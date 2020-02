Halep a promis că va dona câte 200 de dolari de câte ori îl va supăra pe Darren Cahill, la Australian Open. Astăzi, la revenirea în țară, Simona nu a vrut să divulge suma pe care a donat-o pe perioada șederii sale la Antipozi, pentru victimele incediilor de pe acest continent. „Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren și de câte amenzi am luat, cu ghilimelele de rigoare, dar nu o să spun suma”, a afirmat Halep.

„Sunt mulțumită de cum am jucat la Australian Open. Am început un pic mai greu la Adelaide, dar apoi mi-am revenit și sunt bucuroasă de ceea ce am făcut. Mă simt foarte bine acolo (n.r. în Australia). E o țară foarte călduroasă, tot timpul am avut o primire călduroasă și le mulțumesc pentru asta. Sunt prietenoși cu mine și tot timpul joc cu plăcere. Am și amintiri frumoase din 2018. În fiecare an am avut ceva frumos de luat de acolo”, a mai spus tensimena noastră.

Pentru Simona Halep urmează participarea la turneele de la Dubai și Doha, ambele în luna februarie. (foto: Digi Sport)

