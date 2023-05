HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 2 mai 2023. Despre doctorul Benjamin Spock

2 mai

Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, Philippe Herreweghe, A.M. Rosenthal, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic).

Pe 2 mai sunt în calendarul creştin ortodox fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie.

În ”Kalendar”, tradiţia cea veche arată că după Arminden, era Ziua Tinerilor. Sub diverse forme a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii, de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Zodia Taurului este guvernată, este sub protecția lui Venus, numele roman pentru Afrodita. Dansul, cântecul, dragostea… Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe…

Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, poate de la pelsagi, sau cabiri, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” logica, civilizaţia europeană şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege. Dar…

Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, chiar alimentare, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor!

Este ceva ce mă îngrijorează profund pentru că este concertat și perfid. De trei decenii în presa românească folclorul autentic românesc este înlocuit cu bună știință și premeditare de obiceiuri moldovenești rusificate din stânga Prutului și ucrainiene. Amestecate, uneori, cu câteva obiceiuri românești. Se dorește rusificarea României?

Sursele de informație despre folclorul românesc autentic sunt clare și la dispoziția tuturor. Folcloriști români precum Speranția, preotul Marian, Pamfilie, Ghinoiu, Antoaneta Olteanu etc. O mai fi existând ”Institutul de Etnografie și Folclor” ? Bună întrebare!

Dragii mei, am primit ceva corespondență, puțină, este o mică vacanță, dar mulți dintre domniile voastre cer povești, istorii, legende. Este adevărat, nu v-am mai povestit nimic de ceva timp. De ieri! Poate nu mi-am facut datoria de sufi, de Bătrân din Munte, aceea de a scrie pilde și povestioare cu tîlc. Mă revanşez – nu mai îmi aduc aminte dacă v-am povestit, sau nu, despre doctorul Spock, tot îl pomenim în ziua de astăzi.

Citește și ia aminte, vorba străbunicii mele, Sheherazada!

Povestioară aceasta am auzit-o chiar din gura împricinatului, în timpul celei de a doua vizite în State. Este vorba de celebrul doctor Benjamin Spock. Tipul acesta avea o capacitate speculativă și o intuiție absolut fantastice, în domeniul său de activitate. Capacitate folosită în pediatrie, pentru că Benny era doctor în medicină în respectivul domeniu. Mai mult ca sigur ca să aibă o hârtie înrămată atârnată pe peretele cabinetului de consultaţii. După un debut incert, Dr. Spock „s-a prins” că toată creşterea şi educaţia sugarului şi a copilului nu mai corespundea cu nivelul tehnologic şi psihologic al jumătăţii secolului XX, al societăţii de consum. Aşa că în anul 1945 a scris o carte revoluţionară pe principiul „răsfăţului” şi al acordării atenţiei pruncului, copilului, adolescentului.

Cartea a devenit cea mai vândută în America şi apoi în întreaga lume, după Biblie. A mai scris, în timp, o duzină de alte cărți, pe aceiași melodie. Şi dr. Benny Spock s-a trezit miliardar în dolari. Totul era foarte bine dacă dr. Spock ar fi fost un „capitalist cuminte, adică unul bun”. Un „capitalist bun” este unul care respectă regulile jocului impuse de societatea respectivă. Adică reinvesteşte banul lui în tot felul de drăcii care produc locuri de muncă pentru masele populare şi mai ales taxe şi impozite pentru stat.

Benny a fost toată viaţa lui un nonconformist. Când l-am cunoscut avea bine spre 75 de ani, dar umbla în blugi ieftini, cu cămaşă înflorată pe dinafară de la Mark şi pantofi de sport, converși. Locuia cu a doua soție, Mary Morgan, cu 40 de ani mai tânără, într-o șalupă. Avea două iachturi, ”Carapace” și ”Turtle”. Ultimii 22 de ani de viață a locuit pe șalupă. Nonconformist! Tot aşa a procedat şi cu averea sa. A dat-o cui voia el. În special ca să scape tineri de înrolare în timpul războiului din Vietnam şi să sprijine fenomenul hippy și mișcarea pentru pace. Din cele aproape două miliarde de dolari nu a pus la bancă sau la bursă, „în circulaţie” decât căteva mii de dolari. Restul şi-i ţinea prin boxele de bagaje din gări şi autogari, sau în păstrare la notari, sau preoţi. Invidia şi frustrarea capitaliștilor şi a nefericitului de Edgar Hoover, şeful FBI, au fost imense. O grămadă de bani, neinvestiți! Dr. Spock a început să fie atacat, nevinovat, de ziare şi i s-au înscenat o mulţime de măgării.

