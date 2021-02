Halep prefaţează bătălia din sferturi, cu Serena Williams: „E o legendă, e cea mai bună”. Chiar dacă a învins-o categoric pe veterana din SUA (6 – 2, 6 -2), în finala de pe iarba de la Wimbledon, din 2019, Halep ştie că, pentru a obţine o calificare în careul de aşi de la Australian Open, nu îşi permite nicio greşeală în confruntarea de marţi. „Serena este o legendă, e cea mai bună. Nu trebuie să mă gândesc prea mult că joc împotriva ei, nu e o idee bună. Voi încerca să evoluez cât de bine voi putea. Doar în acest mod voi reuşi să câştig” a sunat discursul plin de respect al tenismenei din ţara noastră faţă de Serena Williams.

Serviciul, un atu al Simonei Halep

Halep recunoaşte că nu dispune de unul dintre cele mai puternice şi rapide servicii din circuitul WTA, dar e încântată, în schimb, de progresul înregistrat la plasamentul şi la variaţiile serviciului său. „Cred că am servit foarte bine pe parcursul întregului turneu. Mă bucur că am progresat la acest capitol. Nu servesc într-un singur unghi, ci încerc să am un serviciu variat, iar în meciul cu Swiatek m-a ajutat foarte mult. Cred că am forţat-o să comită multe greşeli” a explicat românca în vârstă de 29 de ani.

Halep, pregătită fizic de confruntarea cu Serena Williams

Deşi a petrecut aproape două ore pe teren, în disputa cu Iga Swiatek, Halep se simte pregătită fizic să îi facă faţă Serenei Williams. „Din punct de vedere fizic, mă simt bine, nu mă pot plânge. Am lucrat mult acasă, în România, la pregătirea fizică. Sunt puţin obosită, dar e normal să se întâmple aşa. Stresul se simte” a mai adăugat sportiva clasată pe locul doi mondial.

Bilanţul întâlnirilor directe cu Serena Williams îi este unul defavorabil Simonei Halep. Jucătoarea din România a cedat în nouă partide şi a izbutit să îşi adjudece doar trei victorii.