Finlanda preia de la România președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Raportul lui Marius Dragomir. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Nimic de ţinut, nicio sărbătoare, în ”Kalendar”. Dar calendarul cel vechi, iulian, spunea că astăzi este solstiţiul de vară cu toate serbările vechi de când se ştie omul, om. Între timp solstiţiul de vară „s-a mutat”, de fapt a rămas, săracul, acolo unde l-a făcut Bunul Dumnezeu, noi oamenii, am greşit în măsurarea timpului!

„Evenimentul Zilei” din 10 iunie 1944, acum exact 75 de ani, a fost, evident, marea bătălie aeriană la care au participat, din partea aliaților, Grupurile de vânătoare 1 şi 82, americane, dotate cu splendidul Lockheed P-38 Lightning, o minune de avion multirol. Deasupra aeroportului militar de la Popeşti-Leordeni au ajuns doar 85, la joasă altitudine. Se dorea distrugerea aviaţiei de vânătoare româneşti în vederea unor bombardamente masive ulterioare ale Bucureştilor şi Ploieştilor, cu scopul scoaterii României din război. Li s-a opus Grupul 6 vânătoare (cod Paris) condus de căpitanul Dan Valentin Vizanty (Mon Cher). A putut să ridice în aer doar 26 de avioane de vânătoare IAR-80 şi 81. Vizanty pilota fabulosul IAR-81C, numărul 344, cu putere şi manevrabilitate sporite, cel dotat cu şase mitraliere Browning făcute în Belgia, la Fabrique Nationale.

85 de Lightning-uri contra 26 IAR? Ce glumă... Nici în jocurile pe calculator nu poţi să câştigi! Şi totuşi, piloţii români au repurtat o victorie răsunătoare, au doborât 24 de Lightning-uri şi au pierdut doar trei IAR-uri. Şi i-au pus pe fugă, după un „dogfight” de 12 minute. Această bătălie se găseşte în manualele cadeţilor de la West Point!

Găsiţi mai multe pe http://adevarul.ro/locale/botosani/as-ul-uitat-aviatiei-romanesti-dan-valentin-vizanty-pilotul-legendar-bagat-spaima-aviatorii-americani-sovietici-de-al-doilea-razboi-mondial-1_53933af90d133766a861308e/index.html

Am tot cerut în scris doamnei primărițe Firea să numească o stradă nouă cu numele comandorului Dan Valentin Vizanty. Nu m-a ascultat. Vedeți, cine nu mă ascultă are probleme cu sârmele. Glumeam, pentru că râsul este ultima redută în fața prostiei, lăcomiei, neomeniei etc etc adică vremurile cele noi și drăcești. S-a cam făcut destul timp de vremuri drăcești, Doamne, iartă-mă, parcă ne-am cam săturat!

Dar am primit curierul de Bruxelles și ca să-l mai primesc, vă spun și domniilor voastre:

Preluând de la România președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, Finlanda s-a angajat să continue dosarele legislative aflate în lucru, dar dorește și să discute prioritățile strategice ale Uniunii și viitoarea politică digitală în materie de integrare și consolidare a serviciilor digitale, conexiunile de mare viteză și economia datelor, ca parte integrantă a pieței unice. Noi sperăm că aceste intervenții vor conduce la o durabilitate sporită, la creștere economică, la înmulțirea locurilor de muncă, la creșterea competitivității, la siguranță și inovație în UE. În acest scop, deviza noastră este Conexiuni inteligente pentru o creștere durabilă. Dorim să orientăm discuțiile către o economie a datelor și a încrederii, centrată pe om în cadrul Europei, cu respectarea drepturilor și a vieții private a indivizilor, se arată în declarația de intenție a Finlandei la preluarea președinției UE.

