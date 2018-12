Cumpărătorii online vor avea acces la bunurile și serviciile pe care le doresc, fără restricții. Grupul Lagardère își vinde masiv activele. Horoscop

Horoscop Europenii care intenționează să achiziționeze produse online, nu vor mai fi dirijați spre versiunea națională a site-ului de e-commerce, deoarece cardul lor de credit provine dintr-o altă țară. Cât timp se află pe teritoriul U.E, cumpărătorii online vor avea acces la bunurile și serviciile pe care le doresc





7 decembrie

Horoscop Pe 7 decembrie s-au născut Henri Mathias Berthelot, Willa Cather, Larry Bird,Tanţi Cocea, Petru Groza, Ion Luca, Harry Negrin.

Horoscop Pe 7 decembrie tradiţia spune că este pomenită Sf. Filofteia și este Poitra Sf. Nicolae, Ciuda Sf. Nicolae.

„Sfântul Nicolae bucurându-se de un statut deosebit în panteonul popular, era firesc ca sărbătoarea lui să fie una complexă, a cărei sacraliate se prelungeşte pe mai multe zile. Sf. Filofteia este protectoare a fetelor şi femeilor. Sunt foarte interesante conexiunile ce se fac între diferiţii sfinţi din calendar, apropiaţi în timp, sau nu. Sf. Filofteia, de exemplu, este considerată o „soră” îndepărtată a Sf. Ilie, garantă a ploilor la timp. Aflându-ne în plină iarnă, e firesc să întâlnim acum şi ecouri ale unor sărbători ale lupilor.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 520.

Horoscop Cu toate că Sf. Nicolae nu înlocuieşte niciun zeu geto-dac, totuşi pomenirea lui ţine mai multe zile. Trei. Cele trei zile ale sărbătorilor dacice. De ce? Pentru că obiceiurile poporului, "năravul lui" cum zice marele domnitor Dimitrie Cantemir, cel mai cult conducător medieval din Europa, ei bine, năravul poporului rămâne acelaşi. Ca şi lupul, românul, dacul, de fapt, îşi schimbă părul, adică religia, limba, dar năravul, obiceiurile, fiinţa poporului, ba!

Horoscop Din nou, pentru a câta oară în cursul unui an, este vorba despre Lupul Şchiop. Este foarte important acest Lup Şchiop! Dar ca multe lucruri esenţiale, taina lui este adânc ascunsă, ştiută, probabil, încă doar de câţiva iniţiaţi. Şi noi ştim doar suprafaţa, coaja mărului! Se pare că în ziua care corespunde acum la 7 decembrie Filipul cel Şchiop prezenta un fel de raport de activitate şefului lui, lui Sf. Petru. Pe câţi trădători de ţară a muşcat de inimă, câtor bogaţi le-a rupt ficatul, pe cine a ologit, sau pe cine l-a bolit greu, pe cine l-a dat pe mâna zbirilor domneşti şi acum înfundă puşcăria. Treburi de genul acesta... Romanii ştiau foarte bine de existenţa lupului executor a pedeapsei divine, vezi operele lui Ammianus Marcellinus şi îl numeau Magistratul!

Două știri mi-au atras atenția, din curierul de Bruxelles:

Pe 3 decembrie au intrat în vigoare noile norme europene contra geoblocajului nejustificat față de cumpărăturile online. Astfel, europenii care intenționează să achiziționeze produse online, nu vor mai fi dirijați spre versiunea națională a site-ului de e-commerce, deoarece cardul lor de credit provine dintr-o altă țară. Cât timp se află pe teritoriul U.E, cumpărătorii online vor avea acces la bunurile și serviciile pe care le doresc. Comisia Europeană a reamintit faptul că în 2015, 63% dintre paginile web nu permiteau utilizatorilor care traiau în altă țară să cumpere bunuri și servicii. Mai exact, aproape două treimi dintre potențialii cumpărători nu reușeau să achiziționeze ceea ce doreau. Pentru executivul european, încheierea acestei practici va permite consumatorilor să poată alege dintr-un număr mult mai mare de servicii la prețuri competitive, iar companiile vor putea să-și extindă activitatea în alte țări și să profite de costuri mai bune pentru tranzacții și taxe. Această măsură face parte din eforturile susținute ale Comisiei Europene de a stimula comerțul online pe piața internă, de a oferi o mai bună protecție consumatorilor pe internet, garanția expedierii coletelor transfrontieră în condiții ameliorate și de simplificare a reglementărilor legate de TVA pentru vânzarea și cumpărarea produselor online. Instituțiile europene s-au pus de acord pentru a pune capăt geoblocajului. O primă revizuire a noii legi va fi făcută de C.E în martie 2020, după ce statele vor fi transpus-o în legislația națională și după ce vor fi create structurile necesare pentru a fi garantată aplicarea. Pe parcursul acestei evaluări, va fi examinată și posibilitatea de a extinde principiul non-discriminării la serviciile audiovizuale furnizate pe cale electronică și având conținut protejat, cum sunt cărțile electronice, muzica, jocurile sau programele pentru calculatoare. Biroul European al Consumatorilor- BEUC, a salutat, la rândul său, intrarea în vigoare a noii legi, dar a reamintit că vor persista alte practici de geoblocaj, cum sunt cele impuse de sectorul audiovizual care împiedică accesul la programe pentru utilizatori din alte țări.

Comisia Europeană a autorizat achiziția activităților de presă ale grupului Lagardère de către Czech Media Invest-CMI. Comisia a aprobat în virtutea regulamentului european asupra concentrărilor, proiectul de achiziție a activităților de presă ale grupului francez Lagardère via Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité et Lagardère Digital France, cu excepția Journal de Dimanche și Paris Match și a produselor, sau mărcilor Elle, de către grupul de investiții ceh CMI. Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité și Lagardère Digital France activează în publicarea de reviste franțuzești, la editarea site-urilor asociate, ca și în vânzarea de spații publicitare pentru aceste publicații. CMI, la rândul său, activează în publicarea titlurilor de presă, a site-urilor asociate, a serviciilor radio, ca și în vânzarea de spații publicitare pentru Europa Centrală și Orientală. Comisia Europeană a conchis că achiziția nu ridică probleme de concurență, datorită impactului său foarte limitat asupra structurii pieței.

Ultima știre m-a întristat, puțin. În anul 1999 l-am întâlnit pe fondatorul Grupului Lagardère, Jean-Luc Lagardère. Grupul Lagardère însemna, în acel an, poate cea mai exotică și complexă afacere particulară din Franța, un imens trust media, industrie grea, armament și rachete plus alte câteva zeci de domenii. Poruncă direct de la Cotroceni. Mai multe afaceri clasificate și una la vedere, ”Europa FM”. M-am făcut plăcut de Lucien, eram singurul care îi spuneam așa, după ce i-am povestit aventurile mele la cursele de mașini din Iran. Cum am câștigat cursa cu un Chevy Camaro Z28 de șase litri și jumătate și cinci sute de cai putere, având la bord pe preafrumoasa Mémé care ținea în brațe un motănel persan portocaliu, Malus. Așa că m-am ales cu o colaborare la ”Europa FM” și cu celelate contracte semnate. Petre Berteanu m-a chemat la ordine, să vin la radio, era pe o alee din Dorobanți. Alături de fostul meu loc de muncă, ”ICE Romelectro”. Aveam două emisiuni, una sâmbătă, de vreo oră ”Lumea pe dos” și a doua era la maximă audiență, duminica după prânz, de două ore. De la orele 16 la 18, ”Bazar Bizar”. Nu eram un novice, avusesem ani de zile emisiunea mea, ”Carusel”, la Radio Delta, tot cu francezii. Directori la Europa FM erau Dănuț Ghibernea și Petre Berteanu. Dublă cârmă. Radioul fusese imaginat și ca un loc de întâlnire și tratative ale stângii, cu dreapta, din România. Ideile mele și ale altora ca mine, erau să se stabilească niște direcții clare ale intereselor României, cu care să fie toată lumea de acord, și să se colaboreze pentru ele. Să fie un front comun în fața străinătății. În rest, pumni în cap și picioare în gură, liber la cafteală politică! Prima mea emisune a fost sâmbătă, 28 mai 2000, cred că radioul fusese ”on air” câteva zile mai devreme. Nu s-a realizat nicio convenție între stânga și dreapta, doar vorbe, vorbe, vorbe - am plecat de la Europa FM când mi-a spus Petre Berteanu, consilier prezidențial, să plec, pleca și el. Cam prin 2002, dacă îmi amintesc bine.

În anul 2003, pe la jumătatea lunii martie, m-a sunat un prieten din Paris, Pierre, cel cu care lucrasem la ”Le Figaro”. ”L-au asasinat pe Lagardère!” a spus francezul, dintr-o răsuflare. Apoi mi-a spus amănuntele. Urâtă afacere! Într-un moment cum nu se putea mai rău. O să vă povestesc altădată, de ce și cum. Oricum, moștenitorul, Arnaud și toată conducerea grupului au fost prinși pe picior greșit. Ceva s-a întâmplat atunci! Grupul Lagardère a fost, din anul 2003, mereu în defensivă, în lipsă mare de lichidități și a vândut mereu din active. Bomboana pe colivă a fost vânzarea masivă a multimediei către CMI. O tempora, o mores, vorba lui Cicero, de multe ori, în istorie, un imperiu a fost pierdut când a încetat din viață, pe neașteptate, împăratul care îl ținea unit.

Acum vă rog să mă scuzați, eu sunt curios din fire. Vreau să aflu cine este în spatele cumpărătorului ceh, CMI. Mereu este cineva în spatele afacerii. O să dau câteva telefoane, o să intru pe Skype, o să întreb un Prieten al Muzicii. Totul se află și nu este secret să nu fie dezvăluit, așa scrie și în Biblie!

