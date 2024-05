Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18,19 mai 2024. Povestea unui trio amoros







18,19 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 18 mai s-au născut: Sfântul Ioan Paul al II-lea, Frank Capra, Margot Fontayn, Charles Trenet, Rick Wakeman, Alla Baianova, Ezio Pinza, Aurelio Roncaglia, Bertrand Russell, Nicu Stănescu, Michael Crețu, Gheorghe Marinescu, Gheorghe Sion. Pe 19 mai s-au născut William Waldorf Astor, Ho Şi Min, Grace Jones, Malcom X, Edward de Bono, Florin Marin, Ion Ţuculescu, Ion Jalea, Patriciu Mateescu.

În calendarul creştin-ortodox fix, cel popular, pe 18 mai sunt Sfinţii: Petru, Dionisie, Teodat, Hristina şi cele şapte Sf.Mc. fecioare, iar pe 19 mai sunt Sfinţii: Patrichie, Chiriachi şi Memnon. Nimic în „Kalendar”!

Am primit mai multe epistole de la domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți. Vă înțeleg foarte bine! O istorie interesantă la ceașca de cafea și un sfat bun astrologic deschid drumul unei zile favorabile. Așa că, vorba duhului din sticlă, ascult și mă supun, vă spun o altă istorie adevărată!

Astăzi o să vă spun, pe larg, pentru că avem timp, este weekend, povestea adevărată a unui om de prisos și a unui ambasador american asasinat. Din Dosarele Maigret primite de la Washington în anul 2017. Am verificat, doar francezul Pierre Bellemare mai are o copie, prescurtată, a dosarelor comisarului parizian. O parte le-a publicat în ”Info Soir” care este ”open source”, imediat după încetarea din viață a lui Maigret, în anul 2011.

Am ales o poveste care se petrece în România, în anii celui de al Doilea război mondial. Bucureștii anilor 1940 erau fascinanți. Războiul începuse, Polonia fusese ocupată și în Nord se purta ciudatul război finic între un colos, un Goliath, Armata Roșie și un David fără praștie, mica, dar mortala armată finlandeză. Bucureștii erau plini de refugiați. Albi, creștini, europeni, primiți cu brațele deschise de români. Polonezi, să ne amintim că Polonia și-a trimis și tezaurul să tranziteze pe la noi, austrieci, cehi etc.

Printre acești refugiați se afla și un trio amoros. Austrieci de origine rusă, familiile lor fugiseră de bolșevici și se naturalizaseră în Austria, deveniseră cetățeni. Femeia, Colette Holtrof, avea cam 25 de ani și era de o frumusețe perfectă, brunetă cu ochii verzi, soțul ei, Paul Holtrof și amantul, Grigori Labalski, amândoi cam de aceiași vârstă, în jur de 30 de ani. La anexarea Austriei de către Germania cei trei au fugit în România, o țară bogată pe atunci, ce părea puternică și suverană, cu o aviație regală de 2.000 de avioane și o armată numeroasă, chiar dacă nu era complet echipată.

Holtrof era evreu, ceea ce nu era prea bine, pe atunci, prin Europa de Vest. În București a fost bine primit de comunitate și i s-a găsit imediat un post de chelner la marele restaurant Capșa, de pe Calea Victoriei. Acolo era locul unde se făcea și se desfăcea marea politică a Balcanilor și chiar a continentului. Diplomați, politicieni, afaceriști, militari, spioni, agenți secreți, jurnaliști. Nu a fost greu să facă cunoștiință cu Grigori, trimis special al marelui cotidian ”Daily Herald”. Grigori Labalski era ceea ce se numește un bărbat bine, înalt, blond, atletic, cu ochii albaștri, pe care costumele la două rânduri din lână pură ședeau ca turnate.

Colette și Grigori se îndrăgostesc, dar după un timp, cam șase luni, sunt surprinși, în flagrant, de către soț. Paul nu înjură, nu ridică glasul. Părea că se aștepta. Toată viața avusese o părere foarte proastă despre el însuși. Se autonumea ”lișnîi celovek” un om de prisos, concept de al lui Turgheniev. În definitiv, prietenii lui erau un vânzător de jurnale, un ajutor de băcan și un valet.

Ei, cu valetul acela este o poveste lungă. Era valetul Nunțiului Apostolic la București. Foarte bine, excelent, chiar. Da, dar acest Nunțiu făcea, destul de des, o călătorie cu replica Orient Express, Viena-Istanbul, la ambasadorul Germaniei în Turcia, Franz von Papen, catolic practicant, cavaler de Malta și șambelan al Sfântului Scaun. Era confesorul lui. Stătea o zi la sediul ambasadei și vorbea câte în stele și în Lună cu nobilul geman. Acest von Papen, la început mâna dreaptă a lui Hitler, se pare că, în timp, a devenit antinazist, a văzut pericolul pe care extrema nazismului o aducea asupra Germaniei.

Așa că lăsa să-i ”scape” câte ceva către diplomatul cleric de la Vatican de genul ”ach, dacă britanicii ar știi că ”Luftwaffe” aproape nu mai are piloți, Hitler ar muri de furie!”. Și multe asemenea ”scăpări”. Scăpări pe care Nunțiul papal, după ce făcea raportul scris către Sfântul Scaun, le scăpa la rândul lui, față de valetul său, pe care îl bănuia agent al Siguranței. Valetul, era, nu era agent, asta nu mai știm acum, dar comunica tot ce știa prietenului lui Paul Holtrof, evreul antinazist.

În fața coarnelor care îi împodobeau fruntea, Paul face un lucru curajos, probabil ca să-i demonstreze lui Grigori, pe care în secret îl admira, că nu este chiar un om de nimic, de prisos. Îi povestește, la o cafea, cam tot ce știa de la valet. Lui Grigori Labalski îi cade maxilarul, la propriu, rămâne cu gura căscată.

Ce a fost așa de important ca să surprindă un tip de talia lui Grigori, ah, uitasem să vă spun, jurnalist, dar și agent special MI6? Bună întrebare!

Ce este pilduitor în această istorie este că România a primit mereu, cu brațele deschise, pe refugiați. Cine nu știe istorie, să tacă! România i-a primit pe polonezi, pe evrei, pe albanezi, pe macedoneni, pe armeni, pe greci, pe ruși, pe ucrainieni, pe austrieci, pe sârbi. Pe albi, europeni, creștini, sau iudeo-creștini. Pe musulmani, niciodată. Mărturie stau țepele lui Vlad Dracul! Să nu amestecăm lucrurile, pământul nostru mănos cu nisipul pustiului lor. Am trăit o viață de om în Orient, știu ceea ce știu, ca să vă spun că fiecare trebuie să stea la el acasă.

Islamul nu are ce căuta în Europa, după cum nici creștinii nu au ce căuta la Kaaba! Numai așa este politic corect! Să mai așteptăm ca lumea să se mai civilizeze, să devină mai tolerantă și atunci alți tineri o să preia lucrul nostru, al iubitorilor păcii, al Prietenilor Muzicii, de unde l-am lăsat la 911 și poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se instaureze cei o mie de ani de pace pe Pământ.

Dar să revenim la istoria nostră adevărată. Paul Holtrof întotdeauna spunea despre el însuşi că este „lişnîi celovek” omul de nimic, de prisos, al lui Turgheniev. Aşa că filosofează că soţia lui era mult prea frumosă pentru un om de prisos ca el şi că decât o pâine neagră singur, mai bine o prăjitură împreună cu un prieten! Pentru că cei doi bărbaţi deveniseră prieteni, legaţi atât de faptul că erau antinazişti, refugiaţi din faţa fascismului, dar şi pentru că iubeau aceiaşi femeie. Ciudată situaţie, dar să ştiţi că nu este singura pe care am întâlnit-o în această viaţă.

Reporterul prestigiosului cotidian britanic „Daily Herald”, de pe atunci, Grigori Labalski, era şi agent special al MI6, adică un fel de informator mercenar, care era plătit la informaţie. Urmare informaţiilor „de aur” primite de la Paul Holtrof, care, am văzut din ce sursă le avea, contul în bancă al lui Grigori s-a rotunjit într-o avere deloc neglijabilă. Toate informaţiile se dovedeau precise şi adevărate, chiar dacă, la început, nu erau crezute de politicienii şi militarii britanici.

