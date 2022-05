HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 12 mai 2022. Din nou, despre astrologie

12 mai

Pe 12 mai s-au născut: Florance Nightingale, Katherine Hepburn, Gabriel Faure, Emilio Estevez, Aurelian Andreescu, Dumitru Fărcaş, Jolt Kerestley, Constantin Ciopraga.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioan Valahul, Epifanie al Ciprului şi Gherman, patriarhul Constantinopolului.

Tradiţional, în ”Kalendar”, 12 mai este “sărbătoarea uitată”, Harmanul Viermilor. Sf. Gherman, divinitate complexă, patron al grindinei, al ploilor mari, distructive, al animalelor mici, al gângăniilor şi al viermuitoarelor – trebuie cinstit cum se cuvine. (Olteanu). Altfel… o să vedeţi voi!

Cei de la DGC și CI mi-au trimis, din nou, miercurea, prin curier, ”cartea de telefon UE”. Încă de la început un scurt raport mi-a atras atenția. Iată:

Companiile creeaza noi posturi bine platite pentru expertii in “date”. Noi denumiri de posturi apar pe piata muncii :« Chief data officer » CDO, « data protection officer » DPO, « data scientist », DS completand organigramele cu competente legate de colectarea si analiza datelor. Cea mai noua meserie este cea de « data scientist », acest specialist capabil sa descifreze bazele de date atat de diverse si uriase pentru a le traduce in propozitii simple, operationale. Pe langa start-up-urile si gigantii din Web, specialistul respectiv este curtat in ultimii patru-cinci ani de catre bancile comerciale si companiile de asigurari. Sigur ca unii vor un asemenea specialist pentru propriile afaceri, iar altii pentru a comercializa bazele de date, completate și cu cu analiza lor.

Cea mai inalta pozitie in ierarhia profesionala este cea de “arhitect Big Data”, adica cel care construieste infrastructura, urmat de “data engineer”, care colecteaza datele brute, urmat si el de “data analyst” care recupereaza rezultatele pentru a le compila sub forma unor tabele usor de citit pentru restul echipei. Se mai lucreaza cu « lead data scientist », cu « chief data officer ». Dar nu este de loc simplu sa gasesti acesti specialisti care detin, pe langa cunostintele domeniului de baza, si cunostinte de statistica, dar si cunostinte din domeniul afacerilor. Astfel incat, acesti specialisti sunt “rara avis”, pentru ca numarul de specialisti formati deja este insuficient si, practic, nicio companie serioasa nu se mai poate lipsi de ei. In consecinta, vanatoarea de specialisti este sub mare tensiune: de la 40.000 de euro brut pe an in urma cu trei ani, salariul unui “data scientist” debutant poate atinge usor astazi 50.000 euro si poate sari la 80.000 euro pe an dupa trei ani de experienta.

Dragii mei, pomenind-o astăzi pe Katherine Hepburn nu pot să nu văd un film de artă, alb-negru, cu ea. Găsesc eu, ce și cum!

Mă tot întrebați de cărțile mele. Dar am deja cinci cărți scrise și publicate. Electronice, pe suport CD sau DVD. Așa sunt mai ieftine.

Prima și cea mai cuprinzătoare, ”Enciclopedia Astrologiei” a fost produsă, un CD multimedia, în anul 2000 de ”Mensa Multimedia” și de BAT. Conține cam 2.500 de pagini de text, scrise de subsemnatul, o muzică superbă compusă special de Dan Creimerman și o grafică de excepție, foarte inspirată, a lui Roman Tolici. Tirajul a fost de 50.000 de exemplare și a fost multiplicat, parcă, la Londra. Pe piața românească s-a epuizat în trei zile. Nici nu mi-au dat ”deștepții de la Mensa” cele 25 de exemplare de autor, conform uzanțelor uniforme. Nu au mai avut. A fost considerată, în anul 2000, a zecea producție europeană pe suport optic. A fost piratată imediat și tradusă în spaniolă și engleză, ceea ce mi-a confirmat valoarea cărții mele.

Dar, nu mă supăr, nu banul este scopul meu în viață.

Adevărul despre zodii şi constelaţii l-am spus de mai multe ori. Îl mai spun odată. La începutul istoriei omenirii, în Sumer, acum aproape şase mii de ani, astrologia era prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă. Preoţii observau cerul şi interpretau conjunctura astrologică ca fiind voinţa zeilor, interpretare pe care o comunicau regilor şi poporului. Planetele vizibile, Soarele şi Luna, erau considerate zeii respectivi, alteori, doar ochii zeilor, mai târziu reprezentarea zeilor respectivi.

Astrologia era, pe atunci, un factor de putere. Cel mai important factor politic, științific, social şi administrativ. Amănunte găsiţi în celebrul volum, tradus în limba română, “La început a fost Sumerul”, autor Vojtech Zamarovský. Astrologia a dat calendarul, împărţirea timpului în luni-zodii, 12 la număr, zile de 12 ore şi nopţi tot de 12 ore, ora, minutul…

Timp de nouă sute de ani preoţii sumerieni, akkadieni şi babilonieni au studiat caracterul, felul de a se comporta a oamenilor, calitățile și defectele lor, în funcție de data nașterii. Ca să lege timpul de conducerea oamenilor, să ştie calităţile şi slăbiciunile lor, în funcţie de data naşterii. Au ajuns la concluzia că omenirea se poate împărţi în 12 tipuri de oameni. Unii rapizi, alţii calculaţi, unii vorbăreţi, alţii tăcuţi, unii uşor de convins, alţii mai greu…

Au observat că anotimpurile, momentul naşterii oamenilor era foarte important. Savanţii-preoţi au tras concluzia, că, în cursul unui an calanderistic, cei care se aseamănă în unele privinţe, sunt născuţi cam în acelaşi timp. Au motivat acest lucru prin poziţia Soarelui şi lungimea zilei, dar şi a anotimpului. Soarele, care a dat viaţa pe Pământ şi a fost considerat de multe culturi zeul principal.

Segmentele de timp ale celor 12 tipuri de oameni au fost numite zodii, o lungime de tip terestră de aproximativ 30 de zile. Ele încep, zodiile, cu echinocţiul de primăvară, în prezent la 20 martie. Sigur, sunt 365 de zile şi o pătrime într-un an şi 360 de grade ale zodiacului. Sunt tabele de corespondenţă, nu aveţi grijă, Pământul nu are aceiaşi viteză pe elipsa lui de revoluţie în jurul Soarelui.

La început, oamenii nu aveau ceasuri, nici măcar un Rollex pentru rege, aşa că timpul se stabilea prin observaţia directă a Soarelui, Lunii şi a stelelor. Ca să le fie mai uşor, ca tehnică mnemotehnică, au botezat 12 constelaţii de pe ecliptică, drumul Soarelui pe cer, cu numele zodiilor. Deci, constelaţiile au primit nume de la zodii, nu invers. Aşa a apărut zodiacul, cerc de animale, pentru că în varianta de acum cinci-şase mii de ani zodiile purtau numai nume de animale. În alte sisteme astrologice de pe alte continente sunt alte zodii și alte constelații. Aceasta demonstrează că zodiile primează, nu constelațiile. Omul nu trăiește în cer, ci pe Pământ!

Din cauza unor fenomene de imperfecţie a rotaţiei terestre, un fel de efect de titirez, fenomenele de precesie şi nutaţie, ei bine, aceste fenomene de mecanică cerească fac ca punctul vernal, al echinocţiului de primăvară, când Soarele, pe calea lui, pe ecliptică, taie ecuatorul celest, să facă un înconjor total la sferei cereşti în aproximativ 26.000 de ani. Adică punctul vernal trece prin toate constelaţiile, iar Polul Nord, axa, face un mic cercuşor pe cer. Peste o mie de ani Steaua Polară nu o să mai indice Nordul, ci altă stea.

Zodiile, la început aveau numai nume de animale. Nu se mai ştie, exact, care erau. Numele actuale ale zodiilor au fost stabilite în perioada elenistică, iar în scris, de Claudius Ptolemeus din Alexandria în secolul I, în ale sale celebre “Tetrabiblos”, patru cărţi de astrologie.

În drumul său pe cer, pe ecliptică, Soarele trece prin 14 constelaţii. Dar pentru că s-au stabilit numai 12 tipuri de oameni, constelaţiile Ophiccus şi Balena nu au devenit repere zodiacale. Pe de altă parte zodiile sunt fructul Pământului, oamenii trăiesc pe Pământ şi sunt supuşi timpului stabilit de revoluţia şi rotaţia Pământului.

Cu corecţiile periodice, timpul este cel care este important. Astrologia este studiul timpului şi al umanităţii, în conexiune, este o ştiinţă aplicată, socială și statistică. De constelaţii şi descrierea fenomenelor cereşti se ocupă cu multă glorie şi competenţă, astronomia. Să nu amestecăm lucrurile!

Povestea cu a 13-a zodie a fost și este șarlatania stimabilul Walter Berg. M-am hotărât că nu trebuie să mai scriu despre el. Îi dau prea multă importanţă şi asta şi urmăreşte, atragerea atenţiei. Este foarte bun în asta, s-a şi îmbogăţit vânzând minciuni astrologice în Japonia cu a 13-a zodie inventată de el. Pe scurt şi cu asta termin cu Walter Berg, pe numele adevărat Barry Parkinson. Ei bine, tipul ăsta dacă trăia în America secolului XIX, ar fi avut o căruţă, un waggon şi ar fi cutreierat oraşele de frontieră vânzând “elixirul tinereţii” şi “crema de coşuri şi pistrui”. Ăsta este omul, un escroc cu pretenţii și atât. Punct!

