HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 1-2 octombrie 2021. Franța nu mai are gloanțe!

1,2 octombrie

Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino. Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin ortodox pe 1 octombrie este Acoperământul Maicii Domnului, iar în „Kalendar” Pocroava, Procoavele. Pe 2 octombrie sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

Se marchează începutul sezonului rece, iar în unele locuri cade prima zăpadă. Fetele ţin cu mare stricteţe sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului (cel puţin aşa spunea bunul Tudor Pamfile la începutul secolului XX) pentru a le acoperi şi lor capul cu belşugul părului şi pentru a le ajuta să se mărite bine şi să poarte basmaua de femeie măritată.

„Evenimentul Zilei” din 1 octombrie 1880 a fost că fabrica lui Thomas Alva Edison din New Jersey a început să producă becuri electrice, iar la 1 octombrie 1843 a apărut primul număr al prestigiosului săptămânal britanic „News of the World”.

Legătura dintre cele două evenimente pare puţin probabilă, dar într-un număr din octombrie 2010 (cu un an înaintea dispariţiei săptămânalului, sacrificat inutil pe altarul prostiei şi al ignoranţei) în ziar s-a publicat un articol despre un bec care funcţiona de mult timp, de foarte mult timp. Din lipsă de alte informaţii s-a presupus că becul centenar făcea parte din primele produse ale lui Edison.

Timpul a trecut şi din fericire pentru rasă umană mai sunt persoane care caută adevărul, mai sunt jurnalişti de investigaţie pe teren, nu pe net.

Şi au găsit! Un bec similar, identic, care, la fel, ardea dintotdeauna la depozitul unui gater din Virginia de Vest. De data aceasta au găsit în vechile registre de intrare-ieşire şi numele furnizorului şi data!

Semnătura furnizorului era foarte clară: Nikola Tesla iar data 22 iunie 1886. Becul ardea neîntrerupt de aproape 130 de ani! Şi nu consuma mai mult de 5 W pentru o lumină de 150 W. Se ştie că Tesla a lucrat pentru Edison la perfecţionarea becului electric. Şi se mai ştie că Edison nu şi-a respectat cuvântul, nu i-a dat banii promişi, replicându-i tânărului cercetător „Ce, nu înţelegi umorul american?”

Probabil că Nikola Tesla a continuat cercetarea obţinând „becul-care-nu-se-arde-şi-consumă-foarte-puţin”. Şi l-a vândut cu un dolar bucata! Sigur, dolarul din 1880 era maaare, se mânca o zi din el…

Ce s-ar întâmpla dacă îmbrăcămintea domniilor voastre nu s-ar uza niciodată, culorile ar fi proaspete mereu, clădirile nu ar îmbătrâni, automobilele nu s-ar uza deloc şi ar avea viaţă veşnică, mâncarea nu s-ar strica niciodată şi bateriile nu s-ar epuiza deloc??!

Ei bine, am trăi într-un standard de viaţă de zei, dar economia ar da faliment! Probabil că Edison ştia de becul-minune, dar nu l-a promovat, spre deziluzia lui Teslea.

Nikola Tesla era un geniu, Edison, un CEO american!

Cine a fost mai important? Pentru mine, dar şi pentru Elon Musk este, evident, Nikola Tesla. Am informaţii, de la un spion al meu, un american de origine română, care lucrează pentru Musk, că se pregăteşte o mare acţiune, un master test cu motorul, se pare că un motor ionic, care urmează să fie instalat pe nava cosmică care va transporta colonişti pe Marte. Dacă testul reușeșete se vor înlocui cele 33 de motoare rachetă ”Raptor” cu 12 motoare ionice ”Spartan”. Rezervoarele de combustibil se vor reduce mult și va crește greutatea utilă transportată. Mai mulți coloniști, mai multă aparatură și echipamente care să le asigure supraviețuirea.

Elon Musk ştie să-şi mobilizeze şi să-şi însufleţească oamenii. Într-o cuvântare ţinută în faţa lor le-a spus să se grăbească cu proiectarea, prototipul şi testele pentru că el va face parte din primul val de colonişti marţieni şi vrea să ajungă pe Marte încă în putere! Frumos! Mai ales că le-a promis şi un bonus substanţial dacă devansează deadlinul cu un an! Aşa se comportă un CEO american, aşa am învăţat şi eu şi i-am învăţat la rândul meu pe studenţii mei!

Insolentul președinte ucrainian a reproșat Franței că ajutorul militar nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Un fel de răspuns a apărut în Franceinfo pe 30 septembrie, anul curent, adică ieri. Iată traducerea, de fapt adaptarea, cum m-am priceput mai bine:

Războiul din Ucraina a evidențiat deficiențele Franței în materie de armament. Șeful statului împinge industria de armament să producă mai repede, dar acest stimulent va avea dificultăți să fie urmat de fapte.

„Este foarte simplu, dacă nu am trimis multe arme în Ucraina, este mai presus de toate că eram la fundul sacului!” Observația făcută de fostul deputat Les Républicains din 1993 până în 2022 François Cornut-Gentille, fost raportor pentru bugetul apărării la comisia de buget a Adunării Naționale, este motiv de îngrijorare. Franța s-a simțit într-adevăr jenată când a început războiul din Ucraina. Ce să trimită la fața locului când deja se luptă să-și echipeze proprii militari?

Este greu de știut exact ce a livrat Franța în Ucraina. Spre deosebire de alte țări, cum ar fi Statele Unite, lista de echipamente franceze este clasificată ca fiind secret de stat. Președintele Republicii și guvernul au oferit însă câteva informații. Emmanuel Macron a menționat trimiterea a 18 arme Caesar, un tun de 155 mm care poate lovi ținte aflate la circa 40 km distanță. La acestea se adaugă rachetele antitanc și vehiculele blindate livrate vara trecută. Echipamentele destinate soldaților ucraineni sunt de asemenea trimise în mod regulat (căști, veste antiglonț etc.).

În total, senatorul Hélène Conway-Mouret, secretarul Comisiei de Apărare din Senat, estimează ajutorul francez în Ucraina la patru miliarde de euro, inclusiv ajutorul umanitar. Mult mai mult așadar, a priori, decât cele 100 de milioane de euro avansate de fostul ministru al apărării Florence Parly în aprilie 2022.

Problemă pentru armata franceză este că aceste arme au fost luate dintr-un stoc deja limitat. Cele 18 tunuri Caesar livrate reprezintă aproape 25% din artileria grea franceză. Desigur, Franța are un așa-zis model de armată „completă” , spre deosebire de unii dintre vecinii ei, s-au păstrat un panou global de echipamente în cele trei corpuri de armată (terestră, aeriană, maritimă), „dar această armată completă s-a confruntat cu reduceri la bugetele apărării de la sfârșitul Războiului Rece” , notează Elie Tenenbaum, directorul Centrului de studii de securitate. Din anii 90 ne dăm seama că aparatul nostru militar nu mai corespunde exigențelor reale.

„Plătim prețul pentru ceea ce Laurent Fabius a numit „dividendele păcii”. Am cheltuit mai puțin și am redus echipamente pentru că spectrul războiului nu mai părea amenințător”.

Rezultat: „În timp ce aveam 1.350 de tancuri de luptă în 1991, avem 220 astăzi. Aveam 700 de avioane în 1991, iar astăzi mai puțin de 250”. Iar bugetele apărării, care reprezentau 4% din PIB la sfârșitul Războiului Rece, au scăzut la 1% sub mandatul lui Nicolas Sarkozy . În timp ce armata și-a redus numărul de militari cu 30% față de anii 90.

În același timp, Franța ar fi ratat evoluții tehnologice notabile. „ Am ratat era dronelor” , regretă fostul deputat François Cornut-Gentille. Nu a interesat nici armata, nici industriașii”

Cu toate acestea, în timp ce Franța – și europenii în ansamblu – și-au redus cheltuielile pentru apărare, alte mari puteri precum China, Rusia, sau Statele Unite au continuat să investească în domeniul militar.

Recuperarea Crimeei de către Rusia a avut efectul unui șoc electric. „Înainte de asta, era destul de confortabil pentru țările europene să se bazeze pe investițiile americane pentru apărarea lor „, explică generalul Jean-Paul Paloméros, fost comandant șef al NATO.

În fața escaladării ruse, NATO își stabilește un obiectiv pentru țările europene: creșterea ponderii cheltuielilor lor pentru apărare la 2% din PIB. Jean-Paul Paloméros îl va sfătui pe candidatul Emmanuel Macron pentru proiectul său de apărare în anul 2017. Iar noul președinte va urma recomandările sale prin creșterea bugetelor, mai întâi cu 1,7 miliarde pe an din 2017 până în 2022, apoi cu 3 miliarde pe an până în 2025. Cu obiectivul de a ajunge la 50 de miliarde în final, sau 2% din PIB.

Dacă acești bani au pus armata din nou pe picioare, ea nu și-a multiplicat însă mijloacele. Potrivit lui Elie Tenenbaum, „legea de programare din 2017 nu se traduce printr-o creștere a capacității. Ne modernizăm, dar nu mai avem nimic în arsenal” . Desigur, armata a dezvoltat programul Scorpion pentru vehiculele sale de luptă, Marina a văzut înlocuirea unui submarin nuclear, iar Forțele Aeriene au achiziționat câteva Rafale, dar aceste înlocuiri rămân cosmetice.

Europarlamentarul Arnaud Danjean a avertizat asupra acestor neajunsuri în revizuirea strategică din 2017, care a servit drept bază pentru legea dotărilor militare. „Referirile la războiul care se apropie de Europa apar din introducere. Nu vorbeam despre război de mare intensitate, ci despre conflicte interstatale. Vorbeam despre riscurile de escaladare care implică puteri globale precum Rusia. Apoi s-a cerut o creștere a puterii aparatul francez de apărare să facă față tuturor acestor amenințări.

Dar acest avertisment a venit prea târziu, pentru că Franța de astăzi nu se poate apăra singură într-un conflict de mare intensitate. Pentru deputatul LR Jean-Louis Thiériot, care a scris un raport parlamentar pe acest subiect, „nu avem capacitatea de a rezista în timp. În cel mai bun caz, după câteva săptămâni, am fi în mare dificultate”.

Două exerciții internaționale de simulare a conflictelor, wargames au confirmat acest lucru, în anul 2021. Primul, numit Warfighter, organizat cu americani și britanici a vizat armata. Și al doilea, Polaris 21, forțele navale și aeriene. Aceste exerciții comune au evidențiat limitele forțelor franceze.

„Warfighter a arătat că într-o săptămână de luptă de mare intensitate, Franța ar avea între 800 și 1.000 de oameni uciși sau răniți și va rămâne fără nicio muniție”.

Raportul Comisiei Naționale de Apărare a Forțelor Armate din data de 16 februarie 2022 menționează 400 de marinari ”dispăruți” în timpul Operațiunii Polaris 21. Acesta precizează că „în aproximativ cincisprezece minute dintr-o primă luptă, două fregate fuseseră scufundate, iar alte două au fost neutralizate, adică între 200 și 400 de marinari uciși sau dispăruți”. Același raport indică faptul că, dacă am extrapola pierderile din ultimele conflicte aeriene (războiul Yom Kippur și războiul din Falkland), „este clar că aviația de luptă franceză ar putea fi redusă la zero în cinci zile” .

Având în vedere aceste neajunsuri, și în timp ce războiul este la porțile Europei, Franța a decis să schimbe viteza. Executivul a luat mai întâi o decizie fără precedent: să oprească actuala lege de programare și să o înlocuiască cu una nouă care va fi examinată de Consiliul de Miniștri în primele săptămâni ale anului 2023. Obiectivul este clar: menținerea și accentuarea efortului bugetar militar până la 2030. Dacă unii parlamentari aprobă, experți, precum Olivier Schmitt, profesor de relații internaționale la centrul de studii de război din Copenhaga, sunt rezervați.

„Riscul este să punem căruța înaintea calului. Să tragem concluzii rapide din ceea ce se întâmplă în Ucraina și să deducem care ar trebui să fie formatul armatei noastre”

„Dar acum câteva săptămâni, cred că nu mulți se așteptau la o ofensivă ucraineană pe front” , continuă profesorul. ”Parcă i-am fi cerut unui planificator al apărării să tragă concluzii din cel de-al doilea război mondial doar după primele opt luni de conflict. „

Șeful statului a vrut să meargă repede. În iunie 2022, în cadrul expoziției internaționale de apărare Eurosatory, el a declarat că „intrăm într-o economie de război. O economie în care va trebui să ne mișcăm mai repede, mai ales industriașii”. Dar această luare de poziție a cauzat probleme. „Trebuie să țineți cont de faptul că între momentul în care plasați comanda și momentul în care primiți echipamentul, timpul este lung ”, relatează deputatul LR Jean-Louis Thiériot. Pentru un tun de 155, între comandă și livrarea este nevoie un an. Pentru o rachetă, trei ani. Şi un avion Rafale, patru ani.”

„Nu producem arme așa cum producem aspiratoare ”, notează senatorul socialist Hélène Conway-Mouret. O creștere a cadenței va dura, la rândul său, a explicat adjuncților CEO-ul Dassault Aviation, Éric Trappier: „Dacă unii pot crede că creștem rata aeronavelor de luptă într-o lună, nu se poate. Nu putem spune că nu există război și că beneficiem de dividendele păcii și le spunem deodată industriașilor, atenție, creșteți-vă numărul de produse pe unitatea de timp.”

