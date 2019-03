Morgan Freeman și-a transformat ferma de 50 de hectare într-un imens sanctuar. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





27 martie

Horoscop Pe 27 martie s-au născut: Romulus, Wilhelm Conrad Röngen, Sir Henry Royce, Gloria Swanson, Michael York, Quentin Tarantino, Pauley Perrette, Nathan Fillon, Ecaterina Nazare.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Matrona din Tesalonic, Proorocul Anania, Filet, Lidia și fii lor. Nimic în ”Kalendar”.

Îmi plac filmele. Îmi plac actorii. Printre preferații mei se numără și Morgan Freeman. Nu mai știu în ce film îl juca pe Dumnezeu. M-a impresionat versiunea lui. Era tensionat și în același timp detașat, tensionat pentru responsabilitatea enormă, totală, Lumea depindea de El și, detașat, pentru că era Atotputernic! Cu toate acestea Morgan Freeman este ateu.

Răsfoind ”Stars and Stripes” să mai văd ce și cum mai fac militarii SUA, am dat peste un articolaș la pagina de diverse și distracții. Despre Morgan Freeman. Ideea era ca după ce militarii sunt trecuți în rezervă cu onoruri și drepturile de veterani să facă și ei ceea ce face Morgan Freeman. Ce face Morgan Freeman? Ei bine, el are o fermă, un ranch, în Mississippi. Nu mare, de vreo 50 de hectare, 124 de acri, mai exact, sper că am făcut bine conversia. Din anul 2014, Morgan Freeman a transformat proprietatea lui într-un sanctuar al albinelor.

A început cu 24 de stupi aduși din Arkansas. Apoi a plantat pomi și vegetații prietenoase cu albinele, lavandă, magnolii, migdali etc.

În prezent octogenarul are peste trei sute de stupi. Nu porta plasă și echipament de protecție, albinele nu l-au înțepat niciodată. Îl recunosc, sigur că da. El le pune apă și zahăr, dar NU recoltează niciodată mierea, sau alte produse apicole. ”Este un sanctuar, nu o afacere” a declarat Freeman.

Dar îndrăgitul actor, producător, regizor și... aviator, se bucură de răsfățul și respectul vecinilor. De când cu sanctuarul albinelor recoltele și producțiile de fructe ale vecinilor s-au dublat, pe o rază de circa 20 de mile. Pentru că are cine să polenizeze, milioanele de albine își fac treaba lor pe lanțul trofic.

Morgan Freeman, un inamic necruțător pentru Donald Trump, denunță politica vicioasă a Casei Albe. Astfel executivul actual american a permis folosirea pesticidelor letale pentru albine, interzise de mai mult timp în SUA. Acest lucru a dus la un colaps al apiculturii, s-au pierdut zeci și sute de mii de stupi, anual. De exemplu, migdalii sunt în pericol, pentru că nu mai există albine care să polenizeze florile.

Dar, ”Stars and Stripes” nu face politică, este un ziar al Departamentului Apărării, așa că se limitează să indice o meserie profitabilă și patriotică, pentru cei scoși în rezervă: apicultura.

Și eu mă limiteză să vă amintesc, doar, că întotdeauna există speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC O zi favorabilă, în care anturajul se poartă foarte frumos cu tine şi îţi îndeplineşte dorinţele, pentru că, ori este ziua ta de naştere, ori ai uitat de încăpăţânara ta proverbială! Dacă este ziua ta de naştere, fă cinste la serviciu. Dacă nu, poartă-te frumos şi politicos! Să nu te apuci să convingi lumea de adevărurile tale. Este inutil!

TAUR Dimineaţa este densă, dar cu toate că ai mult de muncă şi totul pare monoton, pe la prânz, s-ar putea să primeşti o veste care îţi oferă o nouă perspectivă, un nou orizont de vederi. Trebuie să laşi canalele de comunicare deschise, să ceri informaţii. Să nu te implici în problemele altora, decât dacă îţi este solicitat ajutorul.

GEMENI Astăzi simţi nevoia să te izolezi şi bine faci (dacă poţi). Dar, trebuie să fii energic, dinamic, ca să poţi rezolva satisfăcător problemele de la serviciu şi/sau de acasă. Oboseşti repede! Să asculţi muzica ta preferată, poate la căşti, dar să nu faci eforturi fizice şi psihice prea mari.

Ce pensie are Florin Piersic! Nimeni nu astepta la o asa SUMA! Cati BANI ia in fiecare luna marele actor

Pagina 1 din 2 12