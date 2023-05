HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 15 mai 2023. Dr. Mercola îl analizează pe Elon Musk

15 mai

Pe 15 mai s-au născut: Frank Baum, Claudio Monteverdi, Pierre Curie, James Mason, Katherine Anne Porter, Mike Oldfield, Brian Eno, Mireille Darc, Nicolae Grigorescu, Horia Pătraşcu, Andrei Blaier.

Pe 15 mai, ca în aproape fiecare zi, cei doi sfinţişori nelipsiţi în calendarul creştin-ortodox, numiţii Pahomie cel Mare şi Sfântul Ahile din Larisa! Ahile.. ăla de l-a jucat Brad Pitt, sau altul? Cred că altul, pentru că Vieţile Sfinţilor nu știu pe unde le-am pus.

Primesc aproape zilnic corespondență de la Dr. Mercola și de la Dr. Becker, ea se ocupă de animăluțe. Bunul doctor Mercola poate fi încoronat drept regele teoriei conspirației. Iată analiza lui despre Elon Musk.

Este Elon Musk opoziție controlată?

Determinarea credibilității oamenilor din spațiul de știri alternativ este o provocare cu care se confruntă toată lumea în aceste zile. Acuzațiile că oamenii sunt opoziție controlată sunt frecvente. Același lucru este valabil și pentru persoanele cu profil înalt, în general. De exemplu, unii oameni, inclusiv Corbett și jurnalistul de investigație Whitney Webb, cred că Elon Musk este probabil o opoziție controlată. Ce i-a condus la această concluzie?

„Este o întrebare pe care o au mulți oameni, așa că haideți să o analizăm”, spune jurnalistul de investigație James Corbett. Pe de o parte, aveți oameni care cred că Musk expune și subminează complexul militar de informații industriale. Pe de altă parte, sunt cei care cred că joacă doar un rol de „băiat bun”, în timp ce urmărește pe furiș obiectivele Deep State. După cum a remarcat Corbett, este greu de trecut cu vederea sprijinul masiv pe care Musk l-a primit din partea complexului militar de informații industriale de-a lungul carierei sale.

„Nu trebuie să speculăm despre asta”, spune Corbett. „Este o chestiune publică. Putem indica aproximativ jumătate de miliard de dolari pe care Departamentul Apărării a atribuit SpaceX într-o serie de contracte în ultimii ani pentru a trimite sateliți pe orbită de natură clasificată în misiuni neînregistrate, neraportate care probabil au ceva de-a face cu intenția declarată a DOD de a transforma spațiul într-un domeniu de război.

Există contractele de 3 miliarde de dolari NASA pe care SpaceX le-a încheiat în 2021 pentru a dezvolta aterizatorul uman pentru Misiunea Artemis și călătoria pe Lună, care nu va avea loc în mod constant, dar este promisă publicului. Există cele 750 de milioane de dolari care au fost acordate lui Solar City în 2016 de statul New York pentru a construi o instalație de producție de celule solare.

Acesta, din nou, este un alt aspect al oportunităților de afaceri în care este implicat Musk – cel puțin o gamă, promițând în mod constant o tehnologie care nu numai că nu oferă, dar este de fapt dăunătoare mediului. Cred că este ceva ce trebuie subliniat.

Apoi, mai sunt cei 1,3 miliarde de dolari pe care Tesla i-a primit de la statul Nevada în 2014 pentru a construi Gigafactory etc., etc., etc. Am putea trece prin lista unor astfel de ajutoare, dar poate mai la obiect a fost faptul că înainte ca Elon Musk a ajuns să lanseze SpaceX, a făcut o călătorie în Rusia… pentru a cumpăra vechi ICBM sovietice [rachete balistice intercontinentale]. Acea călătorie a dus în cele din urmă la lansarea SpaceX.

Cine îl însoțea pe Elon Musk în acea călătorie? Cineva pe nume Mike Griffin, care tocmai se întâmplă să fie directorul de operațiuni al In-Q-Tel, care este brațul de investiții al CIA.

Griffin a devenit administratorul NASA, care apoi a ales SpaceX ca singura companie din cele 20 care solicitau la acel moment, pentru acest contract de 400 de milioane de dolari pentru a începe dezvoltarea noii rachete de aprovizionare ISS în 2005, care practic. a lansat SpaceX… și a acordat din nou lui SpaceX, 3,5 miliarde de dolari în 2008, cu un contract pe care Musk însuși îl creditează ca fiind pentru salvarea companiei.

Deci, iată, conexiunile nu ar putea deveni mult mai clare. În fiecare etapă a carierei în afaceri a lui Musk, el a fost salvat la nevoie, cu deus ex machina a agenților de stat ca Mike Griffin, care au primit contracte de miliarde de dolari la momentul potrivit.”

De aceea, preluarea Twitter de către Elon Musk și eliberarea fișierelor Twitter pot părea a fi o mișcare împotriva complexului militar-industrial, dar având în vedere legăturile documentabile ale lui Musk cu același complex militar-industrial, trebuie să ne ferim de a pune încredere în aceste evoluții.

La urma urmei, Twitter este o platformă centralizată care se pretează la cenzură, manipulare algoritmică și suprimare a informațiilor, iar Musk a declarat deschis că dorește să creeze o aplicație asemănătoare „WeChat”, capabilă să gestioneze fiecare aspect al vieții digitale a utilizatorilor săi.

De ce a lansat Musk fișierele Twitter?

Corbett sugerează că cel mai bun mod de a evalua ideile și contribuțiile lui Musk este evaluarea rezultatelor acestora.

„Ceea ce susține Elon Musk este bun, sau rău? Suntem de acord cu el sau nu suntem de acord cu el? Este corect, sau greșit? Și de ce credem așa? Aceasta trebuie să fie inima la care ne continuăm să revenim. Deci, trebuie să evaluăm ideile lui Musk pe această bază”, spune el.

„De exemplu, există idei pe care Musk le promovează și cu care sunt 100% de acord. El a vorbit despre mitul suprapopulării și criza subpopulării cu care se confruntă omenirea. Sunt foarte de acord cu el în această evaluare. Când vorbește despre efectele nocive ale blocajelor… absolut, cred că are dreptate în privința asta.

Cu toate acestea, când vorbește despre impunerea unei taxe pe carbon, în conformitate cu Bill Gates și Mark Carney și alții asemenea, cred că promovează o idee proastă care face parte dintr-un plan de centralizare a controlului în mâinile globaliste.

Când urcă pe scena Summit-ului Guvernului Mondial și pledează pentru venitul de bază universal, din nou în concordanță cu orice fel de operatori globaliști, cred că promovează o idee care va fi folosită pentru centralizarea controlului economic în mai puține mâini.

Când vorbește despre… cipul cerebral Neuralink… [el] este exact în concordanță cu ceea ce [fondatorul Forumului Economic Mondial] a argumentat Klaus Schwab… Cred că este o idee proastă care va fi folosită pentru controlul maselor de către o elită tehnocrată”.

În ceea ce privește achiziția de către Musk a Twitter și lansarea ulterioară a fișierelor Twitter, Corbett nu crede că este o mare surpriză să constate că complexul militar de informații industriale l-a folosit pentru a monitoriza și manipula oamenii. El crede că sarcina lui Musk ar putea fi să facă din nou platforma de încredere, astfel încât agențiile guvernamentale să o poată continua să o folosească pentru supraveghere și control.

Există și alte dovezi care indică în această direcție. Musk a spus că dorește ca Twitter să devină aplicația WeChat din America. Și ce este WeChat? Este o aplicație controlată de guvernul chinez care monitorizează fiecare aspect al vieții cetățenilor, inclusiv tranzacțiile financiare, tranzacțiile sociale, comunicațiile, locația și multe altele.

Practic este fundamentul sistemului comunist de control total. Așadar, în timp ce Musk pretinde că este un apărător al libertății de exprimare, el vorbește și despre transformarea Twitter în centrul central al rețelei de supraveghere și control tehnocrat.

Fiind ziua în care îl pomenim pe marele actor James Mason, mă gândesc că ar fi nimerit să-l revăd în rolul căpitanului Nemo din ”20.000 de leghe sub mări”. Sau, cam așa ceva!

Mai aveam multe să vă spun, dar hai să facem o pauză, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 15 mai 2023

BERBEC De luni de dimineaţă, la serviciu, la muncă, te simți obosit și plictisit. Dar, te hotărăşti să nu te mai enervezi degeaba şi să nu te mai laşi folosit! Este greu, dar nu imposibil! Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu – este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

TAUR Legăturile care te unesc cu cei dragi, cu familia, prietenii, sunt prețioase. Cultivă-le, vezi care sunt dorințele celor din jur. Măcar o parte, cele mai ieftine, poți să le îndeplinești! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Entuziasmul, calmul si optimismul trebuie să te caracterizeze. Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică!

GEMENI Nimeni nu-ți poate intra în voie astăzi! Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber.

RAC Astăzi nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile. Nu te lua după presa isterică și zvonuri, continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine. Dimineaţa o poti folosi să iei, in sfârşit, decizia aceea deşteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Totuşi, nu tot ce este adevarat si drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie si tact in relatiile cu anturajul tau. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara iţi vei reveni.

LEU Dimineața nu intra în conflict, nici nu discuta, cu alte semne de foc. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se poate rezolvă cu bine, așteaptă momentul potrivit! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

FECIOARĂ Te simţi mai bine, după o perioadă mediocră. Este o zi bună pentru ca să faci bilanţul veniturilor şi să vezi ce planuri poţi să faci de vacanţă. Domeniul sentimental este aspectat favorabil! Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe naivitate! Este vorba în primul rând de relaţia dumneavoastră, dragi Fecioare, cu băncile. Dacă ai făcut greşeala… Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. In jungla asta ai luptat cu abilitate ca sa ajungi unde esti, deci esti dispus sa faci ceva compromisuri ca sa continui o traiectorie ascendenta.

BALANŢĂ Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai.

SCORPION Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Astăzi nu trebuie sa fortezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

SAGETATOR Te-ai cam plictisit de lentoarea balcanică cu care se întâmplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelerezi și să aduci activitatea la ritmul tău. Poți să decizi. Fermitatea ta este eficientă! Debaraseaza-te de lucrurile inutile ca şi de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frant elanul si nu ti-au permis sa-ti arati adevaratele calitati. Ai tendinta, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa tii la parerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul si umorul. Astazi o sa primesti o veste in doi peri despre o solicitare a ta şi despre banii pe care ii mai ai de primit.

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil de stele. Nu te risipi, nu risca în proiecte prea ambiţioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei. Pentru un procent dintre Capricorni care s-au trezit de reveerie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie vara, vacanţa, concediul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp.

VĂRSĂTOR Domeniul profesional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi efort eficient poţi să te simţi chiar confortabil. O veste ciudată din presă, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sau, du-te la un muzeu! Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure – pe care apoi o sa le regreţi.

PEŞTI Astăzi pari vulnerabil. Pari mai confuz decât de obicei şi de acest lucru poate profita una dintre cunoştiinţele tale, care vrea să se folosescă de tine, dar nu prea îţi vrea binele! Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi laşi lucrurile neterminate. O anumită ordine cosmică te ajută astăzi să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită clasificare care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi !