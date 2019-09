Contănțeanca s-a impus categoric în primul meci de la China Open, după ce a dispus de suedeza Rebecca Peterson (24 de ani, 53 WTA), scor 6-1, 6-1. În setul secund, Simona a reacționat nervos, după mai multe erori neforțate și a intrat într-un dialog aprins cu loja sa.

În continuare, Halep a resimțit dureri la spate, mai ales în primul set, dar nu a solicitat intervenția fizioterapeutului.

În turul al doilea la Beijing, Simona Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova și americanca Bernarda Pera.

Sound win for @Simona_Halep !

Beats Peterson 6-1, 6-1 to get her Beijing @chinaopen campaign up and running!#ChinaOpen pic.twitter.com/iNFlGntnxe

— WTA (@WTA) September 29, 2019