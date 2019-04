Când Luna este în a șaptea casă și Jupiter în conjuncție cu Marte… HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





30 aprilie

Horoscop Pe 30 aprilie s-au născut: Franz Lehar, Joachim von Ribbentrop, Robert Shaw, Ion Popescu-Gopo, Ilie Oană, Mina Minovici.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Iacob, fiul lui Zevedeu şi Donat din Evria. În cel mobil este A Treia Zi de Sf.Paști.

Doamnelor și doamnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, am primit multă corespondență. Se vede că este o mică vacanță, lumea are mai mult timp pentru micile pasiuni și interesele personale. Am răspuns la un procent însemnat dintre domniile voastre, continui și noaptea aceasta. O întrebare, sub diferite forme s-a repetat în corespondență. De ce ați ales astrologia, dom’ profesor? Poate, răspunsul este aici: https://www.youtube.com/watch?v=N9oq_IskRIg. ”Când Luna este în a șaptea casă și Jupiter în conjuncție cu Marte, atunci pacea va ghida planetele și iubirea va cuprinde stelele. Se apropie începutul Erei Vărsătorului. Era Vărsătorului!”

Prima carte de astrologie am studiat-o când aveam, cred, 16 ani. Apoi, am avut alte treburi. Dar filosofia hippy mi-a cucerit și m-a sedus. Iubire, pace, prietenie – acela eram eu! Și spirit deschis, curiozitate, filosofii orientale, astrologie! Apoi perioada de la Paris, în plină revoluție hippy a studenților de la Sorbona. Gentle people era poporul meu. Vedeți, domniile voastre, generația mea, mai mult sau mai puțin influențată de filosofia hippy, a reușit să țină câinii războiului în lesă. Am reușit să evităm un al treilea război mondial!

Nu s-au evidențiat principiile creștine din filosofia hippy, ci doar derapările. Pacea, iubirea, prietenia nu erau pe placul prostimii, ea dorea bani, putere și conflicte. Așa că hippy adevărați și originali au fost doar studenții. O vorbă hippy pe care am auzit-o la Paris în anul 1970 era: ”Să nu ai încredere în cei peste 30 de ani!” Noi aveam 20 de ani, pe atunci! Acum ce să spun, să nu ai încredere în cei peste 80 de ani?!! Mai este o vorbă: hippy bătrâni nu mor niciodată, ci doar se odihnesc puțin, așteptând să le vină rândul…

Tradiţional, astăzi este Ajunul de Arminden - nu se coase şi nu se munceşte la câmp.

“Ajunul Armindenului – cel de al doilea moment, după Sf. Gheorghe, cea de a doua sărbătoare consacrată naturii renăscute, pline de vitalitate, cuprinde numeroase practici apotropaice îndreptate în principal asupra vrăjitoarelor, care încearcă să fure energiile vitale ale vegetaţiei şi ale animalelor!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 218.

Legenda veche, pomenită de unii distinşi folclorişti şi istorici, spune: Cu mai multe săptămâni înainte strămoşii noştri plecau, din toate colţurile, de pe câmpia cotului Dunării, de pe cele două maluri ale ei, de departe, din stepele Estului şi din pădurile munţilor, de la toate aşezările fortificate şi din toate triburile: ale lupului, triburile şarpelui, ale zimbrului, ale caprei negre, ale vulturului, ale corbului, ale focului, ale... multe erau triburile şi puternice! Dar, plecau, mai ales tinerii, cei care nu făcuseră drumul acesta niciodată!

Trebuia, neapărat, să se ajungă în noaptea de Arminden, cu Carul Mare deasupra capului, la Marea cea Mare.

Sângele lor mai curge prin vinele noastre şi adesea rămânem pe gânduri în faţa unui simbol dintr-un muzeu, sau a unei imagini la televizor. Ceva ne aduce aminte, din memoria rasei, printr-o ciudată sincronicitate, de când eram într-adevăr liberi, eram noi, nu ne schimbaseră străinii şi stăpâneam pământuri de peste jumătate de milion de kilometri pătraţi. Aşa cum „ceva” ne face să plecăm la mare, neapărat, să fim acolo de Arminden! Nimic nu este pierdut, iată că legenda se respectă, fenomenul Vama Veche este martor!

Legenda spune că este un obicei vechi, ritual, de pe vremea Primilor Strămoşi şi al Marilor Zei.

Tracii, dacii, geţii, agatârșii - nu contează denumirea, să lăsăm lucrurile acestea pe seama învăţaţilor celor mari. Lucrurile importante se simt cu inima, nu se văd cu ochii!

Ei bine, strămoşii noştri trebuia neapărat la răsăritul Soarelui în ziua de Arminden să se scalde în Marea cea Mare. Se spune că războinicii se spălau doar pe mâini, având grijă să bage întâi mâna dreaptă în apă. Aşa se spălau de păcate şi de preţul sângelui vărsat. Iar tinerii aveau sănătate şi noroc în anul ce urma, iubire şi veşti bune, fetele îşi găseau perechea şi pe tatăl copiilor.

Se mai spune că de undeva, de pe o dună de nisip, sau de pe o corabie eșuată, părăsită, a grecilor, veghea Lupul Şchiop. Iar tinerii se îngrozeau la auzul urletului Lupului. „Nu vă fie frică, este doar vântul!” spuneau încercaţii războinici, cei plini de cicatrici şi tăieturi. Dar şi ei se uitau unul la altul, fără o vorbă, şi se dădeau mai aproape de săbii şi de suliţe.

Lupul Şchiop cerea preţul păcatelor. Uneori marea îşi lua singură preţul şi Lupul era împăcat. Alteori, în cetăţile greceşti sau în corturile de piele ridicate, câte un tânăr, poate doi, plecau la Zamolxe. Aveau, doar, un zâmbet enigmatic pe feţele de ceară ca vechile statui greceşti. Nu aveau nicio rană, nimic. Pur şi simplu plecaseră într-o lume mai bună, prilej de veselie pentru cei rămaşi.

Şi astăzi, mereu şi mereu, preţul sângelui este plătit. Accidente auto, sau altceva, care ne îngrijorează, pentru că nu are nume. Şi în zilele acestea se va plăti preţul...

Întotdeauna, orice ai face, trebuie să plăteşti preţul corect!

Era şi un prilej de negustorie. Se schimba aur, argint, miere, răşină, bucăţi de fier pe produsele fine greceşti. Întotdeauna a existat o înţelegere, chiar alianţe temporare, între coloniile greceşti şi strămoşii noştri (care suntem noi) iar Ovidiu a fost martor.

Dar, puteţi face un simulacru de ritual dacă nu ajungeţi la Marea cea Mare, în dimineaţa zilei de Armindeni, spălaţi-vă cu apă rece pe faţă şi pe mîini fără săpun sau chimicale şi lăsaţi să se usuce, nu vă ştergeţi cu prosopul. Gândiţi-vă... concentraţi-vă! Poate subconştientul, memoria colectivă a rasei noastre, va aduce la lumina conştiinţei, trăiri, sentimente, amintiri uitate, „flash”-uri! Am fost un neam de zei! Amintiţi-vă, amintiţi-vă, amintiţi-vă...

Dacă totuşi vă hotărâţi să plecaţi în călătoria cea veche de mii de ani, pe drumul către mare, mare atenţie, Lupul Şchiop pândeşte şi are colţii ascuţiţi! Nu iartă pe nimeni, dacă nu se plăteşte preţul. Daţi de pomană înainte să plecaţi la drum, este minimum ce puteţi face, ca să împăcaţi pe Magistrat!

Suntem martori cu toţii, fără să vrem, sau cu dorinţa de a vrea! Suntem aici, existăm şi ADN-ul ne este martor! Suntem dacii, geţii, agatârşii! Aşa cum martori sunem cu toţii că horoscopul meu este aici, acum, numai pentru domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi nu uitaţi: mereu mai avem o șansă, o speranță, mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Conform indicațiilor UE și a practicii multor ziare, vezi, de exemplu ”Capital”, nu se acceptă comentarii pe forum, acestea trebuie trimise numai la dom.profesor@gmail.com . Pentru un dialog civilizat și eficient. Oricum, totul de pe forum se șterge, mai devreme, sau mai târziu, iar cei care postează riscă blocarea definitivă a accesului pe EvZ . Take it, or leave it!

☼ ♂ ♀

BERBEC Toată lumea se grăbeşte în mica vacanţă. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate, mai lasă de la tine! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri. Pe 30 aprilie configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Ocupă-te de cultură şi artă si de problemele tale familiale – dar fără să faci valuri prea mari – asta strict până se termină vacanţa aceasta scurtă. Astăzi, daca calatoresti – mare atentie! Este pe piaţă o anumită nervozitate şi o stare foarte tensionată.

TAUR Nu te lăsa enervat şi nu riposta pentru nimicuri! E avantajos să rezişti la anumite influenţe şi propuneri şi să-ţi vezi de drumul tău, să nu-ţi schimbi proiectele sau programul stabilit. Nu te lăsa enervat şi nu riposta pentru nimicuri! Este o zi îmbietoare şi monotonă în acelaşi timp. Eşti dispus să faci schimbări, să pleci într-o mică călătorie, chiar dacă abia te-ai întors din alta, să găseşti ceva incitatnt şi nou, trăiri şi mirări, sa rezolvi eficient si rapid problemle pe care viaţa ti le ridica. Nu te pune în categoria invinsilor... înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. Viitorul iti zambeste, trebuie sa lasi un pic siguranta proprie de oparte si sa fii mai indrazneţ. Poate este vorba despre pic-nicul de 1 Mai!

