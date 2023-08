Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 august 2023. De acum, se pot face nunți!

15 august

Pe 15 august s-au născut Napoleon Bonaparte, T.E. Lawrence, Sir Walter Scott, Sri Auribindo, Sylvie Vartan, Ion Chinezu, Zoe Băicoianu.

15 august, Adormirea Maicii Domnului, mare sărbătoare în calendarul creștin-ortodox. Zi liberă. Toate ale praznicului. Ziua Marinei.

La mulţi ani! – celor care îşi sărbătoresc onomastica sau ziua de naştere în acestă zi importantă. De fapt, tuturor, o urare de bine nu strică! De acum se pot face nunţi, iar, astrologic şi statistic vorbind, cele mai bune zile sunt duminicile, după vechea datină, de 20 şi 27 august.

„Evenimentul Zilei” din 15 august 1969 a fost deschiderea „Woodstock Music and Arts Fair” într-o fermă de vaci de lapte, în Statul New York.

Legendarul festival de muzică rock, progresivă, psihedelică, a avut la prima ediţie pe scenă pe Janis Joplin, Joana Baez, Jimi Hendrix, The Who şi Jefferson Airplane. Au participat, timp de trei zile, aproape jumătate milion de tineri, majoritatea hippies. În acest timp, la Woodstock, s-au născut doi bebeluşi şi doi bărbaţi şi o femeie au încetat din viaţă. Evident, din cauza supradozelor!

În vechime, în istoria noastră, a geto-dacilor, istorie pe care unii vor să ne facă să o uităm, ei bine, era a doua zi a sărbătorii Marei Zeiţe Hera, fiica mai mare a lui Cronos şi a Rheei, soţia Marelui Zeus, Regină peste oameni şi zei. Soţie devotată, care apără familia şi maternitatea. Sărbătoare împrumutată de la greci, în antichitate a existat un sincretism pronunțat al religiilor. Prin unele locuri din Dacia, sub influenţa cabiră şi tracică se vorbea şi de zeiţa Kerses, „nuntă, casătorie”. Hera este des pomenită în miturile Olipului despre energia cu care îşi apăra familia, prigonind pe bastarzii semi-zei, pe care frivolul Zeus, soţul dar şi fratele ei, îi semăna prin lume.

Hera, Juno sau Junona, protectoarea matroanelor romane, a familiei şi a maternităţii era sărbătorită de romani şi la 1 martie.

Este interesant de observat cum, în cursul istoriei, Marii Zei devin infertili, nu mai pot să aibe copii. Astfel Marea Zeiţă Pallas Atena, protectoarea aheilor, s-a născut din capul Marelui Zeus. Se pare că imortalitatea aducea, la un momend dat, sterilitatea. Clonare, reproducere asexuată, sau altceva, că nici nu ne duce gândul?

Ceea ce vi se tot ascunde este faptul că tot materialul genetic uman din lume provine doar de la trei femei şi opt bărbaţi, exact câţi erau Marii Zei!

Pestea vechea sărbătoare antică episcopii creştini au suprapus Adormirea Maicii Domnului. Cu toate acestea caracterul de sărbătoare pozitivă, nu de funeralii, s-a păstrat. Pentru că a corespuns cu mentalitatea europenilor, în speță, a dacilor, pentru care moartea era o bucurie şi un prilej de veselie. De aceea se sărbătoreşte, popular, Sfânta Marie Mare la trecerea către Domnul, iar Sfânta Marie Mică, de mai mică importanţă deci, la data naşterii Fecioarei, pe 8 septembrie, în Zodia Fecioarei.

Adormirea Maicii Domnului este un reper, un prilej pentru multe obiceiuri populare.

Se angajează pândarii la vii. Se leagă simbolic ciocul unei paseri, ca tot neamul păsăresc să nu cigulească strugurii, se împart struguri pentru sufletul morţilor.

„De Sfântă Mărie, îmi pun pălărie!” Obiceiul vestimentar vechi era ca gospodarul să poarte căciulă între Sântămărie şi Sângiorz. (Ghinoiu, 1999, pagina 152). Se culeg flori şi se pun la Icoana Preacuratei, fiind bune de leac. Dacă înfloresc trandafirii pe la Sfânta Maria toamna va fi lungă. (Gorovei, 1995, pagina 268).

O notiţă specială pentru Thomas Edward Lawrence, enigmaticul galez pe care-l pomenim astăzi, cunoscut sub numele măreţ de „Lawrence al Arabiei”. Cartea lui, „The Seven Pillars of Wisdom” m-a făcut, pe când eram adolescent, să doresc să ajung în Orientul Mijlociu.

Am fost, am văzut… m-am întors! Mare lucru!

Acum trebuie să vă spun ceva dragi jupânițe și cinstiți jupâni. Nu am înțeles niciodată de ce Ziua Marinei este de Sf. Maria, de Adormire. Doar Fiul se ocupa cu mersul pe apă! Poate o fi fost o trăsătură de familie, dar niciunde nu este scris nimic că Fecioara ar fi avut calități de navigator nautic.

Ca unul din ce în ce mai sigur că a găsit calea către înălțare amănuntele populist politic corect despre unul sau altul dintre aspectele religioase, filosofice, metafizice a început să mă facă să râd. Săracul Dumnezeu! Cât de puțin, cât de incomplet și aiurea este înțeles pe Pământ!!! Moartea zeilor în mitologia nordică, sau în Santerie caracterizează maimuțele războinice de pe Pământ, oamenii sunt niște credincioși îndoielnici. Cât la sută dintre aceste primate sunt ființe raționale? M-a pufnit, din nou, râsul… se pare că râsul este ultima condiție către Înălțare.

Am primit, a doua oara, pe net, această informație, actualizată. Pe Elon Musk l-a pufnit râsul și a râs în hohote, minute la rând. S-a întâmplat în weekend, când CEO SpaceX și a X, fostă Twitter, în urma anulării caftelei cu Zucky, a vizitat o tabără de vară de copii deștepți. Știți că am o obsesie pozitivă pentru acest personaj de roman SF. Se întâmplă să am și o sursă de informații chiar în apropierea lui imediată. Baraka! Elon Musk le-a povestit copiilor din tabăra de vară cum o să ajungă el pe Marte. Copiii cei deștepți i-au pus fel de fel de întrebări. Întrebări deștepte. Iată că pune o întrebare și o fetiță cu codițe, ochelari și aparat de îndreptat dinții: ”Domnule Elon Musk, ce o să vă faceți dacă pe Marte o să vă întâlniți cu un fel de Joe Biden al extratereștrilor? Cum o să știți când e treaz, sau când doarme pe el?” Din nefericire nimeni nu a înregistrat video reacția CEO. Se spune că Elon Musk a râs minute în șir, un râs molipsitor și sănătos. În câteva minute râdeau toți de față de se țineau cu mâinile de burtă!

Râsul – rident castigat mores, aveau dreptate strămoșii unora dintre noi, romanii. Dar acum trebuie să mă uit la un film comic, ca să-mi păstrez râsul. Ce poate fi mai bun decât ”The Orville” o comedie, un serial SF din franciza Star Trek, aflat la sezonul 3? Nu știu încă să urc un video pe site, o să învăț odată și odată, dar trailerul îl puteți vedea la https://www.youtube.com/watch?v=Yy9sKeCE8V0 Vizionare plăcută!

Oricum, nimeni nu poate schimba nimic, mâine este, implacabil, din fericire, o altă zi!

HOROSCOP 15 august 2023

BERBEC Astăzi nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Iti pot veni unele idei interesante. Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt mai putin favorabile. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Dupa aceasta perioada vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amani. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, pe seară, poate. Poti face proiecte să petreci ziua liberă cu prietenii la munte. Sau la mare, ai liberul arbitru la dispoziţie. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Nu incepe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul şi apoi ţi se pare că ai uitat ceva. Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni sa-ţi amintească de ele… Déjà vu!

TAUR Eşti tensionat în continuare. Mintea ta intoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta se prelungeste şi te poate afecta. O zi placută, în primul rând pentru ca ziua încă este lungă şi promisiunile verii, fructele şi legumele, sunt relativ aproape. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la muncă, sau unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi vei găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară. Nu uita că dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi – acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează. Pe plan emoţional, cu toate că totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros.

GEMENI Calmul tău relativ se hrăneşte din aer şi soare, din foşnet de frunze. Stai cât mai mult în aer curat, plimba-te şi fă munci fizice. Mintea ta are nevoie sa descarce energiile negative. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales in relatiile tale sentimentale. Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de anturaj daca dai dovada de abilitate si nu vorbesti prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri. Intelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cat si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligatiile”! Fă ceva bun pentru cineva din anturaj, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se POATE întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti!

RAC Bănuitor cum eşti, vezi comploturi peste tot. Dar, nu, azi nu ţi se pun scobitori în pâine, nici sare în cafea. Zambeşte celor din jur! Sunt mulţi care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte. Responsbilitatea îţi pare foarte grea, vei constata în cursul dimineţii. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională. Poate se apropie un obstacol de trecut. Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută.