Scopul Finlandei este ca pe parcursul celor șase luni în care deține președinția, prin conferințe la nivel înalt pe tema transportului de date și a transportului digital, să fie implicate companii, dar și cetățeni pe tematica politicilor europene ale datelor. Obiectivul nostru-se mai spune în document- este și să încurajăm dezbaterea pe ceea ce se poate face pentru a promova accesul la date și a le reutiliza în general, în contextul dezvoltării sectoriale și a inteligenței artificiale. Vom continua negocierile asupra propunerilor legate de viața privată pe internet și garantarea unei legislații de bună calitate. Președinția finlandeză a UE va continua să lucreze și asupra propunerii de regulament relativ la centrele de competență pentru siguranța cibernetică în Europa, în speranța că ar putea ajunge la un acord cu Parlamentul pe acest dosar. Una dintre prioritățile UE este ameliorarea disponibilității rețelelor de mare capacitate și din ce în ce mai rapide pentru a promova dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor 5G. Dar, pentru a asigura dezvoltarea rapidă a 5 G în Europa, se mai spune în documentul președinției finlandeze, trebuie să ne gândim la siguranța rețelelor pe baza recomandărilor Comisiei.

Consiliul Transporturi, Telecomunicații, Energie va avea loc pe 3 decembrie, sub președinția finlandeză a UE.

Media Development Investment Fund a publicat un nou raport, redactat de Marius Dragomir, directorul Centrului pentru media, date și societate, în care se examinează amploarea modului în care media se află captivă în numeroase zone din Estul și Sudul Europei, în detrimentul democrației. Tehnica de bază este cumpărarea editorului sau chiar a tuturor editorilor, excluzând astfel orice atitudine critică. În ultimul deceniu, politicienii și oligarhii au făcut exact același lucru în toată Europa de Est, precizează raportul. Eșecul reformei posturilor publice a făcut mult rău jurnalismului în general. Grupurile media dominante, controlate de o mână de șefi și de canale media finanțate de către guverne s-au înmulțit. Dar fenomenul înțelegerilor secrete dintre clasa politică și proprietarii de media a atins niveluri fără precedent, generând un fenomen cunoscut sub numele de media capturată, o situație în care cele mai multe sau totalitatea instituțiilor media de informare operează în cadrul unui cartel guvernamental care controlează și manipulează media în totalitate, fluxurile de informații, în scopul de a-și proteja accesul fără restricții și exclusiv la resursele publice. Raportul examinează acest fenomen. Reducând la tăcere criticile, cartelurile statului oligarhic sunt în măsură să-și extindă responsabilitățile, să obțină acces liber la resursele publice și să-și prelungească propria existență.

Media Development Investment Fund este o societate cu scop non-lucrativ, înregistrată la New York și un fond de investiții axat pe susținerea companiilor independente de presă în țările unde presa este oprimată. El furnizează o finanțare accesibilă și asistență tehnică companiilor independente de presă care activează în medii dificile.

În prezentul raport sunt exeminate situațiile în care se află media în Ungaria, Cehia, Slovenia, Macedonia, România, Serbia, Slovacia, Croația, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina.

No comments, toată lumea critică, toată lumea dă indicații prețioase, nimeni nu face nimic!

Mai mult, am văzut niște referiri în scris la un film, Nelu Țugui ar fi fost foarte mirat, Domnul să-l odihnească, despre un fel de paranormal din ”Țara Anei”. M-am mirat și eu peste poate, țara Anei NU există.

Partea turistică, de peisaj, este foarte bună, avem o țară foarte frumoasă, plină de case părăsite, și eu am două în vecinătate, dar ținutul magic pe frontiera căruia mă aflu și pe care îl explorez de peste 30 de ani se numește Țara LUANEI. Da sunt fenomene paranormale aici, dar nu pentru public. Trebuie să plătești prețul dacă vrei spectacol magic... Uneori prețul este chiar viața ta, dispari pur și simplu. Cum a dispărut arabul acela și cum au dispărut mulți de pe aici. Nimeni nu întreabă, nimeni nu răspunde, nimeni nu povestește. Dacă ai mult timp și multă răbdare, descoperi singur. No comments!

