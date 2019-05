Apeluri telefonice mai ieftine în UE, de mâine. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





Horoscop Pe 14 mai s-au născut Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara.

Horoscop Pe 14 mai, sunt Sfinţii Isidor şi Terapont. Asta în calendarul ieftin creștin-ortodox pe care am dat zece lei. În „Vieţile Sfinţilor” pe care am dat 75 lei, mai sunt pomeniţi, în plus, tot pe 14 mai, Sfinţii Alexandru cel din Conducheli, Alexandru, Varvar şi Acolut. Leontie patriarhul Ierusalimului, Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul. Problemă de preț, de bani... Nimic în ”Kalendarul” străvechi.

Iată o veste ce pare bună, primită de la Reprezentanța UE la București. Probabil, cadou electoral, populism bine temperat pentru alegerile din 26 mai. Dar, calul de dar, nu se caută la dinți! Iată:

Piața unică digitală: începând cu 15 mai, apeluri mai ieftine către alte țări din UE!!!

Începând cu data de 15 mai, pentru toate apelurile și SMS-urile internaționale efectuate în interiorul UE se va aplica un nou tarif maxim. Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din țara lor în altă țară din UE vor plăti maximum 19 cenți pe minut (+ TVA) și 6 cenți pe mesaj SMS (+ TVA).

Aceste noi plafoane tarifare pentru apelurile și SMS-urile internaționale efectuate în UE fac parte, împreună cu eliminarea tarifelor de roaming care a avut loc în iunie 2017, din procesul de revizuire la nivelul UE a normelor din domeniul telecomunicațiilor un proces menit să asigure o mai strânsă coordonare între state în materie de comunicații electronice și să consolideze rolul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC).

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală, a declarat: „Plafoanele tarifare pentru apelurile efectuate în interiorul UE reprezintă un exemplu concret al impactului semnificativ pe care piața unică digitală îl are asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Prin construirea pieței unice digitale, au fost create de fapt 35 de noi drepturi și libertăți digitale. În ansamblu, noile norme în domeniul telecomunicațiilor vor permite UE să răspundă nevoilor tot mai mari în materie de conectivitate ale cetățenilor europeni și să stimuleze competitivitatea UE.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a precizat: „ După eliminarea tarifelor de roaming în 2017, UE ia acum măsuri împotriva tarifelor excesiv de mari percepute pentru apelurile efectuate din țara de origine într-o altă țară. Datorită acestor două acțiuni, consumatorii europeni beneficiază acum de o protecție cuprinzătoare împotriva șocurilor unor facturi exorbitante atunci când efectuează un apel în Europa, fie că sună în țara lor de origine sau în străinătate. Este una dintre numeroasele realizări concrete ale pieței unice digitale.”

Noile norme privind apelurile internaționale abordează discrepanțele tarifare semnificative care existau între statele membre înaintea acestei măsuri. În medie, tariful standard al unui apel în interiorul UE într-o rețea fixă sau mobilă tinde să fie de trei ori mai mare decât tariful standard al unui apel național, iar tariful standard al unui SMS în interiorul UE este de peste două ori mai mare decât al unui SMS național. În unele cazuri, tariful standard al unui apel în interiorul UE poate fi de până la zece ori mai mare decât tariful standard al apelurilor naționale.

Un nou sondaj Eurobarometru privind apelurile internaționale arată că patru din zece respondenți (42 %) au contactat o persoană dintr-o altă țară a UE în ultima lună. 26 % dintre respondenți au declarat că utilizează o rețea de telefonie fixă, un telefon mobil sau sistemul de mesagerie telefonică (SMS) pentru a lua legătura cu o persoană din altă țară a UE.

Operatorii de telecomunicații din întreaga UE vor trebui să informeze consumatorii cu privire la noile plafoane tarifare. Normele se vor aplica, începând cu 15 mai, în toate cele 28 de țări ale UE și, în curând, și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Tariful maxim al apelurilor este plafonat numai pentru uzul personal, adică doar pentru clienții privați. Clienții comerciali nu fac obiectul acestei reglementări a prețurilor, având în vedere faptul că mai mulți furnizori au oferte speciale, deosebit de atractive pentru clienții comerciali.

Noile norme în domeniul telecomunicațiilor pregătesc terenul pentru suplimentarea investițiilor în conectivitatea de mare viteză și pentru introducerea cât mai lină a tehnologiei 5G în UE.

Codul european al comunicațiilor electronice (CECE) și Regulamentul OAREC au intrat în vigoare în decembrie 2018. În timp ce codul trebuie transpus în legislația națională până la sfârșitul anului 2020, Regulamentul OAREC include diferite date de aplicare. Prima regulă prevăzută de noile norme în domeniul telecomunicațiilor care va intra în vigoare este plafonul tarifar aplicat apelurilor internaționale.

După eliminarea tarifelor de roaming în iunie 2017, cetățenii europeni se bucură în prezent de o protecție cuprinzătoare împotriva șocurilor unor facturi exorbitante, indiferent dacă sună acasă, sau în străinătate.

Repet, o veste bună pentru mămicile din România care sună mereu băiatul sau fiica, aflați la muncă la dracu cu cărți, Doamne, iartă-mă, indiferent de fusul orar, ca sa-i întrebe ce fac și ce au mâncat, dacă se simt bine și să le dea sfaturi, absolut inutile, dar făcute cu multă dragoste.

Tineri, milioane, goniți din țară de politicienii corupți și trădători de țară, ca să facă plusvaloare și să investească în economiile unor țări străine, adesea ostile intereselor României. Niciodată în istoria ei multimilenară această țară, oamenii ei, nu au trecut printr-o perioadă mai grea, mai neagră, mai mincinoasă și mai lipsită de speranță. Dar, oamenii au bani, văd după casele și mașinile țăranilor, după îmbulzeala permanentă din supermarketuri, pentru că se descurcă, adică fură, într-o formă sau alta. Lucrează la negru, umblă cu mărfuri nedeclarate sau de contrabandă, nu plătesc taxe și impozite, lucrează în străinătate dar figurează la un serviciu de acoperire în țară, etc etc etc. Furtul, șpaga și minciuna fac parte din noua politică de stat a României!

Așa că o să dau curs nevinovatei dorințe a unei frumoase fine din Canada: ”Nașule, de ce nu-l ajuți pe domnul Dragnea să ajungă președinte?”

Acum vă rog să mă scuzați, există un interes pe piață a unor teorii ale mele mai vechi, încă de pe timpul lui Emil Constantinescu și repetate mereu de atunci, privind ”modelul polonez”. Mai mulți… domni și doamne m-au întrebat de una și de alta. S-o pune de un partid, gen ”Lege și Ordine”? Bună întrebare!

Bucuroși le-om duce toate, numai să fie mereu pace pe pășunea Mioriței, așa să ne ajute Dumnezeu, avem speranța aceasta, cum avem mereu speranța și o nouă șansă, pentru că mâine este o altă zi!

BERBEC Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect profesional. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Reflexele tale sunt bune, astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice.

TAUR O zi interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” şi împăcările în relaţiile sentimentale. Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere... dar dacă nu este aşa! Astăzi nu scoate niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

