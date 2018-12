Donald Trump vrea televiziune. Riscuri majore pentru presă. Istorie de Hanuka: în Nordul Mării Moarte a explodat o bombă atomică! Horoscop

Horoscop Președintele Donald Trump a propus crearea unei rețele de televiziune de stat, care ar trebui să transmită în lumea întreagă și să arate cu adevărat ce se întâmplă în SUA.





5 decembrie

Pe 5 decembrie s-au născut Walt Disney, Werner Heisenberg, George Custer, Fritz Lang, Nicolae Văcăroiu, Bogdan Stelea, Mircea Florian, Gheorghe Spacu.

O notă specială despre Werner Heisenberg, pe care-l pomenim pe 5 decembrie, pe care îl consider cel mai mare fizician al secolului XX, poate cel care l-a întrecut şi pe Einstein. El a inventat bomba atomică şi a enunţat eleganta teorie a incertitudinii. Să nu citiţi cartea lui Thomas Powers „Războiul lui Heisenberg"! Sau citiți-o, dar trebuie să vă avertizez că este politic corect, o teorie falsă, sau mai curând o intoxicaţie. Heisenberg ştia din anul 1937 cum să construiască o bombă atomică! Dar a fost un mare patriot german, care a respectat interesele ţării lui, peste regimuri şi füreri vremelnici. Restul poveştii nu a fost încă declasificat, mai aveţi puțintică răbdare!

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Sava cel Sfinţit, Anastasie și Nectarie. Dezlegare la pește. Cărţile cele vechi spun că Sava era un copil de opt ani şi a făcut minuni dovedind puteri de înger. Se subliniază asupra faptului că era copil şi nu se precizează sexul, pentru că, după cum se crede, îngerii nu sunt sexuaţi.

Se crede că, uneori, îngerii apar printre oameni. Dar sunt repede dezamăgiţi pentru că oamenii nu sunt aşa cum îi credeau ei, în nevinovăţia lor angelică. Pentru că, după cum notează Origene: „...oamenii nu vor să fie mai buni și mai înțelepți, ei doresc doar să fie bogaţi şi puternici”!

Tradiţia spune că cine nu ţine şi nu pomeneşte pe Sf. Sava, acela se umple de bube. (Pamfile) Se ţine pentru bunăstare în casă, naştere uşoară şi pentru a avea prăsilă la animale.(Olteanu)

Din nou, datoria, mă face să citez ceea ce am primit de la Bruxelles:

”Ultimul raport al Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) dezvăluie riscuri majore pentru presă, stagnare sau deteriorare generală în patru domenii principale: protecția jurnaliștilor, pluralitatea piețelor, independența politică și incluziunea socială. Raportul analizează situația presei în cele 28 de state membre ale UE și în unele țări candidate, țările din fosta Iugoslavie și Turcia. Atfel, se spune în raport, anul 2017 a fost marcat de evenimente cu impact semnificativ asupra libertății presei în Europa. În octombrie 2017 a fost asasinată jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia. Mai mulți jurnaliști se confruntă permanent cu amenințări, în mai multe țări europene. Condițiile de muncă ale jurnaliștilor s-au deteriorat, protecția avertizorilor este slabă, iar concentarea presei în mâinile unui număr mic de proprietari este percepută ca un obstacol în calea diversității informației. Presa și organismele care o reglementează sunt vulnerabile la ingerințele politice, mai ales în condiții economice instabile. Raportul semnalează și inegalități de gen în posturile de conducere și lipsa de progres în ceea ce privește educația pentru media în U.E. În ce privește independența și finanțarea mediei publice, țările cele mai bine clasate se situează în Europa Occidentală: Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia, Olanda, urmate de Danemarca, Estonia, Lituania, Portugalia și Suedia. Printre țările cu risc ridicat se află Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Risc mare legat de independență prezintă și Finlanda, Italia, Grecia, Malta, Cipru și Turcia, în timp ce Letonia, Luxembourg, Spania, Austria, Irlanda se clasează la risc mediu. Bulgaria a trecut de la risc mediu legat de independența editorială, la risc major, datorită modificărilor aduse legii radioului și televiziunii prin care se permite prelungirea la infinit a mandatelor de trei ani ale directorilor generali și a consiliilor de administrație. În ce privește difuzarea informațiilor în limbile minorităților naționale, raportul menționează faptul că acestea nu sunt disponibile în toate limbile în mai multe țări, cu excepția Cehiei, Estoniei, Olandei și Slovaciei.”

”Președintele Donald Trump a propus crearea unei rețele de televiziune de stat, care ar trebui să transmită în lumea întreagă și să arate cu adevărat ce se întâmplă în SUA. Din punctul de vedere al președintelui, această televiziune ar fi : o alternativă la CNN care are o voce puternică, dar descrie SUA într-o manieră falsă și nedreaptă, a scris el pe Twitter. Trebuie să facem ceva pentru ca să arătăm lumii că suntem cu adevărat mari ! Profesorul de drept Richard Painter, care a fost principalul consilier în materie de etică al administrației Bush între 2005-2007 a răspuns tot pe Twitter: Adică la fel ca Pravda, ministerul Propagandei al Reich-ului și alte excelente media gestionate de stat. Statul american exploatează deja rețele de televiziune și de radio, fiind supervizate de de Agenția mondială americană pentru media - Global Agency, care se definește ca o agenție federală independentă care informează și conectează popoarele din lumea întreagă în favoarea libertății și a democrației. Posturile coordonate de Agenție sunt Voice of America, Radio Free Europe, Office of Cuba Broadcasting, Radio Free Asia și Middle East Broadcasting Networks. Această agenție multimedia gestionată de guvernul american și finanțată de Congres are câteva obiective speciale: 1. să amplifice libertatea de informare și de exprimare, universal recunoscută drept cheie a unei societăți libere, deschise și democratice, care susține interesele americane prin stabilitate, pace, alianțe și comerț; 2. Să comunice experiența și valorile democratice ale SUA.

Dar președintele Trump pare să dorească o rețea media care să vorbească mai clar despre grandoarea țării.

Coaliția Democratică, un grup popular liberal a calificat acest tip de media sugerat de Trump drept o idee foarte apreciată de dictatorii din lumea întreagă pentru puterea ei de a controla gândirea.”

Dictatura presei de stânga, isterică, anarhistă și antinațională nu intră în discuție!

Dar, doream să vă fac părtași de o istorie de Hanuka, spusă de un prieten de la Tel Aviv.

Dacă nu știați, militarii în retragere, se ocupă, printre altele, în Israel, de arheologie. Mai ales că prietenul meu fusese genist, inginer militar. Mi-a povestit de o cercetare arheologică, din vara aceasta, la care a luat parte, făcută de evrei în cooperare cu iordanienii, dar și cu elemente din Trinity Southwest University, Northern Arizona University, DePaul University, Elizabeth City State University, New Mexico Tech și Atomic Research Group.

Pe scurt, pentru că știu că domniile voastre aveți multe de făcut și eu sunt vorbă lungă, o excavație pentru un garaj subteran a scos la iveală în Nordul Mării Moarte, fragmente de ceramică și dovezi clare că acolo fusese orașul pierdut Tell el-Hammam. Bun, așa se numește acum, nu se știe cum se numea acum 3.700 de ani, când un oraș întreg a fost mistuit de o explozie gigantică, care s-a întins pe 500 kilometri pătrați. Focul, la o temperatură de multe mii de grade Celsius a vaporizat orice ființă vie și a vitrificat obiectele din ceramică. Mai mult, din fragmentele de ceramică lipsește total zirconiul, care a fost transformat în gaz de temperatura infernală, cercetătorii cred că a depășit 10.000 grade Celsius.

Cercetătorii au crezut că a fost vorba despre un meteorit, un bolid, sau o cometă. Dar, nu există niciun crater, nimic care să confirme un impact al unui corp ceresc cu solul. În lipsă de explicații și sub influența similitudinii cu ”meteoritul” Tungusk, unii dintre cercetători cred că este vorba despre o explozie atomică. Documente vechi pot fi interpretată că, acea regiune, numită Ghor, a fost interzisă accesului oamenilor peste 600 de ani. ”Oricine, om sau vita, intra în acea zonă murea, ca ars de foc, sau se îmbolnăvea și murea în chinuri”. Este, evident, o descriere a bolii actinice, cauzată de radiații. Radiații care persistă mulți ani de zile la locul unei explozii atomice.

Teoria conspirație, când nu ai dovezi, recurgi la ea, spune că și Sodoma și Gomora au fost distruse tot de explozii atomice. Bun, în Vechiul Testament se cam explică de ce Dumnezeu și-a revărsat pedeapsa pe cele două orașe, dar ce a avut cu pașnicul oraș din Ghor? Tot niște documente, la vreo două mii de ani distanță, spun că orașele au fost distruse ”pe când Dumnezeu fugărea dracii pe cer și îi trăznea cu fulgere nimicitoare”. Probabil că unul sau mai multe ”fulgere” nu și-au atins ținta și au căzut pe Pământ. Sau ”dracii” aveau baze în orașele respective…

Ieri, dragi lupi, padawani și hobbiți am avut două revelații. A fost o zi splendidă, aici, lângă Castrul Roman ”Fulmen”, cu soare și temperaturi, la miezul zilei, de peste zece grade Celsius. Așa că m-am dus la Valea Screzii, nu este departe de mine, exact 12 kilometri și două sute de metri, ca să-l ajut pe Moș Nicolae. Am dus și eu ce-am putut, mi-am luat de la gură, dar le-am dus copiilor 120 de ciocolate. Acolo am avut o supriză plăcută, bună, care mi-a încălzit sufletul. Multă lume, asociații, furgonete, mașini fițoase 4x4, am recunoscut pe un senator, cadourile umpluseră terasa acoperită. Multe, foarte multe - mâncare, alimente, dulciuri, jucării, îmbrăcăminte, pături etc etc! Deci, se poate!

Când m-am întors acasă, la gardul meu, unde am tricolorul arborat mă aștepta poștașul Mihai. Un pachet de la Aspida, nom de guerre, Doina, cum s-a botezat. Un cadou măreț, o carte la care râvneam, ”Istoria Universală a Medicinei și Farmaciei” de Radu Iftimovici, în două volume splendide, legate, cartonate, glossy, Editura Academiei. Prietena mea Aspida a cules și a tehnoredactat lucrarea. Mi-a spus că ar face același lucru pentru carțile mele, pe gratis. Poate, la anul, poate o să am mai mult timp, până atunci nu pot decât să-i mulțumesc din inimă și să-i urez multă sănătate! Doamne, ce cărți frumoase! Mulțumesc, încă odată!

Vedeți, oamenii dăruiesc, fără să fie la televizor, scriu cărți frumoase și de referință, oamenii sunt altfel decât apar la tv, în general, în presa de stânga, isterică, anarhistă și antinațională. Să-i nu-i dau dreptate lui Donald Trump și să vreau să am și eu televiziunea mea în care să vă arăt lucrurile bune, plăcute, exemplele bune, înălțătoare, oamenii care muncesc cinstit din România? Bună întrebare!

Nu știu când o să găsesc răspunsul și nu știu de ce presa vă bagă pe gât toate nenorocirile, vulgaritățile și amenințările, dar știu că mâine este o altă zi!

