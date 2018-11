Guvernul Dăncilă NU o să cadă, spun stelele. Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii. Horoscop

Horoscop ŞOBOLAN – BALANŢĂ Cîtă logoree! Nu îl dor fălcile de atîta vorbit? Şobolanul-Balanţă îşi rezolvă problemele enunţînd parametrii acestora cu exces de vorbe. În căutarea echilibrului în toate, tind să risipească un volum enorm de timp, examinînd fiecare aspect al fiecărei situaţii. Şobolanul-Balanţă este puţin superficial şi neserios. Luxul i se potriveşte ca o mănuşă. Dacă aş fi obligat să trăiesc pe o insulă pustie cu un Şobolan-Balanţă, nu mi-aş dori altceva decît ca valurile să arunce la ţărm o cutie cu bandă adezivă; două fîşii pentru urechile mele şi una pentru gura prietenului Şobolan-Balanţă.





20 noiembrie

Horoscop Pe 20 noiembrie s-au născut Benoit Mandelbrot, Robert F. Kennedy, Selma Lagerlof, Alistair Cooke, Aleksei Batalov, Bo Derek, Maia Pliseţkaia, Dinu Pillat, Mihai Beniuc, Grigore Ilisei, Tudor Postolache.

Horoscop Pe 20 noiembrie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii Grigore Decapolitul, Dasie, Proclu. Este Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului. Post.

Horoscop Tradiţional, pe 20 noiembrie, în „Kalendar”, este Ajunul Ovidenii, sau Vovidenii. Iarăşi trei zile de sărbătoare de tip dacic, centrate pe ziua de mâine, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

„Tot într-o zi de Ovidenii s-a născut Domnul Hristos. Deci zic că cerul se deschide şi vitele vorbesc. În seara de Ovidenii se noroceşte anul ce va să vie. Dacă pe cer sunt stele şi e senin, frumos, anul va fi rău, iar dacă va fi ninsoare, lapoviţă, un ger sec, sau promoroacă, anul va fi bun. Se pune într-o strachină apă la privegheat. De strachină se lipeşte o lumânare aprinsă. De cu seară oamenii fac o sută de mătănii, la mizul nopţii altă sută şi în zorii zilei alta. Această apă privegheată este de mare ajutor, pentru sănătatea trupului şi pentru adăpost împotriva răutăţii omeneşti.” (Pamfile, Olteanu)

Horoscop În această noapte pot fi văzute flăcările albastre ale banilor îngropaţi. (Chicet, Speranția)

O sărbătoare veche, importantă, tot de trei zile, geto-dacică, care pregătea Anul Nou dacic.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, continui cu a șaptea zodie europeană (caldeeană), Balanță, cum face combinații cu cei 12 ani-zodii chinezești. Repet, pentru că nu este nimeni obligat să-mi citească articolele în fiecare zi, fiecare ”horoscop” trebuie să se țină bine pe picioarele lui să fie de înțeles. Astfel, o americancă, Suzanne White, acum vreo cincizeci de ani, a combinat zodiacul chinezesc cu cel european. Așa a apărut școala astrologică sino-caldeeană. Zodiile chinezești țin un an de zile, încep prin ianuarie-februarie, și sunt: Șobolanul, Taur (Bou, Bivol), Tigru, Pisica (Iepure), Dragon, Șarpe, Cal, Capră (Oaie), Maimuță, Cocoș, Câine, Porc (Mistreț). Denumirile duble, sau chiar triple, ale unor zodii provin de la interpretarea diferită a numelor lor scrise cu ideograme. Presupunând că fiecare știe în ce zodie europeană, caldeeană, este născut, zodia chinezească se poate afla foarte simplu. Intrați pe http://www.zodiacul-chinezesc.ro/. În dreapta sus a paginii găsiți un calculator. Introduceți anul, luna și ziua nașterii și obțineți zodia chinezească, elementul și polaritatea. Dacă înmulțiți numărul zodiei chinezești cu numărul zodiei europene aflați repede unde să vă uitați în Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii, acolo zodiile sino-caldeene sunt numerotate de la 1 la 144. Dacă mai aveți nelămuriri sunt gata să le risipesc, întrebați la dom.profesor@gmail.com. Deci, Balanța, în anii zodiacului chinezesc:

VII. BALANŢA

73. ŞOBOLAN - BALANŢĂ

Cîtă logoree! Nu îl dor fălcile de atîta vorbit? Şobolanul-Balanţă îşi rezolvă problemele enunţînd parametrii acestora cu exces de vorbe. În căutarea echilibrului în toate, tind să risipească un volum enorm de timp, examinînd fiecare aspect al fiecărei situaţii.

Şobolanul-Balanţă este puţin superficial şi neserios. Luxul i se potriveşte ca o mănuşă. Dacă aş fi obligat să trăiesc pe o insulă pustie cu un Şobolan-Balanţă, nu mi-aş dori altceva decît ca valurile să arunce la ţărm o cutie cu bandă adezivă; două fîşii pentru urechile mele şi una pentru gura prietenului Şobolan-Balanţă.

74. TAUR - BALANŢĂ

Balanţa e un semn de aer. Apele liniştite ale semnului Taurului, Bivolului sînt atît de adînci, încît briza uşoară a Balanţei nu le tulbură deloc. În schimb, Balanţa dă Bivolului fler.

Bivolul este lent şi prudent. Balanţa pluteşte peste lucruri şi situaţii, bivolul e controlat, solid şi hotărît. Balanţa îl luminează la figurat, dar şi la propriu, de aceea, poţi întîlni un Taur-Balanţă bine ancorat într-o carieră artistică ce implică multă muncă fizică şi efort. E o persoană care ştie să cucerească publicul.

75. TIGRU - BALANŢĂ

Aer cald şi lemn de balsam. O să zboare oare? Da, şi încă plin de graţie. Tigrii născuţi sub semnul Balanţei sînt în siguranţă. Balanţa caută armonia şi echilibrul. Acesta e ţelul însuşi în viaţa ei.

Tigrii îşi petrec viaţa căutînd pericoulul, provocînd conflictele. Natura intransigentă, chiar îngustă ca vederi a Tigrului va fi compensată de dorinţa Balanţei de a fi îngăduitor şi culant.

Tigrii-Balanţă vorbesc prea mult. Nu-i opriţi. Retorica este supapa lor de evacuare, de siguranţă. Dacă a renunţat să-şi sugă degetul după ce a trecut de 30 de ani, staţi liniştiţi: va reuşi în viaţă.

76. PISICA - BALANŢĂ

Această felină care trăieşte sub semnul aerului este simbolul feminităţii, aşa cum era el înţeles odinioară. Pisica-Balanţă este un “causeur” de excepţie. Ea se balansează, îşi pierde şi-şi regăseşte mereu echilibrul. Deşi pare o făptură slabă, sub aparenţele fragilităţii zace multă forţă de caracter. Oamenilor le place să-i încredinţeze confidenţe. Cui i-ar putea fi teamă de o asemenea făptură blîndă? Sub zîmbetul ei atrăgător însă se ascunde , mereu la pîndă, mereu în alertă, Pisica. Îi place nespus cu, dar şi fără scop practic, să descopere în ceilalţi defectele şi slăbiciunile. Deşi nu este agresivă şi nici periculoasă, este alunecoasă ca un peşte: nu-i acordaţi prea multă încredere.

77. DRAGON - BALANŢĂ

Femeile din acest semn combinat sunt gazde perfecte, şi iar, şi unii, şi ceilalţi sînt persoane flexibile şi sociabile. E uşor să-i identifici într-o mulţime. Sînt cei care vorbesc mult şi ascultă puţin.

O bună parte din hiperbolele folosite în discursurile lor sînt menite să păcălească ascultătorii mai puţin ageri. Tot ceea ce-şi pun în minte să rezolve, fie pozitiv sau negativ, rezolvă artistic.

78. ŞARPE - BALANŢĂ

Focul se stinge suflat de vîntul iute. Din combinaţia de dragoste pentru frumos a Şarpelui şi a Balanţei nu poate ieşi decît o persoană cu înclinări artistice, de o mare sensibilitate. Ea caută întotdeauna atmosfera idilică în care se simte ea cel mai bine şi, oricît ar fi aceasta de utopică, ireală sau îndepărtată, pentru ea este întotdeauna reală. Caracterul ei este dominat de o feminitate pronunţată. Trebuie încurajat să renunţe la bîrfă, vestimentaţie excentrică şi să se apuce mai serios de treabă.

79. CAL - BALANŢĂ

Aerul şi Focul se combină, în acest caz, pentru a crea un uşor haos. Balanţa aduce combinaţii, elocvenţă, darul cuvîntului. Caută peste tot armonia. Cînd în cale îi ies nedreptatea şi fapte reprobabile, se apără sau îl (o) apără pe cel (cea) în nevoie, folosind cuvinte directe, fără menajamente. Nu e altul mai dotat pentru a departaja binele de rău decît acest Cal.

Vorbeşte mult, dar bine, e o gazdă perfectă. În discuţii în contradictoriu, are opinii foarte bine definite, dar e capabil să vadă şi argumentele partenerului şi să le accepte. Se adaptează uşor noilor situaţii şi roluri. E un bun ascultător, dar să nu credeţi că-l veţi face uşor să treacă de partea dumneavoastră. Vă trebuie argumente foarte clare şi pertinente pentru a reuşi.

80. CAPRĂ - BALANŢĂ

Aerul aţîţă fără răgaz mica flacără a Caprei. Capra-Balanţă e dominată de dorinţa de a păstra echilibrul în toate. E un bun vorbitor. Balanţa e o persoană dependentă din punct de vedere emoţional. Nici Caprei nu-i place să fie lăsată singură,

Amîndouă semnele adoră frumosul. E de aşteptat ca această combinaţie să înceapă prin a trăi în lux şi să termine în mizerie. Nu vă aşteptaţi ca ea să supravieţuiască în momente critice.

Are nevoie de protecţia pe care ţi-o dă buna stare materială, pentru a-şi putea dezvolta şi pune în valoare calităţile.

Abstinenţa, ca şi lipsurile de orice fel, îl (o) acresc. Dacă are însă condiţiile pe care natura sa le cere, nimic nu-l va da la o parte din calea pe care doreşte s-o urmeze.

81. MAIMUŢA - BALANŢĂ

Nu cred că aş putea suporta prezenţa acestei persoane în casă tot timpul! Şuvoiul de vorbărie şi agitaţia permanentă m-ar surmena, pur şi simplu. Totuşi, sînt persoane cărora le place tovărăşia zgomotoasă. Ei bine, cu Maimuţa-Balanţă o vor avea. Nu se vor mai simţi niciodată singuri. Maimuţa-Balanţă este, cum e şi de aşteptat, echilibrată şi lucidă. Le plac şi au, case frumoase, garderobe imense şi de foarte bun gust, precum şi bani de aruncat pe fereastră. Sînt persoane cu un farmec de neînchipuit.

82. COCOŞ- BALANŢĂ

Aerul şi metalul stau laolaltă, parcă întrebîndu-se unul pe celălalt dacă n-ar trebui cumva să ia o iniţiativă, să facă ceva. Cocoşul-Balanţă are caracter dublu. În căutarea echilibrului mult dorit, el oscilează, pendulează necontenit. Balanţele sînt excelenţi diplomaţi. Cocoşii de obicei, nu reuşesc să-şi ţină gura.

Femeia Cocoş-Balanţă poate reuşi în afaceri şi este norocoasă, în general. Bărbatul Cocoş-Balanţă, care nu se poate descurca în viaţă folosind tertipurile femeieşti (o remarcă superficială şi capricioasă, de exemplu) şi nici nu poate aborda o carieră în care e esenţial să ai darul de a şti să te îmbraci cu gust, trebuie să muncească din greu pentru a ajunge la ţintă. Viaţa lui va fi jalonată de obstacole şi greutăţi.

83. CÂINE - BALANŢĂ

Din nou aerul se combină cu metalul. Dar, de data aceasta, combinaţia creează un Cîine în căutare permanentă a echilibrului, a cărui capacitate de a uita şi a ierta îl fac să fie încurajat de prietenii care-l iubesc şi-l înţeleg. Există pericolul de a fi manipulat, pentru că este extrem de maleabil şi vulnerabil în faţa unui duşman abil. Niciodată nu-şi dă seama cînd i se vrea răul. E genul de persoană care, pentru a cumpăra un costum, ia cu sine doi prieteni, întreabă şi cere sfatul a cincisprezece vînzătoare din tot magazinul şi a trei-patru alţi cumpărători, înainte de a se decide.

Din cauză că simte nevoia atîtor persoane în jurul său, el nu prea se cuplează. Iese uneori în oraş cu o persoană de sex opus pe care o place, aduce adesea un coleg la cină, dar majoritatea timpului şi-o petrece “cu prietenii”.

Este extrem de generos şi altruist pînă la extrem. Nu numai că-i place să fie înconjurat de prieteni, dar vrea să le dovedească şi de ce sacrificii e în stare din dragoste pentru ei.

84. PORC - BALANŢĂ

Prins între cer şi marea cea albastră, Porcul-Balnţă nu se poate decide ce-i place mai mult. E foarte generos, îi place să facă servicii prietenilor. Îl întristează însă faptul că nu se întîmplă acelaşi lucru şi cu el. E prin excelenţă neagresiv, pacifist şi împăciuitor. Porcul are oroare de scene şi adoră soluţiile paşnice.

Exagerările sînt pericolul de care trebuie să se ferească Porcul-Balanţă. După ce a fost drăguţ (de fapt mult prea drăguţ) cu cei din jur şi a văzut că nu e răsplătit, decide să fie un timp. Nici asta nu-i reuşeşte însă pentru că ar însemna ca o parte din cei din jur să-l dezaprobe, or, Porcul-Balanţă urăşte să fie dezaprobat.

