Hamas își justifică crimele din 7 octombrie. Teroriștii dau vina pe politica „rasistă” a Israelului

Hamas își justifică atacul terorist și crimele din 7 octombrie acuzând politica guvernului israelian. Șeful organizației teroriste, Ismail Haniyeh, aflat în Qatar, la adăpost, vorbește despre motivele care au dus la declanșarea acestui război sângeros.

Teroriștii grupării palestiniene au lansat un atac surpriză pe 7 octombrie, în plin Sabat, împotriva israelienilor. Din Fâșia Gaza, militanții Hamas au pătruns în satele din apropierea enclavei palestiniene și au ucis aproape 1.400 de oameni. Cei mai mulți dintre aceștia erau civili. Mai mulți tineri au fost masacrați în timpul unui festival de muzică în favoarea păcii dintre cele două popoare.

Teroriștii s-au retras luând câteva sute de ostatici, civili, pe care îi țin ascunși în catacombele din Fîșia Gaza.

Atacul terorist Hamas a provocat reacția Israelului, care a declanșat o operațiune militară împotriva organizației. Scopul propus este eliminarea Hamas din Gaza.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023