Simona și Toni Iuruc s-au antrenat împreună într-o sală de forță, locație în care a mai fost prezentă și fosta mare tenismenă Virginia Ruzici, actual manager al tenismenei din Constanța. Halep s-a pozat alături de cei doi și a postat fotografiile pe contul ei din Instagram.

Halep va debuta marți la Australian Open 2020 împotriva americancei Jennifer Brady (49 WTA). MAi mult, Simona a fost finalistă la Australian Open, în 2018.

„Mă simt bine în legătură cu tenisul meu, chiar dacă nu am jucat prea mult până acum. Încerc să mă obișnuiesc cu atmosfera meciurilor oficiale, pentru că este ceva diferit față de antrenamente. Am făcut tot ce am putut la Adelaide, dar nu am putut câștiga meciul din optimile de finală. Sabalenka a fost, la propriu, prea puternică pentru mine în acea zi. A fost foarte greu pentru mine să intru în ritm.

Dar acum am ajuns aici, am timp să mă obișnuiesc cu terenurile și cu atmosfera, deci acest lucru este pozitiv pentru mine. Mă simt bine și sunt pregătită de start. Am învățat din acea înfrângere cu Sabalenka, trebuie să schimb unele lucruri. Am încercat să joc în forță, așa cum îi place ei, trebuie să schimb asta pe viitor. Trebuie să fiu mai atentă la retur, ea are un serviciu puternic”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

