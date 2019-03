Google, Facebook și Twitter trebuie să șteargă conturile într-o oră. Protecție mărită pentru cei care ”toarnă”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, James Caan, Keira Knightly, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Cristian Ţopescu, Principesa Margareta.

Horoscop Pe 26 martie este Soborul Arhanghelului Gavril, Sf Montanus și soția sa Maxima. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierrre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea "Astrologia Creştină", ca să cred că acestă disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică”. Din nefericire, bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în anul 1420 s-a săvârşit din viaţă. Nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de către savanţii creştini - poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. De fapt, se pare, că, Vaticanul a anexat astrologia într-un fel foarte discret și eficient. Nu știu dacă să regret, sau să mă bucur – dar să lăsm lucrurile cum le-a așternut istoria!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, am primit curierul de Bruxelles. Iată ce mi-a atras atenția:

Comisia pentru Cultură din Parlamentul European a finalizat amendamentele de compromis asupra propunerii relative la conținuturile teroriste. Comisia CULT are o competență adiacentă pentru dispozițiile relative la problematica audiovizuală. Regulamentul propus de Comisia Europeană în septembrie 2018, obligă platformele cum sunt Google, Facebook și Twitter să suprime conținuturile teroriste semnalate, în mai puțin de o oră. La fel dacă este vorba de hărțuire, sau injurii la adresa jurnaliștilor. Deputații europeni din comisia CULT au anulat intervalul de o jumătate de oră, respectiv articolul 4, care este înlocuit printr-o prevedere mai largă: conținutul semnalat trebuie suprimat fără o întârziere justificată.Totuși, dacă respectivul conținut terorist reprezintă o amenințare imediată pentru ordinea publică, țările membre pot solicita platformelor să retragă materialul din momentul în care primesc o cerere de retragere justificată. Reglementarea ar trebui să se aplice doar pentru conținuturile accesibile publicului și ar exclude serviciile de infrastructură în cloud, în conformitate cu amendamentele din compromis. Exprimarea opiniilor radicale, polemice sau controversate în dezbaterea publică pe chestiuni politice sensibile nu trebuie considerată drept conținut terorist, se spune în document, pentru a împiedica transformarea acestei reglementări într-o armă contra opozanților politici. La document s-a adăugat un nou articol referitor la cooperarea transfrontalieră. Potrivit articolului 4, autoritatea dintr-un stat membru care ar dori să emită un ordin de mutare a unei societăți sub o altă jurisdicție trebuie să adreseze o cerere către autoritatea unde platforma are principalul sediu. Giganții media au răspuns că cel mai scurt timp în care pot șterge un cont, de la solicitarea primită, este între o jumătate și o oră.

Negociatorii UE au ajuns la un acord asupra reglementărilor ce vizează protejarea avertizorilor publici, stabilind mecanisme sigure pentru a semnala problemele și a lua măsuri contra represaliilor la care acești ar putea fi supuși. Negociatorii din Parlamentul European și Consiliu au ajuns la un acord provizoriu asupra primelor reguli europene în materie de protecție a avertizorilor publici de integritate când aceștia semnalează încălcări ale dreptului Uniunii Europene, pentru o largă paletă de probleme, inclusiv pentru fraude fiscale, spălare de bani, gestionarea piețelor de capital, produse și transport, siguranță, protejarea mediului, sănătate publică, protecția consumatorilor sau protecția datelor. Pentru a garanta faptul că avertizorii de integritate potențiali rămân în siguranță, iar informațiile divulgate rămân confidențiale, noile reglementări le permit să furnizeze informații atât pe canalele interne, cât și pe cele externe. În funcție de circumstanțe, se pot face rapoarte mai întâi pe linie internă către entitatea legală care răspunde de situație, către autoritățile naționale competente, sau către instituțiile și organismele competente ale UE. Dacă, însă, nu se ia nicio măsură ca răspuns la sesizare, iar denunțătorul consideră că există un pericol iminent pentru interesul public sau un risc de represalii, el va fi protejat și dacă alege să divulge public ceea ce a aflat. Noul text interzice în mod explicit represaliile și introduce garanții contra suspendării, retrogradării sau intimidării unui denunțător. Sunt protejați în același mod jurnaliștii de investigație, animatorii, colegii si apropiații jurnaliștilor. Statele membre sunt obligate să furnizeze informații avertizorilor publici de integritate, consiliere gratuită, dar și sprijin juridic, financiar și psihologic. Acest acord provizoriu va trebui confirmat de către ambasadorii statelor membre reuniți în COREPER și de către comisia juridică, înainte de a fi supus votului final în Consiliu. Directiva va intra în vigoare la douăzeci de zile după publicarea în Jurnalul oficial al UE. De menționat că doar zece state din UE oferă protecție juridică completă: Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Slovacia, Suedia și Marea Britanie. În alte state, protecția este parțială sau se aplică doar unor sectoare și unei anumite categorii de angajați. Un studiu realizat în 2017 de Comisia Europeană arată că pierderile datorate lipsei de protecție a avertizorilor de publici, doar pentru sectorul piețe de capital se situează între 5,8 și 9,6 miliarde de euro pe an pe ansamblul UE.

Mai am mult de citit, este un curier foarte voluminos, sunt câteva rapoarte colosal de importante, dar o să vorbim despre ele mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Cu Soarele în zodie ai o viaţă complicată şi probleme complexe. Situaţii pe care le poţi rezolva cu diplomaţie şi calm, ca apoi să-ţi continui drumul intereselor tale! Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor şi vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Nu pleca la drum!

TAUR Cu Marte și Uranus în zodia ta, este timpul să faci pace cu cei ostili şi să ai armonie, fără atacuri verbale. Ai nevoie de linişte pentru realizarea intereselor tale. Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depui efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. "Totul este bine", vorba cântecului... şi aceasta stă scris în stele.

