Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 februarie 2024. Din nou, despre astrologie

13 februarie

Pe 13 februarie s-au născut Georges Simenon, Fiodor Şaliapin, Konstantinos Costa Gavras, Peter Gabriel, Robbie Williams, Oliver Reed, Horia Căciulescu, Mihai Leu, Mihai Cernea, Radu Cârneci.

Pe 13 februarie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Martinian, Acvila şi soţia sa Priscilla, Evloghie, patriarhul Alexandriei. Nimic în „Kalendar”!

Aşa că putem să discutăm, din nou, despre astrologie, doar rubrica este pe acest subiect. O să arăt cum se făcea, se întocmea, horoscopul pe zodii – poate vă este de folos ca să-l înţelegeţi mai bine. Primele horoscoape pe zodii au apărut în unele ziare serioase britanice, de mare tiraj, pe la începutul anilor 30’ din secolul trecut, XX. La început erau horoscoape personale, apoi din cauza cererii foarte mari s-a trecut la horoscopul general, pe zodii. Rubrica de horoscop s-a bucurat de un succes imens, neaşteptat.

Cu tot respectul, trebuie să vă spun că astrologia nu a fost concepută pentru masele populare. Cinci mii de ani astrologia a fost privilegiul regilor, împăraţilor etc. „Horoscopul pe zodii” nu are nici o sută de ani, nu s-a uscat cerneala încă, în termeni cosmici. Dar, a prins la public şi horoscopul pe zodii face multe vizualizări. Este un „must carry”!

Era criză economică, chiar mai mare decât cea prezentă, iar spiritul de solidaritate, simţul gregar, funcţiona… şi pentru toţi nativii dintr-o zodie. De atunci datează obiceiul de a se serba ziua de naştere “pe zodii”. De exemplu toţi Leii dintr-un serviciu se sărbătoreau într-o zi de august. Era mai ieftin şi veselia mai mare! Iar în perioadele de risc, crize, război, dezastre – interesul populaţiei pentru astrologie creşte exponenţial, deoarece după cum bine spunea scepticul raţionalist Carl Sagan: “speranţa şi dorinţa de mai bine bat logica şi raţiunea!”

La început, horoscopul era făcut, de obicei, de o jurnalistă cu pasiune pentru astrologie, ghicitul în cărţi şi cafea, tarot etc. Ştiţi genul, nu? Deseori, din nefericire, era făcut de oricine, doar era o rubrică la mondene! Din anii 60’ ziarele occidentale au angajat astrologi profesionişti, iar din anii 80’ au făcut din astrologie o prezenţă absolut necesară.

Sigur, spiritul negustoresc nu a făcut bine astrologiei. Cum poţi să deosebeşti un horoscop făcut repede de redactorul sportiv, pe un colţ de birou, faţă de un horoscop calculat şi interpretat în multe ore de lucru de un cunoscut astrolog?

Simplu, dacă horoscopul este semnat, sau… nu! Şi de cine este semnat. Dacă nu este semnat, aruncă-l! Ţi se „potriveşte”? Nu fii prost, profile psihologice poate face şi un computer…

Este o „erezie astrologică” acest horoscop pe zodii şi ”păcătuind” încerc să îl fac cât mai cultural şi mai general. Este evident că horoscopul lui dom’ profesor nu poate descrie o persoană anume. De fapt horoscoapele mele spun ceea ce trebuie făcut, nu ceea ce o să se întâmple. Fiecare trebuie să dea dovadă de inteligenţă şi abilitate şi să adopte, să particularizeze, la cazul propriu.

Horoscopul meu este calibrat pentru pentru oameni obişnuiţi – harnici, optimişti, erudiți, inteligenţi şi cu mult umor!

Urmaţi horoscopul şi puteţi deveni aceşti oameni. Eu nu ghicesc viitorul, ci vă dau sfaturi cum să parveniţi, în sensul bun al cuvântului, să vă simţiţi bine într-o lume indiferentă, să aveţi valorile principale ale micii burghezii – clasa esenţială, de neînlocuit pentru o societate sănătosă, profitabilă pentru toţi şi echilibrată, durabilă!

O să revăd un film cu submarine, am ”Killer Hunter”, dar cred că o să revăd un film vechi și bun cu Clark Gable, nu mai știu cum se numea, cu un căpitan obsedat să se răzbune pe un distrugător japonez care îi distrusese submarinul și îi omorâse echipajul. Tema lui ”Moby Dick”, dar cu submarine. De ce, submarine? De ce, nu!

Treaba asta o să-mi ia ceva timp, altă noapte decolorată, dar nu am nicio îndoială, mâine o să recuperez, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 februarie 2024

BERBEC Ca rezultat al efortului trecut şi a hărniciei tale, astăzi poți să ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a statutului tău la serviciu. Sau o veste bună despre familie, rude, prieteni! Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz să nu fii zgarcit, patima care te apuca când nu trebuie!

TAUR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar azi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără păreri preconcepute şi să faci pe „talibanul”. Astăzi se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică. Totuşi, disciplina lucrului făcut bine, cizelat, (încăpăţânarea la unii) inerentă zodiei – pentru că ţie îţi place frumosul – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

GEMENI Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăti bine, ca să te simţi bine. Astăzi nu fii dezordonat, neglijent, dă atenţie imaginii, trebuie să te arăţi şi să te îmbraci bine. Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul tau. Fii mai grijuliu şi cu regimul alimentar. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să-l ignori, să nu-l iei în serios!

RAC Dimineaţa nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la o prăjitură, cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, poate la un film nou, sau acasă cu familia sau prietenii. Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, de dans, de activităţi plăcute care te încântă. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

LEU Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! O perioada buna, pe care o meriţi. Metodic si cu geniul “descurcatului” cum eşti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauţi ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi.

FECIOARĂ Informaţiile primite din presă au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport la sală, masaj şi sauna. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi cât poate mai bine! Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute.

BALANŢĂ Astăzi ai un fel de îndemânare în a spune lucruri cum trebuie exact cui trebuie şi să obţii acordul persoanelor în cauză. Comunicarea nu este punctual tău forte, dar astăzi eşti avantajat! Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face să te simţi altfel, poate mai bine in propria piele!

SCORPION Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la sarcasme şi „înţepături”! Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jur, ceri mult, însă primeşti puţin. Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Se simte excelent, norocosul! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. La fel ca zodia sincronă, Berbecul, tot sub influenţa lui Marte, primeşti veşti de la cineva din străinătate.

Se pare că oriunde este mai bine decât în Romania. Poate numai în Somalia, dar acolo măcar poţi să-i împuşti pe politicienii corupţi! Sau aşa este vorba, că vaca vecinului este întotdeuna mai grasă! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate!

SĂGETĂTOR Un Geamăn sau un Berbec, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Este bine să nu te bazezi pe persoanele născute în semne de apă şi mai ales pe semnele de pământ. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă. În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din problemele care ti-au dat atâta bătaie de cap. Bravo! Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

CAPRICORN Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie să-ţi faci proiecte în ce direcţie profesională poţi să o iei! Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul în altă parte. Cel mai bine ar fi sa ieşi în oras fără bani si carti de credit. O să faci o surpriză neplăcută hoţilor de buzunare!

Plimbă-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componentă neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii. Iţi faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales când eşti cu spatele la zid, când nu prea ai soluţii şi nimeni nu te ajută…

VĂRSĂTOR În general eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi poate vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Se simte excelent, normal! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe să-ţi plângi de milă. Este inutil! Sănătatea nu iţi este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti.

PEŞTI Configuraţia astrelor te avantajează ca să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, un coleg, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemle materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru ultimele, poate, cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Poate o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi vei evita eşecurile.