HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 aprilie 2022. Ce poate învăța un popor care a trăit într-un singur loc timp de 60.000 de ani? 

19 aprilie

Pe 19 aprilie s-au născut: Lucreţia Borgia, Paloma Picasso, Jayne Mansfield, Alan Price, Calistrat Hogaş, Nicu Covaci, Adrian Rogoz, Anghel Saligny.

În calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinţii: Ioan Palolavritul şi Pafnutie. În calendarul mobil este Sfânta și Marea Marți. Denie. Nimic în ”Kalendar”.

Ce poate învăța un popor care a trăit într-un singur loc timp de 60.000 de ani? Am mai mulți corespondenți în Australia. Marea majoritate români stabiliți acolo, dar printre ei este și un tânăr aborigen. Tânăr față de mine. Am constatat că structura conceptuală a lumii lui era complet diferită de cea europeană în care fusesem crescut. Cunoașterea nu a provenit de la indivizi, iar conceptul de minte era irelevant. Cunoașterea era pe dinafară; a avut loc în „Țara vie”. Și oamenii au trebuit să se unească pentru a anima această cunoaștere.

Cântecele sunt importante pentru că sunt inspiraționale (în sensul latin original al unui adevăr insuflat în cineva). Semnificația lor a fost, și este, multiplă: sunt transmise din strămoși; ele leagă împreună lumi umane și non-umane și animă acele conexiuni; sunt mnemonice și practice, amintind oamenilor, de exemplu, că acesta este locul yarrinyarri , ceapa sălbatică.

Dar cum funcționează transferul de cunoștințe fără un concept al minții? Înțelegerea, pentru Johnny, așa îl cheamă pe corespondentul meu, a fost „auzire” și acesta a fost cuvântul pe care l-a folosit (cum ar fi „că omul nu poate auzi”), echivalent cu sensul francez , entendre care îmbrățișează și semnificațiile auzului și înțelegerii. Copiii aborigenilor nu au fost încurajați niciodată să pună multe întrebări: respectul față de bătrâni părea să implice să nu îi deranjeze prea mult. Acești copii învățau să acorde atenție și astfel să dobândească know-how, pe care îmi place să le definesc ca abilități practice bazate pe cunoștințe, mai degrabă decât cunoștințe „pure”. Este pur și simplu diferența dintre să ți se spună cum să găsești unde este Sudul și să mergi afară și să arăți cuiva tehnici pentru a obține această orientare.

În corespondența sa, Johnny avea cunoștințe pe care oamenii sunt tentați să le numească „intuitive” dacă nu au urmărit toate căile de achiziție a cunoștințelor. Cunoștințele lui au fost derivate din aceleași tipuri de experiențe pe care le aveau oricare dim aborigenii din Australia. Numiți-o „transferul de cunoștințe între generații”.

Dacă cunoștințele sunt încorporate în mediu și trebuie activate prin practici calificate, ideea noastră ortodoxă precum calea privilegiată pentru dobândirea cunoștințelor este cognitivă, de la un creier la altul, este contestată. Gândește-te: nu am fost niciodată capabili să „gândim” fără extensii mai mult decât umane, cum ar fi porumbelul lui Noe, telescopul lui Galileo, mărul lui Newton, rețeaua mondială de astăzi. S-ar putea să existe instrumente specifice, dar există și medii favorabile mai extinse: o profesoară le spune cu insistență elevilor să „vă intre bine asta în cap”, în timp ce cel mai strălucitor dintre ei se uită pe fereastră. Învățarea are loc numai după ce elevii sunt interesați, ceea ce înseamnă, folosind din nou rădăcina latină, că „sunt între” ( inter-essere), adică cuplat într-o rețea eterogenă de relații.

Avem tendința de a ignora agenția extensiilor non-umane. Par pasivi, dar pot trece în prim-plan în orice moment. Un elev ar putea rămâne în urmă; se dovedește că are o deficiență de auz. Un aparat auditiv va restabili un mediu normal, reactivând căile de dobândire a cunoștințelor pentru acel copil.

Transferul de cunoștințe pare a fi un lucru cultural. Trebuie cultivat în acest sens ecologic. Și este specific diferitelor culturi. Ceea ce este adevărat și relevant pentru unul ar putea să nu fie tot așa pentru altul. Ai putea crede că un fapt universal precum „totul este compus din atomi” ar trebui să se răspândească în toată lumea, înlocuind teoriile arhaice ale materiei. Dar s-ar putea opune acestei cunoștințe: „Sigur, aveți atomi în cultura voastră”, ar putea spune un membru al tribului din Noua Guinee, „dar strămoșii noștri nu au vorbit niciodată despre astfel de lucruri”. Ceea ce arată el este importanța relevanței, iar admiterea atomilor în cultura sa ar putea să-i deranjeze întregul sistem.

Se pare că faptele despre atomi au nevoie de ajutor pentru a se deplasa. Ideile care sunt adevărate și concrete merită să devină mai universale și așa ar trebui, atâta timp cât rămân relevante pentru cei în cauză. Această relevanță trebuie câștigată, demonstrată, plătită, alimentată, predată într-un milion de săli de clasă an de an. A făcut parte dintr-un program de modernizare care s-a extins din Europa de Vest încă de la iluminism, așa cum este descris de antropologul şi filozoful Bruno Latour.

Când modernizarea ajunge în locuri precum Australia, tinde să se miște rapid. Se concentrează pe găsirea anumitor resurse și extragerea lor pentru piețele externe unde se acumulează bogăție. Bogăția este un motivator atât de puternic și fungibil, prin aceea că adună tot felul de agenții într-un impuls colectiv de modernizare. Este implicată o întreagă cultură.

„Lucrurile trebuie să meargă în ambele sensuri”, mi-a spus Johnny când i-am cerut ajutorul să înțeleg modul de gândire al aborigenilor. Înțelesese deja – experimentase – practici care vedeau transferul de cunoștințe într-un singur sens. Oamenii îl întrebau despre Țara lui pentru a o exploata, pentru apă, pentru pășune, pentru scoici de perle, iar acum pentru gaz și petrol. Aceste cunoștințe erau relevante pentru ei, dar cunoștințele lui tindeau să fie blocate. Cunoștințele care urmează să fie utilizate în scopuri de modernizare au fost astfel filtrate. Ideea cu două sensuri a lui Johnny m-a făcut să mă gândesc la „supape de cunoaștere”. Când noii veniți nu învață limbile aborigene și totul trece în engleză, acesta este un fel de supapă care blochează conceptele aborigene cheie. Ca să nu mai vorbim de rasismul vicios care blochează atribute precum demnitatea umană. Când experții scriu lucrări academice bazate pe cunoștințele aborigene, nu obișnuiau să-și invite „informatorii” anonimi să fie numiți co-autori: o altă valvă. Ei au vorbit despre cunoștințele indigene ca fiind „simple credințe”, în timp ce „știu de fapt”. O altă supapă. Astfel de supape de cunoștințe care apar în mod constant facilitează misiunea de universalizare a modernizării, păstrând în același timp cunoștințele locale locale nemodificate.

Dar pe măsură ce această narațiune de modernizare lovește zidul care este finitudinea planetară și urgențele de mediu, noi căi se deschid pentru transferul de cunoștințe indigene. Se pare că îngrijirea țării este o idee bună, care trece de la o comunitate indigenă la alta de pe tot globul și convinge în acest proces o mulțime de modernizatori de altădată. Occidentalii își dau seama că și cunoștințele lor au fost cândva ”primitive” și nu întotdeauna relevante. Era bine să trăiești într-un loc, în timp ce trăiești din altul. Lasă-mă să explic. Când corporațiile multinaționale ajung în acea țară de frontieră din nord-vestul Australiei pentru a fora pentru gaz și petrol, ele susțin că ceea ce fac este „bun pentru țară”. Dar nu se referă la teritoriul local, ci înseamnă ceva mai abstract, cum ar fi Australia și PIB-ul său – sau, mai precis, acționarii lor, ale căror vieți ar putea fi ușor îmbunătățite, deoarece trăiesc în orașe sau pe iahturi în Caraibe. Aceasta este diferența dintre a trăi într-un loc în timp ce trăiesc din altul. Acesta este motivul pentru care Latour susține că trebuie să coborâm „pe Pământ”, un teritorialism durabil pe care popoarele indigene fac acum unele progrese în a-i face pe modernii progresiști să-l înțeleagă.

Cum să-i facă sa inteleaga? Cum își fac cunoștințele inspiraționale, așa cum am întrebat la început? Trebuie să ieși din vehiculele tale cu viteză mare, să încetinești până la ritmul de mers pe jos și să te uiți în jur și să vezi că totul trebuie menținut în viață. Fiecare teritoriu are propria sa natura, iar traiul in acel loc te invata ca faci parte din el: ii respiri aerul, ii bei apa si ii impartasesti nutrientii. Și vă compun propriile țesuturi vii în aceleași proporții. Nu există scăpare; nu există lume mai bună. Există un cântec care te învață asta, acum că ți-ai făcut timp să asculți; nu este vorba doar de „a-ți pune mintea la contribuție” sau de a accepta faptele. De exemplu, țara noastră cântă acest cântec de generații, de multe zeci de mii de ani. Mi-aș dori să pot cânta melodia din Țara Loanei care ferește oile de boli – dar nu este momentul și nu este locul.

Dar aceasta este o altă poveste, dragii mei lupi, padawani și hobbiți, o să v-o spun altădată, când o vrea bunul Dumnezeu, sau Zamolxes, eu cred că sunt totuna, Dumnezeu are mii de nume. Pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 aprilie 2022

BERBEC Dimineața nu te grăbi, nu te forţa să faci lucrurile repede, pe total e o zi obositoare şi aglomerată. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i). Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga pentru perioada pascală, să faci acum cumparaturile pentru sezonul cald – preţurile cresc constant – veniturile scad la fel. Pentru Berbecii născuţi astăzi: proiectele începute astazi pot aduce rezultate excelente.

TAUR O surpriză plăcută, poate prima dintr-o serie întreagă! Disensiunile cu colegii, prietenii sau partenerii de viaţă le poţi transforma în propuneri de distracții şi proiecte pentru Sf.Paști. Dimineaţa, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese! Sigur, pauză, dar nu exagera! Poate fi chiar o perioadă monotonă ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere, sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil, pentru mai târziu. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

RAC Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. Seara, o veste bună. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărît pentru o plecare, sau orice iniţiativă, este bine să amâni pe mâine, să pleci mâine dimineaţă.

LEU Astăzi fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă! Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie, sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul!

FECIOARĂ Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil(ă). Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales celor scurte. Nu te implica in conflicte sentimentale – astăzi nu eşti un bun mediator. Mai bune rezultate, ceva mai bune, în domeniul tău de activitate. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina, aspiratorul, sau… culcușul pisicii, acum este momentul !

BALANŢĂ Dimineaţa, o veste folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Dacă doreşti pacea, pregăteşte-te de război! Astăzi, dacă vrei neapărat un conflict îl poţi avea, dar cu ceva diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii, sau a prudenţei şi comodităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nicio supărare, fără niciun reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

SCORPION Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Amintirile și trecutul joacă un rol însemnat în balanța zilei. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar întotdeauna este bine să nu exagerezi. În nimic. Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi chiar cu pisica pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit!

SĂGETĂTOR Cu o conjunctură coplexă, este necesar să găseşti motivaţii şi suport modului tău de viaţă. Lasă lucrurile să se petreacă natural, conjunctura nu te ajută prea mult, un timp. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, nu te îneca ca ţiganul (rromul?!) la mal. Ce tâmpenie şi cu schimbărilea astea de nume şi denumiri! Nimic nu mai este cum a fost la început, pentru că nimeni nu-şi mai aminteşte. Până la urmă piere şi amintirea numelor, iar fără nume se pierde stăpânirea asupra lucrurilor…

CAPRICORN Astăzi eşti pe fluxul principal al vieţii tale sociale, eşti popular şi cei din jurul tău te apreciază. Eşti într-o formă bună, chiar dacă emotivitatea şi timiditatea te mai trădeză uneori. Atenţie la partenerii de afaceri, sau la colegii de la serviciu care încearcă să tragă plapuma pe partea lor. Evită să te implici în proiecte pe termen lung sau în numele altcuiva. Discuţiile şi izbucnirile emoţionale din cursul dimineţii pot fi evitate prin amânarea întâlnirilor programate. Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică… Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem!

VĂRSĂTOR Eşti într-o pierdere de energie. Supraveghează-ţi atitudinea, echilibrul şi mai ales nu te enerva, nu te înfuria! Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din planete te pot ajuta! Astăzi stabilitatea este relativă, sau înseamnă lipsă parţială de informaţii. Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, chiar dacă vremea este capricioasă, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama luxului, dar pertinente, în economia căminului tău. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care mai ales astăzi, pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă în perioada în discuţie, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la activităţile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

PEŞTI E bine să nu te lași invadat de problemele altora, mai ales la serviciu. Frate-frate, dar brânza e pe bani! Eşti mai concentrat şi ai vrea să fii lăsat în pace, să-ţi vezi de treburile tale! Dar în perioada în chestiune, astăzi, adică, nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri, sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada riscantă. Nu te apuca de lucruri noi, mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în social-politic. Cerul Europei este un pic cam furtunos aşa că poţi să te aştepţi la un zbor cu turbulenţe, asta dacă eşti în călătorie.