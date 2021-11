HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 12 noiembrie 2021. Scurtă introducere în astrologie

Horoscop Pe 12 noiembrie s-au născut Auguste Rodin, Gerhard von Scharnhorst, Grace Kelly, Alexandr Porfirievici Borodin, Hassan Rohani, Neil Young, Cote de Pablo, Anne Hathaway, Vasile Goldiş, Nadia Comăneci.

În calendarul creștin-ortodox, pe 12 noiembrie, sunt Sfinții Ioan cel Milostiv din Alexandria, Nil Pustnicul și năsăudenii Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu.

Tradiţional, de astăzi încep Martinii de toamnă. Iarăşi o sărbătoare antică foarte importantă pentru că ţine trei zile, centrată pe Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, de pe 13 noiembrie.

Nu sunt sărbători destinate ursului, lui Moş Martin, ci tot lupilor. Filipii, cu altă denumire. Şi ziua de astăzi, ca şi ziua de 10 noiembrie este destinată rugăciunilor pentru sănătatea lupilor, adică a dacilor.

O notă specială pentru Borodin, îl pomenim astăzi, ultimul compozitor romantic, unul dintre cei Cinci Mari. Simfonia a II-a, Bogatârskaia, m-a urmărit, cu acordurile ei, în imensitatea Asiei. Borodin şi Homeira, (o cântăreață celebră iraniană, în exil) ce combinaţie ciudată, dar muzica iraniană are ceva din măreţul imperiu persan, astăzi pierdut în amintiri, dar prezent în anvergura muzicii şi a poeziilor de dragoste, ale rubaiatelor, catrenelor, lui Omar Khayyam!

O notă şi mai specială pentru doamna Nadia Comăneci, care pe 12 noiembrie îşi sărbătoreşte ziua de naştere, astăzi împlinește 60 de ani. Să-i spunem cu toţii: La Mulţi Ani!, cu sănătate, bucurii, mulțumire şi bunăstare! Și să primească numai vești bune!

„Evenimentul Zilei” din 12 noiembrie 1859 a fost că fabulosul acrobat Jules Leotard şi-a făcut debutul la Paris, printr-o senzaţională performanţă la trapez, sub marea cupolă a Circului de Stat. Leotard nu folosea plasa de siguranţă. Spunea că „nu este onorabil”! Era plătit cu 500 de franci-aur pe spectacol, o mică avere.

Un „leotard” a purtat Nadia Comăneci în luna iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal. Este costumul inventat de Leotard, astăzi folosit de gimnaşti, atleţi, acrobaţi şi nu numai, un costum care devine o a doua piele, ţine muşchii încălziţi şi nu împiedică mişcările.

Sunt mai multe momentele din viaţă în care m-am simţit foarte mândru că fac parte din poporul român, că am fost născut pe aceste locuri, în Grădina Maicii Domnului şi crescut în valorile acestei naţii. Unul dintre aceste momente a fost în iulie 1976, când celebra, cel mai cunoscut român din lume, Nadia Comăneci, a luat nota 10 de şapte ori şi trei Medalii Olimpice de Aur.

Am terminat de răspuns domniilor voastre, celor care mi-ați scris la [email protected] și am constatat că este multă lume interesată de astrologie. În definitiv rubrica aceasta se numește ”Horoscopul lui Dom’ Profesor”, nu?

Așa că ascult și mă supun, vorba jinnului din sticlă, cred că ați observat jocul de cuvinte, iată, despre zodii, tot din manualul de astrologie, pe care l-am scris acum 30 de ani și stă într-un sertar. Iată:

Cele douăsprezece zodii, sau semne zodiacale, corespund cu douăsprezece tipuri umane, cu douăsprezece atitudini de bază, cu douăsprezece moduri de expresie. Conferirea caracteristicilor zodiacale s-a făcut, probabil, în urma observaţiilor asupra unui număr de indivizi, timp de multe generaţii. Istoria spune că preoții sumerieni, acum peste cinci mii de ani au observat oamenii timp de peste 900 de ani și au găsit că se pot împărți în 12 categorii. Împărţirea s-a făcut luînd ca bază numărul doisprezece, cu semnificaţie ocultă pentru sumerieni şi care corespunde cu numărul aproximativ de faze complete lunare din intervalul unui an. Zodiacul caldeean este solar şi lunar, tipurile umane deosebindu-se între ele prin configuraţii diferite ale Cosmosului în momentul naşterii, a modului cum se aspectează Soarele cu Luna, a expunerii Pămîntului diferitelor sectoare de radiaţii, influențe, ce vin din spaţiu.

Soarele impune regimul alimentar şi de viaţă al mamei, influenţat de anotimpuri, de climă, de variaţia temperaturii şi schimbările anuale meteorologice.

Dacă planetele reprezintă surse de energie (electromagnetică, gravitaţională etc.), zodiile sînt porţile prin care energia se exprimă; faptul că fiecare planetă are un domiciliu într-o zodie anumită, semnifică că semnul este de natura planetei, rezonează la “tonalitatea” ei şi are deci caracteristici comune cu astrul respectiv. Dar, zodiile sunt fructul Pământului, reprezintă perioade de timp, zile pământești, o lună-timp, au în comun cu constelațiile doar numele.

