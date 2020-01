Prințul Harry și soția sa au hotărât că 2020 va fi anul promovării știrilor pozitive. Fără breaking news, bombe și alte „petarde” de știri care bagă spaima în cititori, a decretat fiul nemoștenitor al Prințului Charles. Harry vrea să fie zen în 2020 și promovează „Good news”, o mișcare pseudojurnalistică din ce în ce mai populară pe Facebook.

Astfel, notează The Sun, Meghan și Harry „au dat startul noului an sărbătorind noutățile de pe contul de Instagram al jurnaliștilor care se concentrează pe știri pozitive”. Mai mult, ducele și ducesa de Sussex au anunțat că vor folosi contul de socializare al familiei regale pentru a promova în fiecare lună din acest an câte un articol pozitiv din social media!

Pentru luna ianuarie, cum spuneam, alegerea este @goodnews_movement, care „celebrează acte de bunătate și vești bune în comunitatea globală a jurnaliștilor”.

Cu numai o zi înainte, prințul Harry (35 de ani) a postat pe Internet o fotografie cu adorabilul lor fiu Archie. Imaginea îl înfățișează pe noul vlăstar al familiei regale încălțat în cizme din piele de oaie și purtând pe cap o cochetă pălărie, stând ghemuit lângă tatăl său, pe malul unui lac, în Canada.

Meghan și Harry sunt deja considerați „influenceri” în social media. Contul lor de Instagram are peste 10 milioane de urmăritori! Popularitatea lor poate avea legătură și cu nonconformismul afișat. Cuplul a decis în decembrie să „dribleze” petrecerea de Crăciun de la Sandringham, organizată anual de Regina Elisabeta a II-a. În locul unei mese tradiționale în sânul familiei regale, Prințul Harry și-a dus soția și fiul în Canada, bucurându-se de zăpadă și soare.

Te-ar putea interesa și: