Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor – 16 aprilie 2024. Manipulată de presă, majoritatea tineretului francez vrea să lupte în Ucraina







16 aprilie, marți

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 16 aprilie s-au născut Charlie Chaplin, Anatole France, Peter Ustinov, Henry Mancini, Octave Cremazie, Grigore Grigurcu.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 16 aprilie sunt Sfintele: fecioarele Agapia, Irina şi Hionia.

În ”Kalendar”, pe 16 aprilie cădea o sărbătoare foarte veche, de la începutul lumii. Cu siguranţă era o sărbătoare a femeilor, poate chiar din matriarhat, poate de aceea episcopii creştini au calchiat sfinte fecioare peste vechea sărbătoare feminină! Nu se mai ştie ce se sărbătorea, şi cum se făcea și gata!

În popor se spune că în această zi ielele se prin în horă neîncheiată şi joacă pe verdeaţă. Iarba unde au dănţuit spiritele aerului se topeşte ca şi când nu ar fi fost. Odată cu echinocţiul de primăvară spiritele aerului încep să prevaleze şi până la solstiţiul de vară sunt în elementul lor. Mai târziu, unde au dansat ritual ielele, creşte o iarbă de o frumuseţe rară, dar nu o mănâncă niciun dobitoc. (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 194). Cine vede ielele este în primejdie mare, trebuie descântat și adunat laolaltă cu Călușul (Gorovei).

Un nou sondaj publicat de Le Parisien în această săptămână i-a surprins pe comentatori indicând că tinerii francezi nu exclud implicarea lor personală în războiul din Ucraina. Articolul este intitulat „Patriotism reînnoit”.

Sondajul arată că 51% dintre tinerii francezi ar lua în considerare să se înscrie și să lupte în Ucraina, iar 57% au răspuns afirmativ la o întrebare formulată mai general despre disponibilitatea de a lupta - fără menționarea specifică a Ucrainei. Cercetarea a combinat rezultatele mai multor sondaje, inclusiv un chestionar realizat de Ipsos pe 2 300 de francezi cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.

Una dintre întrebările care menționau în mod specific Ucraina a fost: „Dacă apărarea Franței ar necesita participarea acesteia la războiul din Ucraina, ați fi dispus să vă alăturați pentru a vă apăra țara?” Aici 51% dintre tinerii francezi au răspuns „da”, 17% spunând „cu siguranță da și 34% răspunzând „probabil da”.

Într-o altă întrebare care nu a menționat Ucraina, 57% dintre respondenți și-au exprimat disponibilitatea de a lua armele pentru a apăra Franța în caz de război.

În ceea ce privește sprijinul politic pentru intrarea Franței în război mai activ, Ucraina are mult mai mult sprijin în rândul tinerilor decât grupul de vârstă peste 50 de ani. Cifrele respective sunt 31% și 17%. 62% dintre respondenți (cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani) susțin revenirea la serviciul militar obligatoriu, desființat în Franța în 1997.

Comentatorii au subliniat că aceste date au fost adunate înainte ca președintele Macron să sugereze public că aliații occidentali ar putea fi implicați pe teren în Ucraina și, prin urmare, nu este o reflectare a influenței sale asupra opiniei publice.

Surse: Le Parisien, Ukrainska Pravda

Articolul a apărut în Polskie Radio și demonstrează manipularea tinerilor către un război care nu este al lor. Situația războiului ruso-ucrainian este prezentată la fel de fals și unilateral ca și conflictul dintre Israel și Iran. Mulți dintre domniile voastre mă invitați să comentez situația ca unul care a fost mulți ani în zonă și chiar cunoaște despre ce este vorba. Situația este la început, conflictul este în desfășurare.

Nimeni din presă nu v-a spus că tirul dronelor și al rachetelor iraniene a fost în mod intenționat îndreptat către deșertul Neguev, în ideea de a nu face victime omenești. Dar, de a demonstra capabilitatea iraniană de a atinge ținte din Israel și de a satura Iron Dom.

Aceasta după repetate provocări din partea Israelului, asasinatul pe teritoriu iranian al unui general și al unui om de știință atomist și mult mai recentul atac cu rachete asupra ambasadei Iranului din Damasc. Aceste provocări nu puteau rămâne fără răspuns, conform codului onoarei din Orient. Să nu uităm că ambele popoare respectă cu sfințenie Legea Talionului. Iranul se luptă din greu cu Arabia Saudită, ideologic, pentru locul de lider al Uma, lumea musulmană. Dacă Iranul nu ar fi răspuns provocărilor Israelului, ar fi fost ca și când toți bărbații de Iran și-ar fi ras bărbile și mustățile. Ce oroare! Bufada aparține unei jurnaliste de la Al Jazeera.

Dacă Israelul escaladează, o să aibă de luptat cu o alianță pe măsură, Coreea de Nord a declarat că va pune la dispoziția Iranului câteva din armele nucleare pe care le posedă. Așa poate începe cel de Al Treilea Război Mondial.

Pomenindu-l astăzi pe marele actor Peter Ustinov ce poate fi mai plăcut decât să-l revăd în ”Death on the Nile” o ecranizare cu Oscar din anul 1978, de 2 ore și 21 minute, fidelă și perfectă, după romanul Agathei Christie, unde îl joacă pe preferatul meu, Hercule Poirot, alături de o distribuție de diamant: Bette Davis, Mia Farrow, Angela Lansbury, Jane Birkin, Lois Chiles, David Niven, Jon Finch, Arthur Kennedy etc. Sau în ”Logan’s Run” unde schițează, într-o lume post-apocaliptică, un Dumnezeu, bun, înțelept și blând înconjurat de cărți și pisici, în ruinele civilizației omenești. Sunt filme frumoase, filme de familie bună, filme care te încântă și finalul lor te găsește zâmbind. Am declarat unui mare om de cinema, un francez, că nu prea m-am uitat în ultimile două decenii la filmele produse. Răspunsul francezului: nu ai avut nimic de pierdut!

Dar să nu uit: mâine este o altă zi!

BERBEC Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, nu contrazice şeful, în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos! Totuşi, o veste bună, sau o distracţie plăcută, pe seară. O zi parcă dedicată pentru pregătirile de Florii și Sf Paşti. Dar şi durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemana. Ai o idee, un proiect, sau ceva important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi, mai ales pe seară.

TAUR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru azi. Invită-ţi prietenii, rudele, la o discuţie şi o cafea. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Totuşi, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica te indragostesti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, pe 16 aprilie trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

GEMENI Dimineaţa trebuie să rezolvi unele probleme urgente, treburi de rutină, cum ar fi programările pe care ai uitat să le faci. Timpul distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei, pe seară. Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi plăcută!

RAC Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile. O zi de marţi monotonă, pentru că nu ai de ce să te temi! Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Este vorba de pregătirea sărbătorilor pascale, de prea multă distracţie, sau de excesul de mâncare? Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

LEU Nu te poţi împiedică să gândeşti cu voce tare, adică să vorbeşti direct şi fără menajamente. Vezi tu în curând repercusiunile sincerităţii tale! Zi favorabilă negustoriei, cumpărăturilor. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Eventuală călătorie scurtă, aşa ca să te afli în treabă... Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Anumite zâmbete cu subanţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni!

FECIOARĂ Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obişnuite. În general lumea uită, aminteşte de interesele tale. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Mâine este o nouă zi!

BALANŢĂ O zi obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de meserie sau profesie. Nu pierde timpul! Pe seară posibilă veste. Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul original! Pe 16 aprilie trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai! Mai lasă gindurile negre si nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu...

SCORPION Astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Nu trebuie sa regreţi nimic… pentru ca este inutil ! Lumea spune ca regretă greşelile. Fals ! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica.

SĂGETĂTOR Marţea, ziua lui Marte, nu te lăsă să te relaxezi. După program, fă puţin sport, du-te la sală, sau la masaj, ca să “arzi” principiile negative. Lasă pe altă dată serile în oraş! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Pe 16 aprilie ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală. Uneori, zilele de marţi, trei ceasuri rele, mai mult te încurcă!

CAPRICORN Aspecte favorabile unde îţi desfăşori activitatea. De asemenea o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită chiar şi pe plan sentimental. Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre nativi. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi de marţi. Atenţie, chiar nu merită !

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi mai puţine utopii poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Îţi faci de treabă. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate ! Ai mult de „muncă” si nici un chef. Ofera-ti o prajitura şi da telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoaşte de dimineaţă - daca este buna sau.. nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Azi, zi de cumpăraturi (cu prietena pe care ai chemat-o) si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

PEŞTI Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Din nou te nemulţumeşte un obiect. Fie el mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva, dar s-a castigat la diversitate. Adică multe şi proaste. Şi făcute în China! Totul apare destul de neclar si confuz pentru o buna parte dintre Peşti. O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!