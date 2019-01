Halep și a anunțat ieșirea din tenis. Schimbare radicala de planuri pentru numărul 1 WTA

Simona Halep a făcut dezvăluiri despre viața ei personală, într-un interviu acordat publicației The Guardian.





Sportiva a mărturisit că până acum și-a dedicat întreaga viață tenisului, dar intenționează în viitorul apropiat să aibă o familie și trei copii. Mai mult de atât, Simona a precizat în mod surprinzător că intenționează să renunțe de tot la tenis, atunci când va renunța să joace și va aborda un alt domeniu de activitate.

Liderul WTA a declarat că după ce a câștigat Roland Garros-ul nu mai are niciun fel de presiune.

„Tot ce am făcut în viaţă, până acum, a fost doar pentru tenis. Nimic altceva nu a contat. Poate a fost prea mult, poate de asta am suferit. Dar acum nu mai am nicio presiune, mă simt mai uşoară, mai bine. Nu aş fi fost atât de relaxată dacă nu aş fi câştigat Roland Garros. Mi s-a luat o mare greutate de pe umeri”, a declarat Simona Halep pentru The Guardian.

„M-am dedicat tenisului 100 la sută de atâţia ani. Acum am câştigat un Grand Slam şi am început să mă bucur din nou de viaţă. Îmi place să ies, să-mi fac noi prieteni. Sunt mai deschisă. Înainte eram foarte concentrată doar pe tenis”, a mai precizat Halep.

„Sigur că nu sunt ca sportivi care au câştigat 10 sau 20 de titluri de Grand Slam. Dar venind din Constanţa, de nicăieri, şi devenind cea mai bună, este imens pentru România şi pentru mine. Acum mi-ar plăcea să fiu mai bună la Fed Cup, să visăm la titlu, şi la Jocurile Olimpice din 2020. Mai vreau un titlu de Grand Slam şi să termin iar pe primul lor. Dar nu pun presiune. Mai am câţiva ani de tenis şi apoi vreau să fiu mai bună în alte domenii. Peste 10 ani mi-ar plăcea să am trei copii, o familie minunată şi să fiu în afara tenisului - ştiind că am oferit totul", a mai declarat Simona Halep.