Dintr-o epocă îndepărtată, probabil elenistică, provine împărţirea semnelor zodiacale în trei grupe: genuri, calităţi, elemente. Pornind de la zodiac care este întregul, fiind guvernat de cifra 1, genurile împart zodiacul în două grupe, calităţile divid în trei grupe, iar elementele în patru grupe.

GENURI. Semnele zodiacale sînt succesiv alternante masculine şi feminine. Începînd cu Berbecul care este un semn masculin, urmează apoi Taurul care este feminin, continuînd cu Gemenii care este masculin şi aşa mai departe.

Termenii polari de pozitiv şi negativ nu sînt utilizaţi în semnul unei ierarhii (adică 6 semne ar fi inferioare şi 6 superioare), ci în modul în care sînt folosiţi într-o baterie electrică.

Semnele masculine, Berbecul, Gemenii, Leul, Balanţa, Săgetătorul, Vărsătorul, sînt pozitive, spontane, active, Yang, extraveritite cum ar spune C. G. Jung. Semnele feminine, Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul, Capricornul şi Peştii, sînt negative, reflexive, pasive, Yin, introvertite.

CALITĂŢI. Calităţile, în număr de trei, care se mai numesc şi cruci, au rolul de a simboliza evoluţia fiinţei umane.

Crucea cardinală formată din patru zodii: Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul semnifică apariţia, formarea, evoluţia. Sînt semnele începutului de anotimp şi marchează debutul, elanul, activitatea, energia, dorinţa de a continua, ascensiunea către putere.

Crucea fixă cuprinde Taurul, Leul, Scorpionul şi Vărsătorul şi semnifică posesia, stabilitatea, materialitatea, obstinaţia. Semnele corespund mijlocului anotimpurilor cînd energia este bine fixată într-o anumită formă. Calitatea fixă caută stabilitatea în acţiune, detestă schimbările, stabilizează achiziţiile, determină realizarea concretă.

Crucea mutabilă: Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii semnifică schimbarea, mişcarea, transformarea. Semnele respective dau nativilor necesitatea de a analiza, de a concluziona, dînd facultăţile intelectuale potrivite transformării, trecerii şi adaptării. Această calitate dă un oarecare grad de indecizie în faţa schimbării, dar şi capacitatea de a înţelege şi concretiza ideile în vederea evoluţiei.

ELEMENTE. Împărţirea semnelor zodiacale în elemente este considerată a fi cea mai importantă. Elementele sînt în număr de patru: FOC, PĂMÎNT, AER, APĂ şi fiecare cuprinde o triadă de zodii.

Focul: combinaţie de cald şi uscat, în proporţie fixă de 5/4, cuprinde Berbecul, Leul şi Săgetătorul. Se interpretează ca o indicaţie a forţei, a voinţei, a luptei, a îndrăznelii, a încrederii în sine, a totalitarismului şi agresivităţii. Berbecul ne face să ne gîndim la un foc puternic care se consumă repede, la elanul primar, la entuziasm; Leul este focul interior care nu vrea să se stingă, orgoliul, puterea; Săgetătorul reprezintă focul magic şi “focul” unei cauze, al unui scop sau al unei misiuni.

Elementul foc corespunde din punctul de vedere al chimismului celular cu oxigenul, din punctul de vedere metabolic – cu mişcarea, excitaţia, acceleraţia, iar din punct de vedere psihic – cu violenţa, idealismul, exaltarea.

Pămîntul: combinaţie de uscat şi rece (în aceeaşi proporţie de 5/4 care rămîne constantă şi la celelalte elemente) cuprinde Taurul, Fecioara şi Capricornul. Atributele acestui element sînt stabilitatea, densitatea, concretul, simţul practic, concentrarea, fanatismul şi pesimismul. Elementul pămînt, atribuit zodiei Taurului ne face să ne gîndim la pajiştea pe care el paşte, la pămîntul fertil, la moşie, la ţara-mamă, la nevoia de proprietate. Fecioara este nisipul mişcător, solul abstract, laboratorul agronomic unde totul se selecţionază, se analizează. Capricornul reprezintă munţii, sălbăticia şi solitudinea piscurilor. Din punct de vedere atomic, elementul pămînt corespunde carbonului, metabolic – coeziunii, solidităţii şi concentraţiei, iar pe plan psihic – realismului, perseverenţei şi fidelităţii.

Aerul: combinaţie de umid şi cald, adică triada Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul. Denotă inteligenţă, imaginaţie, adaptabilitate, superficialitate şi instabilitate. Gemenii ne fac imediat să ne gîndim la dualitate, la adolescenţă, la curenţii de aer – brizele plăcute de la mare, la imaterialitatea gîndurilor, la curiozitate şi comunicaţie. Balanţa este aerul dulce, uşor, în căutarea armoniei, a abstractului. Vărsătorul reprezintă fluidul (eterul?) care leagă fiinţa umană de Cosmos, ingeniozitatea, aerul tuturor. Pe planul chimiei reprezintă azotul, metabolic – expansiunea, evoluţia, dilataţia, pe plan psihic – difuzia, nepăsarea, uşurinţa.

Apa: combinaţie de rece şi umid. Racul, Scorpionul şi Peştii sînt considerate a fi semne de apă. Simbolizează disciplina, conformismul, inconştientul, sensibilitatea şi visarea. Racul ne face să ne gîndim la un lac, la un flux şi reflux, la fecunditate, la imaginaţie, la regres. Scorpionul ne aduce în minte o apă tulbure sau învolburată, inconştientul colectiv, puterea instinctului. Peştii sînt în apă şi încearcă să se strecoare printre curenţii adverşi, printre două vise. Triada apei simbolizează chimic hidrogenul, metabolic – distrugerea, dizolvarea; psihic – stagnarea, supunerea, pasivitatea.

Teoria elementelor s-a născut demult, cînd cosmologia era rudimentară şi nu exprima decît bunul-simţ, aerul guvernând primăvara, focul – vara, pământul – toamna și apa –iarna. Era relativ ușor și comod să ai numai patru elemente, tabloul chimic al lui Mendeleev, cu peste o sută de elemente a explicat științific alcătuirea materiei, dar a încurcat căile spiritului. Oricum, Dimitri Ivanovici Mendeleev are un mare merit mondial, el este cel care a stabilit formula votcii la 40% alcool, așa că i se iartă complicarea învățăturii!

Temperamentele umane, recunoscute mai mult sau mai puțin în prezent de medicina oficială, corespund astfel: temperamentul bilios – uscat şi cald, de natura lui Marte şi Jupiter, corespunde semnelor de foc; temperamentul coleric – sec şi rece, de natura lui Saturn şi Uranus corespunde semnelor de pămînt; temperamentul sanguin – umid şi cald, de natura lui Mercur şi Venus, corespunde semnelor de aer; iar temperamentul limfatic – umid şi rece de natura Lunii şi a lui Neptun, corespunde semnelor de apă.

După cum se observă:

Semnele de AER şi FOC sînt MASCULINE

Semnele de PĂMÎNT şi APĂ sînt FEMININE

Zodiacul este un instrument de cercetare, de descoperire şi cunoaştere a naturii umane, a calităţilor şi defectelor, a capacităţilor şi inabilităţilor, a fondului sufletesc, a sentimentelor, etc. ”Cunoaște-te pe tine însuți!” – vorba lui Socrate.

Cred că mai am timp să văd un film. Este pe ”Netflix” un film vechi și bun pe care nu l-am văzut la timpul lui. ”Le Gitan” cu Alain Delon. Vi-l recomand înainte de a-l vedea…

Buuun, ce spunea fătuca aia frumușică, Scarlett O’Hara? Că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12 noiembrie 2021

BERBEC Conjunctura te avantajeză ca să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important pentru tine, de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti energia, graba și nerăbdarea. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi, sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

TAUR Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri scumpe şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti prea mult în nimicuri supertehnologizate, dar din care nu folosești nici 5%! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua este, parțial, favorabilă. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet dulce, dulce, ca o prăjiturică din Orient!

GEMENI Astăzi nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat! Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de nenorociri și dezastre anuntate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva!

RAC Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primăvară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura, sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel, poți avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Așa, nu poţi să greşeşti!

LEU Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva. Eşti vesel şi detaşat de toate, ca şi cand sărbătoarea Crăciunului, care se apropie, trebuie ţinută adânc in suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci.

FECIOARĂ Intuţia te slujește astăzi, evitând multele conflicte, certuri şi tensiuni din jurul tău. Domeniul sentimental este avantajat. Solo, sau în duo, ai o seară agreabilă, cu multe promisiuni. După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zodie fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Lumea trece printr-o configuraţie malefică, care provoaca si mai mult haos in comunicare şi sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale amoroase din atâta lucru!

BALANŢĂ În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Dar nu exagera, nu trage tigrul de mustăți! Seară distractivă, poate la un film 4K. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, aglomeratie, înghesuiala; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, așa poți constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da, sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri importante. Dragostea, familia prietenii sunt domenii mai bine aspectată.

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente! Femeile Scorpion, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă!

SĂGETĂTOR Un Geamăn, un Leu, poate un Vărsător, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta, astăzi. Este, însă, bine să nu te bazezi pe persoane născute în semne de apă şi de pământ. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti un telefon care te pune pe gânduri. Gândeşte-te, deci!

CAPRICORN O zi favorabilă. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Încearcă să nu te mai încurci cu persoane neserioase, care nu-și țin cuvântul. O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele la genuchi. Pentru unii Capricorni: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi, la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se chiamă „voinţa de a învinge”!

VĂRSĂTOR Ca să avansezi pe drumul tău, astăzi trebuie să te concentrezi, să nu te laşi sedus de propuneri facile, dar periculoase. Ca să ai ceritudinea deciziei tale, sfătuieşte-te cu cei apropiaţi! Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua a zilei. Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia, în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate poți simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Prea multă presiune pe umerii şi sufletul tău! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. O zi obositoare, dar totul trece, până la urmă! Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.