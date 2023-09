Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19 septembrie 2023. Emil Zatopek

19 septembrie

Pe 19 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Emil Zatopek, Kossuth Lajos, Jeremy Irons, Twiggy, Angela Moldovan, Marcel Breslaşu, Eugen Bădărău, Mihail Arnăutu, Ruxandra Sireteanu-Constantinescu.

Nimic în „Kalendar”, în calendarul creştin-ortodox, pe 19 septembrie sunt cei trei Sfinţi: Trofim, Sevatie şi Dorimedont!

Vreau să vă spun, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, câteva cuvinte despre cehul Emil Zatopek, pe care-l pomenim astăzi, cvadruplu campion olimpic, astăzi uitat, cum sunt uitate mai toate exemplele pozitive. Am mai vorbit despre asta dar voi repeta exemplele bune, pozitive, de câte ori este necesar! Adică, mereu, în fiecare an, de 19 septembrie!

Zatopek, născut în anul 1922, a fost cel mai bun atlet al mijlocului secolului XX pe distanţe medii. Un sportiv excepţional, un om complet, bun şi modest, implicat politic şi social pentru progresul ţării sale.

Triplu olimpic la Helsinki, în anul 1952, unde a câştigat cursele de 5.000, 10.000 de metri şi cea mai importantă probă a Olimpiadei, maratonul! A fost supranumit „locomotiva cehească”! Zatopek a protestat, a spus, cu modestie, că el doar a urmat sfaturile şi stilul marelui alergător finlandez Paavo Nurmi, „finlandezul zburător”!

Emil a fost un sportiv inteligent şi plin de umor. Se spune că la una dintre conferinţele de presă, a fost întrebat de ce are o figură suferindă, arată un efort imens, când aleargă. Emil a răspuns: „ştiţi, alergatul nu este gimnastică artistică, sau dans pe patine. Şi apoi, cu cât arăt mai mult efort, cu atât sunt plătit mai bine!” Sala a izbucnit în râs.

Colonel în armata Cehoslovaciei şi membru influent de partid, prieten cu Dubcek. A fost unul dintre artizanii Revoluţiei de catifea, o aplicare timpurie a principiului „convergenţei sistemelor”, teorie atât de dragă celor de la Harvard.

În 1968, în august, Cehoslovacia este ocupată de trupele Tratatului de la Varşovia, mai puţin România. În august 1968 a fost unul din momentele când m-am simţit foarte mândru că sunt român. Familia mea, tata şi cu mama, au găzduit o familie de cehoslovaci, pe care evenimentele o prinsese pe litoral, ei erau din Ostrava, până au obţinut azil în Austria. Două luni de zile. Aceia au fost refugiaţi! Aşa se face, aşa este civilizat şi legal.

Emil Zatopek, un erou naţional, este degradat în urma unui simulacru de proces, scos de către sovietici din armată şi din partid şi trimis să muncească într-o mină de uraniu, adică condamnat la o moarte dureroasă, apoi, la protestele internaţionale este pus să sape puţuri pentru apă.

Este reabilitat de Havel, în 1990, care a spus: „Uitaţi-vă la el! Este un om bun, dar care nu a reuşit să alerge mai repede decât cei care îi doreau răul. Un ceh care şi-a confundat propriul destin cu cel al ţării!”

Pleacă într-o lume mai bună în anul 2000, după o boală lungă şi grea, cancer, urmare expunerii din mina de uraniu, dar fericit, după cum declara, că ideile sale au început să prindă viaţă, măcar parțial!

Un singur episod din viaţa lui Emil Zatopek este edificator! În 1969 Zatopek primeşte, la Praga, vizita eternului rival, marele atlet, australianul Ron Clarke, care nu reuşise să-l întreacă pe Emil Zatopek, să fie olimpic.

Era o încercare a Occidentului de a face presiuni pentru îmbunătăţirea vieţii lui Zatopek. La despărţire, la aeroport, cehul îi strecoară australianului, în secret, un obiect. „Am crezut că este un document secret” relatează Clarke. Ajuns în avionul Qantas, teritoriu australian, Ron Clarke desface plicul şi rămâne stupefiat: în micul pacheţel strălucea o Medalie Olimpică de Aur, cea de la10.000 de metri, cu un singur bileţel „o meriţi cu prisosinţă”…

Vedeţi, în copilăria și adolescenţa mea, mic burghezia dorea să fie onorabilă, fie că era în Occident, fie în Est, la comunişti. Mic burghezia a existat şi va exista mereu, acum i se spune „clasa de mijloc”, este coloana vertebrală a societății. Exemplele de viaţă care se dădeau atunci tinerilor erau sportivi de talia lui Zatopek, artişti, medici, arhitecţi, muzicieni, mari scriitori. În general oameni care făceau performanţă, aduceau binele şi frumosul în viaţa lor şi a celorlalţi, care își făceau excelent meseria, sau profesia.

Nu înţeleg de ce s-a scăzut aşa de mult nivelul exemplelor pentru tineret, în România, dar şi aiurea, în lume, direct la categoria curve şi pungaşi. Poate unde o bună parte a presei vulgare, anarhiste și imbecile se identifică cu „exemplele”? Bună întrebare!

Să nu mă luaţi cu „aşa vrea publicul”! Am făcut atâtea sondaje de opinie, că era să fiu şi anchetat pentru unul dintre ele! Aşa că ştiu foarte bine că publicul nu are preferinţe, este omnivor şi amorf, consumă orice i se oferă şi face fixaţii doar pe subiectele repetate şi îngroşate la nesfârşit! Cum este, de exemplu, cu minciunile gogonate despre ”prietena” noastră Ucraina!

Dacă s-ar repeta de mii de ori pe zi, la tv, net şi ziare, teoria relativităţii a lui Einstein, ei bine, acestă teorie ar fi subiect de dezbatere naţională, de talk-show-ri tv nesfârşite, de emisiuni la radio, de demonstraţii pro şi contra şi cu greve de protest!

Acum vă rog să mă scuzați, am de citit, de documentat. ”Aspida” o prietenă de corespondență, mi-a trimis două cărți. ”KGB-ul și Revoluția Română” scrisă de ea și de soțul ei, Alexandru Saucă, la începutul anilor 90. Și ”Întâmplări ciudate din istoria medicinei” un tom semnat de Radu Iftimovici. Sper ca lectura acestor cărți să risipească unele mistere care plutesc, mai ales peste prima.

Altfel, o să vă spun altădată cum și de ce, nu au intrat zilele în sac, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19 septembrie 2023

BERBEC La un moment dat, trebuie să colaborezi! Spiritul tău gregar e zero barat, dar nu poţi să le faci tu pe toate! Ca o doctorie amară, lucrul în echipă nu îţi place, dar te ajută. Încearcă astăzi! O zi mai complicată pentru că ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile obişnuite, monotona si chiar plicticoasă. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii orice s-ar intampla. Amâna, pentru că timpul rezolvă in favoarea ta!

TAUR Dimineaţa eşti de un umor mai greoi! Cu toate că astăzi nu ai vrea să fii deranjat de nimeni, ai o zi densă. Un episod comic, poate un clip pe net, te face, însă, să-ţi regăseşti zâmbetul! Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general cele admirative!

GEMENI Astăzi spui multe lucruri deodată exprimând procesul rapid al gândirii. Trebuie să fii exact în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. Oricum, azi pierzi timpul, iar timpul înseamnă bani! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera cu plânsul de milă!

RAC Eşti foarte sigur de tine şi de abilităţile tale! Încrederea în forţele proprii este foarte bună şi poate aduce succes. Se pare că astăzi nu ai nicio problemă, ci doar soluţii inspirate! O sa gasesti mereu ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante!

LEU O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile de azi! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi rezolva nimic mai târziu. Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

FECIOARĂ O zi care se anunţă tonică. Se discută cu patos despre ceva legat de o reglementare legală, aspectul pare neutru pentru tine, dar afectează anturajul, serviciul. Nu te băga, stai în banca ta! Ziua de azi se desfăşoară cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează!

BALANŢA Dimineaţa primeşti o veste, sau o sarcină suplimentară la serviciu. Nu te grăbi! Analizează dacă efortul suplimentar te pune la adăpost de restructurări, sau, din contră, te compromite! Desigur ca natura ta intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă. Ai un prilej si nu trebuie sa-l ratezi. Nu vorbi mult, decat dacă spui cu adevarat lucruri interesante.

SCORPION Astăzi eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă stai acasă, cu căţelul şi pisica. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Un procent dintre Scorpioni au probleme sentimentale. In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate! Poate, nu ai?

SĂGETĂTOR Treci printr-o periodă de hipersensibilitate. Eşti uşor de ofensat şi te aprinzi repede! Standardele şi ambiţiile tale sunt foarte ridicate, de aceea nu înregistrezi succese imediate! Fii mai convingator şi insistent cînd soliciţi. Ca eşti un tip de treaba s-a constatat de mult. Deşi planează aupra ta un uşor aer de neîncredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate şi noroc o să ajungi unde iţi doreai, dar nu mai aştepta să treacă timpul!

CAPRICORN Mici ambiţii personale, mai curând nişte capricii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin logică şi cointeresare! Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă!

VĂRSĂTOR Astăzi, fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente, care te pot face să pierzi bani! Nu pune întrebări, fii discret! Ziua de azi este o zi plină şi densă, dar şi cu realizări notabile în prima parte, iar în a doua parte cu distracţii şi bună-dispoziţie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare!

PEŞTI Dimineaţa, puţin mai densă. Dar, eşti într-o stare de echilibru, plăcută şi folositoare pentru psihicul tău! Poţi să încerci să lămureşti problemele sentimentale lăsate în… coadă de peşte! Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat… Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă.