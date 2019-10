Hillary Clinton a avut puterea să spună că „cea mai dură” decizie pe care a luat-o vreodată a fost să rămână căsătorită cu Bill Clinton, după scandalul cu Monica

Hillary Clinton și Chelsea Clinton au apărut astăzi la Good Morning America pentru a-și promova noua carte: The Book of Gutsy Women. Când a fost întrebată care a fost lucrul cel mai „dur” din viaţa sa, Hillary Clinton a spus: „Personal – decizia de a rămâne căsătorită cu Bill”.

Răspunsul a șocat-o pe Chelsea, care a spus că este „copleșită” și „fără cuvinte”, dar a adăugat că este „mândră de a fi fiica ei”

Intrebarea a șocat-o pe Chelsea Clinton, care sta lângă mama ei pentru un interviu comun promovând noua lor carte: The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience: „Oh, Doamne. Cred că sunt atât de copleșită de răspunsul mamei mele, încât sunt cam lipsită de cuvinte. Sunt atât de mândră că sunt fiica ei”, a spus Chelsea.

Scandalul în care a fost implicat președintele Bill Clinton și o internă de la Casa Albă, în vârstă de 22 de ani, Monica Lewinsky, a zguduit națiunea. La vremea respectivă, Hillary a decis să îl sprijine pe soțului ei, stând alături de el și negând acuzațiile împotriva lui. Deşi… nu era pentru prima dată când afla despre infidelitățile soțului.

