"Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon coeur d'une langueur monotone". 75 de ani de la Debarcarea din Normandia. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

4 iunie

Horoscop Pe 4 iunie s-au născut Judith Malina, George al III-lea, Dennis Weaver, Natalia Goncearova, Armand Călinescu, Valentin Uritescu, Rodica Mureşan, Maria Olaru, Ioan Massof.

Horoscop Tot nimic în “kalendar” şi Sfinții protoromâni Zotic, Atal, Camasie, Mitrofan şi Filip de la Niculiţel.

Doamnelor și domnilor, după ce Donald Trump s-a jucat cu cățeii dorgi ai Reginei, o să treacă Canalul și o să participe, în Normandia, Franța, la celebrarea a 75 de ani de la cea mai mare operaține de desant maritim din istorie, Debarcarea din Normandia.

”Stars and Stripes” raportează: când, la mesajele personale ale BBC de la ora 18:30, “Les Français parlaient aux Français”, în ziua de 4 iunie 1944 s-a rostit, de două ori, prima parte din versul lui Verlaine din poezia “Chanson d'Automne”: “Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon coeur d'une langueur monotone” cele două sute de persoane, care ştiau semnificaţia, din Franţa ocupată de naziști, au avut reacţii foarte diferite. Unii au izbucnit într-un rîs isteric, se întâmpla, în sfârşit, alţii s-au îmbătat dar au avut grijă să fie singuri, ca să nu vorbească la beţie, alţii, mai pragmatici, şi-au îngropat bijuteriile şi valorile şi au trimis familia departe de Normandia. Unii, îngrijorați, au început să-şi cureţe armele şi să vadă câtă muniţie au…

Era un mesaj codificat, strecurat de BBC printre alte sute de mesaje. Unele mesaje nu însemnau nimic. Dar mesajul codat din Verlaine însemna că debarcare din Normandia urma să aibă loc definitiv şi irevocabil în următoarele 48 de ore.

Lucrurile nu erau la fel de clare în Înaltul Comandament Aliat. Buletinele meteo arătau că toate luna iunie urma să fie capricioasă şi o traversare a Mării Mânecii cu o imensă flotă de debarcare, cea mai mare din toate timpurile, ar fi putut fi o aventură nautică periculoasă.

Apare în scenă un personaj controversat, Louis De Wohl, un austriaco-ungur, un descendent evreu, dar creștin, catolic practicant. Astrolog. Înregimentat în SOE, Special Operations Executive, unde primise gradul de căpitan şi un birou măricel la Grosvernor House, în inima Londrei.

Însă MI5 nu putea să-l sufere pe “escroc” cum îl denumea pe De Wohl. Ce dacă “ghicise” intrarea Italiei în război şi majoritatea acţiunilor lui Hitler, toată lumea putea face asta… eterna râcă între “servicii”!

În dimineața zilei de 4 iunie 1944, devreme, într-o locaţie de maximă securitate a avut loc întâlnirea principalilor decidenţi ai debarcării. Lucrurile nu arătau prea bine… meteorologii o ţineau pe a lor, un căpitan agita nişte fotografii recente de recunoştere din aer cu nişte tancuri “Tiger” la liziera pădurii de paraşutare a americanilor, se părea că Rezistenţa vorbise… cursul lucrurilor era că debarcarea se va amâna!

Când, uşa este dată de perete şi în sala de conferinţe intră directorul SOE, Charles Hambro şi Louis De Wohl. “Spune-le!” ordonă directorul. Şi De Wohl începe. A vorbit exact un minut şi douăzeci de secunde! Ceea ce a spus, atunci, este acum sub incidenţa Patriot Act, şi a fost mereu un secret deosebit de important.

După ce De Wohl a terminat, Ike se ridică de la masă şi ordonă: “Rămâne cum am stabilit, debarcarea trebuie să aibă loc aşa cum a fost programat!” Apoi iese din încăpere. Aşa s-a făcut istoria!

