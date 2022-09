HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 16 septembrie 2022. Nici nemții nu mai sunt, ce au fost!

16 septembrie

Pe 16 septembrie s-au născut Lauren Bacall, Peter Falk, David Copperfield, Oskar Lafontaine, Mickey Rourke, B.B.King, David Davidescu, Gheorghe Cacoveanu, Gheorghe Olănescu, Vintilă I.C. Brătianu, Roxana Sorescu, Anca Parghel.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, Sfintele, de fapt: Eufimia, Meletina şi Ludmila. Nimic în „Kalendar”, este vineri, ziua lui Venus, zi de muncă, până seara! Cu nu mai puțin de șase planete retrograde, ziua este interesantă, vorba chinezului!

„Evenimentul Zilei” din 16 septembrie 1988 a fost că zeci de mii de persoane au stat la coadă în SUA, în faţa băncilor, pentru a intra în posesia unui card de credit „Elvis Presley”. Acest card, promovat de „Memphis Finance House & Graceland” oferea unul dintre cel mai mare credite de pe piaţă, la momentul acela: 3.500 dolari. Cardul purta imaginea lui Elvis cântând la celebra lui chitară, Fender Stratocaster. Se spune că în momentul în care „The King a părăsit scena vieţii” avea datorii în valoare de… 3.500 dolari, exact creditul oferit!

Acum exact 82 de ani, Marea Britanie răsufla ușurată! Câștigase Bătălia aeriană pentru Anglia, niciun avion Luftwaffe nu mai tulbura văzduhul britanic, după încleștarea teribilă, cu o zi înainte, pe 15 septembrie 1940. Un moment astral, care a pus bazele victorie aliaților împotriva puterilor Axei.

Am primit un articol din ”Stars and Stripes”. Despre armamanetul folosit în războiul din Ucraina. Un război de anvergura celui din Ucraina este un bun prilej de verificare în condiții reale ale unor arme noi. Un sfert din armele trimise de SUA nu au trecut examenul. Mai rău stau nemții. Niciun autotun, nicio armă din cele furnizate Ucrainei nu mai este în stare de funcționare. Nici nemții nu mai sunt, ce au fost! S-a demonstrat pe câmpul de luptă că blindatele rusești sunt mult depășite, în general tehnica de luptă rusească pare nepotrivită și depășită moral. Un război se câștigă cu arme bune, nu cu fiare vechi.

Dar nu despre arme și război doream să va povestesc. Pe DOA, Dimineața Astronomilor, se întâmplă lucruri memorabile. După discuția de două zile și o noapte despre posibila, dar improbabila, viață de pe Venus, alt subiect a fost luat în discuție. Dacă despre posibila viață pe Venus au apărut articole în multe ziare, cum precizam ieri, despre acest subiect nu o să citiți niciodată, nimic, în niciun ziar, sau revistă specializată. Viteza luminii. După cum bine știți, sau ar trebui să știți, Einstein a stabilit o constantă în Universul local. C = 300.000 kilometri pe secundă, aproximativ. Viteza luminii, cea mai mare care se poate atinge.

Câțiva astronomi, oameni serioși și cu doctorate în astrofizică și matematică, sfioși, au ridicat o problemă mare cât tot Universul. După observațiile lor, mai multe obiecte cosmice foarte îndepărtate se deplasează cu o viteză superioară, uneori de multe mii de ori, față de viteza luminii. Am mai pomenit eu, tangențial. Obiecte cosmice care dispăreau. Și apoi apăreau, aveau aceiași semnătură spectografică, la distanțe imense. S-a lăsat liniște pe Dimneața Astronomilor. Vedeți, a reluat astronomul, de aceea nu publicăm. Ne facem de râs! Toată lumea știe că viteza luminii este maximum care se poate obține. Nu aș fi așa de sigur, l-a întrerupt un inginer de rachete, omul lui Bezos. Noi am trimis o sondă cu un motor revoluționar, ionic, care asigura o accelerație constantă de 23 g. Am păstrat discreția, tehnologia este experimentală. Sigur, nu poate fi folosită la nave pilotate de om. După circa un an și jumătate, în care am ținut legătura cu sonda, care a accelerat aproape constant, în apropierea vitezii luminii, sonda a dispărut. Experimentul a fost un eșec, a continuat inginerul.

Nu știu ce m-a apucat. Am intervenit. Nu aș fi așa de sigur, am spus. În apropierea vitezii luminii timpul se contractă, dar după ce se trece pragul luminii, timpul curge invers, devine negativ. Nu puteați să vedeți, sau să luați legătura cu sonda, pentru că pur și simplu nu mai era în Universul Nostru. Foarte interesant, au sărit toți cu gura, de unde știi, din tomurile vechi de astrologie? Nu, pur și simplu știu, nu știu de ce și de unde…

Așa că v-am povestit și domniilor voastre, cine să ia în serios o rubrică de horoscop? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați sunt chemat cu insistență de prietena mea de la CERN. Oare ce mister o să mai fie pus în discuție? Nicio grije, avem timp, noaptea este tânără și mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi ai o şansă de a-i arăta partenerului, familiei, buna credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte. Efortul îţi va da oarece migrene, dar să ştii că merită! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa este aşa cum este şi nu este formată din savanţi! Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, poţi evita neplăcerile dacă te culci devreme!

TAUR Ai trecut printr-o perioada grea, care ţi-a pus la încercare sănătatea. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. E momentul sa iei o pauză si să te îngrijeşti! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. Ziua aceasta este un prilej de griji sau de amintiri plăcute. De cand nu ai mai fost la un prieten cu care are curte? Du-te în seara asta! În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit.

GEMENI Ziua de astăzi este un reper în viaţa ta. Nu ştie nimeni la ce te gândeşti, de fapt. Dar secretul tău este benefic şi te va ajuta să rezolvi o mulţime de probleme. Continuă pe drumul tău! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in lucruri de care, peste câteva zile nu o să ştii de ce le-ai cumpărat şi ce o să faci cu ele!

RAC Astăzi te cuprinde o dorinţă de gospodărie, să mergi la piaţă! Imaginezi muraturi delicioase şi zacuscă de ciuperci şi porneşti la fapte, dar nu exagera cu cheltuielile şi căută marfă bună! Afaceri si afaceri. Unele cu bani altele de amor. Alege cu grijă, anul acesta oferta este cam proastă. Si nu uita sfatul meu : carpe diem, trăieşte-ţi viaţa, distrează-te. Aspectele favorabile din propria zodie şi din casa banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Mare atenţie la legăturile amoroase – poţi fi trasă pe sfoară. Sfârşitul zilei te găseşte dacă nu mai bogat, cel puţin în murături şi zacuscă, atunci mai înţelept. Sigur, cu amintiri frumoase.

LEU O stare de bine te cuprinde. Dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe multe cu prietenii. E greu să renunţi la rutină, dar multe din lucrurile cu care te-ai obişnuit, nu-ţi sunt favorabile! Bineînţeles că eşti frustrat în dictatura sanitară. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Şi care momente plăcute se găsesc şi astăzi, numai că trebuie să le vezi. Vrei nu vrei, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale, doar Soarele este protectorul tău!

FECIOARĂ Începi să te simţi bine, după o perioadă de disconfort. Este o zi bună ca să faci bilanţul şi să vezi cât ai cheltuit cu vacanţa. Nu fii nemulţumit, nu regreta, a fost frumos! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Acum, aici, imediat! Banii adevăraţi se fac în timp, iar averile solide în generaţii. Banii făcuţi uşor, se duc uşor. Asta este toată filozofia financiară…

BALANŢĂ Încerci să păstrezi un secret sentimental faţă de colegi, prieteni, anturaj, dar s-ar putea să fii dat de gol. Fii calm şi foloseşte acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Situaţia în care te afli este dintre acelea care în primul rând nu trebuie dramatizată. Evită pesimismul gratuit şi văicărelile balcanice. Până la urmă poți constata partea comică a problemei. Trebuie să faci o triere a informaţiilor şi a persoanelor de unde provin aceste date. Deciziile tale greşite se bazează pe date false. Iar tu, nu-ţi doreşti să greşeşti!

SCORPION Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întamplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelezi din proprie initiativa şi să decidezi drumul care îţi convine. Fermitatea te slujeşte, îţi face bine! Totuşi astăzi nu ai imaginaţia proverbială a zodiei, aşa că trebuie să te limitezi la activitatea curentă, automată, zilnică. Un adolescent permanent, sexos şi sentimental, astăzi treci printr-o criză de maturitate sentimentală. Acest lucru poate să-ţi dea un sentiment de neplăcere, de izolare, care nu te caracterizează. Nicio problemă, mâine este o altă zi!

SĂGETATOR Sprijinul celor dragi te face să faci faţă exigenţelor vieţii, constaţi cu îngrijorare sau cu regret. Mulţumeşte-le şi continuă, încearcă, încearcă mereu! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să faci un bilanţ adevărat şi cinstit. Domneşte un sentiment de satisfacţie suspect, aşa că vezi bine ce se întâmplă în spatele decorurilor. Dialogurile abundă astăzi ca într-o piesă de Caragiale. Trebuie, doar, să pui întrebările potrivite ca să obţii răspunsurile pe care le doreai. Pentru unii nativi din zodie este un bun prilej să faca mici reparaţii în căsuţa, sau măcar să redecorezi camera. Sănătatea este buna, iar banii nu sunt foarte rari la tine în buzunar, o sursă din trecut îţi umple parţial cardul.

CAPRICORN Uneori te comporţi ca un copil şi astăzi e una dintre zilele acelea. Ai ceva de ascuns, dar nu te pricepi deloc. Cere un sfat competent de la mincinoşii consacraţi ai zodiacului: Scorpionii şi Gemenii! Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii din anturaj sunt foarte ocupati. În domeniul sentimental nu-ţi face false probleme care îşi au originea, de fapt, în suspiciune şi lipsa de încredere. Trebuie să fii mai realist, să laşi bănuielile şi gelozia, care nu sunt nici plăcute nici productive. Ultima parte a zilei este extrem de interesantă pentru că te apuci să faci modificări şi lucruri inutile.

VĂRSĂTOR Ai primit de acasă o însărcinare importanta pentru care te simţi bine pregătit şi… motivat. Poate să fie şi cumpărarea de castraveţi şi gogoşari. Perseverează în ceea ce ştii mai bine! Te bucuri de o formă exclentă. În ceea ce priveşte munca, ziua de astăzi este indicată pentru terminarea, închiderea unor dosare, afaceri, proiecte, finalizări şi clarificări de orice gen. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Primesti şi daruiesti multă afecţiune. Te afli în postura idilică de a fi în foarte bune relaţii cu cei pe care îi iubeşti. Nu-ţi fie frică că momentul trece, această perioadă face să ai o dinamică buna a intensităţii pasionale dar şi a securităţii afective. Sanatatea este buna, banii – constant. Pe total o zi bună!

PEŞTI Astăzi îţi aduce o noua atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de tine. Te hotărăşti să fii mai reţinut în a-ţi oferi serviciile şi banii unor persoane care nici nu mulţumesc. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. O zi de realizări şi acumulări. O serie de evenimente şi mai ales nişte mici eşecuri trecute te vor obliga astăzi la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă.