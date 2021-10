HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 11 octombrie 2021. „Some Like it Czech”

Pe 11 octombrie s-au născut Eleanor Roosevelt, François Mauriac, Bobby Charlton, Liselotte Pulver, Şt. O. Iosif, Ion Dacian, Hadrian Daicoviciu, Iorgu Iordan, Catrinel Dumitrescu, Dan Piţa, Olga Tudorache.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Ap. Filip, unul dintre diaconi, Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei. Nimic, în ”Kalendar” dacii munceau mult, pregătindu-se de iarnă și de Anul Nou.

Pe 11 octombrie 1985 eram undeva prin India, la graniţă, după ce stătusem câteva vreme în valea Hunza, care nu mai trebuie descrisă, şi apoi la Mohenjo Daro, celebra ruina deşertică, capitala misterioasă a unui imperiu pierdut, o cultură, poate o civilizaţie tainică a Indusului, uitată ca multe altele. Ochii mei au văzut minuni!

După ce trecusem ca fulgerul prin Pakistanul de Vest, ne delectam, la graniţă, dar pe teritoriu Indiei, cu un ceai verde veritabil de Ceylon, recoltat de tamili numai de pe mlădiţele tinere şi viguroase din vârful plantei. Când, gazda noastră, proprietarul ceainăriei, ne arătă un ziar de limbă engleză, „The Statemen” bătând cu degetul editorialul: „Larger Than Life”.

Pe 10 octombrie 1985 au încetat din viaţă două personalităţi ale artei, doi actori compleţi, amândoi în vărstă de 70 de ani: Yul Brynner şi Orson Welles. Yul a făcut roluri de neuitat, să ne amintim de „The Magnificent Seven”, „Future World” dar şi musical-ul „The King and I”, în care a jucat de mii de ori.

Orson Welles a fost geniul care a realizat şi jucat capodopera „Citizen Kane” care alături, sau imediat după „The Seventh Seal” este în lista preferinţelor mele cinematografice.

Dar Orson Welles este primul care a arătat puterea multimediei. Pe 30 octombrie 1938 Orson Welles a transmis prin CBS, o emisiune radio, o adaptare de Halloween, a „World War” a invaziei marţienilor, opera merelui tiz britanic H.G. Wells.

Realizată ca o transmisie în direct, un reportaj de la locul faptei, piesa de teatru radiofonic a semănat panică şi teroare pe teritoriul Statelor Unite. Media, multimedia, începea să-şi arate colţii, să arate că poate face agenda publicului, că poate influenţa şi convinge mulţimea…

A fost repede confiscată, multimedia… de cine trebuie! Multimedia este principalul vector prin care se formatează opinia publică (nu îmi place substantivul „manipulare”). Gândeşti pe baza a ceea ce ştii, nu? A ceea ce eşti lăsat să ştii!

Dacă chiar vreţi să ştiţi adevărul, în anumite cercuri de peste ocean se consideră „persoane contaminate” cele care se uită mai mult de 120 de minute pe zi la tv. Deci, persoane care nu sunt de încredere! Excepţie fac canalele de sport şi de desene animate.

În strucrurile sensibile, de exemplu în armată, sau servicii, este interzis să te uiţi la tv, sau să asculţi radio, altul decât cel militar, sau să citeşti altfel de reviste şi jurnale decât cele militare, de exemplu „Stars and Stripes”. „Televiziunea şi ziarele „este” pentru tâmpiţii de civili!” îţi va urla în ureche orice sergent care te va prinde cu un ziar oarecare. Excepţie fac comicsurile.

La noi s-au atins culmile tâmpeniei: peste patru ore pe zi şi pe cap de locuitor de stat în faţa televizorului. Vidul din cap trebuie umplut cu ceva, nu? Apoi fie că îşi găsesc neuronul, fie că nu, se duc la vot după cum le-a spus televizorul! Votul unui asemenea zero barat este egal cu, de exemplu, votul lui Pleşu, Liiceanu sau al Blandianei…

Democraţie, nu… „idiocraţie”, cu siguranţă!

Am realizat până şi aici, în pustnicia mea din Prahova, interesul pe care l-a stârnit, anul acesta, nominalizarea Premiilor Nobel. Ceva mai de râs, nu s-a pomenit, decât în filme. Filme… sigur că da!

Un nou proiect, numit „Some Like it Czech”, începe mâne, marți, 12 octombrie, la Kino Aero din Praga. Acesta își propune să prezinte spectatorilor străini câteva aspecte interesante ale culturii cehe prin intermediul unor filme cehe cunoscute. Primul film care va fi proiectat este ”Kolya” din anul 1997 premiat cu multe distincții printre care și premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Pentru cei mai tineri și nu numai, trebuie să precizez că ” Some Like it Czech” este o parafrazare după celebra comedie americană ”Some Like it Hot” din anul 1959, cu Marilyn Monroe, Tony Curtis și Jack Lemmon.

”Some Like It Czech” este un proiect conceput de două tinere studente cehe, Anna Šenfeldová și Šárka Bekrová, ca parte a programului lor de masterat. Šárka Bekrová spune că au fost inspirate de un proiect similar numit ”Lost in Frenchlation”, precum și de perioada lor din programul Erasmus, la Barcelona.

„Prietena mea și cofondatoarea acestui proiect, Anna, a fost anul trecut la Barcelona, ​​unde a mers la un mare seminar prezentând cultura spaniolă, prin film. Am crezut că este o idee foarte bună și ne-am dorit imediat să avem ceva similar aici, în Republica Cehă.”

„Scopul acestui proiect este de a prezenta cultura cehă prin film. Când ajungi într-un oraș străin, realitatea nu satisface întotdeauna așteptările tale. Gândiți-vă la o piață Wenceslas aglomerată, de exemplu. Așa că am vrut să le arătăm străinilor că cultura cehă poate fi colorată și romantică.”

„Am urmărit multe filme cehe în timpul pandemiei și le-am selectat pe cele care aveau un fel de valoare adăugată pentru publicul străin, concentrându-ne pe subiecte precum culegerea ciupercilor, folclorul morav, sau dragostea pentru bere a cehilor.”

„Some Like it Czech” va începe mâine, marți, 12 octombrie, cu proiecția filmului ”Kolya” al lui Jan Svěrák, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în anul 1997. Organizatorii speră că va contribui la aruncarea de lumină asupra dinamicii sociale cehești – relațiile cu URSS în timpul erei comuniste.

Proiecția va fi completată cu subtitrări în limba engleză și va fi precedată de un scurt spectacol stand-up cu comediantul italian Carmine Rodi din Praga:

„Am vrut pe cineva care să ne poată prezenta cultura într-un mod detașat și ușor ironic. De aceea l-am ales pe Carmine, care locuiește aici, în Praga, de multă vreme și care poate face prezentarea într-un mod foarte amuzant și potrivit.

Vrem să avem un spectacol stand-up înainte de fiecare proiecție și să-l completăm cu un eveniment de rețea, așa că, sperăm, oamenii vor rămâne după aceea și vor discuta cu noi despre film.”

Organizatorii nu vor să dezvăluie ce filme urmează pe listă, dar spun că programul pentru noiembrie a fost deja decis. Šárka Bekrová, din nou:

„Luna viitoare există o sărbătoare numită Dušičky în Republica Cehă, care este uneori comparată cu Halloween-ul, așa că vrem să abordăm această temă înfricoșătoare și întunecată prin proiectarea unui film de groază. Dar vrem să păstrăm o surpriză, așa că nu pot da prea multe amănunte. De asemenea, ne-ar plăcea ca acest proiect să dureze cât mai mult posibil, dar va trebui să vedem cum prinde la public. Așadar, te rog, fii acolo, ne-ar plăcea să te vedem! ”

Tare aș vrea să citesc în presa noastră despre inițiative asemănătoare, sau nu, și altele, la fel, ale unor tineri bine intenționați și gata să promoveze valorile naționale!

Vedeți, acum treizeci de ani, țările din Estul Europei au plecat cam din aceiași poziție în cursa capitalistă. România chiar a avut un avans important fiind o țără fără datorie externă, cu o forță de muncă binișor pregătită, cu o suprastructură bine centralizată și cu multe investiții în industrie și agricultură. În prezent România este pe ultimul loc la multe capitole, dintre cele mai importante le consider nivelul de trai și speranța de viață. Am asistat, cu durere, cum se poate nenoroci o țară, țara mea, cum se pot stabili abuzuri și inegalități uriașe. Nu a fost greu, atâta timp cât au fost promovați numai lichelele și trădătorii de țară. Strănii, singuri, nu ar fi putut ruina atât de repede România, dacă nu ar fi fost ajutați plenar de cozile de topor. Nu mă întrebați cine sunt, îi vedeți și i-ați văzut la televizorul atât de drag domniilor voastre. Ba, i-ați mai și votat!

Dar acum vă rog să mă scuzați, am de rezolvat un mister, barometrele arată de vreo trei ani numai ”vreme frumoasă”. De ce? Bună întrebare!

Atâta timp cât barometrul arată numai vreme frumoasă și calendarul arată că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 11 octombrie 2021

BERBEC O zi de luni mai obositoare, prin aglomerarea lucrurilor de făcut şi a cumpărăturilor de completare după consumul din weekend. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu încredere şi speranţă în mai bine. Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător, sau degeaba.

TAUR Ai neşansa să întâlneşti astăzi persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place – este să fii refuzat!

GEMENI Astăzi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează tăcerea şi pune repede ideile tale în aplicare, altfel vei fi furat, cum s-a mai întâmplat şi altă dată! Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

RAC Consideri că ai mereu probleme sentimentale, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Chiar aşa şi este şi astăzi ai confirmarea. Pentru tine căutarea este mai importantă decît scopul! Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate și faţă de anturaj, în general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mai mare libertatea individuala.

LEU Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Astăzi te bucuri de o formă fizică bună, dar pe plan mental eşti vulnerabil. Vorbăria mondenă, cu prietenii buni, te poate ajuta! Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

FECIOARĂ Simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi ierarhii. Totuşi, fii precaut, gura face, capul trage! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere.

BALANŢĂ Astăzi parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele dezechilibrate. Dar, dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult.

SCORPION O zi în care nu te plictiseşti niciun moment. Toate se întâmplă concomitent şi în plus primeşti un sac de veşti. O zi de luni în care găseşti puţină relaxare doar acasă! Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată tenacitatea ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie la Discovery, sau, la desene animate!

SĂGETĂTOR Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă ziua. Evident că exagerezi, şi ei ştiu să se ocupe de interesele lor, nu te mai neglija, ai grijă de sufletul şi corpul tău! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă o săptămână densă, obositoare şi plină de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna afectată şi elementul apă, sau, alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi.

CAPRICORN Ce o să fie, o să vezi… mâine! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi sau să regreţi! Nu uita că siguranţa proprie este ţelul tău în viaţă! Nu-ţi face probleme false, ai destule adevărate! Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? Sau, este o întrebare indiscretă?

VĂRSĂTOR Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă lucrurile să se deruleze şi ocupă-te de problemele tale zilnice. Oricum, nu poţi să intervi, mai mult rău ai face! Aşteaptă, nu ai încotro! Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

PEŞTI Astăzi poţi să clarifici unele lucrurile în ceea ce priveşte interesele tale. Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Fii cordial, politicos, dar distant! Nu amesteca utilul cu plăcutul.