în 2017, ale New York Times și Politico despre existența sa. Cazul făcuse furori peste Atlantic, forțând autoritățile americane care trebuiau să pună capăt disprețului pe care l-au manifestat până atunci pe tema fenomenelor aeriene neidentificate (PAN).

Mulți „denunțători” și „martori” în Statele Unite

OZN-urile și UAP-urile sunt un subiect recurent peste Atlantic. David Charles Grusch „face parte dintr-o serie lungă de avertizori sau acuzații în Statele Unite despre OZN” , confirmă pentru Franceinfo sociologul Pierre Lagrange, cercetător la CNRS și specialist în controverse care se opun științei și „credințelor”. El își amintește că John Podesta, fost consilier al lui Barack Obama și fost director de campanie pentru Hillary Clinton în 2016, este el însuși convins de existența unor secrete în cadrul administrației americane despre OZN-uri.

„Cuvintele lui David Charles Grusch nu fac decât să relanseze dezbaterea” , mai crede pentru Franceinfo Jean-Jacques Velasco, care timp de douăzeci și patru de ani a fost responsabil pentru GEIPAN (Grupul de studiu și informare asupra fenomenelor non-aerospațiale). Creat în cadrul Cnes, Agenția Spațială Franceză. Pentru el, „cuvintele lui David Charles Grusch nu sunt exagerate și se bazează probabil pe fapte verificabile” .

Jean-Jacques Velasco subliniază că revelațiile sale sunt în concordanță cu cele ale cărții La scurt timp după Roswell ( The Day After Roswell ). În această carte disputată, publicată în 2017, Philip J. Corso, fost locotenent-colonel al Forțelor Aeriene ale SUA, susține că a participat la colectarea, exploatarea și analiza resturilor de la dispozitivele extraterestre recuperate pe situl Roswell. La fel ca David Charles Grusch, vorbește despre inginerie inversă. Potrivit acestuia, procesul a permis dezvoltarea unor aplicații moderne majore, cum ar fi cipurile electronice, lasere și chiar fibra optică.

„Avem acum câteva sute de martori care spun că au participat sau au participat la colectarea resturilor . Și avem aproximativ cincizeci de martori care aveau în mână materiale (din aceste dispozitive) ” , precizează Jean-Jacques Velasco. Acești martori, subliniază el, relatează că aceste materiale aveau caracteristici extraordinare: finețe extremă, memorie a formei sau chiar rezistență la focul armelor de foc. Cu toate acestea, el admite că acestor povești lipsesc dovezi materiale.

Generalul Jean-Marc Laurent, șeful executiv al Catedrei pentru Apărare și Aerospațial de la Sciences Po Bordeaux, respinge orice plauzibilitate în acuzațiile lui David Charles Grusch către Franceinfo. „Nu cred (…) Toate acestea mă lasă fără cuvinte ”, spune el.

„Dacă asta e ceva ascuns de zeci de ani, am fi avut elemente, inevitabil (…) Nici cele mai mari secrete ale Războiului Rece, astăzi, nu reușesc să fie ținute secrete”.

Chestionată pe 6 iunie cu privire la acuzațiile lui David Charles Grusch, Casa Albă a invitat jurnaliștii să apeleze la Departamentul de Apărare al Statelor Unite. Canalul american ABC a raportat apoi răspunsul unei purtătoare de cuvânt a Pentagonului. Biroul său „nu a descoperit nicio informație verificabilă care să susțină acuzațiile” lui David Charles Grusch.

Ministerul a menționat cu siguranță, în 2022, că un „număr tot mai mare” de obiecte neidentificate a fost reperat pe cer timp de douăzeci de ani, ceea ce constituie un potențial pericol pentru spațiul aerian al Statelor Unite. Pentagonul a declasificat chiar și videoclipuri interesante care arată ambarcațiuni în mișcare impresionantă.

NASA a ținut, de asemenea, prima întâlnire publică despre UAP-uri la începutul lunii ianuarie. Obiectiv: să prezinte concluziile grupului său de experți, care a inclus în special astrofizicieni și astronauți, și să „destigmatizeze” tema. O momeală, potrivit lui Jean-Jacques Velasco, crezând că NASA încearcă să investească „mai mult sau mai puțin deschis subiectul” pentru a ascunde mai bine orice elemente cu adevărat importante.

Această neîncredere nu are de ce să fie, judecă generalul Jean-Marc Laurent, care își evidențiază experiența: „Sunt pilot de luptă, am foarte multe ore de zbor în Franța și în Statele Unite. Nu am văzut sau auzit niciodată, între piloți, orice aluzie, mărturie sau întrebări pe tema UAP-urilor.” Și să respingem în continuare orice disimulare: „Am fost la cel mai înalt nivel al ierarhiei aviației [franceze] . Și acesta este un subiect care nu a apărut niciodată. Nu este că ascundem, este că nu există nimic!”

Dosarul pe care David Charles Grusch l-a transmis Congresului are sute de pagini care includ date specifice despre programele secrete „dar niciun material fizic legat de epavă sau alte obiecte non-umane” , notează The Debrief. „Vom vedea dacă este audiat de Congres și dacă i se ordonă să vorbească. Nu glumește. Este o chestiune foarte serioasă” , a avertizat parizianul Luc Dini, președintele Comisiei Sigma 2, din cadrul Asociației Aeronautice și Astronautice din Franța, care anchetează cazuri inexplicabile în toată lumea.

În timp ce pentru unii există îndoieli, rămâne o certitudine: dovada de nerefuzat nu există. Cu toate acestea, așa cum a rezumat foarte respectatul astrofizician Carl Sagan, „afirmațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare” !

Cred că o să revăd, în noaptea asta, ”Întâlnire de gradul trei” capodopera lui Spielberg. Poate o să găsesc și câteva ore de somn, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 iunie 2023

BERBEC Te simţi stăpân pe situaţie și realismul tău te ajută să nu naufragiezi în domenii absurde şi idei ciudate. Chiar dacă e foarte cald, ai multe de făcut, aşa că poţi mări ritmul activităţii. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi glorioasă de vară, una dintre cele mai lungi zile. Atenţie, chiar nu merită !

TAUR Astăzi, la serviciu, păstrează-ţi ordinea priorităţilor care te avantajează, fără să te laşi perturbat de cei din jur. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Nativii mai trebuie să zacă un timp la umbra luminii artificiale de la locul de muncă – nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. Adică să pleci în concediu. O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare.

GEMENI Conjuncția dintre Soare şi Mercur, la ieșirea din zodie, indică astăzi un eveniment în planul benefic. Poţi aborda probleme de interes pentru tine, domenii superioare, ai șanse bune! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi. Pot pleca, fiind avantajaţi, în călătorii lungi, eventual în vacanţă, Gemenii născuţi în primul decan al zodiei.

RAC Indecizia, nehotărârea nu te ajută deloc. Trebuie să faci pace. În primul rând cu tine însuţi. Lasă grijile, temerile, nu sunt productive. Mai ai un obstacol, concentrează-te, apoi, vacanța! Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica te indragostesti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

LEU Nu încerca să porţi o mască, să faci pe actorul. Nu ai talent, ești fals! Adevărul este cea mai bună minciună. E momentul să aprofundezi relaţiile tale sociale, dar fără nimic convenţional. Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi bună!

FECIOARĂ Dimineața ia lucrurile în glumă – nu trebuie să te simţi ofensat la orice ironie. Aşa poţi să ai o zi liniştită. Alungă îndoiala în ceea ce priveşte relaţia ta, oricum, „ce va fi, va fi”! Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente care formează starea de bine. Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Fecioare: eficace şi harnic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital!

BALANŢĂ Trebuie să-ţi săpâneşti episoadele de nerăbdare şi grabă şi să ataci problemele în ordinea priorităţilor, cu metodă şi disciplină, dar intuiţia, fantezia şi imaginaţia te ajută, astăzi. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Este vorba de oboseala cronică, de stres, de neplăcerile de la serviciu sau de banii insuficienţi?

SCORPION O zi fastă, favorabilă Scorpionilor din a doua jumătate a zodiei. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu avantaj din start și aplauze la final. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Eventuală călătorie scurtă, dimineaţa, aşa ca să te afli în treabă… Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni!

SĂGETĂTOR Evită mânuirea neatentă a unor obiecte importante. Mai ales cele care se sparg uşor! Astăzi trebuie să te gândeşti cum te poţi să te relaxezi pentru că oboseala cronică îţi bate la uşă. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate! Întâlnirile şi şedinţele s-au aglomerat din nou, ai mult de „muncă” şi niciun chef. Oferă-ţi o prăjitura, adică o îngheţată, şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoaşte de dimineaţă – daca este bună, sau.. nu. Gânduri mai roze găseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Azi, zi de cumpăraturi (cu prietena pe care ai chemat-o) si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

CAPRICORN Entuziasmul tău este contagios şi reuşeşti să aduci o dispoziţie bună în anturaj, la serviciu şi acasă. Eşti optimist, motivat şi astăzi depui mult efort, cu toate că este foarte cald. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi.

VĂRSĂTOR E momentul să-ţi declari sentimentele şi opţiunile, trebuie să fii mai hotărât. Altfel, nimeni nu ghicește ce om bun eşti şi ce suflet ales ai! Lasă convenţionalismul și politicul corect! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul, original! Pe 20 iunie, una dintre cele mai lungi zile ale anului, trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai! Mai lasă gândurile negre şi nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu…

PEŞTI Astăzi eşti gata să te aventurezi în spaţii, realţii şi trăiri noi. Împingi limita cunoaşterii, ştii tu… ca în filme! Dar realitatea este lângă tine, foarte seducătoare şi promiţătoare! Lumea spune ca regretă greşelile. Fals ! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incât sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de 24 de ore de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai niciun necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, căldura excesivă, oboseala, stresul!