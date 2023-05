HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  19 MAI 2023.  1,7 miliarde de Tyrannosaurus Rex au umblat pe Pământ înainte de a dispărea

19 mai

Pe 19 mai s-au născut William Waldorf Astor, Ho Şi Min, Grace Jones, Malcom X, Edward de Bono, Florin Marin, Ion Ţuculescu, Ion Jalea, Patriciu Mateescu.

În calendarul popular creştin-ortodox sunt Sfinţii: Patrichie, Chiriachi şi Memnon. Dezlegare la pește. Nimic în „Kalendar”.

În lume se întâmplă multe lucruri. Multe ne privesc direct și au o influență în viața noastră de zi de zi. Dar, știrile zilnice, global, sunt prea multe, mult mai mult decât poate un om să cuprindă. O statistică spune că într-o zi obișnuită apar pe piață peste o jumătate de milion de informații. Ce să citești, ce să vizionezi, ce să auzi, mai întâi?

Pentru astăzi am ales o informație din Live Science:

1,7 miliarde de Tyrannosaurus rex au umblat pe Pământ înainte de a dispărea, estimează un nou studiu

Noua predicție sugerează că mai puțini indivizi T. rex au cutreierat planeta noastră decât credeau oamenii de știință anterior.

Numărul total de Tyrannosaurus rex care au cutreierat vreodată Pământul a fost recalculat de oamenii de știință, iar noi cercetări dezvăluie că 1,7 miliarde dintre acești regi ai dinozaurilor au existat de-a lungul istoriei planetei noastre.

În aprilie 2021, un studiu publicat în revista Science a estimat că până la 2,5 miliarde de indivizi T-Rex au trăit între 68 și 65,5 milioane de ani în urmă, când străbăteau Pământul.

Dar un nou studiu, publicat pe 18 aprilie anul acesta în revista Paleontology, a contestat acest număr, sugerând că cifra reală este probabil mai apropiată de 1,7 miliarde.

Autoarea studiului, Eva Griebeler, un ecologist evoluționist de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz din Germania, a declarat pentru Live Science că noul ei model a luat în considerare informații despre T. Rex pe care autorii studiului original le-au trecut cu vederea, ceea ce a dus la reducerea numărului.

Rezultatul este un studiu mai complet care îmbunătățește munca echipei originale – Charles Marshall, un paleontolog de la Universitatea din California, Berkeley și autorul principal al studiului din 2021, a declarat pentru Live Science.

În studiul original, echipa lui Marshall a creat un model complex care a luat în considerare o serie de variabile diferite – cum ar fi masa corporală medie, densitatea populației, intervalul geografic aproximativ, vârsta maturității sexuale, numărul de ouă depuse, durata medie de viață, ratele de supraviețuire și generația-timp, pentru a estima câți T. Rex ar fi putut supraviețui unul alături de celălalt. Modelul a arătat că fiecare generație de T. Rex a fost compusă probabil din aproximativ 20.000 de indivizi și că au existat aproximativ 125.000 de generații în cei 2,5 milioane de ani în care au existat – adică 2,5 miliarde de T. rex în total.

Dar Griebeler nu a fost de acord cu unele dintre datele acestui model. Ea credea că echipa lui Marshall a supraestimat ratele de supraviețuire și capacitățile de ouat ale T. Rex , precum și numărul de generații care au existat în acest timp, ceea ce a distorsionat rezultatele.

Cercetarea lui Griebeler publicată la scurt timp după studiul original au descoperit că aceste valori sunt probabil mai asemănătoare cu cele observate la păsările și reptilele moderne. Când aceste valori au fost introduse într-un model actualizat, a dezvăluit că existau 19.000 de indivizi în fiecare generație de T. Rex și că erau doar în jur de 90.000 de generații, ceea ce înseamnă că numărul maxim de T. Rex care a existat a fost de 1,7 miliarde.

Studiul original a fost primul care a estimat câți T. Rex au trăit pe Pământ și „a fost condus în parte de curiozitate pură”, a spus Marshall. Era ca și cum mă întrebam „câte stele sunt pe cer”, a adăugat el. Drept urmare, echipa a fost fericită că a venit cu o estimare decentă. Dar cercetătorii sunt bucuroși că acum a fost actualizat la o estimare „mai realistă”, a spus Marshall.

Indiferent de numărul exact, ambele studii ridică o întrebare interesantă – unde sunt toate oasele de T. Rex ? Dacă predicțiile lui Griebeler sunt corecte, înseamnă că am găsit doar rămășițele a 0,0000002% dintre acești dinozauri giganți. Aceasta este o întrebare importantă care necesită cercetări suplimentare, au spus Griebeler și Marshall.

Înțelegerea noastră despre T. Rex este în continuă schimbare. În ultimii ani, numeroase descoperiri despre specie au modificat ceea ce știm despre regii dino morți de mult.

În noiembrie 2022, un grup de cercetare a prezis că cel mai mare T. rex care a mers vreodată pe Pământ ar fi fost cu 70% mai mare decât cea mai mare fosilă cunoscută de T. Rex „Scotty”. Și, în aprilie 2021, un alt grup a dezvăluit că viteza maximă a speciei ar fi fost probabil de aproximativ 3 mph (5 km/h), adică aproximativ aceiași viteză ca un om care merge. Iar alte descoperiri au sugerat că dinozaurii giganți au fost, de asemenea, animale cu sânge cald, precum păsările moderne și și-au ascuns dinții fioroși în spatele unei perechi de buze subțiri.

Și eu, ca mulți alții, am fost cuprins de pasiunea dino. După ce am citit cartea lui Michael Crichton și am văzut filmul lui Spielberg. Mai am câteva figurine foarte bine realizate, obținute cu mare greutate, câteva cărți, câteva filme. Dar un băiețel din famile este cuprins total de pasiunea dino. Caiete cu dinozauri, jucării, figurine, puzzle, tricouri imprimate, până și un penar în formă de dinozaur, un T-Rex. De ce, oare? Dispariția relativ bruscă a celor mai puternice animale este pilduitoare pentru rasa umană. Pentru că natura găsește întotdeauna o soluție !

Cred că o să văd un film, ceva cu mișcare multă, poate chiar ceva din franchiza Jurasic, poate o chinezărie cu Donnie Yen, sau o să vizualizez pe Youtube, epic music cinematic, sau, poate, EDM. Fără să uit de canonul meu de călugăr în rodaj, doar în pustnicia mea mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 mai 2023

BERBEC Dimineaţa, Marte iţi poate aduce o oportunitate. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine prudentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă. In aceasta perioadă orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru examene sau alte praguri de trecut. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, zilei de 19 mai, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare.

TAUR Nu da şi nu lua bani cu împrumut, ziua de astăzi nu este pentru activităţi financiare. Dar poate fi pentru relații sociale și, mai ales, pentru domeniul sentimental, stelele sunt favorabile. Planetele sunt dispuse complex, planetele personale sunt înşirate după Soare, sugerând că ai de ales între două sau mai multe posibilităţi. Luna parcurge încă un arc de cerc declanşând mici crize şi schimbări de situaţie. Jupiter arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică, decât o manevră strategică.

GEMENI Nu te repezi imediat, așteaptă să vezi ceea ce se mai întâmplă, ce interese apar. O zi în care te poate interesa jocul social, strategiile şi procedurile verificate, care te pot ajuta. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care să-ți vezi de gândurile tale.

RAC Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filozofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă – nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni! Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine!

LEU Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor sau rudelor impunând date şi planuri. Iti poti controla anturajul şi fără să le faci program, sau să ragi la ei, ca leul în junglă! Trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot!

FECIOARĂ Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolva cu mult calm și iscusință discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o vorbă bună pot rezolva multe, sau, nu strică nimic! Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut, sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău poți avea numai motive de bucurie şi mândrie. Dar imaginaţia ta nu poate fi strunită aşa de uşor pentru că este ca un incendiu în savană. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian.

BALANŢĂ Nu începe ceea ce nu poți să termini singur. Nu te baza pe ajutorul, chiar promis. Însă, dimineața, realizări mici însă pline de bucurii. Azi fii la obiect, scurt, clar, nu ține discursuri! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea … Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare.

SCORPION Se apropie weekendul cu praznicul împărătesc, Sfinții împărați, cu cadouri și surprize. Cheltuielile şi veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tău personal. Astăzi trebuie să iei măsuri! A doua parte a zilei este mai bună. Poate ieşi în oraş, te distrezi un pic la o terasă cu prietenii! Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate orele de lumină ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă.

SĂGETĂTOR Ai o zi echilibrată și, dacă nu derapezi în natură cu vreo remarcă aiurea, poate fi chiar plăcută. O schimbare este necesară pentru că o mică sau mai mare nerealizare te pune pe gânduri. Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri astăzi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie profesionale, fie sentimentale. Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil(ă). Totuşi, planeta Venus, chiar afectată, poate să iţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete – nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza!

CAPRICORN Întrece-te numai cu tine însuți, nu căuta competiția cu orice preț. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi perfecţiunea. Fii mai ordonat și organizat! Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

VĂRSĂTOR Îţi plac utopiile tehnologice, dar nu te mai gândi ce cadouri scumpe să-i faci celui drag, ci mai curând să fii aproape de el şi să-l înţelegi şi să-l ajuţi, să-i faci viaţa mai plăcută! Nu este momentul să exgerezi cu efortul, în special cu cel fizic. În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul intereselor tale imediate. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti timpul, programarea timpului, să nu intrii în criză, să nu întârzii!

PEŞTI Fericiţi fie făcătorii de pace! Poți să mediezi între două colege care s-au certat, dar nu mai ştie niciuna din ce. După ce o să salvezi tot ce se poate salva, o să te gândeşti şi la tine! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer și nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din zodia de apă a Peştilor, veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele serii de astăzi.