HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  12 octombrie 2021  Nu este pasăre ca porcul și spioni ca americanii!

Pe 12 octombrie s-au născut Luciano Pavarotti, Aleister Crowley, Constantin Karadja, Alexandru Zub, Daniela Györfi.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Prov, Tarah, Andronic şi Cosma din Maiumei. Nimic în „Kalendar”.

Acum 529 de ani, la 12 octombrie 1492, genovezul Cristofor Columb, ajungea după o grea traverasare a Atlanticului, la insula Watling (San Salvador din arhipelagul Bahamas). Această dată este considerată „descoperirea Americii”. Avea o „hartă secretă” o anexă la „Imago Mundi” a cardinalului Pierre D’Ailly, unde erau şi liste de câte alimente trebuie unei corăbii până în Indiile de Vest. Cardinalul estima la trei săptămâni durata drumului. Au fost patru şi ceva… Pentru că, trebuie să fim drepţi, Columb a fost convins că a juns în… India, în Asia.

De fapt America a mai fost descoperită de mai multe ori în cursul istoriei, probabil prima dată de egipteni pe vremea lui Ramses al II-lea, circa două milenii jumătate înaintea lui Iisus Hristosul.

În anul 1001 Red Er’k, Eric cel Roşu, ajunge pe coastele Americii şi se încaieră cu „pieile roşii” cel mai probabil cu huronii. Şi astăzi se mai descoperă pe întinsul Americii tăbliţe de piatră înscrise cu rune, scrierea vikingilor.

Dar tehnologia navală nu permitea traversări în siguranţă şi transportarea de mari canităţi de materiale şi colonişti. Atât egiptenii cât şi vikingii dispuneau de nişte bărci mari, fără punte… şi atât.

Apariţia caravelei în secolul XV, corabie cu pânze cu mai multe punţi şi cu deplasament mare a permis „descoperirea Americii”. Columb a mai făcut mai multe traversări, vreo patru. Iniţiaţii spun că au fost cinci, cel de al cincilea drum fiind comandat de comunitatea de evrei din Spania, comunitate scoasă în afara legii şi ameninţată cu exilul prin edictul regelui care intra în vigoare la miezul nopţii pe data de 2 august 1492. Mica flotă a lui Columb părăseşte Spania cu câteva minute înainte de ora fatidică. Şi unde să emigreze evreii, dacă nu în… Am’r-Ka, ”ţara speranţei”! După cum mărturiseşte celebrul Simon Wiesenthal în „Segel der Hoffnung”, drumul speranţei, carte capitală, tradusă şi în limba română.

După cum raportează ”New York Post”, un inginer militar american a fost acuzat de federali că a încercat să vândă secretele nucleare americane – în interiorul unei jumătăți de sandviș cu unt de arahide, potrivit documentelor instanței. Suspectul din Maryland, în vârstă de 42 de ani, s-a trezit într-o situație penibilă când s-a dovedit că agentul străin cu care credea că are de-a face este un agent FBI, potrivit unei plângeri penale federale desigilate duminică .

Federalii spun că Jonathan Toebbe de la Annapolis a ascuns secrete despre submarinele de atac nucleare din clasa Virginia pe un card de memorie SD albastru, acoperit cu plastic – apoi a introdus micul dispozitiv între două felii de pâine prăjite unse cu unt de arahide.

„Senvișul, mâncat pe jumătate, a fost adăpostit în interiorul unei pungi de plastic”, se spune în plângere.

Toebbe ar fi folosit, de asemenea, un pachet de gumă de mestecat pentru a ajuta la ascunderea cardurilor SD, în alte ocazii.

”Un inginer nuclear al marinei cu acces la secrete militare a fost acuzat că a încercat să transmită informații despre proiectarea submarinelor nucleare americane cuiva care credea că este un reprezentant al unui guvern străin, dar care s-a dovedit a fi un agent FBI sub acoperire”, a declarat duminică, 10 octombrie 2021, Departamentul de Justiție.

El ar fi făcut livrări de documente secrete în diferite locații – împreună cu soția sa, Diana, o profesoară de 45 de ani, acționând ca „supravegherea” sa, au spus autoritățile.

Jocurile de spionaj ale lui Toebbe au început în aprilie 2020, când ar fi trimis un pachet cu documente ale Marinei și informații despre cum să fie contactat, în secret, oficialilor dintr-o țară neidentificată.

Dar FBI a interceptat pachetul și câteva luni mai târziu, în luna decembrie, un agent sub acoperire i-a răspuns lui Toebbe și a început să îi trimită mesaje într-un serviciu de e-mail criptat. Despre cum ar putea transmite mai multe documente, potrivit declarațiilor instanței.

În spiritul unui roman de John le Carré, Toebbe ar fi scris la un moment dat pretinsului său contact străin: „Într-o zi, când totul se va uita, probabil că doi vechi prieteni vor avea șansa să se întâlnească la o cafenea, să împartă o sticlă de vin și să râdă despre aventurile lor comune. „

El și soția sa au fost arestați sâmbătă în comitatul Jefferson, WV, acuzați de FBI că au încălcat Legea privind energia atomică, a declarat Departamentul Justiției. În actele depuse la dosarul penal reiese că federalii au achitat 100.000 de dolari în criptocurrency Monero către Toebbe pentru a-l face să creadă că sunt un guvern străin care plătește informațiile secrete.

Ancheta de spionaj a început în decembrie 2020, când un oficial al FBI a primit un pachet care ar fi fost trimis de Toebbe într-o țară străină neidentificată.

Pachetul conținea documente de proiectare ale submarinelor atomice și instrucțiuni privind utilizarea „comunicațiilor criptate” – exprimând în același timp dorința expeditorului de a începe o „relație sub acoperire”, susțin documentele.

„Vă rugăm să transmiteți această scrisoare agenției dvs. de informații militare. Cred că aceste informații vor avea o mare valoare pentru națiunea dvs. Aceasta nu este o farsă ”, a spus o notă din pachet, conform plângerii de la dosar.

După verificarea validității informațiilor confidențiale, agenții FBI care se prezintă ca spioni din țara străină au început să comunice prin e-mail cu Toebbe, se arată în plângere. După mai multe schimburi de e-mail, Toebbe ar fi scris în martie că va furniza documentele în schimbul plăților cu criptomonede.

Toate cardurile de memorie conțineau informații despre proiectele submarinelor nucleare din clasa Virginia, au spus federalii.Cuplul a fost arestat când s-au prezentat într-o locație „dead drop” din Virginia de Vest, au declarat autoritățile americane. Cuplul este așteptat să se prezinte astăzi, marți, 12 octombrie la tribunalul federal din Martinsburg, WV. Nu se știe cine îi reprezintă pe soț și soție.

”Stars and Stripes” are mai multe informații și a tratat chestiunea în tonalitatea comică. Se pare că familia Toebbe era convinsă că puterea străină căruia dorea să-i vândă secrete militare este Franța. ”Ce dracu, sunt aliații noștri și am petrecut o lună de miere de vis la Paris!” ar fi exclamat inginerul. Pe de altă parte documentele secrete erau mai mult invențiile lui Jonathan, completate cu legea lui Bernoulli și principiul lui Arhimede. De tot râsul, așa că federalii nu l-au invinuit de divulgarea de documente secrete ci de nerespectarea Legii privind energia atomică. De aceea au și dat drumul cuplului, se pare că sunt doar niște inofensivi ”national lampoon” nici pe departe soții Edith și Julius Rosenberg. Nu este pasăre ca porcul și spioni ca americanii!

Nu îmi este somn și ca să fiu în ton o să caut un film vechi ”The Falcon and the Snowman” un film din anul 1985 cu Sean Penn. Sau ”Spies Like Us” cu Chevy Chase și Dan Aykroyd, tot din același an. Apoi tare aș dori să o visez pe Vineri, nu am mai visat-o de luni de zile. Să vedem ce ne mai aduce pisica mâine, doar este o altă zi!