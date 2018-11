Caracterul nedeterminist al astrologiei și teoria haosului. Horoscop

Horoscop Iată, în Sistemul Solar, toate planetele se învârtesc pe orbita lor de la Est către Vest, este mişcarea generală a galaxiei. Toate planetele? Cute, but wrong! Venus şi Uranus se învârtesc de la Vest către Est! De ce? Numai Bunul Dumnezeu ştie, exclamă Carl Sagan, ateu convins!





28 noiembrie

Horoscop Pe 28 noiembrie s-au născut Stefan Zweig, Claude Levi-Strauss, Friedrich Engels, Alberto Moravia, Mariana Nicolesco, Colea Răutu, Cornel Regman, Jean Bart, Traian T. Coşovei, Corneliu Vadim Tudor.

Horoscop Nimic foarte important în calendarul creștin-ortodox, doar Sfinții Ștefan cel Nou și Irinarh, dar în "kalendar" începe o perioadă foarte importantă în viaţa dacilor.

Undeva în interiorul inimii poporului rămâne mereu viu focul Lupilor de Foc, al Filipilor, sau Martinilor, pentru că astăzi, în ziua corespunzătoare lui 28 noiembrie, în șapte grade în Săgetător, zi mistică şi ciudată, avea loc Sfatul Lupilor de Foc, după focul mare în jurul căruia se strângeau. Aşa se chema! Era ședința anuală de guvern a geto-dacilor, pentru că cine zice lup, dac zice!

S-au strâns mai multe întrebări ale domniilor voastre, la care nu am răspuns, sau am răspuns pațial. O să încerc să răspund acum, de fapt reiau ceea ce am mai scris, dar repetiția este mama învățăturii, nimeni nu este obligat să-mi citească toate horoscoapele!

Teoria haosului – sună ameninţător, chiar satanic, nu-i aşa? Nu este nici măcar anarhia totală a Universului! Sau moartea lui termică, după legile termodinamicii. De fapt, este departe de aşa ceva! Teoria haosului a apărut prin anii 60’ ca urmare a teoriei relativităţii (1905), dar şi a mecanicii cuantice a lui Max Planck şi a teoriei nedeterminării, principiul incertitudinii, al lui Werner Heisenberg. Bun, să nu-mi pomeniţi de sadicul de Schrödinger! Cum şi-a permis să bage o pisicuţă într-o cutie?! Şi apoi să spună că era atât vie, cât şi moartă? Ei, glumeam şi eu, dar este evident că austriacul putea să găsescă alt exemplu, fără pisici, teorie care să nu fie cu pisicuțe vii-moarte băgate în cutia lui Schrödinger!

Teoria haosului este, spus foarte simplist, vulgarizat la mazimum, „efectul fluturelui”. O bătaie din aripi a unui fluture din Amazon poate provoca un urgan în Atlantic! Aţi văzut „The Sound of Thunder”, un film SF, mai vechi? Mai bună ilustrare artistică a teoriei haosului nu există!

Teoria haosului enunţă că lucrurile, fiinţele, Universul, Pluriversul nu sunt fixe, nu sunt eterne, nu se comportă mereu la fel, legile şi constantele universale sunt în continuă schimbare, aparent haotic. Dar că există o legătură ascunsă între orice. Edward Lorenz, tatăl teoriei, spunea în anul 1960: "Un fenomen care pare a se desfășura la întâmplare, are de fapt un element de regularitate ce ar putea fi descris matematic." Există o ordine ascunsă în orice fenomen, evoluție, aparent haotică a oricărui sistem dinamic complex.

Iată, în Sistemul Solar, toate planetele se învârtesc pe orbita lor de la Est către Vest, este mişcarea generală a galaxiei. Toate planetele? Cute, but wrong! Venus şi Uranus se învârtesc de la Vest către Est! De ce? Numai Bunul Dumnezeu ştie, exclamă Carl Sagan, ateu convins! Oamenii, astronomii, aceste maimuţe nechibzuite care doresc să aibă o explicaţie pentru tot şi toate, au spus că, probabil, cele două planete au fost lovite de corpuri cereşti care le-au schimbat direcţia de rotaţie. Cine a inventat explicaţia asta nu a fost un om de ştiinţă. Energia colosală care ar fi trebuit ca să se schimbe direcţia de rotaţie a unei planete, învingând inerţia gigantică, prin şoc mecanic direct, sau tangenţial, ar fi transformat respectiva planetă şi corpul invadator în vapori şi într-un milion de mici asteroizi.

Alt exemplu, care l-a făcut pe celebrul Newton să renunţe la cariera ştiinţifică. Luna. S-ar crede că prietena cea mai bună a Pământului, care ne urmează ca o căţeluşă răsfăţată, are o mişcare studiată şi stabilită. Nici pe departe! Nici astăzi, cu cele mai mari radiotelescoape şi cu gigantice computere nu s-au putut stabili mişcările Lunii, ca determinate şi previzibile. În mai toate temele astrale există erori de până la două-trei grade între poziția calculată și cea observată, a Lunii. De aceea eu fac observații astronomice, este absolut obligatoriu pentru cineva care vrea să înțeleagă ce se întâmplă. Și să facă horoscoape corecte, precise. Traiectoria cosmică a Lunii este aşa de complexă, că nimeni nu o poate predetermina şi nu este înţeleasă complet nici în ziua de astăzi, cu cele mai mari telescoape și cele mai performante computere.

În astrologie, aşa cum este acceptat de comunitatea de astăzi, vorbim de minimum: 12 semne zodiacale, de 12 case, de două luminarii şi de 8 planete. În total, 32 de variabile care interacţionează unele cu altele în cele mai variate şi complexe feluri! Fără a mai vorbi de ascendent și alți indicatori. Începeţi să realizaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de ce teoria haosului și a incertitudinii, se ilustrează şi prin astrologie!

Astrologia este nedeterministă, pentru că nu se pot lua în calcul toate variabilele care acţionează asupra unui nativ.

De exemplu, să luăm cazul unei persoane care solicită sfatul unui astrolog. Persoana respectivă, de obicei o femeie, se duce la cabinetul astrologului şi îi spune problema sa. Îi pune, de fapt, o întrebare. Astrologul, dacă este un profesionist şi nu un şarlatan, calculează tema astrală nativă, sau orară, după caz. Apoi o interpretează şi îi spune varianta sa de răspuns. Daca femeia întreabă dacă se potriveşte cu un bărbat, astrologul face DOUĂ teme astrale şi calculul de compatibilitate.

Cute, but wrong! Astrograma şi/sau interpretarea pot conţine bătaia din aripi a fluturelui, care să ducă la un răspuns greşit. Sigur, cu experienţa, cu vârsta, inteligenţa, cultura, știința şi respectabilitatea astrologului, şansele de inexactitate se reduc mult.

Dar, din punctul de vedere al teorie haosului, ar trebui făcute şi temele astrale ale părinţilor, ale fraţilor şi surorilor, ale prietenilor, ale ţării respective, continentului, ale preşedintelui în exerciţiu, ale primului iubit, ale învăţătorului şi a şoferului de taxiu care a adus-o pe nativă la cabinet! Şi încă multe, multe alte teme. Ar trebui făcute temele astrale alte tuturor factorilor care acţionează într-un fel, sau altul, asupra nativei respective!

Vă daţi seama, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că aşa ceva nu se poate. Din cauza necunoşterii tuturor factorilor și al timpului care ar trebui pentru strângerea și prelucrarea datelor.

Dar cum se poate exprima caracterul nedeterminist al astrologiei? Prin cuvinte. După cum spunea Alfred Korzybski, fondatorul semanticii generale: “cuvântul căţel nu muşcă!” Aşa că nu o să se întâmple nimic grav dacă adăugăm astrologiei caracterul inceritudinii prin cuvintele poate, probabil, statistic, s-ar putea, este posibil, nu este exclus etc etc. Aceste cuvinte, locuţiuni, dacă vreţi să verificaţi, sunt folosite pe scară largă de astrologii din Occident şi cele două maluri ale Atlanticului. Sigur, de către cei serioşi, de cei care contează, autori de cărţi de referinţă şi cei care practică astrologia ştiinţifică, nu cine ştie ce superstiţii.

Nu, nu este o nouă şcoală în astrologie, ci redescoperirea astrologiei antice, cea de acum mii de ani, cea de după caracterul fatalist, determinist, obligatoriu, al astrologiei-religie de la sumerieni, akkadieni, caldeeni, babiloneni. Istoricii moderni ai astrologiei se bazează pe vechi descoperiri arheologice şi pe izvoarele antice, în care se spune că astrologia, împreună cu alte ştiinţe şi cu focul au fost aduse pământenilor de titani, care le furaseră de la zei, din Olimp. Vezi, de exemplu, Peter Whitfield, ”Astrology, a History”. Aceste informaţii pot duce la ipoteza că astrologia provine de la o civilzaţie extraterestră, sau de la una pământeană, anterioară nouă. Un fel de meteorologie socială, care oferea suport şi speranţă miliardelor de fiinţe gânditoare. O arcană motivațională. Astrologia poate să devină ceea ce a fost, probabil, o ştiinţă socială statistică, nicidecum exactă, precisă. Nicio știință socială nu este precisă, cum sunt matematica, sau fizica. Pentru că acum, în prezent, astrologia a găsit nivelul tehnologic necesar prin apariţia computerelor performante şi a comunicaţiilor globale.

Prietenii, cunoscuții, m-au întrebat mereu, de ce am ca pasiune astrologia? De ce nu timbrele, sau trenulețele electrice? Ba bine că nu, am colecțiile mele de timbre, trenulețe electrice și pipe de fumat. Dar, astrologia mi se pare importantă. Pentru oameni, pentru munca lor, sănătatea și banii lor, pentru iubirile și dușmăniile lor, pentru necazurile și bucuriile lor. Pentru viață.

Prima dată când am luat să citesc o carte de astrologie a fost acum 55 de ani, din rândul doi al bibliotecii lui tata. De fapt erau două cări, nu se vedeau, nu erau în primul rând. O carte din anul 1928, ”Les Directions en Astrologie” și una din anul 1938, ”A.B.C. de L’Astrologie”. Le am și acum în fața ochilor. Îmi amintesc ce interesante mi se păreau acum 55 de ani și cum zâmbesc acum, în prezent, față de simplitatea lor. Am învățat multe în 55 de ani, nu a trecut viața pe lângă mine.

Astrologia mi se pare importantă, ca un fragment dintr-un mare aparat, care nu știm chiar exact toate componentele și la ce servea. Dar funcționează! Partea bună, mobilizatoare, motivantă, a astrologie m-a atras. De aceea am învățat-o și o practic. În marea aceasta de sfătuitori, care îți vor binele și banii, cum spunea o prietenă de la Academie, eu cred că astrologia este furnica modestă și muncitoare. Este vorbită de rău, de savanți și de clerici, este compromisă de greierii de la televizoare, dar ea, astrologia, strânge cu hărnicie sfaturi bune. Pentru că este o disciplină naturală, a fost acum șase mii de ani prima religie și prima știință. Prin astrologie putem descifra semnele pe care Dumnezeu le pune pe cer, după cum se spune în Geneză 1:14: ”Dumnezeu a zis: Să fie niște luminători în întindera cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii.”