Un alt obstacol în calea acestei ascensiuni a armatei franceze: comenzile sectorului armamentului vin în principal din străinătate, piețe extrem de profitabile. Franța este al treilea exportator de arme din lume, după Statele Unite și Rusia. Și va fi complicat să realizezi această producție de export și o creștere a producției pentru intern în același timp.

Mai ales că prețul energiei este în creștere în prezent, cu facturile la gaze uneori înmulțite cu 8, iar materiile prime se epuizează și ele, sau se scumpesc neacceptabil. Cu toate acestea, „aluminiul și oțelul pot reprezenta până la 60% din costul navelor de război ”, a declarat recent deputaților, CEO-ul Naval Group, Pierre-Éric Pommellet. ”Asistăm la o piață care a luat-o razna, cu creșteri considerabile de preț. Companiilor li se cere să accepte o comandă cu 60, 80 sau 100% peste prețul mediu în câteva ore.”

Soluția nu pare să apară nici la nivel european. Europa apărării dorită de Emmanuel Macron este blocată în dezacorduri. Desigur, Franța ș Germaniai doresc să dezvolte două proiecte comune: tancul viitorului (MGCS pentru „sistemul principal de luptă la sol”) și sistemul de luptă aerian al viitorului (SCAF). Dar aceste două proiecte sunt în așteptare, deplânge senatorul Hélène Conway-Mouret: „Poate că am pariat prea mult pe cuplul franco-german. Cu toate acestea, germanii au obiective diferite de ale noastre. Ceea ce îi interesează pe germani este un parteneriat privilegiat cu Statele Unite, poate pentru a înlocui Regatul Unit care a părăsit Uniunea Europeană”.

Faptele par să-l susțină. Când a anunțat o investiție masivă de 100 de miliarde de euro în apărare, cancelarul Olaf Scholz i-a citat printre posibilii săi parteneri europeni: polonezii, cehii, slovacii, dar nu a menționat francezii. Ceva de îngrijorat pentru Paris, chiar dacă continuă să spună că ține situația sub control. Declarațiile recente ale ministrului armatelor Sébastien Lecornu afirmă: „SCAF este un program prioritar și se va face”.

Pentru fostul deputat François Cornut-Gentille, această situație ar fi consecința unor neînțelegeri. „Dassault crede că Germania este de acord să finanțeze SCAF cu condiția de a avea acces la tehnologiile și know-how-ul său. Și Dassault vrea să-și păstreze secretele de producție. În timp ce germanii nu vor să finanțeze un program de care să beneficieze industria franceză fără acces la o anumită cantitate de informații… Nu există încredere reciprocă, în realitate”.

De această lipsă de încredere ar putea în cele din urmă să beneficieze Statele Unite. Unchiul Sam aflat în ambuscadă visează să câștige amploare pe piața europeană. Un eșec al SCAF ar putea reprezenta un deficit de câteva miliarde de euro pentru industriașii francezi.

Este evident că toată polologhia de mai sus pornește de la o premiză greșită. Rusia va invada Europa. Aceasă gogoriță dezlănțuie o nouă cursă a înarmărilor, cu sume gigantice. Deja este creionat profitorul, SUA. Dacă durează atât să se fabrice în Franța nu este mai bine să cumpărăm din State? Adevărul este că în fața amenințării presante a celui mai agresiv bloc militar, NATO (vezi Iugoslavia) Rusia a ales să ducă războiul pe teritoriul altei țări, Ucraina, un mozaic de teritorii, popoare și religii, cel mai corupt stat din Europa. Vladimir Vladimirovici a precizat, dar nimeni din Occident nu a vrut să-l audă, că el respectă Tratatul de la Potsdam, care trasa granițele europene după WW2. După cum probabil că nu știți, ruperea URSS în ”state naționale” a fost opera câte unui grup de profitori, oportuniști care nu au consultat în mod real popoarele respective prin vot. Au pus mâna pe putere și trai neneacă! Putin consideră această situație ilegală și în contradicție cu tratatul. Pe de altă parte, ca și SUA, Rusia are acum în dogma militară, mai ales după hecatomba WW2, interdicția de a purta război pe teritoriul propriu, evitarea pe cât posibil al acestui lucru. Este, de fapt, un război Rusia-NATO, purtat în Ucraina. Războiul va dura mult, pentru că sunt prea mulți bani în joc și mai multe arme de experimentat în condiții de război real. Dar cu toată dorința istrionului președinte ucrainian, războiul nu se va internaționaliza, nu se va extinde, în sensul că statele europene nu vor intra individual în război, mai mult decât acum, sub egida NATO și nici Rusia nu va deschide alte fronturi. Acum vă rog să gândiți logic, cu ce să deschidă Rusia alte fronturi când nu se descurcă nici în Ucraina? Încă o manipulare a presei isterice, imbecile și antinaționale ca să producă frică!

”Nu vă fie frică!” a spus Iisus și apoi a repetat de multe ori slujitorul Său papa Ioan-Paul al II-lea. De aceea și din alte motive minunate a fost declarat Sfânt. Aveți încredere, doriți pacea și o veți avea, puterea gândului este cea mai mare putere din lume, credendo vides, așa cum mâine este o altă zi!

HOROSCOP 1,2 octombrie 2022

BERBEC În acest weekend fiecare îşi dă cu părerea, tu mizezi pe acţiune. Trebuie să găseşti un echilibru bun între relaxare şi distracţie. Sporturi distractive, ce zici de propunerea aceasta? Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club, evident ignifug, pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Sâmbătă, la cumpărături, respecţi o disciplină impusă şi faci ceva economii. Duminică nu te lua după bârfe şi intrigi. Vezi în ce măsură evenimentele te afecteză personal şi… distrează-te! Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie! Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale!

GEMENI Weekend echilibrat, îţi faci planuri de viitor, pentru toamnă şi ai timp şi de distracţie. O convorbire la mobil poate să-ţi facă probleme dar nu te enerva degeaba: „vreme trece, vreme vine!” Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să evitiţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

RAC Solo, îţi plângi de milă că nu găseşti pe nimeni care să te înţeleagă, iar duo protestezi la fel de tare că eşti doar o remorcă şi că nu iei tu deciziile. Treburi de weekend ale Racului! Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, de gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti!

LEU Păstrează-ţi secretele cu grijă şi gelozie. Dar nu uita că cei dragi merită încrederea ta. Sigur, poţi să le spui o variantă care te avntajează! Weekend plăcut, dar nu pleca la drum lung! Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil ! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestui weekend – o mică criză existenţială – de identitate şi pasaj. Trebuie să realizezi că orice zi este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregăti. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

FECIOARĂ Zi calmă de weekend, cumpărături, plimbare unde vrei tu, poate un film nou. Nu se întâmplă nimic negativ, dar oamenii şi evenimentele nu sunt la înălţimea standardelor tale! Ce vrei, ghinion! Cumpărăturile sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. În această perioadă a weekendului poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primeşti nişte veşti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, sigur, mai târziu. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine. Neapărat să fie din in sau bumbac, pentru toamna merge şi lâna de prima calitate, evită porcăriile din plastic!

BALANŢĂ Dimineaţa ai ceva de împărţit, de pus la punct, cu cineva apropiat, din familie sau din anturaj. Nu te repezi, aşteaptă să se clarifice lucrurile, nu transforma incidentul într-un scandal! Atenţie mare la ce spuneţi şi mai ales cui spuneţi. Balanţele, mai ales cele „dezechilibrate”, nu prea au tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti!

SCORPION În acest weekend ai vrea să faci o mulţime de lucruri. Dar trebuie să te limitezi doar la cele mai urgente! Pregătirile de şcoală şi/sau de toamnă sunt în capul listei de priorităţi! Sâmbăta poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, dar nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

SĂGETĂTOR Ritmul zilnic de sâmbătă este posibil să se accelereze şi mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Combină farmecul personal cu tact şi calm şi poţi obţine acordul de care ai atâta nevoie. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

CAPRICORN În weekend poate un drum, plăcut şi util. Te aprovizionezi pentru toamnă. Te simţi bine, cei apropiaţi îţi spun că au încredere în tine şi că poţi să faci faţă aprope oricărei situaţii! O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Capricornii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

VĂRSĂTOR În acest weekend dai semne de epuizare, de oboseală cronică. E indicat să te odihneşti şi să-ţi menajezi sănătatea. Relaxare, somn suficient, puţină mâncare, dar de calitate, evită stresul! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize utopice şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn. Pentru o mica parte din Vărsători duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

PEŞTI Astăzi ai o dorinţă acută să depăşeşti şi să prevalezi în faţa altora. Trebuie să demonstrezi că eşti valoros, dar alege-ţi cu prudenţă modalităţile de parvenire. Nu doar scopul contează! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune!