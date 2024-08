Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 20 august 2024. Howard Phillips Lovecraft







20 august

Pe 20 august s-au născut H.P. Lovecraft, Rajiv Gandhi, Carla Fracci, Andrei Koncealovski, surorile Kessler, Ionel Brătianu, Octav Onicescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Prorocul Samuel, Sever, Eliodor și Teoharie. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 20 august 1913 a fost obţinerea pentru prima dată în lume a oţelului inoxidabil la Shefield de către britanicul Harry Brearley (era să scriu Harry Potter şi nu eram departe de adevăr, multe realizări ştiinţifice şi tehnologice sunt inspirate din magie). Acum stau și mă întreb. De ce s-a renunțat la automobilele cu caroserie din oțel inoxidabil? Am văzut câteva mașini, una era ”Fiat”, prin anii 60’. Erau prea bune, se putea remedia ușor orice zgârietură, sau pocnitură, erau veșnice? Bună întrebare!

La 20 august 1968 trupele Tratatului de la Varşovia, mai puţin Romania, invadeză Cehoslovacia, punând capăt primei încercări de "perestroikă şi glasnost". Era prea devreme...

Acest eveniment mi-a schimbat viaţa. Eram la tabăra de pregătire a olimpicilor de la Bran. Ieşisem al doilea pe ţară la fizică, eram la clasa specială de fizică de la Dimitrie Cantemir și eram în tratative să mă mut la Liceul nr 24, în ultima clasă de liceu. Ne pregăteam pentru Olimpiada internaţională care ar fi avut loc, în luna septembrie, la Viena. Şi eram hotărât, dar nu spusesem la nimeni, să nu mă mai întorc în ţară din Occident! Îmi pregătisem deja familia și până și profesorii mei îmi dădeau sfaturi ce să fac în Occident. Evident, se vedea de către toată lumea, nu eram pentru România, nu mă puteam dezvolta în primitivismul și prostia ridicate la rang de politică de stat. Eram un produs de export, cum spunea Corneliu Mănescu, cu care jucam tenis și părea că se interesează mult de mine.

Poate că acum aş fi fost un pensionar de la NASA, cu un vraf de cărţi scrise şi cu nostalgia că nu am zburat în Cosmos. Dar din cauza evenimentelor s-a contramadat orice ieşire din ţară. România era asediată...

Trebuie să înţelegeţi foarte exact. Când eşti foarte tânăr, un adolescent, poţi emigra cu uşurinţă, îţi poţi purta patria ca praful de pe pantofi.

Dar, pe măsură ce îţi edifici personalitatea, cunoşti şi înţelegi mai multe, dragostea de patrie devine o iubire matură, la care nu poţi să renunţi ușor. Ştiţi câte propuneri serioase, cu servici şi bani mulţi, am primit să plec din ţară? Nici eu nu mai știu, la treizeci am renunțat să mai țin numărătoarea!

Nu regret, banii și poziția socială nu au fost niciodată scopurile mele în viață, şi nici nu o să plec din ţară decât la sfârşit, în Shangri-La, unde mă aşteaptă deja cei dragi și prietenii mei. Dacă nu reușesc să ajung în rândul ființelor de lumină. Nu mi-e frică de moarte, o aștept cu… certitudine !

Dar, pe 20 august îl pomenim pe Howard Phillips Lovecraft, autorul meu preferat de “horror fiction”. O figură ciudată, o fire bolnăvicioasă, vezi fotografia de titlu. L-am descoperit în 1979, în Dubai. Kate Bush citea una dintre cărţile lui, ”The Call of Cthulhu” şi când a plecat înapoi la Londra mi-a lăsat mie cartea. La început am zis că este o chestie să sperie fetele... Apoi am realizat întreaga anvergură şi măreţie a operei lui Lovecraft. Lovecraft este maestrul terorii pure intelectuale, celebru autor, de la începutul secolului XX, de ”horror fiction”.

El imaginează o lume întreagă, cărți care nu s-au scris niciodată, din care citează copios, de exemplu celebrul și infamul ”Necronomicon” - o mitologie îngrozitoare, cu legende și istorii infiorătoare. Cu siguranță ”The Call of Cthulhu” este capodopera lui, dar nu mai puțin dătătoare de frisoane decât restul operei. J.R.R. Tolkien declara că a fost influențat de grandoarea operei lui Lovecraft.

Lovecraft, un tip ciudat rău și bolnăvicios, s-a săvârșit din viață la vârsta de numai 46 de ani. Gloria lui a fost postumă. Lovecraft este un autor numai pentru cei care au imaginație și reușesc să țină pasul, să fie martori la prăbușirea în neant, nebunie și delir. Numai pentru cunoscători!

Nu o să uit niciodată frisonul rece, delicios şi inimitabil, al operelor sale horror citite în nopţile toride arabe, sau iraniene. Păcat, că la fel ca şi alte opere importante, traducerile în limba română sunt neinspirate. Ca şi operele complete ale Agathei Christie, parcă sunt traduse cu “Google”!

Asemenea opere nu trebuie “traduse” cuvânt cu cuvânt, ci adaptate. Dar că să faci acest proces cultural, trebuie să ştii despre ce este vorba, să ai o cultură enciclopedică şi cunoştiinţele specifice necesare. De unde, în ziua de astăzi? Așa că îl citesc pe Lovecraft în original, am vreo duzină dintre cărțile lui cumpărate din anticariatele din Londra și Washington. Nec Plus Ultra!

Să citești rătăcirile fabuloase ale lui Lovecraft pe muzica bolnavă a lui Angelo Badalamenti din ”Twin Peaks” tema Laurei, sau dansul piticului din visul agentului Cooper – ce nebunie gotică, ce curaj nemăsurat, ce afundare în infernul groazei! Dar acest proces de mitridatizare este ca un vaccin contra teroarei distopiei mondiale, a războiului și a crizei, împotriva fricii imbecile și generalizate.

Apoi neapărat să o visez pe Vineri, trebuie să o întreb ceva.

”Nu vă fie frică!” a spus Sfântul Ioan-Paul al II-lea, dar, cu aproape două mii de ani mai înainte a spus-o Șeful lui. Așa că rămâne cum am stabilit, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 20 august 2024

BERBEC Optimismul tău în creștere te face să vezi partea bună a lucrurilor și a situațiilor. Ai grijă să nu te angajezi la mai multe decât poți duce, măsoară-ți consumul de energie pe termen lung. Nu încerca să ai întotdeauna dreptate, te poți simți singur împotriva tuturor. Pierzi credibilitatea și câștigi o reputație de încăpățânat, care nu îți servește interesele și te face să pari o ființă neplăcută, care se ia mult prea mult în serios.

TAUR Ți se poate cere să oferii tot ce este mai bun din tine și, uneori, îți poate fi greu să te raliezi la acest deziderat! Te poți simți însetat de libertate, iar o variantă ca să îți satisfaci această dorință ar fi să îți reînnoiești sectorul de activitate. Decizi să evaluezi cât te costă costurile gospodăriei: scump, domne¢, scump! Partea bună este că îți rămân niște bănuți și pentru hobby-urile tale!

GEMENI Motivat, optimist, timpul pare a fi cel perfect pentru a-i implica pe cei din jur, este timpul să pledezi cauza ta. Îți este greu să ții pasul, dar reîncărcarea bateriilor cu energie în aer liber te va ajuta, nu te alarma. Cu acest nou ciclu planetar, trebuie să te concentrezi puțin mai mult pe munca ta și pe aspectul financiar al existenței tale. Această zi este foarte favorabilă pentru a negocia, a încheia o afacere, a investi sau a solicita un împrumut.

RAC Oferă-ți toate șansele de a fi zen, acceptând să te relaxezi cu adevărat. Ideal ar fi să îți acorzi o pauză departe de agitația din jur pentru a-ți reîncărca bateriile și a-ți reface energia, ceea ce te poate ajuta să ții pasul mai bine în activitatea ta. Lasă pe mâine, ceea ce poţi amâna fără pagube majore, doar „mâine este o nouă zi”! Dar să nu uiţi de ele, totuși!

LEU Ritmul activităților tale este susținut, poți acumula succese și să poți obține răspunsuri mult așteptate. Începuturile de proiecte, activități de cercetare și dezvoltare sunt în mod clar favorizate. E posibil să pui un pic prea multă ardoare în a-ți apăra cauza, când nimic nu te amenință cu adevărat. Mai mult ca oricând, va trebui să îți reîncărci bateriile în coconul personal pentru a te relaxa, poți abandona o zi job-ul de rege al junglei.

FECIOARĂ Nu îți pierde răbdarea, este posibil să apară întârzieri neprevăzute în activitatea ta, ceea te va ajuta, totuși, să reflectezi mai mult la adevăratul sens al obstacolelor, toate îți servesc o lecție! Nimic nu te va împiedica de data asta să te relaxezi și ai dreptate, nu există urgențe reale de gestionat, profită de asta. Nu vei avea probleme în a te încadra în matrița care ți se propune, nu îți lipsește tactul.

BALANŢĂ Nu-ți prețuiești suficient talentele, relativizează-ți îndoielile! Idealurile tale încă nu corespund cu realitatea, dar va trebui să lucrezi la legăturile tale profesionale pentru a ajunge acolo. Satisfacțiile sunt mai mult spirituale decât pecuniare în acest moment, iar asta nu prea ți se potrivește. Te chinui să găsești oportunități de a-ți umple portofelul, dar poate poți găsi modalități de a cheltui mai puțin.

SCORPION S-ar putea să te confrunți cu rebeliuni în propria casă, aspirațiile de autonomie, independență și libertate sunt puternice și nu îi vei putea împiedica pe unii să se exprime, pe alții să acționeze. Cel mai bun lucru este să fii tolerant și să te comporți diplomatic pentru a-ți păstra autoritatea. Nu-ţi face griji, totul va fi bine, ca în faimoasele filme americane vechi cu „happy end”.

SĂGETĂTOR Astăzi pari a stăpâni arta subtilă de a fi la locul potrivit la momentul potrivit, social vorbind. Acesta este, cu adevărat, secretul vieții. Întâlnirile cu oameni noi sunt favorizate și se pot transforma într-o adevărată prietenie sau colaborare pe termen lung. Ai una din acele zile în care străluceşti şi toate ți se par bune și frumoase. Răspândește-ți în jur buna dispoziție!

CAPRICORN Culmea, nevoia ta de libertate te poate face mai atractiv pentru ceilalți. Îți poți percepe nivelul de energie mai bine și vei ști să faci din asta un atu, vei putea echilibra mai bine odihna și activitatea.Ți-ar prinde bine mai mult exercițiu fizic, în aer curat, dar nu te apuca să alergi ca zăpăcitul prin parc precum Forrest Gump, că te pasc întinderile musculare, dacă nu ai exercițiu!

VĂRSĂTOR Vei putea simți nevoia de spații largi deschise astăzi. Acest lucru ți-ar putea amplifica creativitatea, care, în ultimul timp, a fost ca barca trasă pe uscat. Așadar, nu ezita să te deconectezi de agitația cotidiană, să mergi la mare sau la munte, undeva unde să îți poți limpezi mintea, să îți reîncărci bateriile în liniște, să te relaxezi și să te poți bucura de momentul prezent în liniște. Uneori, este chiar în interes profesional să îți mai iei câte o zi liberă!

PEŞTI Astăzi, un câștig neașteptat, o creștere a veniturilor îți vine cu ușurință. Acțiunile tale din trecut dau roade financiare. Într-adevăr, o mișcare pozitivă este în desfășurare pentru tine, ține de tine să profiți de șansă, din mers, fără să-ți lipsească îndrăzneala și fără să pui pe pauză celelalte lucruri care se întâmplă în viața ta. La sfârșitul zilei poți miza pe activități de relaxare și poți conta pe imaginația ta pentru a te distra!