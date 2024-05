Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 mai 2024. Cei din Papua Noua Guinee, izolați genetic timp de 50.000 de ani, poartă gene Denisovan care le ajută sistemul imunitar







14 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 14 mai s-au născut Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara.

Pe 14 mai, sunt Sfinţii Isidor şi Terapont. Asta în calendarul ieftin creștin-ortodox pe care am dat zece lei. În „Vieţile Sfinţilor” pe care am dat 75 lei, mai sunt pomeniţi, în plus, tot pe 14 mai, Sfinţii Alexandru cel din Conducheli, Alexandru, Varvar şi Acolut. Leontie patriarhul Ierusalimului, Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul. Problemă de preț, de bani... Nimic în ”Kalendarul” străvechi.

Papua Noua Guinee, izolați genetic timp de 50.000 de ani, poartă gene Denisovan care le ajută sistemul imunitar

Genele moștenite de la Denisoveni, rude umane dispărute, îi pot ajuta pe cei din Papua-Noua Guinee, din zonele joase să lupte împotriva infecției, în timp ce mutațiile la celulele roșii din sânge îi pot ajuta pe muntenii să trăiască la mare altitudine.

În fotografia din titlu, o reconstituire a Denisovenilor. Pare o formație rock din anii 60, nu diferă foarte mult de unii oameni de astăzi.

Papua Noua Guinee, care au fost izolați genetic de milenii, poartă gene unice care i-au ajutat să lupte împotriva infecțiilor – iar unele dintre aceste gene provin de la verii noștri umani dispăruți, denisovenii .

Cercetarea a mai descoperit că muntenii și cei de la câmpie au evoluat diferite mutații pentru a-i ajuta să se adapteze la mediile lor extrem de diferite.

„Noua Guineenii sunt unici, deoarece au fost izolați de când s-au stabilit în Noua Guinee în urmă cu mai bine de 50.000 de ani”, a declarat coautorul studiului, François-Xavier Ricaut, antropolog la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța (CNRS), pentru LiveScience, într-un e-mail.

Nu numai că terenul predominant muntos al țării insulare este deosebit de dificil , dar și bolile infecțioase sunt responsabile pentru mai mult de 40% din decese .

Prin urmare, localnicii au trebuit să găsească o strategie biologică și culturală pentru a se adapta, ceea ce înseamnă că populația Papua Noua Guinee este un „cocteil fantastic” pentru a studia adaptarea genetică, a spus Ricaut.

Oamenii moderni au sosit pentru prima dată în Papua Noua Guinee din Africa în urmă cu aproximativ 50.000 de ani. Acolo, s-au încrucișat cu denisovenii care trăiau în Asia de zeci de mii de ani. Ca rezultat al acestei încrucișări străvechi, Papua Noua Guinee poartă până la 5% ADN Denisovan în genomul lor.

În noul studiu, publicat pe 30 aprilie în revista Nature Communications , oamenii de știință au analizat genomul a 54 de munteni din Muntele Wilhelm, care trăiau între 2.300 și 2.700 de metri deasupra nivelului mării, și a 74 de locuitori de pe insula Daru, care trăiau la mai puțin de 330 de picioare (100 m) deasupra nivelului mării.

Ei au descoperit că mutațiile mostenite probabil de la denisoveni au crescut numărul de celule imunitare din sângele lor. Montanii, între timp, au evoluat mutații care le-au crescut numărul de celule roșii din sânge, ceea ce ajută la reducerea hipoxiei la altitudine. Acest lucru nu este neobișnuit, deoarece oamenii din alte câteva medii de mare altitudine au evoluat diferite mutații pentru a combate hipoxia .

Variantele genei Denisovan pot afecta funcția unei proteine ​​numite GBP2 care ajută organismul să lupte împotriva agenților patogeni care se găsesc doar la altitudini mai mici, cum ar fi paraziții care provoacă malaria . Prin urmare, este posibil ca aceste gene să fi fost selectate în timpul evoluției pentru a ajuta oamenii să lupte împotriva infecțiilor la altitudini mai mici, unde agenții patogeni sunt răspândiți, a spus echipa.

În continuare, echipa vrea să descopere modul în care aceste mutații provoacă schimbări în sângele locuitorilor din Papua Noua Guinee, a spus Ricault. Pentru a descifra acest lucru, ei vor trebui să investigheze modul în care aceste mutații influențează activitatea genelor în care se găsesc.

Rezultatul final este determinarea unor proteine sau altfel de substanțe similare cu antibioticele care pot lupta eficient împotriva infecțiilor.

O să trăim și o să vedem dacă această descoperire va îmbogăți și mai mult Big Pharma sau va fi un bine nesperat pentru omenire, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 mai 2024

BERBEC Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect profesional. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Reflexele tale sunt bune, astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice.

TAUR O zi interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” şi împăcările în relaţiile sentimentale. Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere... dar dacă nu este aşa! Astăzi nu scoate niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

GEMENI Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej ca să recapeţi iniţiativa! O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

RAC Domeniul avantajat este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Ai de rezolvat nişte probleme, „pasate” de catre membrii ai familiei tale. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influențele negative prin odihna, alimente naturale şi sport.

LEU Te simţi în formă şi eşti gata pentru orice. Un val de optimism te cuprinde şi din nou vezi lucrurile „în mare şi în culori” cum spunea alt Leu, Napoleon Bonaparte! Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Astazi ai carisma bine aspectata de stele, asa ca profita ca să obţii favoruri. O veste buna şi una rea, ca sa fie totul echilibrat.

FECIOARĂ Dimineaţă foarte dinamică, cu multă activitate în care se pot finaliza vechi dorinţe şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Ai un Oscar la barfe si intrigi! Pana la urma se va afla si s-ar putea sa o incurci bine, sau rau de tot. Mai bine renunta si dă vina pe altcineva! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de vară, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

BALANŢĂ Noi idei par să se contureze în cercul rudelor de sânge. Prietenii, familia, anturajul este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

SCORPION O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei şi tu să fie aşa. Lasă „înţepăturile” şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Dimineaţa zilei de 14 mai este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi începe idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Daca te pufneşte râsul e de bine! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program.

SĂGETĂTOR O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil cu anturajul apropiat. S-ar putea să ai de mediat şi între două persoane din famile. O zi cu aspecte planetare amestecate, în general nefavorabile. Este bine să te scoli târziu şi să te culci devreme sigur, dacă eşti rentier. Dacă nu eşti băiat/fată de bani gata, adică în marea majoritate a cazurilor o să tragi de tine toată ziua. Cafea, cafea multă... Sau stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteapta un rest de săptămana agitată. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

CAPRICORN Cine se trezeşte foarte de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele în această zi pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo - poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun, însă. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil.

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi pare să fie foarte liniştită, chiar monotonă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru vacanţă şi nu numai! Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari. Configuraţia astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat.

PEŞTI Evenimente în anturaj şi veşti plăcute de departe, de la rude aflate în străinătate. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Este, de asemenea, ceva legat de cap, poate o durere de cap, la propriu sau la figurat. Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi poți vedea că este o situaţie obiectivă.