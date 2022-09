HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 15 septembrie 2022. Agatha Christie și planeta Venus

15 septembrie

Pe 15 septembrie s-au născut Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăcustă, Marian Popa.

Pe 15 septembrie sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Tradiţional, pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel Nebun. Nichita „a trăit pe vremea împărăţiei marelui Constantin. Era născut şi crescut în ţara barbarilor numiţi goţi (adică în Dacia părăsită de romani), care pentru scriitorii greci este “dincolo de Dunăre”, iar pentru noi, românii “dincoace de Dunăre””. (Vieţile Sfinţilor, pagina 25.)

Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, multe spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea că dracul şi-a rupt părul din cap şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi!

Se ţine cu stricteţe altfel… altfel Nichita cel nebun vă ia minţile! Cred că greșesc, Nichita nu ar mai avea ce minți să ia, sunt gata duse…

În horoscop sunt șase planete retrograde, bine nu are cum să fie!

Am fost anunțat că ar fi trebuit să se ţină, în Marea Britanie, un festival cu prilejul aniversării a 132 de ani de la naşterea Agathei Christie. Probabil că o să se ţină, poate online, poate nu, dar prietenii mei britanici nu o să se ducă. Este doliu după regină și britanicii bine crescuți îl respectă, fără să le spună cineva.

Am stabilit, să ne uităm cu toții, cei care o iubesc pe Agatha Christie, la ora 20:00 GMT, adică ora unsprezece seara București, la un film, sau un serial, după un roman al Agathei.

În onoarea fabuloasei scriitoare de romane poliţiste o să văd poate unul, poate câteva episoade din seria “Hercule Poirot”, cum altfel, cu britanicul David Suchet, cel care îl personifică cel mai bine pe detectivul belgian. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. A mai fost şi Peter Ustinov dar… prea masiv, prea american, prea… altfel!

Acum trebuie să vă spun că o consider pe Rodica Ojog-Brașoveanu cel puțin la nivelul Agathei Christie. Calitativ, românca nu a avut timpul răsfățatei britanice ca să scrie șaptezeci de romane, apărute în două miliarde de exemplare!

Pe DOA, care a devenit foarte clar Dimineața Astronomilor, s-a discutat despre posibilitatea existenței vieții pe planeta Venus. JAXA a anunțat că Akatsuki Venus Climate Orbiter a depistat urme de fosfină, PH3, în straturile superioare ale norilor de pe Venus.

Fosfina este un produs de desasimilație al bacteriilor cu metabolism anaerob. Probabil că presa o să vă informeze astăzi, sau peste câteva zile, subiectul este interesant, nu intru în amănunte. S-a mai discutat despre asta acum câțiva ani. Acum problema revine.

După cum știți planeta dragostei este un infern pentru ființele de pe Pământ. Temperaturi enorme, peste 500 de grade Celsius, presiuni enorme, de gradul a 90 de atmosfere, atmosferă de bioxid de carbon, nori de acid sulfuric și activitate vulcanică și seismică foarte intensă. Dar nu a fost intotdeauna așa. Acum circa un miliard de ani planeta Venus era un Paradis, cel puțin așa susțin savanții. ”Ceva ciudat s-a întâmplat pe Venus” a spus Clara Sousa-Silva, de la MIT.

Eu am fost de părere ca astronomii în cauză să nu se inflameze prea tare, să nu ia dorința drept certitudine, fosfina nu poate exista, chimic, în condițiile norilor de acid sulfuric, chiar dacă condițiile de temperatură și presiune ar fi proprice vieții, așa cum o știm. Cred că este o eroare de observare și interpretare a echipamentului astronomic electronic. Cu o singură observație nu se face o teorie!

Omul este o ființă socială, cel puțin marea majoritate și caută semeni pe alte planete. Probabil ca să constate că sunt la fel de proști. Explorarea asta cosmică, cu resurse primitive și strigatul în spațiu, vezi programul SETI, mi se par ridicole, dacă nu periculoase! Ușurel, fără mult scandal, fără reclamă galactică, așa cum vrea să ajungă Elon Musk pe Marte. Ce o să găsească acolo? Un capac de Coca-Cola? Altă întrebare bună!

Haideți să luăm o pauză, problemele astea cosmice mă golesc de energie, sunt prea mari și prea importante, cu zeci și sute de variante, dar este loc de recuperare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 15 septembrie 2020

BERBEC Trecerea către anotimpul rece îţi trezeşte amintiri, nostalgii, însă prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe eşecuri, spune presa. Dar, merităm cu toții o şansă, gândeşte pozitiv! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Gen multele crize!

TAUR Această zi de joi, ziua lui Jupiter este aglomerată, dar eşti concentrat şi motivat în ceea ce faci. Astăzi poţi ataca cu succes problemele domestice, urgente, de sezon, un bun prilej pentru murături şi conserve. Cu Mercur afectat, retrograd în Balanță, s-ar parea că ai capul mare şi limba împiedicată. Nu te băga, când nu trebuie! Dar pe termen lung, adică pe ce a mai rămas din săptămâna asta, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să nu mai dormi noaptea. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna!

GEMENI Graţie unei rare discipline autoimpuse şi a unei sume de bani providenţială, mijlocul lunii septembrie, adică cheltuielile toamnei, nu te găseşte nepregătit. Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Ziua de astăzi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

RAC Eşti contrariat că cei din jurul tău nu te înţeleg. Ori tu eşti prea repezit şi nu termini ce ai de spus, ori ei sunt prea distraţi. Sau, nu-i interesează? Ia fă tu o anchetă, aşa, de joi, ziua lui Jupiter! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinata de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Intuiţia îţi spune că poţi să ai o ocazie mare! Se pare că mijlocul lunii a strâns multă lume înapoi, în oraş. Poate reuşeşti să aranjezi ceea ce ai de mai mult timp în cap, în stadiu de proiect! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, schimbări care privesc ergonomia spațiului tău. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Anumite informații îţi trezesc amintiri şi ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această presiune sentimentală trebuie să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mediocre, plictisitoare, care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează dileme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi şi aşa cum spuneam poate duce la o petrecere, pe seară!

BALANŢĂ Nu mai ţine în tine, nu mai fii secretos! Grijile neîmpărtăşite te îmbolnăvesc, la figurat, dar şi la propriu! Redu ritmul activităţii, fă o pauză şi ocupă-te de tine, odihneşte-te! Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme sentimentale. Totul se rezolvă cu bine, din fericire.

SCORPION Activitatea sedentară te plictiseşte şi te enervează. Tot ceea ce doreşti este să te ridici şi să pleci! Rabdă până la sfârşitul programului de muncă, când poţi să faci ce vrei! Bani ai? Trebuie să te decizi dacă începi aprovizionarea de toamnă, sau laşi pentru weekend. Trebuie să schimbi culcuşul pisicii, unde oare? Trebuie să decizi să schimbi pământul la flori sau să îţi iei sperietoarele alea de plastic. Trebuie să schimbi monitorul şi cu ce? Marte, planeta ta, intră în aspecte favorabile, ceea ce îţi măreşte interesul pentru detalii şi îţi creşte exponenţial consumul de ţigări. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta!

SĂGETĂTOR Efortul din această vară şi oboseala cronică se fac simţite în acestă zi. Este mijlocul lui septembrie, foarte bine! Dar tu trebuie să te odihneşti, să te relaxezi şi să-ţi organizezi mai bine timpul! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau afaceri personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia degeaba banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

CAPRICORN Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale, dar te simţi bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele profesionale şi sentimentale care te privesc sunt previzibile. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni: astăzi sunt veşti despre nişte bani!

VĂRSĂTOR Încerci să găseşti mai mult timp pentru familie, partener, pentru prieteni. Treburile nu prea merg bine la serviciu şi cauţi să fii alături de cei care te stimează şi te îndrăgesc. Ai ocazia sa-ti faci ceva duşmani in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, care este portretul-robot al unui ratat, în concepţia ta. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci în continuare in jocul acesta, fie că este la serviciu, fie amoros. Nu eşti deloc mulţumit!

PEŞTI Fiind un bun administrator, în sensul lui Aristotel, găseşti o logică între cheltuieli şi venituri. Astăzi nu te laşi sedus de oferte nemaipomenite şi de “unicate”, toate produse în China! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.