LEU Pentru tine poate începe vacanţa, un respiro pentru inima ta încercată. Straduieşte-te să mergi cât poţi pe jos, sa faci gimnastică dimineaţa devreme, nu mânca sărat şi fii atent la bere. Primele ore ale zilei nu iti sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie, mai ales la relaţiile cu anturajul şi la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun si sa iei imediat masurile necesare. De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei. Dacă vrei să cucereşti pe cineva, trebui să-l faci să râdă, spune un vechi proverb din Orient.

FECIOARĂ Ai inţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Şi nu ar trebui să fie greu. Astăzi poţi fi şi tandru şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite mai ales spre sfârşitul zilei de astăzi. Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului ca sa obtii ce vrei. Stelele iti recomanda sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Săgetătorului, in general cu alte semne de foc. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun sa te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect dragut, util şi poate chiar si ieftin. Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate! Mâncare mexicana sau polineziana, paste italienesti, vinuri frantuzesti si gin englezesc sunt opţiunile tale pentru o cina festivă in doi.

BALANŢĂ Eşti câştigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva mare. Eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la cumpărături pentru mici cadouri destinate Măriilor din anturajul tau. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obişnuita. Nu uita vorba: câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”. Astăzi evita schimbările bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iti recomanda un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau un tratament de întreţinere, masaj, poate. Şi de ce nu, să mergi să dansezi undeva, am auzit că la Bucureşti, poate şi în alte părţi, chiar există un „Club de Tango” în buna tradiţie argentiniană.

SCORPION În casa ta, în familia ta ai mai multe sarbatorite/sarbatoriţi. Dacă nu ai cumparat cadouri, ca de obicei, azi trebuie să faci o excepţie: cumpără flori şi dulciuri şi mici bijuterii lucioase! La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitate trebuie să începi o acţiune prin care să demonstrezi că eşti de neânlocuit sau că eşti de bună credinţă. Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba, mai ales spre seară. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa mişcare sunt infinit mai bune. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă iti place genul… Nu uita că în dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile făcute!

SĂGETĂTOR Astăzi te hotăraşti sa accepţi că ai greşit. De mâine o vei lua de la capăt, ai un plan, ai un scop, astrele incep să se uite mai atent la tine. Indrăzneşte! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti. Astăzi treci printr-o perioadă sensibilă, vulnerabilă, când ochii se umezesc uşor la vederea unui pui de pisică rătăcit. Nu te forţa inutil să porţi o mască de duritate, o mască de fier, cum îi stă bine unui Săgetător, un centaur războinic, până la urmă. Ai un suflet sensibil şi senzual care îşi cere drepturile. De fapt nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Eşti mai rezonabil, mai raţional şi mai tolerant decât de obicei, aşa că poţi face ceva şi pentru tine. Renunţă la un obicei prost, sau măcar începe să renunţi. Răreşte ţigaretele, de exemplu. Pe plan sentimental ziua de astăzi, aflată sub semnul pasiunii, poate deschide o poartă către o lume nouă, unde visurile se pot concretiza.

CAPRICORN Perioada ta de odihnă se continuă, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Azi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmareşte cu multă atenţie. Ziua de astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi, perioada dimineţii, este un bun prilej să recapeţi iniţiativa. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru închiderea, finalizarea lor. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate.

VĂRSĂTOR Este posibil să pleci la drum, sau să-ţi pregateşti o plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine, sănătatea ta pare uşor fragila. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta. Astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental si material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles – în sensul verificării dacă partenerii sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari sau cu probleme grave de comportament şi nu se cade să te cobori la nivelul lor.

PEŞTI Te zbaţi să înţelegi ce se întamplă şi ai frustrari, ba chiar migrene. Ziua îţi aduce multe răspunsuri, posibili colaboratori şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! O decizie se impune si parca timpul a început sa vina. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajeaza în luarea unor decizii intelepte si profitabile se intinde pe o perioadă mai lunga de timp, pana pe la sfârşitul lunii august. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii si dusmanii stiuti si nestiuti. Schimbarea este necesară si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire. Atentie la ce si cand maninci. Ai o atitudine dispretuitoare fata de stomac si el se razbuna cum poate. Cruta-te mai mult, cu eleganta si diplomatie! Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Iluziile pe care ti le-ai facut in ceea ce privea pregatirea, bunul simţ si eleganţa unor persoane din anturajul tau se spulbera azi ca fumul de tigara!