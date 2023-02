HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 1 martie 2023. Despre Mărțișor 

1 martie

Pe 1 martie s-au născut Sandro Boticelli, Frederic Chopin, Oskar Kokoschka, Robert Lowell, David Niven, Harry Belafonte, Glen Miller, Itzhak Rabin, Ion Creangă, Elisabeta Bostan, Elena Cernei, Gh. Asachi, Solomon Marcus.

”Evenimentul Zilei” – în noaptea de 1 spre 2 martie 1978 – sicriul lui Charlie Chaplin a fost furat misterios şi fără urme dintr-un cimitir elveţian. A fost recuperat în luna mai a aceluiaşi an – fusese furat de doi refugiați politici din Est, Roman Wardas și Gantscho Ganev care au cerut 600.000 $ răscumpărare văduvei. Oona Chaplin, cea de a patra soție, rămasă cu opt copii, a răspuns hoților că trebuie să fie o glumă de a soțului ei, niciodată Charlie nu a avut în același timp nici o mie de dolari! Hoții s-au predat la poliție și au spus unde au ascuns sicriul exprimând cele mai adânci regrete și scuze. Am fost beți, au spus. Nu s-a constat vreo forţare a capacului, iar familia a pus pe mormântul lui Charlie Chaplin, reîngropat, o lespede grea de mozaic de beton de peste o tonă, ca să descurajeze viitorii profanatori de morminte. Ziarele au titrat: ultima glumă a „marelui mut”.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, de fapt, Sfintele Evdochia şi Domnina. Galant cel care a făcut calendarul religios, o zi a feminităţii este ilustrată prin două Sfinte, care, după scrierile apocrife nu erau urâte deloc, ba, dimpotrivă!

Sunt multe interpretările date zilei de 1 martie. Am primit un raport alarmant. Pe net, sau print, într-o parte a presei, găseşti informaţii diverse, foarte diverse, contradictorii chiar, multe incomplete şi mai multe false, sau opera incapacităţii, prostiei şi mediocrităţii intelectuale. Se ridică la rangul de folclor românesc obiceiuri obscure săteşti, moldovenești, ucrainiene şi ruseşti. Coloana a cincea slavă îşi face datoria. Dezinformează, dezinformează, dezinformează – ceva tot o să se prindă!

Antoaneta Olteanu spune, că, 1 martie este cap de primăvară, baba Dochia (Dacia) sau baba Marta, Mărţişorul, intrarea în zilele babelor, care după regiune, pot fi şapte, nouă sau chiar douăsprezece. Sunt multe tradiţii populare româneşti despre această zi, de exemplu obiceiul de a alege o zi-babă şi de a crede că aşa va fi tot anul, sau topirea de zăpadă care apoi să fie amestecată, tot anul, câteva picături, în apa de spălat ca fetele să fie mândre şi să aibă părul bogat.

Înainte vreme, baba Dochia se ţinea de femei, care nu munceau, dar acum dacă îşi fac cadouri mărţişoare între ele, se zice că au dat de pomană babei şi sunt iertate. (Speranţia).

Cine își alege baba astăzi și va fi vreme frumoasă, adică se va adeveri, își va îndeplini o mare dorință, nu mai târziu de șase luni de zile. (Pamfilie).

Luna martie este considerată în prezent o lună feminină, a sărbătorilor gingaşe ale primăverii. Dar, numele lunii vine de la zeul războiului, Marte. În această perioadă popoarele antice se pregăteau şi chiar mergeau la război. Mereu era ceva de împărţit, o veche jignire de răzbunat, ceva de jefuit, sau câţiva metri de pământ de cucerit.

Tot în această perioadă era un obicei şi mai vechi – se retrasau hotarele, în special ale loturilor agricole. Prilej de ceartă, păruială, ciomăgeală, poate chiar război în toată regula.

Femeile rămâneau lăcrimând în casele pustii, pentru că soţul, fratele, tată, iubitul plecau să ucidă alţi taţi, fraţi, iubiţi. Război, în luna zeului războiului!

Magia veche a dragostei, cea mai puternică care există, a făcut ca, așa se spune, întîi la misterioşii etrusci, apoi la romani, apoi pe teritoriul de astăzi al României și Bulgariei, femeile să împletească două fire de lână: unul alb şi unul roşu şi să le ţină pe inimă. Poate că obiceiul a început aici, în „vatră”, şi s-a transmis în Sud, poate odată cu limba şi alte obiceiuri paradoxale. Dar istoricii, Tacitus, de exemplu, spun că mărţişorul provine de la romani, de la etrusci, nu se ştie dacă geto-dacii aveau ceva asemănător. Cert este că, acum, în prezent, obiceiul Mărţişorului este doar la noi, la români, urmaşii biologici ai dacilor şi culturali, ai romanilor – şi la bulgari, probabil preluat de la vechea populaţie, tot de la „noi” pentru că “noi” am locuit pe ambele maluri ale Dunării!

Firul roşu simbolizează sângele şi firul alb limfa, lichidele principale ale vieţii în filozofia antică. Să ne amintim că atunci când lancea destinului, lancea centurionului Longinus a străpuns partea dreaptă a Mântuitorului a curs sânge şi apă, adică limfă.

Cât timp femeia ţinea pe inimă firele împletite, simbolizând viaţa bărbatului iubit plecat la război, funcţiona magia. Dacă firele se desfac, atunci este mare nenorocire, cel iubit poate fi rănit grav, sau chiar mai rău, Doamne ferește!

Treptat, Mărţişorul, căci despre el este vorba, şi-a pierdut rolul magic. Nici martie nu a mai fost prima lună a anului. Da, cu luna martie, cu echinocțiul de primăvară începea anul. Mărturie acestei foarte vechi măsurători a timpului, poate primul calendar uman, sunt denumirile lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, adică a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a lună! Pe de altă parte foarte vechea înșiruire a planetelor era: Marte, Venus, Mercur, Luna, Soarele, Jupiter, Saturn. Marte este patronul lunii martie, zodia Berbecului, apoi urmează zodia Taurului cu patroană frumoasa Venus, Gemenii cu Mercur, Racul cu Luna, Leul cu Soarele. În astrologia antică și Soarele și Luna erau denumite tot planete, creștinii au adus termernul de ”luminarii”, corpuri celeste care luminează. Putem face supoziția, pe baza a ceea ce s-a păstrat la evrei și persani că lunile se suprapuneau exact peste zodii, nu ca acum, când sunt decalate!

Vedeţi, domniile voastre, antichitatea a fost împărţită în două, din punct de vedere spiritual: puterile nordului, care aveau anul nou la solstiţiul de iarnă, (sau aproape de acea dată) din care făceau parte şi geto-dacii, dar serbau cu mare fast şi solstiţiul de vară – şi imperiile sudului, romanii, egiptenii, persanii care aveau anul nou la echinocţiul de primăvară. Pe atunci, acum mii de ani începutul lunii martie coincidea cu echinocţiul de primăvară. De aceea, luna martie era prima lună a anului. Şi în prezent, iranienii, urmaşii persanilor, și alte popoare vechi, serbează anul nou la echinocţiul de primăvară.

De câteva sute de ani mărţişorului din lână i s-a adăugat o băncuţă de argint. Ion Creangă, pe care îl pomenim astăzi, spunea pe la cenaclurile Junimii că cine dintre femei nu avea bănuţul de argint în piept aceea era ori prea urâtă, ori prea bătrână. Şi hâtrul moldovean mai aduga ca aşa sunt moldovencele, tare drăgăstoase, aşa că nu sminteau nimic din obiceiul de 1 martie, vechi de când lumea, de a oferi un sărut pe un ban de argint!

Cu banul, sau banii aceia de argint femeile cumpără vin pelin, brânză nouă, ceapă verde şi tot ce mai trebuie de pic-nicul de Armindeni. Bun, obiceiuri moldoveneşti, cu toate că dacă ne uităm la politikia dâmboviţeană – câtă dreptate avea Ion Creangă!

Ce oameni celebri am avut, ce mândri ar trebui să fim! Tot astăzi îi spunem La mulți Ani! Elisabetei Bostan, împlinește 92 de primăveri, o regizoare de film și autoare nepereche. Nu, nu o să revăd Năică, Veronicile, nici măcar Campioana, ci ceva vechi, care îmi merge la inimă: ”Dansul Cloșca cu Puii de Aur” un eseu cinematografic patriotic din anul 1958. Ce cinematografie am avut, bine că am aproape toate filmele românești începând cu ”Parada Regală de la 1897”. Nu, nu am niciun film de după loviluție, am motivele mele! Ba mint, am ”Octav” și ”Maria, regina României” singurele filme de excepție în 30 de ani de mediocritate.

Trebuie neapărat să ne amintim și de Solomon Marcus. Nu am terminat de citit ”Paradigmele Universale”. Ce oameni am avut și mai avem încă, dar o presă isterică, vulgară și stupidă nu face din aceste personalități modele de viață ci din curve și ticăloși! Procesul următor trebuie să fie al presei, după cel inutil al comunismului, m-am săturat de minciuni și falsuri botezate fake news, văz’ Doamne este o modă, vine de la marele licurici, așa că ciocu’ mic și joc de glezne!

O să mai revin asupra acestor chestiuni, poate mâine. Mai știu niște lucruri extrem de interesante din interiorul industriilor lui Elon Musk, se întâmplă lucruri mari, dar nimeni nu le vede – dar nu totul odată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 1 martie 2023

BERBEC Astăzi ai un umor combativ, dar conciliant. De Mărţişor poţi să-ţi satisfaci o dorinţă secretă. Proiectele tale se derulează în direcţia corectă, nu o lua pe alte căi, care par mai uşoare! Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Călătoriile scurte, de câteva ore, sunt bine aspectate, eventual delegaţii sau călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbari in dispunerea obiectelor la birou sau acasă.

TAUR Discuţii plăcute, pe plan sentimental, care pot alunga începutul unei astenii de primăvară. E momentul să fii diplomat, ca să obţii sprijin pentru treburile tale. Mici cadouri de Mărţişor! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearca să te gandesti la lucruri placute si vesele. Poţi să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul, rețelele sociale etc. Poţi să spui nu haosului, vulgarităţii, prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

GEMENI Ești destins și senin, de Mărțișor. Bine faci, bine găsești! Semnalele tale de pace și armonie atrag atenția binevoitoare a celor din jurul tău. Este bine. Vezi că poți și fără ironii? De pe 1 martie începe o perioadă în care trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o vreme tensionată şi afectată financiar. Din fericire nu este vorba despre un segmant de timp lung, aşa ca pâna la urma o sa te descurci. Incearca sa termini lucrurile de care te apuci. Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti.

RAC Atenţie la discuţiile ascuțite cu persoanele apropiate. De Mărţişor eşti vulnerabil şi uşor de ofensat. Armonia specifică zodiei ar trebui să tempereze astăzi pornirile tale mai dure! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele personale. Adevaraţii învingatori, oamenii de succes au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

LEU O zi densă, obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, mărţişoarele fac ziua mai veselă şi mai uşor de suportat! Nu pleca urechea, nu te lăsa atras de bârfe și intrigi! Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele, nici pe şosea! După cum am mai spus, nu fi original cu orice preţ!

FECIOARĂ Astăzi ți s-a pus pata, ești încăpățânat ca un catâr de al lui Nastratin Hogea. Atitudinea ta e trecută cu vederea, cu un zâmbet, din cauza mărţişoarelor, florilor şi a cadourilor aferente! Nu te repezi să spui că nimeni nu te iubeşte, în primul rând nu este adevarat, iar in al doilea rând cui ii pasă dacă cineva te iubeşte, sau nu! Totuşi, astăzi ai noroc in dragoste. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveste sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil – în general şi în particular, nu ai de unde să împrumuţi nişte bani!

BALANŢĂ Pare că totul merge spre bine. Dar, nu ai răbdare! Mai mult calm, concentrează-te pe cadourile de Mărțișor. Iată, vine primăvara, trebuie să-ți pregătești garderoba, ai multe de făcut! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celor dragi. Deci, o zi buna pentru făcut cumpărături aşa cum iţi place ţie, să pipăi fiecare obiect, să te uiţi atent şi să-l întorci pe toate partile. Nu cheltui prea mult, stabileste-ţi o suma de la inceput. Seară plăcută în compania celor dragi.

SCORPION Ziua este favorabilă relaţiilor umane, discuţiilor liniştite, mărţişoarelor! Ești senzual și amator de lucruri bune, dar și un aliat loial și curajos. Pune-ți în valoare calitățile! O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Pana seara, e clar ca te simţi excelent! Niste mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute astăzi spre satisfacţia ta nedisimulata. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata: „totul sau nimic”!

SĂGETĂTOR De Mărţişor eşti optimist şi de aceea poţi să ai o nouă perspectivă, mai inspirată, asupra problemelor tale. Nu te lăsa în voia febrei cumpărăturilor de primăvară, nu ai credit nelimitat! Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Se păstrează aspectele negative cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsă de interes a anturajului. Aşa că nu-i deranja că nu au timp de tine! Poate pe seară, la un ceai fierbinte, poţi să-i faci să-ţi povestească ce au mai păţit în ultimul timp.

CAPRICORN Trebuie să fii autentic și fidel propriilor idei. Fă-ți o interfață socială, stereotipuri de comunicare și comportament, ca să placi celor din jurul tău. Nu uita de cadourile de Mărțișor! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca nativii din Capricorn se nasc bătrâni şi întineresc toata viaţa! Nu accepta cu nici un preţ sfaturi garantate şi substanţe ciudate pentru cura ta de slăbire, mult sport in aer liber este infinit mai benefic, sigur dacă nu ţi-e prea frig sau daca nu eşti prea comod. Nu uita că mai există şi sala. Tragi de aparate şi viaţa se colorează!

VĂRSĂTOR De Mărţişor, poți să ai o zi liniştită, dacă îţi doreşti acest lucru. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru este, de fapt destinul! Trebuie doar să iei decizia bună, la momentul potrivit! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă. Debaraseaza-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frant elanul si nu ti-au permis sa-ti arati adevaratele calitati. Este si o zi buna pentru semnarea contractelor, finalizarii intelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenta. Dar, citește cu mare atenție, dacă semnezi ceva!

PEŞTI Intuiția, prima impresie, te îndreaptă în direcția corectă. Dar, ceva nu este în regulă! După ce îți faci îndatoririle sacre de Mărțișor, analizează ceea ce te stingherește, ce sună fals! Trebuie sa te gandeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele. Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru altii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, in promovarea pe termen lung a carierei. De fapt decepţiile ţi le-ai provocat singur prin faptul că nu ai apreciat corect abilităţile şi posibilităţile persoanelor în cauză!