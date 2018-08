Simona Halep LUPTĂ ASTĂZI în FINALA de la Cincinnati. ORA PARTIDEI

Simona Halep, locul 1 mondial, va încerca, astăzi, să câștige al doilea ei trofeu din carieră la Cincinnati, după performanța reușită în urmă cu două sezoane.





Contănțeanca, principala favorită a întrecerii din Ohio (SUA), va juca, așadar, a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă la acest turneu. Astăzi, de la ora 21:00 (ora României), în direct la Digi Sport 2, Simona Halep se va duela cu olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA.

Cele două tenismene se vor întâlni pentru a cincea oară, iar scorul este de 3-1 pentru românca, la capitolul „directe”.

„Dacă voi lupta aşa cum am făcut-o în fiecare zi de când sunt aici, am o şansă bună să câştig, dar ştiu că va fi unul dificil, are foarte multă încredere, dar aşa sunt şi eu şi e o nouă provocare pentru mine să câştig o nouă finală, să mă bucur de ea, să dau tot ce pot în faţa acestui public minunat”, a declarat constănţeanca înaintea finalei de astăzi.

