Instituția senatorului de drept. Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii (6). Precizări. Horoscop

19 noiembrie

Horoscop Pe 19 noiembrie s-au născut Martin Luther, Indira Gandhi, Ted Turner, Mihail Kalinin, Meg Ryen, Jodie Foster, J.R. Capablanca, Aurel Vlaicu, George Emil Palade, Monica Lovinescu, Liviu Tudan, Ioan Tugearu, Dumitru Dumitriu, Emil Constantinescu.

Horoscop Pe 19 noiembrie în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Avdie şi Varlaam. Nimic în ”Kalendar”.

Am mai răsfoit notiţele mele, de la Madrasse Omar Khayyam, unde am învăţat astrologie timp de patru ani. Am redescoperit, cu plăcere, calendarul zoroastrian, care denumea şi descria fiecare zi a anului în funcţie de gradul din zodiac pe care îl ocupa Soarele. Pentru 26-28 grade în Scorpion, care corespunde zilei de 19 noiembrie, codicele zoroastrian spune: „Ziua dreptei judecăţi”.

Hai să judecăm drept! Revin şi în acest spaţiu, al horoscopului, atât de drag mie, cu problema „senatorului de drept”. Am mai scris şi am mai făcut campanii, ani de zile în urmă, dar... poate nu am fost auzit, poate erau alte priorităţi!

Pe scurt, ar trebui să existe în România o lege, după cum există şi în alte multe ţări şi a existat în România antebelică, ei bine să existe instituţia „senatorului de drept”.

Patriarhul României, un reprezenatnt al Casei Regale de România şi preşedintele, sau preşedinţii care şi-au încetat onorabil mandatul, sunt, ar trebui să fie, beneficiarii acestei legi. Câteva persoane, eu am numărat cinci: Patriarhul Daniel, Principesa Margareta, Ion Iliescu, Emil Constantinescu și ultimul pe listă, cu voia domniilor voastre, Traian Băsescu.

Este păcat, mare păcat să vezi un preşedinte al cărui mandat a trecut, făcând audienţă la televiziunile particulare în loc să servească ţara în continuare. Este mare risipă. Câte ştiu oamenii aceştia, care au fost preşedinţi! Pe câţi oameni importanţi cunosc, câte secrete deţin! Un fost coleg de la Multimedia SA mi-a trimis niște capturi video recente cu Emil Constantinescu, care acum este mult mai președinte decât când era chiriaș la Cotroceni, pentru patru ani. Să-i spunem, din toată inima: La Mulți Ani!

Apoi, Patriarhul trebuie neapărat să ocupe un fotoliu în Senat. A fost, ca poziţie, şi în Marea Adunare Naţională, pe vremea comuniştilor şi nu îşi găseşte locul în reprezentarea României aşa-zis democratice?

Casa Regala trebuie să aibă neapărat un loc al senatorului de drept. Este un drept istoric şi o punte peste ani.

Hai să judecăm drept, în ziua dreptei judecăţi!

Vedeţi, un demers ca cel de mai sus, este un demers normal, pentru o ţară normală. Fără interese personale, sau de grup, fără reclamă şi fiţe corporatiste. Nu m-a plătit nimeni, nu am niciun interes, decât binele țării. Un om a văzut o problemă şi propune în agora o rezolvare, o îmbunătăţire a vieţii publice, poate un lucru drept şi folositor. Sau, poate, nu!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, sunt ușor intrigat de domniile voastre, dar cine, oare, mă citește în fiecare zi? Așa că ați mai sărit articole importante ale mele. Cu siguranță, pe cele în care discutam despre zodiacul chinezesc. Unele doamne, vreo cinci, mi-au scris că nu înțeleg cum este cu dubla zodie. Nu este nicio dublă zodie. Sunt interpretări diferite, după aceiași dată a nașterii. O americancă, Suzanne White, acum vreo cincizeci de ani, a combinat zodiacul chinezesc cu cel european. Așa a apărut școala astrologică sino-caldeeană. Zodiile chinezești țin un an de zile și sunt: Șobolanul, Taur (Bou, Bivol), Tigru, Pisica (Iepure), Dragon, Șarpe, Cal, Capră (Oaie), Maimuță, Cocoș, Câine, Porc (Mistreț). Denumirile duble, sau chiar triple, ale unor zodii provin de la interpretarea diferită a numelor lor scrise cu ideograme. Presupunând că fiecare știe în ce zodie europeană, caldeeană, este născut, zodia chinezească se poate afla foarte simplu. Intrați pe http://www.zodiacul-chinezesc.ro/. În dreapta sus a paginii găsiți un calculator. Introduceți anul, luna și ziua nașterii și obțineți zodia chinezească, elementul și polaritatea. Dacă înmulțiți numărul zodiei chinezești cu numărul zodiei europene aflați repede unde să vă uitați în Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii, acolo zodiile sino-caldeene sunt numerotate de la 1 la 144. Dacă mai aveți nelămuriri sunt gata să le risipesc, întrebați la dom.profesor@gmail.com.

