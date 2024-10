Sport Halep, prima reacție după succesul de la Hong Kong. La ce oră va evolua în meciul din turul 2







Simona Halep a obținut prima sa victorie după o pauză de 778 de zile, la turneul de la Hong Kong, marcând un moment important în revenirea sa pe teren. Ultima sa victorie a fost înregistrată în turul al doilea al turneului WTA de la Cincinnati. În runda următoare, Halep va întâlni o adversară din top 100 WTA, meciul urmând să fie un nou test al formei sale competiționale.

La ce oră va evolua Simona Halep în meciul din turul 2

Turneul din China nu este difuzat pe canalele din România, însă fanii îl pot urmări online pe site-ul oficial al WTA, cu condiția să își creeze un cont gratuit. Meciul dintre Simona Halep și Anna Blinkova, jucătoarea rusă clasată pe locul 78 WTA, este programat pentru joi dimineața și va fi al doilea pe Terenul Central.

Întâlnirea va avea loc după confruntarea dintre Gabriela Ruse și Alja Tomljanovic, care este programată să înceapă la ora 09:00, ora României. Blinkova, în vârstă de 26 de ani, reprezintă o provocare importantă pentru Halep în drumul ei de revenire în circuit.

Cine este Anna Blinkova, noua adversară a româncei

Anna Blinkova, o jucătoare experimentată pe suprafața dură, a reușit să ajungă până în turul 3 la Australian Open în acest an. Originară din Moscova, Blinkova este dreptace și are în palmares o semifinală de Grand Slam la dublu, obținută în 2020 la US Open. Ea a acces în turul 2 la Hong Kong după ce a trecut cu ușurință de Peangtarn Plipuech, scor 6-1, 6-2, într-un meci jucat marți.

Simona Halep, de cealaltă parte, a acumulat deja 15 puncte WTA și se concentrează pe revenirea la un nivel constant de joc, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Confruntarea cu Blinkova reprezintă o provocare importantă pentru româncă, care încearcă să își regăsească ritmul și consistența după o lungă perioadă de absență.

Halep, prima reacție după succesul de la Hong Kong

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit. M-am simțit foarte bine și a fost o adevărată plăcere să mă întorc pe teren. Am jucat primul meci după câteva luni și mă simt bine, chiar dacă sunt foarte obosită. Vreau să profit de această oportunitate pentru că am primit wildcard. A fost o partidă grozavă.

Sunt foarte fericită să fiu aici. Mă bucur de faptul că sunt aici pentru prima dată. Vreau să mă bucur de acest succes. Am simțit presiune după primul set, dar mi-am îmbunățit nivelul ulterior. Vreau doar să mă recuperez ca să pot juca mâine din nou în fața spectatorilor”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Rodionova.