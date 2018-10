Haos la Universitatea București: cămine studenţeşti infecte, cantină pentru mahări, cazări fictive şi burse ilegale

După ce a fost amendată cu 15.000 lei de Direcția de Sănătate Publică (DSP) București pentru condițiile din căminele de studenți din București, ies la iveală noi probleme grave cărora Universitatea Bucureşti trebuie să le găsească urgent rezolvare.





În urma controlului efectuat de către DSP, reprezentanţii direcţiei au constatat mai multe nereguli în căminele aflat în jurisdicţia Universităţii Bucureşti: lipsa apei calde, mizeria, dar și lipsa hârtiei și a săpunurilor din toalete. În luna iulie, în urma unei sesizări a studentului Andrei Nicolae Popa – membru în comisia de reprezentare a Asociației Studenților în Drept, a fost efectuat un control în toate cămintele universității, aplicându-se recomandări de care reprezentanții UB nu au ținut cont, motiv pentru care unitatea de învăţământ a şi fost amendată cu 15.000 de lei.

Trei ani de întâlniri „mincinoase”

Studentul Andrei Nicolae Popa povestește pentru EVZ despre celelalte probleme cu care universitatea se confruntă, dar și despre cum de a luat hotărârea de a face plângerea privind condițiile infecte din cămine. „Acum 3 ani a fost prima discuție pe care am avuto cu cei de la Univesitatea București. De atunci tot am ținut-o din întâlnire în întâlnire cu rectori, prorectori, senat al univeristății, până m-am săturat. A trebuit de multe ori să plec de la facultate să mă întâlnesc cu ei ca să mintă. E penibil acest lucru. Iar la ultima întâlnire pe care am avut-o cu ei, le-am spus că voi sesiza DSP-ul, dar firește că nu m-au crezut. Au crezut că se luptă cu mine când, de fapt, ei se luptau cu legea împotriva propriilor studenți”, a spus Andrei Popa.

Sesizare şi la DNA

Andrei Nicolae Popa este convins că vor exista repercusiuni asupra sa în urma lucrurilor pe care le face, „căci ei asta știu să facă: să impună cenzura când cineva îi critică. Mai ales că am sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la săvârșirea unei infracțiuni grave asimilate faptelor de corupție, dar nu pot să dau detalii pentru a nu altera probele”, conchide acesta. Într-un material viitor vom afla și ce părere are Universitatea București cu privire la neregulile din cadrul aceseteia.