Iată a șasea zodie europeană, Fecioara, și combinațiile ei cu cele 12 zodii-an chinezești:

VI. FECIOARA

61. ŞOBOLAN - FECIOARĂ

Pare ciudat că Şobolanul se poate naşte sub semnul Virginităţii. Aparent, puritatea şi naivul impuls de a crede şi a face bine nu se împacă cu caracterul lui şi, cu toate acestea, acest duo pămînt-apă este foarte reuşit. Şobolanul-Fecioară este pedant şi pretenţios cu propria-i persoană. Se îmbracă cu subtil bun gust. Are, de obicei, mare trecere la persoanele de sex opus. Poate apărea neinteresat de acest aspect frivol. Nu vă lăsaţi înşelaţi. Sub aparenţele de puritanism, Şobolanul-Fecioară e un senzual. În interiorul fiecărei persoane născute sub aceste semne, ascuns sub pojghiţa de educaţie şi puritanism, se ascunde o fiinţă plină de pasiune, aşteptînd cu nerăbdare să fie eliberată.

62. TAUR - FECIOARĂ

E o oază de virtute în mijlocul mării de păcate în care trăim.

E un prieten perfect, ambele semne fiind caracterizate prin uşurinţa cu care-şi fac şi îşi păstrează prietenii. Fecioara e muncitoare. Taurul, Bivolul, la fel. Fecioara e serioasă, retrasă, cinstită. Taurul, la fel. E o căsătorie între doi îngeri. Persoanele născute sub aceste semne pot ajunge departe în viaţă . Contaţi pe ele cînd aveţi nevoie de un sfat. Sînt pesoanele cele mai cinstite din lume. Ce defecte, au, totuşi? Nu prea multe. Printre ele, neputinţa de a realiza că lumea din jur nu-i la fel ca ei şi că, oricît de groase ar fi mănuşile cu care-şi îngrijesc trandafirii, pătrund prin ele spinii.

63. TIGRU - FECIOARĂ

Combinaţie pămînt-lemn. Ar putea fi ceva mai fertil? Persoanele născute sub aceste două semne ar trebui să aibă ce-i mai bun în viaţă. Ceea ce-i lipseşte Tigrului - capacitatea de a se menţine în viaţă, ceea ce-i lipseşte Tigrului - capacitatea de a se menţine la suprafaţă în orice condiţii, oricît de vitrege - Fecioara compensează însutit. Fecioarele sînt “bons viveurs”, al căror bun gust şi discernămînt sînt neîndoilenice. În schimb, Tigrul aduce forţă şi curaj Fecioarei care-i uşor de clătinat. Tigrul e cinstit şi corect, dar nu-i naiv şi uşor de dus de nas, aşa cum e Fecioara. Fecioara îi dă Tigrului simţul milosteniei şi gustul pentru perfecţiune.

64. PISICA - FECIOARĂ

E o persoană solidă şi sigură, din genul care se întîlneşte din ce în ce mai rar. Ca o casă de piatră veche de 400 de ani, care a înfruntat atîtea ierni vitrege şi încă ne poate oferi un adăpost cald şi confortabil, pur şi rafinat, Pisica-Fecioară se îngrijeşte de nevoile celorlalţi şi le rezolvă problemele cu farmec şi aplomb. Sub aparenţa de sofisticare, este o persoană de un mare senzualism care doreşte să găsească calea de a comunica mai uşor cu ceilalţi. Conversaţiile facile, bîrfele, nu numai că-l plictisesc, ba chiar îl sperie puţin. Nervoasă, nu se poate stăpîni să se întrebe, înfrigurată: azi chiar nu facem nimic? La sfîrşitul zilei, ce-o să spunem despre felul cum am parcurs-o? Care va fi bilanţul? Pisica-Fecioară e un adevărat inginer constructor al progresului care urmăreşte obiectivele propuse - şi reuşeşte - cu o fermitate şi o putere de muncă neobişnuite la Pisici.

Din păcate, această Pisică, datorită influenţei semnului Fecioarei, e naivă şi uşor de influenţat. Trebuie să fie mai atentă unde păşeşte. Duşmanii o pot pîndi la orice cotitură.

65. DRAGON - FECIOARĂ

E o combinaţie interesantă: pretenţios, ambiţios şi supus deopotrivă.

Combinaţia acestor două surse de energie vitală, mineral şi lemn dă acestui Dragon o conştiinciozitate rar întîlnită la alţi Dragoni.

Dacă îşi pune în minte să obţină ceva, obstacolele întîlnite în cale nu vor fi o problemă, iar anii necesari pregătirii atacului, nici atît.

Alianţa acestor două semne este un succes sigur. Sînt persoane pline de talent, forţă şi voinţă, iar pe deasupra, au un suflet bun şi generos.

66. ŞARPE - FECIOARĂ

Aceste două semne împărtăşesc multe trăsături. Compatibilitatea spirituală ar trebui să aibă drept rezultat o persoană stabilă.

Poate fi însă puţin prea meticuloasă, chiar exagerat de pretenţioasă.

Trebuie să fie lăsat să ajute, să contribuie, să se implice în problemele celor dragi lui, astfel se stinge de supărare. Există mult bine în caracterul lui. Ridicaţi-i moralul. Are nevoie de aceasta, pentru că adeseori suferă de lipsă de încredere în propriile forţe.

67. CAL - FECIOARĂ

Natura minerală a Fecioarei va aduce mult rafinament energiei solide a Calului. Calul-Fecioară e muncitor, o persoană activă. Trag din greu pentru a ajunge pe culmile dorite şi aleg calea dreaptă întotdeauna. Fecioarelor le place să facă lucrurile cum trebuie. Nu le tentează şicanele, tertipurile şi căile dosnice. Calul-Fecioară e de părere că, dacă o carieră nu poate fi făcută eficient, mai bine nici nu încearcă. Cu o fire însorită şi veselă, spiritual şi senzual, Calul-Fecioară are doar o problemă: e atît de atrăgător şi plin de calităţi încît e tentat să seducă în mod pripit şi imprudent prea multe persoane de sex opus. Îi trebuie multă dragoste şi trebuie tratat cu tact şi răbdare. Doar aşa va fi ţinut acasă.

68. CAPRA - FECIOARĂ

Puritatea aproape minerală a Fecioarei va ajuta Capra, zăpăcită şi uşor superficială prin natură, să accepte o parte din inevitabilele lovituri ale vieţii pentru că Fecioarele sînt persoane pămîntene şi în general onorabile. Dar, ca şi Capra, Fecioara este uşor de păcălit. Capra-Fecioară are nevoie de o Maimuţă isteaţă, sau de un Şarpe viclean pentru a supravieţui în momente de cumpănă. Ea trebuie să se ferească de proiecte dubioase. Va reuşi în viaţă cu condiţia să fie sfătuită de prieteni înţelepţi care vor să-i dea un sfat cînd îl (o) văd că ezită înainte de a lua o hotărîre. Fără sprijinul lor, are toate şansele de a se trezi cu inima (şi baierele pungii) rupte.