„Nici nu ştii, mister Rado, ce nebunie a fost când au început să-mi curgă banii în buzunar. Eram vânat fără cruţare de tot felul de ciudaţi, unii trimişi chiar de guvern, care îmi propuneau tot felul de afaceri şi investiţii: să fac un nou port în New York, un pod peste Manhattan, o rafinărie în Texas şi un centru comercial în Washington!” Benny s-a ţinut tare şi nu şi-a dat banii aiurea. El a cheltuit miliardele pe Woodstock, pe petreceri hippy, pe cărţi şi magie, pe hinduism şi tantrism, pe droguri, LSD şi elixire de dragoste. Și contra războiului din Vietnam și pentru pace, în general. Asta dorea el. Ziarele, asmuţite, îl făceu imoral şi amoral, un exemplu prost pentru tineret, cereau insistent să fie adus în faţa justiţiei pentru „subminarea modului de viaţă american” şi „activitate antiamericană”.

Dr. Spock şi-a chemat singurul prieten, un negru, care ori vindeca, ori omora oamenii prin magia voodoo. „Eram sigur de trei lucruri: de Moarte, de Soare şi de Charly!” – mi-a spus Benny. Charles Demosthene Darlene, din Sud, din New Orleans, a murit de cancer prin anii 70. După ce şi-a îndeplinit misiunea dată de Benny.

Dr. Spock l-a chemat la el şi i-a dat o cutie mare de carton plină ochi cu chei de la seifurile din gări şi aeroporturi. Toate cu o etichetă în care se explica, doftoreşte, cum trebuie să se prelungească perioada de „închiriere” şi codul respectivei boxe. „Charles, ştii că eu vreau să dau banii cu mâna mea. De aceea nu pot să fac nici o structură cu buget, scopuri şi alte aiureli din astea. Nu ştiu câţi bani sunt aici. Scapă-mă de gurile alea împuţite şi să nu uiţi să-mi aduci restul!”

Aşa au apărut mai multe organizaţii ale negrilor, pe atunci nu se spunea afro-americani, care luptau pentru „drepturi civile”. Ziariştii care se luau de Benny primeau tone de scrisori pe protest, de pe tot cuprinsul SUA. Dacă respectivul nu se potoleau, pentru că era, cu siguranță, plătit, sau încerca un șantaj, începeau telefoanele de ameninţare. Apoi, ca din întâmplare, primea o bursă neașteptată, sau câştiga la „loteria negrilor din cartier”. Dacă nici asta nu era suficient, maşina îi era ușor tamponată de un taxi galben, condus de un bătrân negru zâmbitor şi plin de scuze: „Massa’, maşina este asigurată, nu? Mii de scuze! Aaaa, dar sunteţi o personalitate, sunteţi ziaristul X care scrie de rău despre bunul doctor Spock. Massa’ nu este bine, nu este bine deloc, vă spune un om bătrân!”.

În 99% din „cazuri” ziariștii înţelegeau despre ce este vorba, pentru că, vorba lui Mark Twain, americanii nu pot să-şi permită să fie proşti pe termen lung şi îşi găseau alt subiect de mâncat rahat.

„Cazurile disperate” erau date în grija lui Herbert, un imens și duios homosexual negru notoriu, de doi pe doi metri. Care apărea, tandru, în redacţia respectivului şi îi făcea o „scenă de dragoste” care mai întotdeauna se lăsa cu picioare rupte şi intevenţia poliţiei. Aşa a scăpat Dr. Spock de „atenţia” presei corupte!

Morala: Într-un sistem corupt şi amoral, ticăloșit, trebuie să joci la fel, dreptatea şi adevărul sunt nişte sintagme istorice, din păcate. Contează numai ce se afirmă, nu şi ceea ce se poate dovedi. De asemenea nu trebuie să te lași șantajat, niciodată! Dacă vreodată ai nevoie, nu ezita: cheamă-l pe „Charles”! Am eu o listă de Charles… pe undeva!

Astăzi este ziua de naștere a actorului britanic David Suchet. Împlinește 77 de ani, să-i spunem La Mulți Ani! Cel mai bun Hercule Poirot, din istoria filmului, din punctul meu de vedere. Dar, în noaptea aceasta o să-l revăd în rolul căpitanului navei galactice de luptă TCS ”Tiger’s Claw” din SF-ul ”Wing Commander”. Este un amănunt în acel film, pe care trebuie să-l revăd neapărat!

O să vă spun și domniilor voastre despre ce este vorba, dar nu acum, avem timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 mai 2023

BERBEC Astăzi, toate drumurile, porţile şi uşile îţi sunt deschise! Stelele indică o disponibilitate de a ieşi din cotidian, de a face şi încerca lucruri noi, unele transformări care sunt necesare. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de incredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

TAUR Intuiţia, instinctul, prima impresie – contează! Mult. Dă curs acestor impulsuri ilogice şi așa poţi avea surprize plăcute. Dimineaţa este densă, dar ai perspectiva unor relizări. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Venus, planeta ta protectoare, afectată, indica o indiscretie sau chiar o tradare. Iartă, dar să nu uiţi! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi.

GEMENI Dimineaţa ai nevoie de aprobarea şi încurajarea celor din jur. Ai o componentă de actor, de a te da în spectacol şi aplauzele şi laudele îţi sunt necesare ca necesare motivări și recompense! Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfacție. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

RAC Nu uita că tăcerea este de aur. Sunt unele subiecte, la muncă, în familiei, sau cu prietenii, care îţi provoacă replici acide. Stăpâneşte-te, taci şi zâmbeşte şi lasă-i în „naivitatea” lor! Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează!

LEU Ai poftă de o ieşire la ţară, de iarbă verde naturală şi de mugete de vacă. Sigur că este dificil, mai ales dacă ai început lucrul. Dar pe post de „mugete” poţi asculta tâmpeniile colegelor! Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua!

FECIOARĂ Ai acumulat ceva oboseală şi nopţi nedormite. Nu prea a fost „vacanţă” dar distracţie, a fost! Astăzi ia-o încet şi nu forţa lucrurile pentru că nimeni nu o să-ţi ridice vreo statuie! Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza și așa poți câștiga! Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez. Tu – distrează-te!

BALANŢĂ Este momentul să verifici şi să valorifici relaţiile tale umane, sociale. Ritmul zilnic este posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Nu pleca la drum lung! Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile noi. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. În general ai o atitudine defensivă şi cauţi anturajul prietenilor noi în încercarea de schimbare. Pe de altă parte, Mercur şi Marte arată o perioadă foarte bună sub aspectul casei banilor, a proprietăţilor şi a valorilor personale.

SCORPION O zi favorabilă, în care ai reacţii armonioase la unele acţiuni din jurul tău. Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Dar, tot ceea ce este început astăzi se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine. Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti la garderoba de vară. Vremea devine rapid toridă.

SĂGETĂTOR După pelin și pic-nic este necesară o zi de mişcare, sport, poate şi un regim alimentar spartan. O veste te interesează, dar e prematur să iei măsuri. O zi bună, din punct de vedere personal! Karma, legea acţiunii şi a reacţiunii spirituale, funcţionează cîteodată derizoriu şi cu întârziere. Nu că ar fi ceva de capul karmei, înţelepţii tibetani, cei adevăraţi, spun că este excepţia, o particularizare dintr-o regulă mult mai cuprinzătoare, de ei ştiută. Mai curând, în ziua de astăzi, se răsfrâng ecouri ale acţiunilor, gesturilor şi gândurilor tale din trecut.

CAPRICORN Faci eforturi în direcţia corectă în relaţiile tale sociale. Totuşi, nu poţi să nu remarci că toate problemele din viaţa ta sunt cauzate de… alţii! Ţie îţi rămâne doar rezolvarea lor! Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, fumează o ţigare, poate, mai bine, bea o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii!

VĂRSĂTOR Te-ai tot gândit şi socotit în mica vacanţă de 1 Mai. Ai vrea să pui în aplicare planurile tale. Nu este uşor, întâlneşti obstacole neaşteptate, trebuie să-ţi faci aliaţi folositori! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Este o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace materiale cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile.

PEŞTI Tendinţa ta naturală către trai bun şi fără griji surprinde astăzi pe cei din jur. Atenţie, vacanţa s-a terminat! Dar este momentul când poţi cere, negocia, o schimbare care să te avantajeze! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.