Cât despre planetele retrograde, poate facem și aici puțină lumină. În Universul local, pe aici și până la vreun zece miliarde de ani lumină în jur, preț de multe galaxii, cât am putut noi, oamenii, să cuprindem, domnește mișcarea în sensul acelor de ceasornic. Este o mișcare pozitivă, de înaintare, de expansiune. Cu excepții mici, foarte mici, toate corpurile cerești se mișcă în sensul acelor de ceasornic. Și în Sistemul Solar este la fel. Totuși, oamenii, poate de zeci de mii de ani, au observat că stelele care nu clipesc, planetele, uneori stau una, sau două nopți nemișcate pe cer, apoi o pornesc înapoi, invers.

Este un fenomen de mecanică cerească datorat orbitelor concentrice ale planetelor și ale timpului diferit în care planetele efectuează o revoluție.

În astrologie se spune că planetele devin ”retrograde”. Corect ar fi să se spună că au o ”mișcare aparentă retrogradă”. Iar timpul în care parcă stau nemișcate, planetele se spune că sunt în ”stație”. În tabelele de efemeride mișcarea retrogradă a unei planete este notată cu R, iar revenirea la mișcarea directă, cu D. Numai Soarele și Luna nu au mișcare retrogradă. Studiind mișcările retrograde ale planetelor astrologii din secolul al II-lea înainte de Hristos au ajuns la concluzia că Pământul se învârtește în jurul Soarelui. Ei știau din secolul IV, înainte de Hristos, că Pământul este rotund, o imensă sferă. Dar prostimea nu i-a crezut, mai mult i-a invinuit de blasfemie și erezie, așa că astrologii au tăcut din gură și s-au retras în observatoarele lor, în turnurile de fildeș. Dar, știau și mărturie sunt ”Ierarhiile Cerești” lucrare monumentală, parțial pierdută, scrisă de marele matematician (”mathematicus” în acele timpuri însemna astrolog) Hipparchus din Niceea, în secolul II înainte de Hristos.

Faptul că o planetă este retrogradă nu este așa de rar, ba din contră. Iată:

Pluton este în mișcare retrogradă o jumătate de an, dintr-un an întreg. Neptun și Uranus sunt în mișcare retrogradă patru-cinci luni pe an. Saturn și Jupiter retrogradează în jur de patru luni pe an. Marte este în mișcare retrogradă circa două luni, odată la doi ani, iar Venus cam 40 de zile la un an și jumătate. Mercur retrogradează cam de trei-patru ori pe ani cu perioade cuprinse între 19 și 23 de zile.

Dar ce înseamnă acest lucru? Eu o să vă spun ceea ce știu, în interpretarea astrologiei creștine, clasice științifice, teoria ciclurilor și a conjuncțiilor Saturn-Jupiter, adică zodiac tropic, case egale, cheile papei Urban. Ei bine, bunul papă Urban a lăsat cui trebuie 999 de fraze, sintagme, paragrafe, care constituie ”Corpus Astrologicus”. 777 paragrafe sunt pentru horoscopul nativ și 222 pentru prognoze. Sunt cam o mie două sute de pagini, scrise la un rând. Vă dați seama că nu o să mă apuc să public unul dintre cele mai bine păzite secrete ale Vaticanului, dar pot să amintesc că bunul papă Urban era de părere că mișcarea retrogradă micșorează forța planetei respective și aduce în prim plan trecutul, amintirile, probleme din trecut. Asta-i tot, nu moare nimeni!

Acum poate înțelegeți odată mai mult dece ”ascendentul NU este mai important ca zodia”. În tot cuprinsul expunerii de mai sus s-a discutat despre timp și poziția Soarelui pe ecliptică. Adică despre zodii, niciun moment despre ascendent. Ascendentul are și el virtutea lui, însă, este ”ambreiajul”, face legătura dintre zodii și case. Atât! Dacă nu înțelegeți scrieți-mi, știți unde, eu am obosit de cât am scris!

Sper că v-am fost de folos cu precizările mele, dacă nu, o să mai revin, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12 mai 2022

BERBEC Dacă poți, ocupă-ți ziua cu ceea ce îți face plăcere, fă o cură de starea de bine. Dimineața, gândește-te dacă răspunzi la mobilele pe care nu le cunoști: sunt greșeli, sau vești proaste! Selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

TAUR Astăzi, liberul arbitru are prioritate! Nu ești în cea mai bună formă, așa că, dacă depinde de tine, amână tot ce pare important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de viitor. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – tocmai de aceea, nu trebuie să le dai curs!