În seara zilei de 4 iunie 1944, ştiind că buletinul meteo este nefavorabil şi că o debarcare aliată părea că este imposibilă, celebrul feldmareșal Erwin Rommel părăsea Grupul de armate B, scutul împotriva debarcării aliaţilor şi se ducea în Germania la ziua de naştere a soţiei sale. Spera să-l întâlnească pe Adolf Hitler şi să discute un posibil armistiţiu în Vest cu aliaţii…

Aseară, duminică, în anul de graţie 2019, pe o plajă din Normandia, care acum 75 de ani se numea Omaha, poliţia franceză şi agenţii secreţi s-au repezit să aresteze un grup de vagabonzi care tulbura liniştea publică.

Au găsit câteva duzini de moşnegi descărnaţi, în uniforme din WW2, câțiva în scaune cu rotile, care aveau împreună vreo mie de ani, americani, englezi, germani, scoţieni, canadieni, francezi şi încă vreo câteva naţii care stăteau în jurul unui foc şi îşi treceau o sticlă de şnaps.

Poliţia, cam realizând despre ce este vorba, i-a întrebat foarte politicos ce fac acolo. “Ceea ce trebuia să facem acum 75 de ani, dacă nu am fi fost minţiţi şi orbiţi de ură!” Spre lauda lor poliţiştii și agenții au rămas cu veteranii şi au cântat împreună “It’s a long way to Tipperary” şi “Ich hatte einen Kamaraden”. Şi alte cântece de acum 75 de ani și au ascultat cu religiozitate istoria debarcării, așa cum a trăit-o fiecare din cei, încă, în viață. Dar, după cum spunea un Master Gunnery Sergeant, este grad, nu specialitate, care avea toate decorațiile din lume, este ultima dată când s-au strâns destui veterani cât sa facă un cor! Peste încă cinci ani, la 80 de ani de la debarcare, s-ar putea să se întâlnească doar fantomele lor…

Apoi au venit şi francezii din împrejurimi cu sticle şi friptane. Un francez i-a întrebat pe veternii din WW2, mulți niște copii, pe atunci, de ce nu vin pe 6 iunie cu toţi politicienii şi generalii. “În război soldaţii mor şi generalii şi politicienii se îmbogăţesc. Noi ne amintim de camarazii noştri, sunt lângă noi, aşa cum v-aţi alăturat şi voi acum. Ceilalţi, președinții, regii, politicienii, sunt idezirabili, au confiscat sacrificiul nostru. Nu suntem reprezentaţi de ei…” – a răspuns același MGySgt, un fel de purtător de cuvânt, ad hoc, al veteranilor.

Vă las să vă gândiţi la cine organizează şi declanşează războaiele, cui îi folosesc, pentru că istoria se repetă mereu, este teoria ciclurilor care o găsiţi şi în horoscopul meu. Citiţi-l, poate fi de ajutor dacă sunteţi în cumpănă și nu numai, este o vorbă la modă!

Mâine, poate o să continui povestea debarcării, poate nu, să vedem ce mai aduce pisica, avem mereu speranța de mai bine, doar este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare. Dar, eşti avantajat în comunicare, ceea ce te ajută să pui la punct unele treburi. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Totuşi, dacă este vorba de un obiect de îmbrăcăminte pentru sezonul cald, trebuie să alegi neapărat ceva de in, sau bumbac. Materialele plastice sunt strict interzise. Vâscoza este dubioasă, pe piaţă este de proastă calitate. Fluxul comunicării îţi lasă azi multă libertate de alegere, multe opţiuni.

TAUR Depistează repede motivul enervării tale, eşti prea tensionat şi această stare nu te avantajează deloc. Poate fi şi un motiv meteo, presiunea variază nesănătos, dar găseşte şi cauza socială! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia, care, hai să fim drepţi, are şi o latură comică. Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special cele alimentare. Ceva se intampla in anturajul tau. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare! Prevenit înseamnă pregătit şi aşa poţi şi tu să te pregăteşti cum se cuvine pentru eveniment, chiar dacă nu stai strălucit cu banii.

