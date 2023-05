Horodniceanu, Macovei, Barna sau inamovibilitatea bunului plac

A urmat un scandal monstru, făcut de Horodniceanu, pentru că cei doi oameni ai legii îndrăzniseră să-l oprească pe el, Dumnezeul crimei organizate din România. Nu analizăm acum rezultatele năpraznice pe care le-a avut DIICOT, cât timp a fost condus de dibaciul Horodniceanu. Ne oprim stric la evenimentul de la Iaşi.

Când am văzut titlul ştirii cu arestarea prim-procurorului, chiar mă gândeam că mult trâmbiţata celeritate, atunci când este vorba despre cazuri grave, a început să se aplice. Că nu se mai trage de timp cu dosare pierdute pein sertare, până ce se prescriu. Ce-i drept, fapta lui Horodniceanu nu era atât de gravă încât să reclame arestarea. Dar în naivitatea mea, am crezut că judecătorii sunt mai aspri cu magistraţii de rang înalt atunci când greşesc, decât cu noi, justiţiabilii de rând. Tresărire deşartă, care s-a stins imediat atunci când am citit restul ştirii. De fapt, era vorba despre un procuror anonim, care nu s-a remarcat decât prin ceva scandal în corul #rezist, pe numele lui Sorin Lia, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia. El era cel trimis după gratii, şi nu ţanţoşul Horodniceanu.

Tot în acest dosar a mai fost reținut încă un “infractor greu”, la fel de anonimul fost șef al Poliției Rutiere Corabia. Lia este acuzat că a instrumentat dosare penale favorizând infractorii și că a transmis acestora informații confidențiale din anchetă. Printre beneficiari, fostul polițist rutier Sorin Bulintis, prieten cu magistratul, arestat şi el, de a rămas Corabia năucă, pentru că nu mai are cine să schimbe culoarea la semafoare. Dar perla coroanei dosarului şi a infracțiunilor săvârșite de Lia este că acesta a falsificat un ordin de deplasare pentru a scăpă de o amendă. A fost prins circulând cu viteza. Mai dibaci decât Horodniceanu. I-a făcut pe poliţişti din hârtii, nu din vorbe şi sudalme. Așadar, emoția mea a fost, practic, în zadar. Niste găinari din Corabia au fost reținuți, aruncandu-se astfel cu praf în ochii opiniei publice, pentru a nu se mai vedea faptele grave comise de capi, ori foști capi din justiție, sau de protejații acestora. În cazul lui Horodniceanu, care s-a arătat extrem de enervat că polițiștii care l-au oprit nu-l cunosc, nu s-a dat decât un singur anunț sec din partea CSM: “S-a început o ancheta disciplinara”. Și atât. Nimic despre posibile acuzații de șantaj și, eventual, o instigare la trafic de influenta, dacă, așa cum a promis, fostul tată al DIICOT a vorbit cu șefii polițiștilor.

În schimb, mult mai detaliată este informarea dată de către IPJ Iași despre cercetarea asupra polițiștilor care au îndrăznit să nu-l cunoască pe Horodniceanu, pentru că şi ei au fost chemaţi la dreptate. Adică, se dau amănunte cum că nu s-a filmat cu body-camera din dotare, ci cu telefonul mobil al unuia dintre polițiști, și că imaginile au ajuns în spațiul public, nefiind date de niciunul dintre cei doi agenți. Ca și când ăsta ar fi subiectul principal al acestui eveniment care, după părerea mea, este de o gravitate extremă. Şi spun asta pentru că un magistrat, mai ales unul din vârful puterii judecătorești, trebuie să aibă o conduită impecabilă nu doar în sala de tribunal, ci și în orice imprejutare, chiar dacă aceasta se petrece în timpul liber.

Nu poți fi magistrat intransigent dimineața, în sala de tribunal, să trimiți oameni la pușcărie, iar după ce ai ieșit, să mergi în cartierul cu felinare roșii și să-ți dai poalele peste cap, băgând bani la chiloții dansatoarelor la bară, decât dacă eşti neam prost şi parvenit. Decât dacă ai ocupat funcţia nu datorită performanţelor profesionale, ci ai fost pus acolo de mai marii zilei, care au nevoie în fruntea Justiţiei nu de profesionişti cu puncte de vedere, ci de slugi care execută ordinele. Vrem o țară că afară? Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în SUA cu un magistrat care s-ar fi purtat cum s-a purtat Horodniceanu.

Deci, hoțul c-un păcat, păgubașul cu o sută. Horodniceanu cercetat blând de CSM pentru nu se știe ce, în timp ce polițiștii sunt puricați de șefii lor, de ce au filmat și cum au ajuns imaginile în spațiul public. Subiectul, oameni buni, aşa cum am spus, nu este distribuirea imaginilor, foarte bine că s-a întâmplat așa, ci atitudinea golănească de parvenit a unui înalt mgistrat.

Voi urmări acest subiect, pentru că experienţa îmi spune că Horodniceanu nu va păţi practic nimic, cel mult o mustrare, în timp ce poliţiştii, care până la urmă nu şi-au făcut decât datoria, vor fi hăituiţi. Deja sunt semnale în acest sens.

Revenind la ştirea care m-a făcut să tresar. Desigur, este foarte bine că a fost arestat procurorul Lia, care a dat cu Corabia direct în gard. Dar și mai bine ar fi ca și cei din fruntea puterii judecătorești să fie cercetați și sancționați, atunci când greșesc.

Pentru că altfel, articolul din Constituție care spune: “Nimeni nu e mai presus de lege”, nu este decât o sumă de vorbe goale și ar trebui modificat cu: “Nimeni nu este mai presus de lege, în afara de noi, care dăm cu legea în cap, oricui ne deranjează”. Din păcate, exemple de oameni care se considera deasupra legii, mai avem.

Pe data de 2 octombrie 2022, fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a “îndreptat”, cum se spune în termeni şofereşti, curba șoselei dintre localitățile 2 Mai și Mangalia, intrând pe contrasens și accidentând grav un motocislist care circula regulamentar. De atunci, nu s-a mai auzit nimic despre acest caz. Un singur lucru notabil: Monica Macovei a dat în judecata pe absolut toată lumea, de la polițiștii care au anchetat la fata locului, până la procurorul care a întocmit dosarul, și mare minune că nu a dat în judecată şi motocicleta, pe care a făcut-o praf, pe motocislist, că a cutezat să treacă pe acelaşi drum cu ea, sau șoseaua, că a îndrăznit să aibă o curbă, când ea voia să meargă drept. Dosarul zace prin sertare, iar Monica Macovei zburdă cu mașină pe șoselele patriei.

Dar, nu este musai să fii înalt magistrat, pentru ca legea să se afle sub tălpile pantofilor tăi. Sau, mai corect spus, în cazul nostru, sub roţile trotinetei electrice. Este suficient să fii în graţiile și să faci parte din gașca magistraților care deservesc sistemul. Pe data de 31 martie a.c., fostul vicepremier Dan Barna, care zbura fericit pe trecerea de pietoni, la culoarea roșie a semaforului, călare pe trotineta electrica, protejând planeta, a fost dat cu roatele-n sus, și el și trotineta, de o mașină care circula regulamentar. Șoferița, în vârstă de 24 de ani, a reacționat prompt, a frânat brusc și coliziunea nu s-a încheiat, din fericire, decât cu întinsul pe asfalt al lui Dan Barna. De aici începe însă caruselul justiției vândute. Procurorul care istrumentează cazul a încercat să-l scoată basma curată pe Dan Barna.

A spus că acesta a încălcat, într-adevăr, Codul Rutier, traversând călare pe trotinetă, dar că a făcut-o la culoarea verde pentru pietoni, iar șoferița a dat peste el pentru că a forțat culoarea galbenă a semaforului. Minciună sfruntată. Orice om care a văzut măcar o dată în viaţă un semafor, știe că atunci când se schimbă culoarea pentru mașini, aceasta nu se face concomitent cu schimbarea culorii pentru pietoni. Când verdele pentru vehicule se schimbă în galben și apoi în roșu, mai durează cel puțin 5-7 secunde de când s-a pus roșu la maşini, și până se schimbă culoarea pentru pietoni, din roșu în verde și se poate traversa. Așa că, și dacă am admite aberația procurorului, că șoferița a forțat culoarea galbenă, pentru pietoni ar fi fost tot roșu. Iar Dan Barna ar fi trebuit să protejeze planeta stând cu trotineta pe loc, până se făcea verde.

Și exemplele de indivizi care, atunci când greșesc alții, dau declarații sforăitoare și cer ferm pedepsirea vinovaților, când ei înșiși o dau în bara, nu mai sunt vinovați. Sau cel mult sunt vinovaţi cei care au îndrăznit să le constate vinovăţia şi să le atragă atenţia. Pentru că în Romania s-a format o gașca de indivizi care sunt convinși că se afla mai presus de lege. Că nu răspund niciodată pentru nimic, indiferent ce ar face. Legea este doar un instrument în mâna lor, cu care dau în cap celor care-i supară. Până când?

Urmăriți varianta video, AICI.