De exemplu, în aprilie 1940 Grigori informează Londra că germanii vor ataca Franţa cât de curând, ocolind linia Maginot, adică atacând ţări neutre, Olanda şi Belgia. Britanicii au râs, dar, când pe 10 mai 1940 tancurile germane au făcut exact ce au spus Paul Holtrof şi Grigori Labalski şi-au înghiţit glumele şi au virat o sumă importantă la bancă. Informaţiile au continuat şi faptul că britanicii nu au pierdut toată armata pe continent se datorează în mare măsură informaţiilor primite din România. Pentru că atât Moruzov cât şi, apoi, Cristescu cam bănuiau cine este reporterul Grigori Labalski, dar nu au făcut nimic contra lui, ba din contră l-au protejat.

De exemplu proaspăt numit în fruntea SSI, Eugen Cristescu, omul lui Antonescu, a spus unor prieteni, la Capşa, în faţa spectacolului în care chelnerul Paul Holtrof servea cu multă delicateţe şi dragoste la o masă unde erau soţia lui Colette şi prietenul lui Grigori, ei bine şeful serviciilor secrete româneşti a spus: „ia uită ce bucăţică bună are spionul ăsta!” Deci ştia foarte bine cine este Grigori Labalski, reţineţi acest lucru, pentru că este important ca să înţelegeţi ce s-a întâmplat mai departe.

Totuşi situaţia se degrada şi în România. Nazismul îi ajungea din urmă pe refugiaţii austrieci. Mai mult, după Anschluss, după anexarea Austriei, erau consideraţi cetăţeni ai Germaniei Mari. Iar, în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, Paul Holtrof, fiind evreu, se simţea ameninţat. Naziştii veneau după el. Se şi vedea jupuit de viu sau deportat în lagăr, ceea ce era cam acelaşi lucu. Şi el pusese o mică avere deoparte, în bijuterii şi dolari. Faptul că ştia patru limbi: germana, rusa, franceza, engleza şi învăţase foarte bine şi româneşte îl ajuta să se descurce perfect cu orice client la Capşa.

Fusese avansat şef de sală şi „pour-boire-urile” erau foarte consistente. Cei trei complici în dragoste s-au sfătuit pe data de 24 septembrie 1940 să părăsescă România, care se nazifica, iar legiunea devenea din ce în ce mai activă. Da, dar dacă plecau din România se rupea lanţul informaţiilor şi banii pe care îi primeau. Au hotărât să aştepte până în ultimul moment, dar să-şi ia toate măsurile ca să poată părăsi România în câteva ore.

Aici intră în scenă un alt personaj, foarte important. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Bucureşti, Franklin Mott Gunther. Un om într-adevăr extraordinar care a căutat să slujească ţara lui cât mai bine, dar să ajute şi România, care se scufunda în dictatură, nazism şi război. Avea relaţii foarte înalte la curte şi la guvern. America încă era neutră şi se bucura de un mare prestigiu în Europa, chiar dacă mai mulţi americani, voluntari, luptau de partea britanicilor.

Filmele americane, celebrele superproducţii de la Hollywood, rulau la toate cinematografele din România. Franklin Mott Gunther! Misterios ambasador şi cu un sfârşit tragic, a murit la datorie la 22 decembrie 1941 la Bucureşti, după ce, pe 12 decembrie, România declarase război Statelor Unite. A fost asasinat, a fost un accident, ce a fost? Numai bunul Dumnezeu ştie şi dosarul clasificat aflat în Department of State Archive, la Washington.

Public, ambasadorul Franklin Mott Gunther a murit la Bucureşti, din cauze necunoscute, pe 22 decembrie 1941, iar locul mormântului lui nu este cunoscut. Gurile rele spun că a fost asasinat de elemente declasate ale legionarilor. Legionari pe care îi compromisese mondial afirmând că a vizitat un abator din București unde erau atânarți în cârlige de fier circa 60 de evrei, jupuiți de vii, printre care și o fetiță de cinci ani. Nu se știe adevărul, în război adevărul este prima victimă. Interesant, poate ciudat, este că văduva lui, Louise, se mărită peste câțiva ani cu Mihai Fărcășanu, urmașul celebrului Popa Stoica și un personaj marcant al exilului românesc, primul director al secției românești de la ”Europa Liberă”.

Apoi fac o fundație, în State, cu artă de patrimoniu național românesc, cu multe tablouri valoroase, de Pallady, Iser, Grigorescu, Steriadi, Stoenescu etc. Ei, sunt multe de povestit, le-am aflat și eu de la Quantico, poate altădată!

Părerea mea, confirmată de cei de la Quantico, este că ambasadorul american, extraordinar și plenipotențiar de la București a fost asasinat! A fost un act barbar, de sălbatici din Pacific, nu de o națiune europeană, albă, creștină, civilizată. De aceea și astăzi DOS consideră postul de la București ca unul de risc și trimite ambasadori selectați în consecință. Statele Unite nu vor uita niciodată jignirea, ultragiul ultim, comis de România!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi povestea omului de prisos, „lişnîi celovek” cum spune el însuşi, este lungă şi arată prin ce a trecut un om bun în timpul războiului. Pentru că Paul Holtrof, omul de prisos, era un om bun, se vedea de la o poştă.

El face rost, prin intermediul ambasadorului SUA la Bucureşti, de trei paşapoarte şi de o mulţime de acte foarte reale şi legale, pentru el, soţia lui Colette şi amicul lui şi amantul soţiei, Grigori Labalski. Formau ceea ce francezul spune, în cunoştiinţă de cauză „un ménage à trois” fără gelozii şi scene. De două ori pe săptămână, miercurea şi vinerea, Colette era în compania lui Grigori, în rest îşi onora soţul. Strânseseră o avere, substanţială, din vânzarea de informaţii militare şi politice, deosebit de importante, către britanici.

Dar, ceva s-a întâmplat la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Legătura jurnalistului Grigori Labalski cu MI6, celebrul serviciu de informaţii externe al Majestăţii Sale, dispare. Frumoasa femeie, cu alură germanică, sau scandinavă, foarte bine îmbrăcată, nu mai vine la întâlnirile secrete, programate din timp. Nici mesajele personale de la BBC nu mai spun nimic. Mai mult, cei trei, observă cu groază că sunt urmăriţi. Bun, Grigori nu avea cum să ştie că legătura lui era o diplomată suedeză, soţia primului secretar. Cel care, în toate amabasadele din lume, se ocupă cu spionajul. De data aceasta, pentru britanici. Blonda şi tulburătoarea femeie fusese rănită grav în timpul cutremurului şi de aceea nu mai venise la întâlnirile secrete.

MI6 ştia acest lucru şi a lăsat lucrurile să curgă, celebrul „M” a hotărât că orice intervenţie poate să facă mai rău. „Să nu tulburăm apele!” a spus. Simţindu-se urmăriţi, cei trei se limitează la activităţile ridicol de legale, mai puţin triunghiul amoros. Dacă ar fi ştiut că agenţii care îi filau aveau ordin de la Moruzov şi apoi de la Cristescu să-i protejeze, nu să-i aresteze, s-ar fi comportat normal. Pentru nişte spioni. Dar, informaţiile de la germani, de la cel mai înalt nivel, curgeau în continuare câtre Paul Holtrof şi, deci, Grigori Labalski. Însă, nu aveau cui să le spună!

În ianuarie 1941 evenimentele se bulucesc. Între 21 şi 23 ianuarie are loc „rebeliunea legionară” care să vă spun drept, nu am înţeles-o nici până astăzi, decât dacă a fost „invers pe invers”. Tot atunci apare şi noul ambasador al Germaniei la Bucureşti, von Killinger, ucigaşul de evrei. Pe 5 februarie 1941 Paul Holtrof primeşte o informaţie colosală, care putea schimba soarta lumii. În disperare de cauză, nu avea cui s-o trimeată, o scrie pe un bileţel şi o pune la restaurant, la Capşa, sub tacâmul ambasadorului SUA la Bucureşti. Asta se întâmpla la 7 februarie 1941. Ambasadorul citeşte, face ochii mari şi cu cel mai natural gest din lume îi dă foc bilețelului de hârtie în scrumiera de cristal de pe masă. Apoi amestecă bine cenuşa cu un muc de ţigare. Când Paul vine să-i ia comanda, îi spune un singur lucru: „Fugi!”

Ceea ce cei trei au făcut imediat. Pe data de 8 februarie 1941, dimineaţa devreme, trei siluete, bine îmbrăcate, mergeau prin ceaţa portului Constanţa către un vas de pasageri sub pavilion panamez care urma să-i ducă în Irlanda. De fapt, destinaţia era Londra, dar asta este altă poveste. Cei trei erau Colette şi Paul Holtrof şi Grigori Labalski. Când, din ceaţă apare o maşină neagră, un Mercedes din care sar patru indivizi îmbrăcaţi cam la fel şi îi încătuşează pe cei doi bărbaţi. „Îmbarcă-te, îmbarcă-te!” strigă cei doi către femeie, rămasă stană de piatră. Când, din ceaţă apar, scrîşnind din cauciucuri, alte trei maşni negre. Din ele sar o mulţime de bărbaţi înarmaţi cu pistoale-mitralieră. „Danke!” spune Eugen Cristescu oamenilor Gestapoului, mulţumim, de aici preluăm noi. Fără niciun chef, nemţii dau prizonierii românilor, nu aveau niciun drept legal să aresteze pe cineva pe teritoriul României.

Până la un sediu secret al SSI din Constanţa, nimeni nu vorbeşte nimic. Dar, pentru că românii le-au scos cătuşele cei doi au speranţe. Ceea ce se întâmplă. „Uite ce este, spune Eugen Cristescu, noi, românii suntem vestiţi pentru ospitalitatea noastră. Am primit un milion şi jumătate de refugiaţi. Şi pe voi. Ştiu exact cine sunteţi, dar pentru mine şi pentru colegii mei sunteţi ceea ce arată actele emise de America, o ţară neutră, cu filme şi ţigări bune. Sunteți cetățeni americani.

Uite ce este, Cristescu avea acest tic verbal, ştiu că deţineţi o informaţie capitală. Noi ne ocupăm cu informaţiile, nu omorâm, nu torturăm pe nimeni. Dacă îmi spuneţi informaţia respectivă, chem o maşină de piaţă (aşa se chemau taxiurile pe atunci) să vă ducă în port. Cei doi se uită unul la altul şi Grigori Labalski începe să vorbească. Douăzeci de secunde. Cristescu parcă a primi un pumn în stomac. Se aşează pe un scaun şi îşi aprinde o ţigare. „Mareşalului nu o să-i placă deloc!” spune, ca pentru el. „Mulţumesc, domnilor, este evident o confuzie şi paşapoartele sunt în ordine.” Deschide uşa şi spune santinelei, în civil, dar cu pistolul-mitralieră MP 40 în mâini: „Jeane, cheamă o maşină să-i ducă pe americanii ăştia în port!”

Cei doi ajung cu bine în port şi se grăbesc să se urce pe pasarela care îi ducea pe vas. Când, din ceaţă, se aude o voce: „Wer ist Herr Labalski?” (Cine este domnul Labalski?) Micul om de prisos, „lişnâi celovek” are momentul lui de eroism. Coboară cu un pas şi strigă: „Ich bin!” (Eu sunt!) Îi răspunde o rafală de Schmeisser şi Paul cade secerat. Grigori se aplecă, îl ia pe Paul în braţe şi urcă pe vasul, care în acelaşi moment aruncă parâmele şi se pregăteşte de ieşirea din port.

Paul încetează din viaţă în aceiaşi seară, nu înainte de a-l pune pe Grigori să jure pe tot şi toate că va avea grijă de Colette şi că nu o v-a părăsi, niciodată. „Oricum, situaţia asta nu putea să dureze o veşnicie. Ştii, îi spune omul de prisos, Colette este însărcinată. Cu noi doi!” Şi zâmbeşte - cu acel zâmbet întipărit de moarte pe figură, probabil că a ajuns la Porţile Paradisului, aşa cum se spune în Tora.

Puțin timp mai târziu, în martie 1941, Paul Labalski stă în faţa lui „M” şi îi spune că informaţia costă zece milioane de £. Este preţul vieţii prietenului meu şi al multora care s-au sacrificat pentru această informaţie. Bun, îi replică „M”, este război şi în război mor oameni. Pot să-ţi ofer doar 250.000 de £, ca de obicei. Sunt american şi paşaportul meu dovedeşte acest lucru, aşa că nu sunt în război şi nu am nicio obligaţie faţă de nimeni. Un milion pentru mine şi un milion pentru văduva lui Paul Holtrof, supralicitează Grigori.

Spune-mi ceva, ca să văd dacă face banii, oftează „M”, şeful MI6. Grigori vorbeşte zece secunde. „M” se aşează la biroul lui şi îşi aprinde pipa. „Primului ministru nu o să-i placă deloc!” Apoi continuă: „Bine, o să-ţi dau două milioane de £ pentru restul informaţiei, face fiecare liră, dar să dispari imeditat ce ai scos banii de la bancă.”

Ceea ce, cei doi, Colette şi Grigori, au făcut imediat. Nimeni nu a mai a auzit de ei, niciodată. Aveau prea mulţi bani şi de oamenii de calitate cu adevărat bogaţi, nu se ştie niciodată, nimic.

Ce conţinea informaţia pentru care zgârciţii britanici au plătit două milioane de lire sterline? Ca să vă spun, aveţi zece milioane de lire sterline, suma din 1941, reactualizată? Încă o întrebare bună!

Este weekend, vă las să vă gândiţi dacă banii chiar merită să fie câştigaţi oricum, chiar cu preţul vieţii prietenului, asta până mâine, când o să găsesc, poate, o altă poveste fabuloasă, dar adevărată, de care să vă fac părtaşi, deoarece, nu-i aşa, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18,19 mai 2024

BERBEC Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iţi doreşti, de fapt. Nu ai timp! Aşa ziua de sâmbătă trece repede, confiscat de grijile cotidiene, de cumpărături, plata facturilor, socializare pe net! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere, poate la un Geamă care își face ziua în avans. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme.

Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol! Duminică ai de făcut un drum. Dar nu o să-l faci. Iată o zi liniştită, cum nu ai mai avut de mult. Profită şi îmbunătăţeşte-ţi igiena vieţii şi calitatea somnului.

TAUR Aspecte favorabile in acest weekend. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci putina curatenie in casa şi în suflet. Poate te duci la biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exgerezi este bine să consumi mai multe lichide, lactate în special.

În aceiaşi ordine de idei trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

GEMENI Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice şi marketing politic ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină! Sâmbătă nu cere imposibilul de la cei din jur. Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi.

Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Dar pe dinafară, zâmbeşte şi acceptă prin tăcere prostiile celor din jur. Nu uita că IQ românilor este un foarte modest 94. Media. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

RAC Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună.

Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! In sfarşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o saptamana cenusie si obositoare. Profita de favorurile stelelor şi distreaza-te cat te ţine fizicul şi punga.

LEU Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Cam miroase a paguba si dezastru. Daca te uiti in „portofel” o sa constati ca aşa este. Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar.

Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun! Un aspect particular al stelelor fixe te invita la mai mult calm si la practicarea, duminica, a unui hobby legat de trecutul tău. Îţi mai aminteşti ce bine era!

FECIOARĂ Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Dar cine mai colectioneaza timbre, astazi ?! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie!

Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

BALANŢĂ Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi - sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până duminică, când, duminică fiind te cuprinde lenea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr.

Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

SCORPION Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea iti este pusă la încercare. Nativele din zodia Scorpionului, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi.

Spaţiile largi te aşteaptă : în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa ceri ajutor atunci cand este absolut necesar. Aşa o să eviţi situaţiile când orice ai face – nu mai este nimic de făcut! O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, duminică. Lumea zice că este o indiscreţie... Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile tot weekend-ul, dar este mai bine să nu te iei de cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

SĂGETĂTOR Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Sâmbătă poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele.

Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Sanatatea este bună şi chiar și banii sunt intr-o dinamica pozitiva.

CAPRICORN Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei sa pleci undeva, în weekend, într-o calatorie, sau excursie, mai bine amâna. Lasă medicamentele neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste : iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute.

Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet! Sanatatea este mediocru spre bine aspectata, iar banii nu sunt in cele mai bune configuratii. Deci, un weekend obişnuit!

VĂRSĂTOR O perioadă favorabile prin oportunităţile care ţi se oferă. Weekendul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual.

Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări. Duminică ai o întîlnire care îţi face plăcere.

PEŞTI Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv.

Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Trebuie să clarifici situaţiile confuze!