Este o pasăre, este un avion, nici măcar Superman nu este, este BOMBA NINJA! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

11,12 mai

Horoscop Pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide, iar pe 12 mai s-au născut: Florance Nightingale, Katherine Hepburn, Gabriel Faure, Emilio Estevez, Aurelian Andreescu, Dumitru Fărcaş, Jolt Kerestley, Constantin Ciopraga.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 11 mai sunt Sfinţii: Mochie, Arghir și Dioscor. Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor, iar pe 12 mai sunt Sfinţii: Ioan Valahul, Epifanie al Ciprului şi Gherman, patriarhul Constantinopolului. Nimic în „Kalendarul” străvechi.

Doamnelor și domnilor, căutam un subiect de weekend, când a sunat telefonul. Un fin din State, care lucreză la stat, la o agenție oarecare. Am vorbit de una, de alta, de Sibiu, de Băse, de Mazăre, viezure, brânză, de una, de alta, repet. Când finul mă întreabă: Nanule, ai citit Wall Street? De ce, băiatule? Pentru bomba ninja… Așa că m-am documentat și ma grăbesc să vă spun și domniilor voastre ce și cum, înainte ca presa isterică, anarhistă și antinațională să masacreze subiectul.

Se pare că nimic nu stă în calea imaginației proiectanților de arme. Statele Unite au în posesie o armă, purtată de drone, care a înlocuit explozivii cu… săbii ninja! Este o armă elegantă, de o precizie milimetrică, care nu face mizerie, este prietenoasă cu mediul și își găsește ținta de fiecare dată.

”Wall Street Journal” raporteză că, Pentagonul și CIA, folosesc o variantă a rachetei aer-sol, Hellfire, nume de cod R9X, care în momentul impactului cu ținta, deschide șase cuțite, ca niște săbii ninja. R9X are cam 50 de kilograme, o lungime de un metru și jumătate și un diametru de 27 centimetri. Dacă pe undeva găsiți o gaură cu diametrul de 27 de centimetri există posibilitatea ca acolo să fie o bombă ninja. Nicio grijă, nu explodează, nu are ce! Bomba Ninja poate taia orice, inclusiv automobile, sau clădiri. Ideea care a stat la baza acestei arme ciudate, fără explozibil, a fost reducerea către zero a victimelor colaterale, a civililor din zona loviturii chirurgicale.

Precizia milimetrică este dată de faptul că este ghidată, până la țintă, de un operator uman, ca într-un joc pe computer. Ținta, care este un terorist musulman. Nu se pun în pericol viețile celor din jur, cel puțin așa afirmă DOD și CIA.

Se pare că bomba ninja a fost folosită de câteva ori, în ultimul timp. Cu siguranță, în ianuarie 2019, când a fost executat teroristul Jamal al-Badawi, cel cu atacul împotriva distrugătorului american ”USS Cole”, în care au murit 17 marinari americani și au fost răniți grav aproape o sută. El se afla într-o mașină. A fost gasit mort, de parcă trecuse printr-o mașină de tocat, fără nicio urmă de explozie, doar o gaură suspectă în tavanul mașinii. Cu diametrul de 27 centimetri.

Lui Donald Trump îi place mult această armă bizară, îl vedeti prezentând-o în fotografia de titlu. Este o armă curată, precisă și prietenoasă cu mediul! Dar și celor de la CIA. ”Este un cuțit zburător Ginsu” a declarat un oficial CIA. Ginsu a fost un cuțit de bucătărie, o obsedantă reclamă pe la televiziunile americane prin anii ’80. DOA este mai nuanțată: ”este o nicovală zburătoare. Din desenele animate, când pe cel rău și laș pică din cer o nicovală!”

Orice ar fi, este binevenită în lupta cu teroriștii musulmani din toată lumea. Teroriști musulmani? Nu cumva fac un pleonasm? Bună întrebare!

Acum mă duc să văd Star Trek, niște miniseriale făcute de indie. Adică, la niște comedii. Independenții joacă așa de prost și au niște scenarii atât de mizerabile, că râd tot timpul. Ca să văd un film serios, bun, trebuie să fac un salt în timp, cel puțin 30 de ani în urmă. Poate mă duc să recitesc ”Mașina Timpului” a fost scrisă în timpurile când mai exista speranța că specia umană poate deveni bună și înțeleaptă.

Speranță care nu moare niciodată, pentru că mereu, mâine, este o altă zi!

BERBEC Sâmbătă poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume. Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre berbeci: solutia sentimentală pe care o asteptaţi o sa mai intirzie ceva timp, din cauze "obiective", dar nu va faceti griji, va fi favorabila!

TAUR Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

GEMENI Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale: acţioneaza si nu vei gresi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat.

RAC Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna in scadere lentă, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care în secret, sperati. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