GEMENI Ai ceva personal de ascuns așa că trebuie să afişezi un surâs încântător, dezarmant! Aşa îi îmblânzeşti pe cei care vor să-ţi facă reproşuri. Asigură-i de toată cooperarea ta. Mâine! O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate unde sunt prea puţini. Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta. La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice – reflectezi. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. Aiurea, am fost acolo!

RAC În curând se termină o etapă, un modul din viața ta. Fie că ești conștient, sau nu, de acest lucru, trebuie să-ți faci planuri de viitor, o foaie de parcurs. Cere și un sfat, competent! Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului. Pe de altă parte ziua de astăzi este favorabilă domeniului sănătăţii, a tratamentelor, a îngrijirii sănătăţii, a cosmeticirii până la extremul unui răsfăț princiar. Nu costă mult, dar te face să te simți bine!

LEU O situație obișnuită pentru tine, nu ai timp! Pune o ordine fireacă în acțiunile tale, fă-ți o listă de priorități. Atenție la durerile musculare și de spate, nu le lăsa să-și facă de cap! Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea prozaică şi monotonă. Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil.

FECIOARĂ Eşti într-o formă fizică bună şi într-o dispoziţie pozitivă. Încerci să faci parte dintr-o poveste de succes, dar parcă ai fi invizibil! Insistă, convinge-i, norocul ajută pe cei curajoşi! O zi cam dubioasă, obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. E un rol care te prinde, zodia ta este expertă în ”servicii oferite altora”!

BALANŢĂ Astăzi ai o intuiţie, un fler deosebit! Poţi să descifrezi unele motive ascunse ale celor din jurul tău. Aşa poţi să-i ajuţi, sau să-i eviţi, dacă sunteţi pe curs de coliziune a intereselor! Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină comoditate, o pauză, nu îţi strică, pentru ca repausul, relaxare sunt uneori foarte necesare având virtuţile lor de refacere a vitalităţii. Zi favorabilă corespondenţei, scrie e-mail-uri, poate demodatele scrisori şi ilustrate, socializează pe net, vorbeşte cu cei dragi, cu anturajul, comunică, în general. Acea parte excesivă din natura zodiei se ilustrează astăzi din plin.

SCORPION Perioadă favorabilă pentru proiectele pe termen lung, strategice. Nu lăsa lucrurile nelămurite, încearcă să clarifici situațiile tale sociale și sentimentale. Este o problemă complexă, nu? Eşti într-o situaţie complexă, trebuie să negociezi! Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă. Este respectul pe care îl datorezi celuilalt sau celorlaţi parteneri de întâlnire. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective, însă.

SĂGETĂTOR Iată că astăzi ești în rezonanță activă cu situațiile cotidiene. Adică, ești realist și ai o intuiție bună. Dar, ai nevoie de puțină solitudine, ca să iei în liniște cele mai bune decizii. Pe de altă parte, lasă lucrurile profesionale să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat. Cu un zâmbet complice, da! Sunt perioade de timp şi astăzi este una dintre zilele acelea când intervenţia ta strică mai mult decât ajută. Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor.

CAPRICORN Fie că te enervezi, fie nu, eşti în aceiaşi situaţie! De ce să-ţi faci probleme? Fii calm, gândește cu iscusință şi o să găseşti, cu siguranţă, o soluţie! Poți să ceri și un sfat bun. Dacă ai avut o noapte relaxantă ziua de azi îţi poate aduce multă satisfacţie. Este o zi plină, densă, cu multe impasuri. Dar şi cu multe posibile realizări şi succese. Problema ta este cea a siguranţei. Nu prea îţi place să rişti. Pentru ca să te simţi în siguranţă trebuie sa te simţi puternic. Ca să fii puternic trebuie sa ştii multe şi să ai un perfect echilibru interior. Fii mai filozof, mai „zen” că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra.

VĂRSĂTOR Începi să bănuiești cu putere că se cam abuzează de bunele tale intenţii! Mai ales dacă crezi că este un mic șantaj sentimental, nu lăsa să se folosescă de tine, nu eşti bancomatul nimănui! Parcurgi cu succes o perioadă în care eşti foarte volubil şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire totul se termină cu bine. Noutăţi, veşti pe care le primeşti cu bucurie. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu, școală, sau la muncă, unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi colegii.

PEŞTI Astăzi, orice dificultate, cât de mică, te epuizeză. Se pare că ai ajuns la limită. Oboseala cronică, dar şi viaţa de guerrilla urbană, în care te aperi în fiecare moment de oricine și orice! Optimismul şi energia ta nu sunt fără limită – așa că mare atenţie cu cine te te asociezi, să nu fie vreun vampir energetic. La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă sau la şcoală, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune, ca să trecei împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare.