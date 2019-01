Halep a vorbit despre ÎNFRÂNGEREA suferită la Sydney. ANUNȚUL româncei despre PROBLEMELE LA SPATE

Simona Halep, numărul 1 mondial, a părăsit turneul Premier de la Sydney, după ce a fost învinsă în turul 2, de australianca Ashleigh Barty (15 WTA), scor 4-6, 4-6.





După meci, tenismena noastră și-a felicitat adversara la conferința de presă și a declarat că nu a mai simțit dureri la spate.

„A fost un meci bun, după aproape 4 luni de când am jucat ultima dată, la US Open, un meci întreg. Cred că am fost la un nivel bun azi, nu am fost inspirată la unele puncte importante. Ea a jucat foarte bine, slice-ul ei a fost foarte bun azi. A meritat să câștige acest meci, dar și eu am fost foarte aproape să câștig. Am avut multe șanse să trec în avantaj, dar nu am putut. Simt că încă nu am ritmul necesar.

Ashleigh a jucat un un tenis bun azi, ea a jucat mereu un tenis bun contra mea, toate meciurile noastre au fost foarte disputate. Azi a fost un pic mai bună decât mine pentru că are, probabil, 10 meciuri mai mult jucate decât mine anul acesta, a fost mai bine pregătită decât mine.

Nu am simțit nicio durere azi, sunt fericită, e un semn minunat. Acum vreau să mă recuperez și voi vedea cum mă simt mâine dimineață, asta e important.

Mi-am asumat riscul, am luat o pauză mai lungă pentru că aveam nevoie, atât mental, cât și fizic, așa că nu am așteptări, am spus mereu asta. Nu mă pot aștepta să fiu la cel mai înalt nivel acum, nu am meciuri jucate, dar tenisul meu e bun, trebuie doar să cred mai mult în mine”, a spus Simona Halep, după înfrângerea suferită la Sydney.

