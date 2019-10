Îndrăgostită până peste cap de omul de afaceri de origine machedonească, Toni Iuruc, cu care are o relație de câteva luni, Simona Halep a acceptat să se căsătorească cu el, semn că relația lor este una mult mai serioasă decât se credea.

Mai exact, omul de afaceri a îngenuncheat în fața ei și i-a pus întrebarea la care, probabil, visa, ea a răspuns emoționată: „DA”. Și, imediat ce a acceptat cererea în căsătorie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au apucat să se ocupe de organizarea nunții, informează wowbiz.ro.

Un apropiat de-al familiei Simonei Halep a confirmat: „Se vor căsători, la anul, în luna septembrie, după ce va participa la US Open. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanța și, normal, va fi organizat conform tuturor tradițiilor machedonești. Vor participa toate neamurile lor, personalități din tenis, din sport, vor fi sute de invitați, poate chiar o mie. Totul a fost deja stabilit, e cam bătut în cuie și, normal, Simona Halep este încântată că a reușit să pună la punct toate detaliile. Evident, au mai rămas lucruri de rezolvat, precum rochia, costumul de nuntă al lui Toni Iuruc, dar, în mare, totul a fost stabilit”. Ceremonia de nuntă va fi una la care vor participa câteva sute de persoane, acesta fiind singurul lucru care a fost mai dificil de rezolvat, pentru că puține restaurante care pot găzdui atâția oameni.

Iubitul Simonei Halep, Toni Iuruc, este un om de afaceri influent. Acesta are nu mai puțin de șase firme. Bărbatul ar fi fost un apropiat al fostului primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu.

„L-am cunoscut. Am fost cu el la o cafea de 3-4 ori. E un băiat foarte serios, e amic cu fiul meu. E un băiat frumos, care a făcut avere. E pricopsit, nu e un sărăntoc. Totuși, el nu are câți bani face ea. Domnilor, dacă n-o aveam pe Halep, nu mai auzea nimeni de noi. Se auzeau doar nenorociri despre țara asta”, a spus Dumitru Dragomir despre iubitul Simonei Halep.

„După ce mă voi retrage din tenis, îmi doresc foarte mult o familie și să mă dedic total copiilor mei. Sper să am copii. Mă voi ocupa de ei să facă un sport, dacă vor. Dacă nu, o să-i susțin în totalitatea în tot ceea ce vor ei să facă. Viața mea o să fie împlinită după tenis”, a mărturisit Simona. Apoi a adăugat, pe un ton categoric: „Nimic despre tenis, câțiva ani!”, a mai spus Simona.

La jumătatea acestui an, Simona Halep era pe locul cinci, când vine vorba de încasările totale din tenis la jucătoarele prezente în topul WTA, loc pe care, momentan, și-l păstrează cu succes. Pentru trofeul de la Roland Garros a primit 478.056 dolari şi a ajuns astfel la suma de 30.155.925 de dolari, obținută în toată cariera sa sportivă.

