Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu

Gata, frate, rușii au fost înfrânți, democrația a învins, moldovenii lui Ștefan cel Mare, azi pro-europeni, s-au luptat cu trolii lui Putin și au ieșit victorioși din războiul hibrid! S-a dat totul pentru front, totul pentru victorie, chiar și democrația. Adrian Severin și Robert Turcescu sunt live și comentează la rece o partidă electorală în care s-au băgat cărbuni ca să-i fie Maiei cald și bine cu orice preț.

