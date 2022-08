HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 1 septembrie 2022. Despre morți, numai de bine

1 septembrie

Pe 1 septembrie s-au născut Rocky Marciano, Kenneth „Roy” Thomson, Edgar Rice Burroughs, Barry Gibb, Gloria Estefan, Dudu Georgescu, Ion Oblemenco.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Dionisie Exiguul, Simeon Stâlpnicul şi Marta mama sa, 40 Muceniţe din Adrianopol.

Septembrie, numit şi răpciune, răpciuni, vinimeriu, viniceriu, viniţel. La 1 septembrie începe Noul an Bisericesc cu Sf. Simion Stâlpnicul.

Tradiţional „Sf. Simeon (Simion) ţine cerul şi pământul, adică stâlpii pământului ce stau pe peştele din mare… protectorul păserilor şi mai ales al cocoşului… Sf. Simion ţine anul – cum este ziua lui aşa va fi tot anul… dacă tună, toamna va fi lungă!” Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, pagina 169.

Evident, o calchiere a titanului Atlas. Influenţat de misterele egiptene prin creştinarea pitagoricilor alexandrini în secolul III, creştinismul nuanţează susţinera cerului prin forţa credinţei.

Există un „stâlp”, controversat prin confuzia de nume, Sf. Iuda, şi un „stâlp” foarte puternic, Sf. Simion, care, într-o întâmplare populară se opune chiar lui Dumnezeu, oprind vânturile.

O dualitate perfectă: Joachim şi Boaz, stâlpii din Templul masonic!

„Evenimentul Zilei” din 1 septembrie 1939 a fost începutul celui de al Doilea Război Mondial. În zorii zilei, Germania a invadat Polonia.

Nu în fiecare zi vezi un șef de stat și laureat al Premiului Nobel pentru Pace lăudând meritele unei pizza quatro formaggi.

Este vorba despre fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov în reclama pe care a filmat-o pentru Pizza Hut, difuzată la 1 ianuarie 1998 în Statele Unite. Dacă omagiile aduse lui Mihail Gorbaciov, care a murit marți, 30 august, la vârsta de 91 de ani , se referă mai întâi la politica sa de relaxare, dusă atunci când conducea URSS, el s-a remarcat și în anii 1990 pentru un alt rol: cel de guest star într-o reclamă pizza pentru Pizza Hut.

Spotul de 60 de secunde îl prezintă într-un restaurant din Moscova al brandului american, situat în Piața Roșie. Așezat alături de nepoata sa, fostul lider sovietic este recunoscut de clienții unei mese din apropiere, care strigă unul la altul în rusă:

– „Din cauza lui, avem dreptul la confuzie economică și instabilitate politică” , mormăie un bărbat de vârstă mijlocie, care lansează ostilitățile din rândul clienților.

– „Mulțumită lui, avem oportunități și libertate!” , răspunde un tânăr.

– „Mulțumită lui, avem o mulțime de lucruri… Ca Pizza Hut” , conchide o doamnă în vârstă. De neoprit. Spotul se încheie cu clienții care își ridică pizza picurând brânză, scandând: „Gorbaciov!” , în timp ce fostul lider sovietic îi servește și o felie de pizza nepoatei sale. Dar mai bine iată https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw.

Cum a ajuns omul care a produs căderea URSS să-și joace propriul rol într-o reclamă pentru un brand american? Scenariul reclamei era departe de a fi scris. Când IMG, agenția de publicitate a Pizza Hut, își batea mintea pentru a relansa brandul, a cărui ultimă pizza nu dezlănțuise entuziasm, decide să reînoiască reclama firmei. În acest an 1997, apar două nume: Mihail Gorbaciov sau Mohamed Ali , amândoi celebrități mondiale controversate.

„Gorby” este prima alegere, dar IMG se angajează în luni de negocieri pentru a convinge Premiul Nobel pentru Pace din 1990, relatează revista ”Foreign Policy” . Fostul lider rus, nepopular în țara sa, negociază și trage de timp, ca să ridice miza, dar și pentru că anturajul său, în special soția sa Raïssa, se temea că acest spot îi va afecta definitiv reputația internațională. Este pentru un cec pentru suma încă secretă, estimată, potrivit surselor citate de presa americană, la un milion de dolari (în mare măsură, mai mult, decât a obținut Pamela Anderson, ultima muza a brandului la acea vreme), că Gorbaciov cedează avansurilor marelui capital.

În anumite condiții: a avea control asupra scenariului și a nu mânca pizza în fața camerei. Spre supărarea lui Scott Helbing, șeful de publicitate la Pizza Hut la acea vreme, intervievat de Foreign Policy : „Întotdeauna am vrut ca eroul reclamei să mănânce o felie de pizza Hut”. „Ca fost șef de stat, nu voi face asta ”, a replicat Gorbaciov. Sfârșitul discuției.

Piața Roșie este închisă o zi întreagă pentru filmările cu cadrele largi, precum și scena în care Gorbaciov, purtând o șapcă care îi acoperă celebrul semn din naștere, traversează esplanada sub o umbrelă, însoțit de nepoata sa.

Dacă i-au luat luni de zile să accepte oferta gigantului pizza industrial, „Gorby” continuă să amâne totul până în ziua filmării. „A fost o adevărată tortură… Prăbușire la un asemenea nivel!” , îl jelește pe Gorbaciov, ani mai târziu, revista rusă ”Snob” . Semn al relei voințe, Gorby întârzie două ore la primele filmări din Piața Roșie, povestește ”Foreign Policy” . Regizorul Ted Shaine îi reproșează: „Uite, ești într-o producție mare!” Răspunde Gorby, mai inspirat: „Am fost implicat în mult prea multe producții mari în acest loc…”

În Statele Unite, reclama este difuzată pe 1 ianuarie 1998 la pauză de la Rose Bowl, o competiție universitară importantă de fotbal american. Ea intră imediat în topul celor mai penibile reclame. Ulterior, s-ar putea ca liderul sovietic să se fi justificat în numeroase rânduri pentru această reclamă. În comunicatul de presă care însoțește difuzarea reclamei, în special, Gorbaciov evocă un proiect personal: „Sunt în proces de creare a unei biblioteci despre perestroika (politica sa de liberalizare a economiei sovietice, inițiată în 1985) ” .

El a încercat o altă justificare cu New York Times în anul 1997: „ Pizza este o parte importantă a vieții. Nu este doar consum, este socializare, aduce oamenii împreună”. În același interviu, recunoaște că ar fi considerat această propunere „inadmisibilă” cu câțiva ani mai devreme. Însă succesorul său în fruntea Rusiei, Boris Elțin, tocmai l-a dat afară din clădirea pe care o alocase Fundației Gorbaciov. Iar taxele de conferință nu vor fi suficiente pentru a construi clădirea visurilor lui. În ”The Guardian” , în 1998, Gorbaciov mărturisea: „Am nevoie de bani…” Același discurs cu ”France 24”, în 2007 : „ Aveam nevoie de bani, luasem un împrumut pentru a-mi construi clădirea fundației. Muncitorii începeau să plece pentru că nu-i plătisem de luni de zile.”

În mod ironic, spotul nici nu a fost niciodată difuzat în Rusia, din cauza nepopularității fostului lider, care a ieșit cu nici 0,5% din voturi la alegerile prezidențiale din 1996 . Încercarea Pizza Hut de a se impune în Rusia – în special cu o pizza adaptată gusturilor rusești, cu macrou, sardine și somon – a fost un eșec. În 1998, lanțul Pizza Hut s-a retras din Rusia din cauza crizei economice și a pierderilor enorme pe relație.

Gorbaciov a asigurat revista rusă Snob în 2010 că acest spot i-a adus o mulțime de scrisori de susținere. „Boris Elțîn se aștepta să mă discreditez cu această reclamă. Și de peste tot veneau scrisori: „Bravo Gorbaciov!” Reacția oamenilor a fost foarte pozitivă. Toată lumea a văzut că nu am furat acei bani”. Aceasta este versiunea lui a poveștii. Într-un vox pop CNN la momentul lansării spotului, un moscovit și-a batjocorit fostul său lider în termeni echivoci: „Și acum ce va face, o reclamă pentru Tampax?”

Ce destin extraordinar a avut Mihail Sergheevici Gorbaciov, cum l-a ținut bunul Dumnezeu în viață atâta timp ca să vadă urmările marilor lui greșeli! Războiul din Ucraina este urmarea directă a greșelilor lui, de exemplu. Pentru că, da, a greșit enorm, a stricat o lume care funcționa. Orice este dual pe această lume. Soarele și Luna, bărbatul și femeia, ziua și noaptea, pozitiv și negativ. În istorie întotdeauna au fost două puteri mondiale care păstrau, în lume, un echilibru dinamic. Gorbaciov a stricat acest echilibru. Dar, despre morți numai de bine…

Stați liniștiți, nu vă fie frică, destinul ca manifestare a lui Dumnezeu știe ce face, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 1 septembrie 2022

BERBEC Se pare că astăzi ai o gândire mai flexibilă, fără încăpăţânări, ceea ce te face mai simpatic celor din jurul tău. Folosește momentul tău de popularitate ca să stabilești niște lucruri! Nu te cruţi, faci eforturi ca să-ţi realizezi scopurile. Se pare că, azi, ai o gândire pozitivă, fără încăpăţânări, ceea ce te face mai simpatic celor din jurul tău şi obţii uşor sprijin. Dar, trebuie sa dai curs incapatanarii pozitive care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente.

TAUR Nu trebuie să fii zgârcit, când nu trebuie. Astăzi tebuie să fii doar cumpătat! Nu-ţi face griji, viitorul îţi e favorabil! Relaxează-te şi plăteşte preţul distracţiei fără strângere de inimă! Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi, este, probabil, zi de salariu. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă.

GEMENI Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul social. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Este una din zilele in care ai vrea să stai cu perna pe cap şi să nu te caute nimeni. Nu ai noroc, este o zi densă şi cam obositoare!

RAC Spiritul tău pacifist şi dorinţa permanentă de armonie găseşte aprobarea şi susţinerea celor din jur. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că pașnicul Rac poate să fie ”#1”! Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, respectând, în același timp interesele tale pe termen lung. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare, că vine norocul şi pe uliţa ta, este doar anul tău favorabil!

LEU Domeniul sentimental, în special, este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie – profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Zâmbeşte, fii normal! In lumea personală pe care ţi-ai creat-o, functionează atât destinul, cât şi liberul arbitru, astăzi foloseşte-ţi propria capacitate de decizie. Domeniul sentimental este pozitiv influenţat. Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici!

FECIOARĂ Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea anturajului apropiat, a familiei. Seara plăcută, la un spectacol, sau… de când nu ai mai dansat? Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O veste care îți ridică multe întrbări. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi – mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

SCORPION Mare atenţie dacă trebuie să faci astăzi promisiuni. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru angajamente sau interese personale. Dragostea este mai bine aspectată în a doua parte a zilei. Dă mai multa atenţie condiţiei fizice, aspectului. Îngrijeşte-te! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent din nativi!

SĂGETĂTOR O dimineața bună. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese azi cu relativă uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce e necesar să faci în continuare, pe drumul tău strategic. O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute si o seară agreabilă.

CAPRICORN Conjunctura arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită Scorpionii şi Fecioarele, care pot să-ți facă probleme. E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu.

VĂRSĂTOR Dimineața trebuie să te concentrezi, este o zi densă și plină de probleme. Dar, afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simte chiar în largul lui, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii.

PEŞTI O perioadă plată, în muncă, acalmia te face mai optimist și mai dornic să te ocupi de interesele tale. Încearcă să te odihnești cât trebuie, refacerea forțelor este cheia performanței! Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă!