Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18 aprilie 2024. Serbările lui Emmanuel Macron

18 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 18 aprilie s-au născut Leopold Stokowski, regina Frederika, Mildred Bailey, Louis Adolphe Thiers, Ion Voinescu, Florin Codre, Eugen Cristea.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Ioan, ucenicul lui Grigorie Decapolitul, Cosma din Calcedonia şi Ioan din Ianina. Nimic în ”Kalendar”.

Mulțumesc mult pentru cuvintele bune ale domniilor voastre pentru ”articolele” mele și urările de sănătate. Este o culegere de informații adevărate, așa cum le-am primit de la sursele mele, multe nu o să le vedeți în presă. Dar, eu nu scriu articole. Introducerea la horoscop este un amalgam de informații, amintiri, cultură și multe altele. Uneori, fără legătură logică între ele. Ceea ce îmi trece prin cap, trăirile și sentimentele mele în legătură cu ziua în cauză. Repet, nu este un articol. Este Horoscopul lui Dom’ Profesor!

Iată, însă, un articol interesant scris de Thibaud Le Meneec, a fost difuzat ieri la televiziunea franceză:

Șeful statului continuă sărbătorile și discursurile legate de cel de-al doilea război mondial. Oportunitate de a transmite o serie de mesaje politice, cu riscul inflației contraproductive ale memoriei.

Înainte de o vară care va fi zdrobită de Jocurile Olimpice și Paralimpice, primăvara îi oferă deja lui Emmanuel Macron o perioadă intensă de comemorări. Șeful statului prezidează mai multe ceremonii, culminând cu aniversarea a 80 de ani de la debarcarea Aliaților în Normandia, pe 6 iunie. După omagiul adus copiilor evrei din Izieu și rezistenței din platoul Glières (Haute-Savoie), această călătorie memorială a continuat marți, 16 aprilie, la Vassieux-en-Vercors (Drôme), pentru a onora memoria rezistenței și locuitori reprimați, masacrați de naziști și miliția Vichy.

Pentru al doilea mandat, Emmanuel Macron pare să acorde celui de-al Doilea Război Mondial un loc cu totul special în politica sa de memorie. „Își umple programul mult ”, observă Thibaut Poirot, profesor de istorie la Academia din Reims. Ceea ce nu lipsește să-i amintească istoricul de „ rătăcirea memorială pentru centenarul Primului Război Mondial, în 2018”.

Lăudată adesea de Emmanuel Macron , Rezistența ocupă un loc major în acest context. „Au existat deja aceste omagii aduse lui Georges Clemenceau, lui Charles de Gaulle sau chiar panteonizările lui Joséphine Baker, Maurice Genevoix și Missak Manouchian ”, notează istoricul Jean Garrigues.

Aceste numeroase tributuri sunt departe de a fi total dezinteresate. „Sectorul memorial este o variabilă a ajustării politice; gesturile nu mănâncă pâine și pot aduce profituri” , estimează istoricul Patrick Garcia, care îl vede „o zonă în care se creează ușor unitate” țării, prin exaltarea curajului trecutului în fața provocărilor prezentului. „Rezistența reunește întregul spectru politic. Este un ideal, de la politica internă până la scena internațională ”, continuă Olivier Le Trocquer, profesor de istorie contemporană.

Tribute ca „răspuns la populism”

Cât despre Ziua Z, pentru Denis Peschanski este un „eveniment mondial”. „Este locul de întâlnire pentru toți șefii de stat, locul în care discutăm despre prezent și viitor, din 1984 și François Mitterrand ”, își amintește președintele Consiliului Științific și de Orientare al misiunii de comemorare a 80 de ani. Rezistența și Eliberarea își găsesc chiar un ecou foarte actual, atunci când în cuvintele președintelui se amestecă trecutul și prezentul. La Glières, pe 7 aprilie, Emmanuel Macron nu s-a reținut: „Atacatorii trebuie să se oprească, (...) trebuie să fie siguri de hotărârea noastră, ca să putem trăi liberi sau să murim” , a declarat el, preluând motto-ul maquisului Glières. „În mod clar, vedem referința sa la Europa de Est, cu războiul dintre Rusia și Ucraina ”, analizează Thibaut Poirot.

Problema este și națională, chiar dacă Elysée jură să nu face „politică” , ci să se ocupe de „politică” . „Cu cât Emmanuel Macron abandonează mai mult apărarea problemelor sociale, cu atât compensează mai mult cu o suprainflare a memoriei ”, notează Olivier Le Trocquer, care este membru al Comitetului pentru vigilență împotriva utilizărilor publice ale istoriei (CVUH), cu referire la reformele recente ale pensiilor sau asigurările de șomaj .

Creșterea comemorărilor Rezistenței îi permite și șefului statului să-și continue lupta împotriva extremei drepte, pe care nu a abandonat-o din 2017 și pe care intenționează să o ducă înainte de alegerile europene din 9 iunie. „Este clar că toate aceste tribute sunt un răspuns la tot populismul ”, insistă Denis Peschanski, chiar dacă rezultatul lor în acest domeniu este incert.

„Nu este o politică memorială care va împiedica ascensiunea extremei drepte”.

„ Ne putem pune întrebarea eficienței acestor comemorări, pentru că Raliul Național (RN) încearcă să ne facă să uităm originile și pretinde afilierea la Rezistență ”, își amintește Patrick Garcia. „Am enumerat 42 de luptători ai rezistenței care au fost la înființarea partidului ”, a declarat Marine Le Pen, de exemplu, la France 3 în iunie 2023.

„Calendarul memorial se impune”

Cariera și personalitatea lui Emmanuel Macron l-ar împinge, de asemenea, să acorde o importanță fundamentală Rezistenței și aspectului memorial în general. „Această întrebare l-a interesat înainte de alegerea sa ”, asigură Denis Peschanski Fiind asistentul filosofului Paul Ricoeur [autorul cărții La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli ] a jucat un rol important.” „El are un gust pentru teatralitatea momentului memorial ”, este de acord Jean Garrigues.

Pentru autorul cărții The Republic Incarnate, de la Léon Gambetta la Emmanuel Macron , există și o atitudine generațională față de Rezistență. Ultimii trei președinți ai Republicii nu au trăit deloc cel de-al Doilea Război Mondial . „Se spune că francezii se vor putea recunoaște mai ușor în Charles de Gaulle sau Missak Manouchian pentru a reconstrui o națiune ”, explică Jean Garrigues, care evocă o „ încarnare prin delegație” prin aceste cifre.

Drept urmare, numărul comemorărilor a crescut de-a lungul anilor și președințiilor. Cu riscul de a alimenta ceea ce am putea numi inflație de memorie? „Referirea la Rezistență este o constantă în creștere ”, asigură Patrick Garcia. În acest domeniu, Emmanuel Macron ar prelua doar torța de la predecesorii săi „Calendarul memorial se impune ”, afirmă Bruno Roger-Petit, consilier de memorie Șefului statului Dar pericolul acestei acumulări nu trebuie subestimat, potrivit lui Thibaut Poirot.

„Deoarece dorește să combine comemorările, Emmanuel Macron combină stiluri diferite. Secvența evenimentelor nu este neapărat foarte lizibilă din punctul de vedere al unui discurs prezidențial”.

Pentru a îmbunătăți lizibilitatea acestor omagii, o comisie prezidată de istoricul André Kaspi a recomandat în 2009 [PDF] să limiteze comemorările naționale la trei date: 8 mai, 14 iulie și 11 noiembrie. Ideea a fost ca celelalte date să fie „comemorari locale sau regionale” , dar „raportul a fost abandonat înainte chiar de a fi depus la Elysée” , își amintește Patrick Garcia. Nu se mai poate întoarce, în ochii lui: „Dacă Emmanuel Macron nu merge la Glières și nu panteonizează, ce vom spune? Există o mișcare aproape ireversibilă, dacă nu stârnește controverse inutile”.

„Puterea politică tinde întotdeauna să exploateze istoria”

Mai există un risc în multiplicarea momentelor de omagiu adus Rezistenței: acela de a apărea ca un președinte care ar folosi această perioadă în scopuri politice, fără a respecta toate adevărurile din trecut. O critică formulată la lansarea, în primăvara lui 2022, a Consiliului Național pentru Refundare , care și-a împrumutat numele de la Consiliul Național al Rezistenței, dar nu și ideologia. „Putem vorbi într-adevăr de folosirea abuzivă a istoriei, dar această greșeală nu este specifică lui Emmanuel Macron. Puterea politică are întotdeauna tendința de a exploata istoria și de a o folosi greșit ”, analizează istoricul Olivier Wieviorka, potrivit căruia „nu există o denaturare majoră sau părtinitoare a viziunii istoriei” în rândul şefului statului.

„Misiunea Președintelui Republicii este de a evoca figuri exemplare, el nu este acolo pentru a face o activitate științifică ”, apără Bruno Roger-Petit. La rândul său, „istoricul trebuie să analizeze ce spune discursul prezidențial despre sensibilitatea colectivă față de trecut și poziția pe care președintele intenționează să o ia ”, explică Patrick Garcia.

„Nu citim discursuri cu un pix roșu, nu suntem acolo pentru a corecta.”

„În Franța, puterea politică nu scrie istorie. Adevărul rămâne că sunt tăceri și cuvinte care trebuie analizate. Nu le corectăm, dar trebuie să ne oprim asupra posibilelor simplificări în numele mesajului politic pe care președintele vrea să-l transmită” , nuanță Thibaut Poirot. Profesorul ia exemplul celor 150 de ani ai Republicii, celebrați de Emmanuel Macron în septembrie 2020 . „Chiar dacă nu este istoric, a nu menționa Prima și a Doua Republică mi se pare că șterge complexitatea istoriei ”, crede el.

Fișiere de memorie concurente?

Aceste „mesaje politice” pot fi citite și prin perioadele și problemele evidențiate de Emmanuel Macron. „Mai mult decât la ocupație sau la rezistență, Emmanuel Macron se referă la Eliberare, văzută ca un act fondator ”, a spus Olivier Wieviorka în Le Monde în 2017. Șapte ani mai târziu, istoricul consideră că situația s-a schimbat: „Accentul se pune mai mult pe Rezistență și pe Debarcare”.

Mai mult, „marea afacere a lui Emmanuel Macron rămâne Algeria și Rwanda, mai mult decât al Doilea Război Mondial ” , spune istoricul, astăzi. În ceea ce privește Algeria, șeful statului a descris colonizarea drept o „crimă împotriva umanității” înainte de a fi ales în 2017. Și a anunțat în 2022 crearea unei comisii de istorici francezi și algerieni privind colonizarea și războiul din Algeria. În ceea ce privește Rwanda, aceasta a „recunoscut” în 2021 „responsabilitățile” Franței în genocidul tutsi din 1994.

Dar din nou, situația nu este simplă pentru cei care, orice s-ar întâmpla, vor părăsi Elysée în primăvara lui 2027. Dovadă de o controversă asupra Ruandei, născută în ziua unui dublu tribut prezidențial . Adus copiilor evrei din Izieu și luptătorilor de rezistenţă de pe platoul Glières. „Dorând să fie în multe locuri, Emmanuel Macron își asumă riscul să pună lucruri diferite la același nivel și să provoace o coliziune între agendele memoriei”, avertizează Thibaut Poirot.

Într-un fel Emmanuel Macron îmi reamintește de Ceaușescu. În sensul că dacă nu ai pâine, dai poporului mai mult circ. Ori situația nu este deloc roză în hexagon. Unul din opt francezi trebuie să renunțe la una din cele trei mese zilnice, din motive de reproșat guvernului, în general. Așa că chirașul de la Elysée oferă anul acesta francezilor un șir de sărbători, aproape neîntrerupte.

Așa cum timpul ne oferă o nouă șansă, o nouă speranță, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18 aprilie 2024

BERBEC Astăzi eşti puţin prea agresiv, după părerea celor din jur. Transformă agresivitatea în dinamică bine temperată și, dacă depinde de tine, amână tot ceea ce e decizie, sau acțiune importantă. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei.

TAUR Conjunctura arată că azi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Un Leu, sau alt semn de foc din jurul tău, dorește să te ajute. „Se vorbeşte de o manieră ambiguă dacă nu apare un sens precis, pentru că o clauză poate fi ambiguă dacă poate fi interpretată în mai multe moduri” spune Dreptul Roman. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri, sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare.

GEMENI Ai făcut economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Florii și Sf. Paşti. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie.

RAC Relațiile tale revin la un curs cu vânt din pupă. Adică, bune! În duo, tandrețe și înțelegere - solo, întâlniri delicioase. Profită, ca să stabilești unele reguli de viață, favorabile ție. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până după Florii când aspecte favorabile te avantajează, din nou!

LEU De dimineaţă desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi câte ceva din ceea ce ai de făcut. Drept urmare, stelele te sfătuiesc să-ţi oferi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le controlezi. Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. De asemenea, această configuraţie disarmonică se resfrânge negativ şi asupra sănătăţii – în special asupra danturii şi a gâtului.

FECIOARĂ O zi densă, prin aglomerarea treburilor obligatorii de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre mica vacanţa de Sf. Paşti. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mititele.

BALANŢĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu pe subiecte profesionale dificile. Veşti bune, pe seară. Zi favorabilă relaţiilor profitabile de muncă. Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umpli buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Evită spaţiile largi şi locurile aglomerate. Evită schimbările de orice fel, mai ales dacă este vorba de afaceri sau de o viitoare călătorie.

SCORPION Conjunctura îţi este favorabilă, în special, în ceea ce priveşte noul: noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul, experienţa ta contează! O zi, cum se spune, cu vibraţii amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial.

SĂGETĂTOR Dorinţa ta e să revii la rutina unei zile obişnuite de luni: cumpărături de completare, telefoane, bârfe, film! Astăzi te interesează domeniul sentimental, emoţiile, dragostea, afinităţile. Este bine să eviţi orice ştii dinainte că te poate enerva sau decepţiona. Astăzi nu intra in conflicte pentru că nu le poţi duce. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, nu mor caii, cînd vor câinii! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să-ţi ştie gândurile, nimeni să nu bănuiască ce vei face mâine sau unde pleci poimâine. Proverbul oriental spune: „dacă un dinte ştie ce gândeşti, scoate-l!”. Fereşte-te mai ales de cei de la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Uneori, în afaceri ca şi în dragoste, discreţia aduce succesul!

CAPRICORN Pluton și Saturn îţi favorizează capacitatea de regenerare, fie că sunt probleme de serviciu, fie de relaţii sentimentale. Astăzi ai aspecte bune mai ales în ceea ce priveşte relaţiile umane. Organizează întâlniri şi plănuieşte petreceri. Eşti avantajat. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, pe cineva de convins - perioada dimineţii este indicată. Carsima personală, magnetismul cum îi spunea Mesmer, este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Dragostea şi aplicaţia practică, adică sexul, sunt bine aspectate mai ales în a doua parte a zilei. Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat.

VĂRSĂTOR Astăzi aspectele sunt indiferente cu tine. Poţi să ai o zi liniştită, dacă îţi doreşti acest lucru. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru e azi stăpânul destinului. Cu răbdare şi dacă se poate, fără tutun, succesul este de partea ta. Dragostea este o flacără preţioasă şi trebuie întreţinută cu grija cu care primii oameni şi-au apărat micul foc dăruit de titanul Prometeu. Dragostea, floare sensibilă de lotus cu o mie de petale, este uşor de ofensat. Nu lăsa nici un prilej de reproş, nici în ziua aceasta şi nici în alt timp. Nu este dragostea sentimentul suprem, ultima trăire omenească care ne face egali zeilor? Nu este veşnicul început, înfloritor şi împovărător totodată, mereu adăugat cu roadele unor noi simţăminte şi încă cu mai multă dragoste?

PEŞTI Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Lucruri urgente în perioada prânzului. Nu încerca să-ţi impui punctul de vedere, pe seară, mai așteaptă! Ziua de astăzi este un fel de trecere, cam cenuşie şi obtuză, între o perioadă nefastă şi una mai binevoitoare. În principal, perioada este cu faţa spre trecut. Trebuie să refaci legăturile cu relaţii avantajoase, dar de care nu ai mai uzat de mai mult timp. Poţi să cheltuieşti, sau să investeşti, sau să pariezi orice sumă astăzi, sau nu, oricum nu vei regreta. Orice investiţie sau plată făcută în perioada în curs nu este rau aspectată. O întâlnire neaşteptată, întâmplătoare, sau mai multe asemenea prilejuri te slujesc astăzi foarte bine. Dragostea este bine aspectată, la fel şi călătoriile începute astăzi.